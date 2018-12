DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- 5 İLDE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Çağatay KENARLI, İstanbul

Göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütleri FETÖ/PDY ve DHKP-C'li kişilerinde arasında bulunduğu çok sayıda aranan kişiyi yurtdışına kaçırdıkları öğrenildi. Yurt dışına kaçmak isteyen kaçak göçmenler için şebekenin en ucuz pasaportu 5 bin dolardan başlayan fiyatlara sattığı ve göçmenler için hazırladıkları sahte pasaport ile vizelerle yeni bir hayat sundukları ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube ekipleri aralarında terör örgütleri FETÖ/PDY ve DHKP-C üyelerininde bulunduğu pekçok kişiyi yasadışı yollardan yurtdışına çıkarmaya çalışan göçmen kaçakçılığı şebekesini belirledi. Polis ekipleri 6 ay boyunca teknik ve fiziki takiple 43 şüpheliyi belirledi.

5 İLDE OPERASYON

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 28 Kasım'da İstanbul merkezli, Van, Antalya, Mardin ve Kocaeli'de bulunan şüphelileri yakalamak için ev ve işyeri adreslerine eş zamanlı operasyon başlattı. Yapılan operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER ARASINDA YOK YOK

Polis ekipleri şüphelilerin kullandığı ev ve işyerlerinde yaptığı aramalarda çeşitli ülke ve kurumlara 120 sahte mühür, 128'inin çalıntı olduğu belirlenen çoğu Avrupa ülkerine ait 415 pasaport, 218 çipli kimlik kartı ve sürücü belgesi, farklı ülkere ait 30'u doldurulmuş toplam 330 vize yaprağı, 1000 pasaport ve sahte evrak yapımında kullanılabilecek çeşitli malzeme, sahte evrak yapımı için kullanılan 35 farklı cihaz ve alet, ruhsatsız tabanca ve tüfek, 590 mermi ve fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 100 ABD Doları, 50 gram 24 ayar külçe altın, 2 bin lira, 2 bin 900 Euro ile 200 Pound bulundu. Öte yandan bir şüpheliden Polis, MİT ve MOSSAD'a ait kimlik belgelerinin sahtesi ele geçirildi .

FETÖ'CÜ KARI KOCAYI ÖNCE YUNANİSTAN'A ŞİMDİ İSE BRÜKSEL'E YOLLAYACAKLARDI

Polis ekipleri şebekenin, haklarında Konya'da FETÖ/PDY soruşturmasında aranan ve Yunanistan'a kaçtıkları belirlenen Ensar Çiftçi ve eşi Ayşe Çiftçi'yi Yunanistan'dan Brüksel'e gitme hazırlığında oldukları belirlendi. Bunun üzerine istihbarat birimlerine iletilen konuyla ilgili FETÖ'den aranan karı ve kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHKP-C'li KADIN HAVALİMANINDA YAKALANDI

Göçmen kaçakçılığı yapan şüphelerin hazırladığı sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütü DHKP-C ile ilgili bir suçtan araması bulunan kadın şebekenin hazırladığı sahte pasaport ve vizeyle Atatürk Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı.

TEKNİK TAKİP SIRASINDA 87 GÖÇMEN YAKALANDI

Polis ekipleri teknik takibe başladığı zaman takipte olan şüphelilerle irtibata geçen yasadışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan sınırından kaçmak isteyen, havayolu ve denizyoluyla yurtdışına kaçmak isteyen 87 kişi yakalandı.

İTALYA'YA SAHTE PASAPORTLA GİRMEK İSTEYEN 3 KİŞİ İADE EDİLDİ

Öte yandan yasal olarak, Makedonya-Üsküp'e giden 3 kişi burada şebekeden aldıkları sahte pasaportlarla İtalya'ya girmeye çalışırken yakalandı. Polis ekiplerinin irtibata geçtiği ilgili makamlar 3 şüpheli hakkında İtalya'dan sınırdışı işlemi başlatarak Türkiye'ye yolladıkları öğrenildi.

BU ŞEBEKEDE SAHTE PASAPORT EN UCUZ 5 BİN DOLAR

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurt dışına kaçmak isteyen kaçak göçmenler için göçmen kaçakçılığı şebekesinin en ucuz pasaportu 5 bin dolardan başlayan fiyatlara sattıkları öğrenildi. Şüphelilerin hazırladıkları sahte pasaport ve vizeleri yeni bir hayat vaadiyle sundukları ortaya çıktı.

26 TUTUKLU, 16 ADLİ KONTROL, 1 SERBEST

Emniyetteki işlemleri dün tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i savcılık sorgusunun ardındar serbest bırakılırken, 42 şüpheli tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. 26 şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2-SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN İSTANBUL TABİP ODASI'NA AÇTIĞI DAVA

- Mahkeme karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Sağlık Bakanlığı'nın, İstanbul Tabip Odası'nın 2016 dönemindeki yönetim kurulu ve onur kurulunun görevden alınması ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle açtığı davada, mahkeme karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul Tabip Odası eski Başkanı Selçuk Erez'in, 4 Eylül 2016'da yaptığı konuşmada "örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'nun görevden alınması talebiyle açtığı dava karara bağlandı.

İstanbul 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı Sağlık Bakanlığı avukatı Mehmet Emin Saylan ile davalı İstanbul Tabip Odası avukatı Oya Meriç Eyüpoğlu katıldı. Hakim, İstanbul Tabip Odası'ndan yönetim kuruluna ilişkin yazının mahkemeye ulaştığını belirtti. Yazıda 2016'daki yönetim kurulunun şu an da görev yapmadığı ve değiştiği kaydedildi.

Davacı Sağlık Bakanlığı avukatı Saylan, davanın kabul edilmesini talep etti. İstanbul Tabip Odası avukatı Eyüpoğlu ise "Öncelikle dava açılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yönetim kurulu ve onur kurulunun, açıklama nedeniyle sessiz kalması ve yapmadığı bir işten dolayı sorumlu tutulması düşünülemez. Açıklamayı yapan Selçuk Erez hakkında açılan ceza davasında beraat etmiştir. Savaş bir halk sağlığı sorunudur. Tabiplerin böyle bir konuda açıklama yapmaması da, sessiz kalması da düşünülemez. Toplumsal barışın sağlanması, hekimliğin abc'sidir. Bu kapsamda yapılan açıklamalar nedeniyle sorumluluk doğmaması gerekir. Ayrıca davanın esastan reddini talep ediyoruz. 'Yönetim kurulunun değişmesi gerekçe gösterilerek karar verilmesine yer olmadığına' şeklinde karar verilmemesini istiyoruz. Zira emsal nitelikte başka tabip odalarına, eczacı odalarına, diş odalarına açılan davalar vardır. Sizin vereceğiniz karar onlara da emsal olacaktır" dedi. Mahkeme, gerekçesini daha sonra açıklayacağını belirterek açılan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

"HEKİMLER VE HEKİM ÖRGÜTLERİ HER ZAMAN BARIŞI SAVUNURLAR"

Duruşma sonrasında adliye koridorunda basın mensuplarına açıklama yapan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk, "Bu dava, o dönemin İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez'in barış yanlısı söylemleri nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından açılmıştı. Davanın reddine karar verildi. Hekimler ve hekim örgütleri her zaman barışı savunurlar. Biz ondan önce savunduk, ondan sonra da savunduk. Bundan sonra da barışı savunmaya devam edeceğiz" dedi.



3- GEZİ PARKI EYLEMLERİNİN 1. YILINDAKİ OLAYLAR: 6 SANIĞA CEZA VERİLDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Gezi olaylarının birinci yılı nedeniyle Taksim Meydanı'nda düzenlenen izinsiz yürüyüşe katıldıkları ve emniyet güçlerinin dağılma ihtarına rağmen dağılmadıkları iddiasıyla yargılanan 6 tutuksuz sanık, 10 aydan toplam 5 yıl 8 aya kadar değişen hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 15'inci celsesi görülen duruşmaya, sanıkların avukatları katıldı.

Söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Erkan Özcan Özen ve Seyithan Aytekin'in üzerlerine atılı "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 10'ar ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Fatma Özdoğan'ı 2 yıl 6 ay hapse çarptıran mahkeme, sanık Ali Tan Kutluay'ı "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından toplam 2 yıl 4 ay 22 gün, sanık Kemal Ural ise "Görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından 4 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık Tolga Tezmen'i ise "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kasten yaralama" ve "Toplantı ve gösteri kanuna muhalefet" suçlarından toplam 5 yıl 8 ay 22 gün hapse çarptırdı. Mahkeme sanıkların uygulanmasını istemediği için hükmün açıklanmasını geri bırakmazken; herhangi bir pişmanlık göstermedikleri gerekçesiyle cezalarının ertelenmesine yer olmadığına hükmetti. Kararda, adli emanette bulunan muhtelif sayıda baret, gaz maskesi ve muhtelif malzemeleri delil olarak saklanmasına da karar verildi.

4-SİLİVRİ'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

İstanbul

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri'de sahte içki imalatı yapan bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda 5 ton metil alkol ele geçirilirken, 1 kişi şüpheli alındı.

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Alipaşa Mahallesi'nde kolonya imalathanesi olarak gösterilen bir depoda sahte alkol üretildiği ihbarı aldı. Ekipler adrese baskın düzenledi. İşyerinde yapılan aramada 5 ton metil alkol, damıtma cihazları ve alkol bidonlar bulundu. Ekipler ele geçirilen maddelere el koydu. Kaçak içki üreten imalathane mühürlenirken, S.Y. isimli bir kişi gözaltına alındı.

5-USTA TİYATRO OYUNCUSU CANDAN SABUNCU ÖLDÜ

İstanbul

Usta tiyatro oyuncusu Candan Sabuncu hayatını kaybetti.

Candan Sabuncu 74 yaşındaydı. Sabuncu, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. Uzun yıllar boyunca kadrosunda olduğu Şehir Tiyatroları'nda birçok oyunda ve sinema filmlerinde yer aldı.

6- (ÖZEL) PAKİSTAN UYRUKLU BİR GÖÇMEN YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,()

Esenyurt'ta Pakistan uyruklu göçmenlerin yaşadığı evde bir kişi hayatını kaybetti. Ölüm nedeni belli olmayan Pakistan uyruklu 42 yaşındaki Graham Gross cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Esenyurt Örnek Mahallesi 1464. sokak 46 numaraları apartmanın bodrum katında meydana geldi. 7 Pakistan uyruklu göçmenin yaşadığı evde Graham Gross (42) hareketsiz bir şekilde yattığını gören arkadaşları hemen durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Graham Gross'un hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin haber verdiği polisler eve gelerek evde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, savcılığın talimatı üzerine Esenyurt Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Evde yaşayan Pakistanlılardan 3'ünün ülkeye kaçak yollardan girmiş olduğunu belirleyen polis ekipleri, 3 Pakistanlıyı gözaltına aldı. Ev sahibi Mustafa Gümüş de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gümüş polis merkezine götürülmeden önce "Benim çocuk 'Bizim kiracılardan birisi ölmüş' dedi. Ben de geldim. 7 kişi kalıyorlardı" dedi. Polisin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.

7-SULTANBEYLİ'DE ÇOCUKLAR İÇİN 1.1 MİLYON LİRALIK PROJE

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK , Yılmaz BEZGİN /İSTANBUL()

Sultanbeyli'de, "Gelecek, Yenilikçi ve Yaratıcı Çocukların- Tematik Bilgi ve Öğrenme Merkezleri (TEBİLMER)" projesi hayata geçiriliyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın "Çocuklar ve Gençler Mali Destek Programı" kapsamında Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirilen TEBİLMER projesi tanıtıldı.

"İLÇEMİZDE EĞİTİMLE İLGİLİ HER GELİŞMEDEN BÜYÜK BİR GURUR DUYUYORUM"

Sultanbeyli Kaymakamlığı Şehit Ömer Halisdemir salonundaki törende konuşan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Bizim en esaslı meselemiz eğitimdir. Eğitim önceliğimiz ve eğitimle ilgili her çalışmada eğitimin her kademesine müdahiliz, yakından takip ediyoruz. Eğitimle ilgili çok sayıda çalışmayı hep beraber yürütmeye çalışıyoruz. Eğitimle ilgili tüm çalışmalarımızda tüm projelerimizde Sultanbeyli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü her türlü katkıyı veriyor. Daha geçen hafta 2 okulumuzun ihalesi yapıldı. Yeni projelerimiz var. Tüm birimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız desteklerini esirgemiyor. İlçemizde eğitimle ilgili her gelişmeden büyük bir gurur duyuyorum" diye konuştu. Tören sonrası bilgi veren Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, 'En çok Sultanbeyli okuyor' dedirtmek ilçedeki meydanlarda vatandaşların katılımıyla meydan okumaları gerçekleştireceklerini söyledi. Kubilay, Sultanbeyli'nin önemli bir tarihi değeri olan Aydos Kalesi'nde okuma etkinliği yapacaklarını kaydederek, "Yine ilçemizde önemli bir yeri olan gölette okuma etkinliği yapacağız. Bunlar proje dahilinde. Ayrıca okullardaki merkezlerimizi vatandaşlarımıza da açacağız" diye konuştu.

ALTI OKULDA ALTI FARKLI TEMA

Toplam bütçesi 1.1 milyon lira olan proje kapsamında 6 okulda 6 farklı temada 720 öğrenciye yenilikçilik, yaratıcılık ve okuma alanlarında verilip sertifika verilecek.

Bu kapsamda oluşturulan tematik bilgi merkezlerine 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir, Fatih Sultan Mehmet, Aziz Sancar, Vecihi Hürkuş, Naim Süleymanoğlu ve Nasreddin Hoca'nın isimleri verildi. Şehit Ömer Halisdemir merkezinde 'Değerler eğitimi', Aziz Sancar merkezinde 'Bilim', Vecihi Hürkuş merkezinde 'Havacılık', Naim Süleymanoğlu merkezinde 'Spor', Fatih Sultan Mehmet merkezinde 'İstanbul'un tarihi' ve Nasreddin Hoca merkezinde ise 'Nasreddin Hoca'nın öğretileri' üzerine eğitim verilecek.

Tematik bilgi öğrenme merkezlerinin olduğu okullar ise Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Aziz Sancar Anadolu Lisesi, Sabiha Gökçen Havacılık Meslek Lisesi, Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi, Ali Kuşçu İmam Hatip Ortaokulu ve Kaptanı Derya İlkokulu.

