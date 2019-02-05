DHA İSTANBUL BÜLTENİ-5

1- BAKIRKÖY SAHİLYOLUNDA "YARIŞ" KAZASI: 1 ÖLÜ (1)

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL

Bakırköy sahilyolunda makas atarak yarıştığı belirtilen araçlar nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza saat 16.00 sıralarında Bakırköy sahilyolu Sirkeci istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Sirkeci istikametinde yarıştığı ve makas atarak ilerleyen iki araç kazaya neden oldu. Feci kazada bariyerlere ardından da taksiye çarpan araçtaki bir kişi hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

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2- ŞİŞLİ'DE POLİSLE ŞÜPHELİLER ARASINDA ÇATIŞMA (2)

- LÜKS CİPTE 3 KOLİ DOLUSU UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ



Zeki GÜNAL-İSTANBUL,()

Şişli'de peşlerindeki polisi fark eden cipteki şüpheliler, ateş açınca çatışma çıktı. Polis, kaçarken kaza yapan 3 şüpheliyi gözaltına alırken cipte 3 koli dolusu uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 15.30 sıralarında Beşiktaş Etiler Nisbetiye Caddesi üzerinde lüks cip içindeki 3 şüpheliyi takibe aldı. Şüpheliler, polis tarafından takip edildiklerini anlayarak kaçmaya çalıştı. Şüpheliler kaçarlarken ateş açınca polis karşılık verdi. Yaşanan çatışmanın ardından şüpheliler kaçmaya çalıştı. Kovalamacada, şüpheliler polisten kaçarken cipleriyle ters yöne girdi. Ters yöndeki şüphelilerin cipi, Şişli Levazım Mahallesi Koru Sokak üzerinde yolda ilerleyen 3 araçla çarpıştı. Kaza sonucunda cip durunca 3 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri, lüks cipte yaptıkları aramalarda 3 koli dolusu uyuşturucu ele geçirdi. Şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürülerek sorguya alınırken olay yeri inceleme ekipleri araçta delil incelemesi yaptı. Ardından Şüphelilerin aracı çekiciyle yerinden kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki polisler

-Şüphelilerin aracı

-Kaza yapan araçlar

-Kolilerdeki uyuşturucu

-Kolilerin polisler tarafından taşınması

-Cipin çekiciyle götürülmesi



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3 - BEYKOZ'DAKİ DEHŞETE 5 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Beykoz'da park yeri yüzünden tartıştığı Hüseyin Aktürk'ü bıçakla yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu, "Haksız tahrik altında silahla kasten yaralama" suçundan 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu ve avukatı katıldı.

Beykoz Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden gelen raporda, müşteki Hüseyin Aktürk'ün yüzünde sabit iz oluştuğu belirtildi. Sanık, pazar günü ağabeyinin ameliyat olacağını belirterek orada olmak istediğini söyledi. Mahkeme, sanığı, "Kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Eylemini silahla işleyen sanığın, bu eylemi sonucunda müştekinin yüzünde sabit ize neden olduğunu gerekçe gösteren mahkeme, bu cezayı 6 yıl 18 aya çıkardı. Sanık lehine haksız tahrik indirimi uygulayan mahkeme, sonuçta sanığı 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, sanığın yurt dışına çıkış yasağının sürdürülmesine hükmetti.

DAVANIN SÜRECİ

Mehmet Ali Sadıkoğlu, 2 Mayıs 2018 tarihinde park yeri yüzünden tartıştığı Hüseyin Aktürk'ü bıçaklayarak yaraladı. 18 Mayıs 2018 tarihinde yakalanan Sadıkoğlu, 19 Mayıs 2018 tarihinde soruşturmayı yürüten Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Sadıkoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.

Sadıkoğlu hakkında 26 Haziran 2018 tarihinde Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Silahla kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından dava açıldı. Mağdur, 5 Temmuz 2018 tarihinde mahkemeye sunduğu dilekçe ile şikayetinden vazgeçti. Beykoz 5. Asliye Ceza Mahkemesi, suç vasfının değişebileceğini gerekçe göstererek dosyası Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi, mahkeme de suçun, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamına girmediğini gerekçe göstererek sanığın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, aynı gerekçeyle dosyayı Beykoz Asliye Ceza Mahkemesi'ne geri yollamıştı.



Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü

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4- KAĞITHANE'DE YOKUŞ AŞAĞI KAYAN KAMYONET SOKAĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN İSTANBUL

Kağıthane'de park halindeyken yokuş aşağı kayan kamyonet, yol kenarındaki 6 araca çarptıktan sonra bir binanın doğalgaz kutusunu patlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 6 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Çeliktepe Mahallesi Eyalet Sokak'ta saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GR 7598 plakalı kamyonetin sürücüsü, bir işyerine getirdiği eşyaları indirmek için aracını yokuş aşağı olan sokakta park etti. Sürücü, eşyaları indirdiği sırada, kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle kaymaya başladı. Kamyonet, sokak boyunca park edilmiş araçlara çarparak kaymaya devam ederken, otomobilini park etmeye çalışan bir sürücü, kamyoneti son anda fark ederek kendini dışarı attı. Otomobile çarpıp savuran kamyonet, bir işyerinin önüne park edilen bir başka otomobile çarptıktan sonra durabildi. Olay sırasında, işyerinin bulunduğu binanın da doğalgaz kutusu patladı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kamyonetin çarptığı 6 araçta maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen İGDAŞ yetkilileri, patlayan doğalgaz kutusundan gaz sızıntısı olmaması için binanın doğalgazını kesti.

"ŞOFÖR KENDİNİ İÇERİYE ZOR ATTI"

Sokak sakinlerinden Mahmut Katılmış "Biz dükkanın içerisinde oturuyorduk. Bir patırtı, gürültü oldu. Kamyon yukarıda şaftı kopmuş vaziyetteymiş mal indirirken. Firmayı aramışlar arabanın şaftı koptu diye. O arada kamyon geliyor burada arabalara vurmaya başladı yukarıdan aşağıya. Öndeki siyah arabanın şoförü el frenini çekti. Dükkanın içerisine girecekken zaten arabaya vurduğu gibi şoför kendini içeriye zor attı. Allahtan kimseye bir şey olmadı" diye konuştu

Görüntü Dökümü

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-Sokak içerisinde genel ve yakın detaylar

-Hasar gören araçlardan genel ve yakın detaylar

-Sokak sakinlerinden detay görüntü

-Kazaya karışan kamyonetten görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Kazaya karışan kamyonet sürücüsünden detay görüntü

-Sokak sakini Mahmut Katılmış ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

FEED

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5-KAĞITHANE'DE YOKUŞ AŞAĞI KAYAN KAMYONET KAMERADA

Haber: Özgür EREN-İSTANBUL

Kağıthane'de bir kamyonetin park halindeyken yokuş aşağı kayıp, yol kenarındaki 6 araca çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.

Çeliktepe Mahallesi Eyalet Sokak'ta 34 GR 7598 plakalı kamyonetin sürücüsü aracını yokuş aşağı olan sokakta park etti. Sürücü, eşyaları indirdiği sırada, kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle kaymaya başladı. Kamyonet, sokak boyunca park edilmiş 6 araca çarparak durabildi. Kamyonetin yokuş aşağıya kayması güvenlik kamarası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonet yokuş aşağı hızla ilerliyor. Kamyonetin arkasından koşanlar kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kamyonetin yokuş aşağıya ilerlemesi

-Arkasından koşanlar

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6- HAFRİYAT KAMYONU EVİN BAHÇESİNE DEVRİLDİ

Ersan SAN / İstanbul

Beylikdüzü'nde yol çalışması yapıldığı sırada, belediyeye ait hafriyat kamyonu, freni boşalarak park edildiği yerden yokuş aşağı geri geri gidip bir evin bahçesine devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Dereağzı Mahallesi Buket Sokak üzerinde meydana geldi. Yol çalışması yapıldığı sırada, Beylikdüzü Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonu sürücüsü tarafından yol kenarına park edildi. İçerisinde kimsenin olmadığı sırada freni boşalan kamyon, yokuş aşağı geri geri gidererek müstakil bir evin bahçesine düşerek devrildi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü;

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-Devrilen kamyon

-Polis ekipleri

-Yoldaki iş makinesi

Detaylar



