DHA İSTANBUL BÜLTENİ-5

(ÖZEL)

1- CAM TAKMAYA GELDİ, ÇÖKEN BİNANIN ALTINDA KALDI

Haber Kamera- Ramazan EĞRİ/ Cemil ÖZDEMİR/ Gamze ŞİMŞEK- İstanbul

Kartal'da çöken 8 katlı binanın altında kalanlardan birinin de giriş kata cam takmaya gelen camcı olduğu öğrenildi.

Kartal'da camcı Volkan Balta (35) dün çöken binanın giriş katındaki işyerine cam takmaya gitmişti. Volkan Balta ve çırağı işlerini bitirdi. Balta ellerini yıkamak için işyerinde kaldı, çırağı ise sokağa çıktı. Tam bu anda çökme meydana geldi. Çırağı kaçmayı başarırken Balta çöken binanın altında kaldı. Camcı Volkan Balta'nın yakınları iyi haber almak enkaz alanında bekliyor. Balta'nın esnaf arkadaşı Mecit Karapınar, "Dün saat galiba 15.30 gibi o binanın camlarını değiştirmek için gitmiş. İşini bitirdikten sonra çırağa 'sen git ben geliyorum' demiş. Ellerini yıkayacağını söylemiş, daha sonra bina çökmüş. İnşallah iyi bir haber bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Cam dükkanından görüntü

-Esnaf Mecit Karapınar ile röp

-Cam ustası Volkan baltanın fotoğrafları

-Genel ve detay

07.02.2019 - 16.43 Haber Kodu : 190207214

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(ÖZEL)

2 - JANDARMA KOMANDO ARAMA KURTARMA TABURU ÇALIŞMALARA KATILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı ekipleri de görev yapıyor.

Ankara'dan dün saat 23.30 sıralarında enkaz alanına ulaşan JAK ekibinin 36 personel, 3 canlı tespit köpeği ve 1 kadavra köpeği ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. JAK ekibinin çalışmaları görüntülendi. Görüntülerde kuyu tekniği ile enkazda alan açan ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor



Görüntü Dökümü

-JAK ekibinin çalışmalarından görüntü

07.02.2019 - 15.52 Haber Kodu : 190207191

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3- YIKIM SIRASINDA KALDIRIMA KOLON DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()

Kadıköy Caddebostan Mahallesi Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi üzerinde belediye tarafından yıkımı yapılan bir binanın ana kolonlarından biri kaldırıma düştü. Saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda o sırada kaldırımdan geçen kimsenin olmaması facianın önüne geçmiş oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yıkım yapılan binanın çevresi emniyet şeridiyle kapatıldı. Görgü tanıkları yıkım sırasında güvenlik önlemi alınmadığını iddia etti.

Görüntü dökümü:

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-Kolonun görüntüsü

-İtfaiye ve polis ekipleri

-Güvenlik şeridi

-Genel ve detaylar

07.02.2019 - 16.08 Haber Kodu : 190207197

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4- ESENYURT'TA BOYNUNDAN ZİNCİRLENEN GENÇ KIZI POLİS KURTARDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Esenyurt'ta anne ve ağabeyi tarafından boynundan zincirle bağlanan genç kız polis tarafından kurtarıldı.

Yenikent Mahallesi'nde Suriyeli 18 yaşındaki genç kız, iddiaya göre ağabeyi tarafından bodrum kattaki evlerinde boynundan zincirle bağlıydı. Yaklaşık 1.5 metrelik zincirle yaşayan genç kız evde kimsenin olmadığı sırada pencereye yaklaşarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Pencereden içeri bakan polis ekipleri, kızın evde zincirli halde olduğunu gördü. Olay yerine sağlık ekipleri ve çilingir çağrıldı. Zincirden kurtarılan genç kız, sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, bu sırada eve gelen annesi ve ağabeyi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Polisin içeriye girmesi

-Yerde duran zincir

-Genel ve detaylar

07.02.2019 - 16.08 Haber Kodu : 190207203

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5- KÜÇÜKÇEKMECE'DE İŞ YERİNDE PATLAMA: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,()

Küçükçekmece'de bir işyerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Olay Cennet Mahallesi Kutlu Sokak üzerindeki bir tüp bayiinde saat 15.45'te meydana geldi. İddialara göre işyerinde tüplerden birinin musluğunun kırılması nedeniyle bir patlama meydana geldi. İçerideki tüpler dışarı fırlarken, sokaktan geçen bir kadınla, dükkandaki kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ikinci bir patlama olasılığına karşı sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Polislerin dükkanda ve çevresindeki çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Yangına müdahale anı

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Dışarıdaki tüpler

-Genel ve detaylar

07.02.2019 - 16.39 Haber Kodu : 190207212

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6- FATİH'TEKİ YANGINDA MAHSUR KALAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, ()

Fatih'te 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle yan binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen iki kişiyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Akdeniz Caddesi üzerinde ev olarak kullanılan 5 katlı binanın çatısında çıkan yangını görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri alev alan çatıya itfaiye aracının merdiveninden sıkılan suyla müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle yan binanın en üst katındaki bir iş yerinde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahaleleri ambulans içinde yapılan kişilerden biri daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından cadde daha sonra açılarak normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-Dumandan etkilenen iki kişiye ambulans içinde ilk müdahale yapılması

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Ambulansın bir kişiyi hastaneye götürmesi

-Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan cadde

-Polis ekipleri

-Çalışmaları izleyen vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

07.02.2019 - 15.44 Haber Kodu : 190207190

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7- ANNESİNİ ÖLDÜREN BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Özden ATİK / İSTANBUL, ()

Sarıyer'deki 76 yaşındaki eşi Esme Aksakal'ı başka erkeklerle yazıştığını söyleyip bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 83 yaşındaki Bilal Aksal hakkında savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, Bilal Aksakal'ın tahrik indirimi yapılmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Öte yandan duruşmada tanık olarak dinlenen maktüle Esme Aksakal ile Bilal Aksakal'ın kızı Sinem Kumcu, "Maktül annemdir, sanık da babam. Ben asla babamdan şikayetçi değilim. Babam olaydan önce annemin başka erkeklerle yazıştığını söylemişti. Ama ben onu dinlemeyip dışladım. Bu nedenle şikayetçi değilim" dedi.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bilal Aksakal getirildi. Duruşmada maktül ve sanığın 44 yaşındaki kızları Sinem Kumcu tanık olarak dinlendi. Kumcu, "Maktül benim annemdir, sanık da babam. Ben asla babamdan şikayetçi değilim. Annem ve babamın kendi aralarında sorunları vardı. Annemle babamın tartıştıkları oluyordu. Her evlilikte olduğu gibi olurdu. Annemin babamdan bıktığını, ayrılmak istediğini duydum. Babam, bana annemin başka bir erkekle yazıştığını, elinde belgeler olduğunu söylemişti. Ben bizzat görmek istemedim. Midem bulandı. Babam bana 'Kızım artık ben bıktım canıma kıyacağım' demişti. Ben şikayetçi olamam çünkü biz hep kulaklarımızı tıkadık babama. İlgilenmedik. Babam herkese feryat figan yardım dilendi. Ama ben babamı dışladım. Diğer kardeşlerim de babamdan şikayetçi değil" dedi.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı Mustafa Dağ, eşinin kendisini terk etmek üzere evden ayrılmak istediğini, kendisinin ise gitmemesi yönünde ayaklarına sarıldığını, eşinin kendisine tekme atarak evden çıkmak istediği sırada kaçacağını düşündüğü için mutfaktan aldığı bıçağı gelişi güzel sallayarak Esme Aksakal'ı öldürdüğünü belirtti. Daha sonra sanığın intihar amacıyla kendisine vurduğunu, bıçağın kesmemesi üzerine hap alarak intihar etmek istediğini açıkça itiraf ettiği de belirtilen iddianamede, tartışma ve eylem arasında uzunca bir süre geçtiği, sanığın bu eylemleri affettiğini, beyan ettiğinden tahrik indiriminin koşullarının oluşmadığı anlatıldı. Savcı, bu nedenle sanık Bilal Aksakal'ın "Kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

"53 SENE SONRA BÖYLE BİR ŞEY YAPMIŞ OLMAKTAN UTANÇ DUYUYORUM"

Mütalaa üzerine söz verilen sanık Bilal Aksakal gözyaşlarına içinde konuşarak "53 sene sonra böyle bir şey yapmış olmaktan utanç duyuyorum. Bu da bana yetiyor. Çok sevdiğimden dolayı oldu. İhanet görmemden dolayı kabul edemedim" dedi. Mahkeme heyeti, maktüle Esme Aksakal'ın çocukları bulunduğundan, maktülenin kardeşleri olan Saadet Olcay ve Sabire Alaca'nın katılma taleplerinin kaldırılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

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