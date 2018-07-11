DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- ADNAN OKTAR'A OPERASYONUN DETAYLAR (2)

* Yaşları 11 ile 40 arasında değişen yaklaşık 70 kişinin, Adnan Oktar ve grubu hakkında cinsel tacize uğradığını iddia ederek farklı tarihlerde şikayetçi olduğu öğrenildi.



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Alper KORKMAZ - Ramazan EĞRİ - Özden ATİK İstanbul

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde 120 adreste yapılan operasyonun detayları belli oldu. 2 yıl süren takip sonucu belirlenen 235 kişiden 166'sı gözaltına alındı. Adnan Oktar, Oktar Babuna ve 'Kedicik' olarak ünlenen kadınların yanısıra avukatlarının da gözaltına alındığı öğrenildi. Yaşları 11 ile 40 arasında değişen yaklaşık 70 kişinin Adnan Oktar ve grubu hakkında şikayetçi olduğu kaydedildi.

2 YIL ÖNCE ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yaklaşık 2 yıl boyunca Adnan Oktar ve grubuna yönelik fiziki ve teknik takibe aldı. Adnan Oktar ve grubunun gelirleri de incelemeye alındı. Toplanan bilgiler de detaylı incelenmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) iletildi. MASAK'tan gelen raporda Adnan Oktar ve grubunun paravan şirketler üzerinden yurtdışından hayali ihracat yaptığının belirlendiği öğrenildi.



2 BİN POLİS KATILDI

Bunun üzerine İstanbul'da 22 ilçede 115 adres, Ankara'da 2 ilçede 3 adres ve Muğla ile Antalya'da 1'er adrese bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yönetiminde Terörle Mücadele Şube, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat Şube, Çevik Kuvvet Şube, Havacılık Şube ve Deniz Liman Şube Müdürlükleriyle ilçe emniyet müdürlüklerinde bulunan yaklaşık 2 bin polis katıldı.



OKTAR ÇENGELKÖY'DE Kİ EVİNDE POLİSİ GÖRÜP, SARIYER'DEKİ EVİNDE KAÇTIĞI SIRADA YAKALANDI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki evine baskın için gittikleri sırada evin dışında olduğu öğrenilen Oktar'ın evin girişinde bulunan polisleri görmesi üzerine lüks aracından inmeyerek Sarıyer'de bulunan başka bir adresine gitti. Takibe geçen Mali polis, Sarıyer'de bulunan eve girmesi üzerine Adnan Oktar'ı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Oktar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

OKTAR'IN MÜLKELİRİNE VE LÜKS ARAÇLARINA EL KONULDU, ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDI

Oktar'ın ve grubunda bulunan şüphelilerin adreslerinde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinde bulunun olay yeri inceleme büro ekipleri çalışma yaptı. Ekipler adreslerde çok sayıda bilgisayar, para kasası, değerli eşya, para sayma makinesi, çok sayıda tabanca ve otomatik tüfek ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon kapsamında Adnan Oktar'ın tüm mülklerine ve lüks araçlarına el konulurken şirket, dernek ve vakıflarına kayyum atandığı öğrenildi. Adnan Oktar'ın canlı yayınlarını yaptığı A9 TV'ye de sabah saatlerinde giden polis ekipleri şirkette de aramalar yaptı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Adnan Oktar ve grubuna yönelik sabah saatlerinde başlayan operasyon bazı adreslerde devam ediyor. Adnan Oktar'ın 'Kedicik' olarak ünlenen bir televizyon kanalında program yaptığı kadınların da arasında bulunduğu 235 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adnan Oktar, Oktar Babuna ve çok sayıda avukatında arasında bulunduğu toplam 166 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

11-40 YAŞLARINDAKİ 70 KİŞİ ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Bu arada yaşları 11 ile 40 arasında değişen yaklaşık 70 kişinin, Adnan Oktar ve grubu hakkında cinsel tacize uğradığını iddia ederek farklı tarihlerde ihbarda bulunduğu şikayetçi olduğu öğrenildi.



EMNİYET'TEN OPERASYON AÇIKLAMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Medya Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında sabah saatlerinde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar suç örgütüne yönelik olarak; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet suçlarından 11.07 2018 tarihinde 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatılmıştır" denildi.



Görüntü Dökümü:

--------

-Oktar'ın evinde yapılan arama

-Oktar'ın sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Detaylar

11.07.2018 - 16.06 Haber Kodu : 180711163

11.07.2018 - 15.57 Haber Kodu : 180711162

=============================

2- (ek görüntü) - ADNAN OKTAR'IN EVİNDEKİ 16 ARACA EL KONULDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul

Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki evinin bahçesinde ve garajında bulunan 16 araca el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda Oktar'ın Çengelköy'deki villasında arama yapıldı. Villanın bahçesinde ve garajında yer alan bir çoğu lüks 16 araca da el konuldu. Araçlar çekiciler ile buradan götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-------

-Araçların çıkarılması

-Çekicilere yüklenmesi

11.07.2018 - 16.57 Haber Kodu : 180711187

====================

3- İBB BAŞKANI UYSAL: 15 TEMMUZ BAŞARILI OLSAYDI, 2'İNCİ KERBELA YAŞANACAKTI

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK, İSTANBUL , ()

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)Başkanı Mevlüt Uysal, bu yıl ikincisi yapılan Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda konuştu. Uysal, "15 Temmuz başarılı olsaydı sanıyorum, 2'inci bir Kerbela hadisesi yaşanacaktı. Hadise sadece yönetimi değiştirmek değil, hadise bir düşünce, bir sistem ve bakış açısını tamamen değiştirmek. Hatta derinlere indiğimizde İslami temellere yeniden şekil verme operasyonudur" dedi.

2. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu Haliç Kongre Merkezi'nde bulunan Galata Salonu'nda yapıldı. Sempozyuma, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik başta olmak üzere 15 Temmuz gazileri ile şehit yakınları katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Uysal, "FETÖ terör örgütü hadisesi darbe sonrasında da masaya yatırılarak, davalarda 'Kimdir bunlar, ne yaparlar, ne hedefler?' B unlara baktığımız zaman uzun uzun incelenmesi ,değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeyle birlikte tedbir alınması gereken bir konu olarak karşımıza çıktığını düşünüyorum. Geçmişte, İslam tarihinde bir Kerbela hadisesi var. O hadise bir darbeyse başarılı olmuş ve tarih boyunca kapanmayan bir yara olarak sürmüştür. Halen daha izleri devam eden, tartışmaları devam eden bir konumdadır. 15 Temmuz başarılı olsaydı sanıyorum, 2'inci bir Kerbela hadisesi yaşanacaktı. Hadise sadece yönetimi değiştirmek değil, hadise bir düşünce, bir sistem ve bakış açısını tamamen değiştirmek. Hatta derinlere indiğimizde İslami temellere yeniden şekil verme operasyonudur" diye konuştu.

Uysal, "Bu ortaya çıkan yapıyı iyi tahlil ederek üstüne üstüne gitmeliyiz. Eğer 15 Temmuz'da darbe gerçeklemiş olsaydı, Kerbela'da gerçekleşmiş tahribattan daha büyük bir tahribat oluşturacaktı. Bunu kamufle edecek de müthiş bir çalışma içerisindeydiler. O çalışmaya karşı tanklara, toplara, silaha, mermiye karşı çıplak elle karşı durabildiysek, bizim bunu gündemde tutup, vatandaşlarımıza anlatarak İslami düşünce sistemindeki o yozlaşmaya, yabancılaşmaya, İslam düşmanlarının kontrolüne girebilecek yapılanmaya müsaade etmeme anlamında da önemli bir görevimiz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Uysal, "Bu kadar emek verdiler. 20 -30 yıl planladılar ve bu darbe girişimi, ifşa oldular. O açıdan eskisi kadar hiçbir zaman güçlü olamayacaklar ama bu da bize ders olursa ve enine boyuna değerlendirirsek en büyük kazanımız o olur" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Mevlüt Uysal'ın gelişi

-Uysal'ın konuşması

-Genel ve detaylar

11.07.2018 - 16.09 Haber Kodu : 180711164

=====================

4- 12 AYRI GASP OLAYININ ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI; GASP ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Ali AKSOYER İstanbul

Başakşehir, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçede 12 ayrı gasp olayına karıştıkları belirtilen 6 şüpheli için operasyon gerçekleştirildi. ATM önlerinde bekleyerek para değişimine gelen görevlileri gasp ettikleri ve toplamda 200 bin liradan fazla nakit para çaldıkları ileri sürülen şüpheliler, polisin eş zamanlı operasyonuyla gözaltına alındı.Şüphelilerin, bir marketten soygun yapma anları kameraya yansıdı.

Şüphelilerin, ilk olarak 21 Nisan 2018 günü akşam saatlerinde ATM'ye para nakli yapan görevlileri gasp etmek istedikleri ve onların silahlarını aldıkları öğrenildi. Bir başka olayda ise şüphelilerin; Esenyurt'ta yine ATM'ye para taşıyan görevlilerin 181 bin lirasını gasp ettikleri iddia edildi. 4 Temmuz günü Avcılar'da bir ATM önünde bekleyen şüphelilerin, para çekmek için gelen bir vatandaşın aracını silah zoruyla gasp ettiklerinin belirlendiği öğrenildi. Araçla birlikte kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından şüphelilerin eşkallerini belirledi.

GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLERİ

Şüphelilerin ayrıca; TEKEL bayileri ve marketlere de pompalı tüfek ve silahlarla gelip, markettekileri etkisiz hale getirip soygun yaptıklarının da tespit edildiği öğrenildi. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde şüphelilerin, araçla gelip ellerinde silahlarla markete girmesi görülüyor. Markettekileri etkisiz hale getiren şüphelilerin, kasadan paraları almaları da görüntülere yansıdı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR

Belirlenen eşkaller doğrultusunda yapılan operasyonlar da 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve gasp ettikleri ileri sürülen lüks araç da ele geçirildi. Emniyet otoparkına getirilen araç, sahibine teslim edilecek. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler; Murat Ç. (43), Fatih K. (34), Özgür A. (32), Ramazan T. (33), İsmail D. (42) ve Mehmet Ali A. (38) Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin birçoğunun, poliste daha önceden de çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı.

Görüntü dökümü:

----------------

-Güvenlik kamera görüntüler

-Şüphelilerin araçla gelmesi

-İçeri girmesi

-Market sahibinin ellerini yukarı kaldırması

-Kasadan para almaları

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Genel ve detaylar

11.07.2018 - 16.46 Haber Kodu : 180711182

=====================

5- SHAKİRA KONSER VERMEK ÜZERE KALDIĞI OTELDEN AYRILDI

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/İSTANBUL, ()

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, saat 21:00'de Vodafone Park'ta konser vermek üzere Tarabya'da konakladığı otelden ayrıldı. Otelden çocukları Sasha ve Milan ile çıkan ünlü şarkıcı, kendisini görmek için 5 gündür bekleyen fanı Nurcan Toptaş ile fotoğraf çektirdikten sonra "Merhaba Türkiye" diyerek Türk bayraklı tekne ile boğaza açıldı.

Görüntü dökümü:

--------------

-Shakira'nın otelden çıkışı

-Shakira'nın fanıyla fotoğraf çekilmesi

-Teknenin boğaza açılması

-Genel ve detaylar

11.07.2018 - 16.11 Haber Kodu : 180711166

=========================

6- CAMİDE NAMAZ KILDIĞI SIRADA ÇANTASI BÖYLE ÇALINDI

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,()

Bağcılar'da bir kişi, camiye girerek namaz kılan kişinin çantasını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii'nde meydana geldi. İnşaat işleri yapan M.A. adlı bir vatandaş öğle namazını kılmak için camiye geldi. Bu sırada camiye giren bir kişi, M.A.'ya ait olan ve içerisinde çeşitli evrakların olduğu çantayı çaldı. Namaz sonrası çantasının yerinde olmadığını fark eden M.A., durumu polise bildirdi. Caminin güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yaşadığı hırsızlık olayını anlatan M.A., "Sünneti kılarken çantamı yanıma, camın önüne koydum. Sonra cemaatle farza geçince bir sıra öne kaymak zorunda kaldık. Çantam arkamda kaldı. Farz namazı bittikten sonra döndüğümde çantam yerinde değildi. Götüren arkadaşın hiçbir şekilde maddi olarak işine yaramayacak. Ama manevi olarak, maddi olarak ben çok zor durumdayım. Beni çok etkileyen evraklarım içinde var, zor durumda bırakan evraklarım içinde var. Bu arkadaşın bir şekilde çantamı bana ulaştırmasını istiyorum. Çünkü hiçbir şekilde onun işine yaramayacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Cemaatle namaz kılınması

-Bir kişinin namaz kılanların arkasına gelip bir süre durması

-Çantayı alarak camiden çıkması

-Mağdur ile röportaj

-Camiden görüntü

Diğer detaylar

==========================

7- DİNK CİNAYETİ DAVASINDA TANIĞA 1 AY DİSİPLİN HAPSİ CEZASI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 10'u tutuklu 85 sanıklı davada, tanık olarak dinlenen dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Tim Komutanı Gökhan Arslan hakkında "tanıklık yapmaktan çekinmek" suçundan bir ay disiplin hapis cezası verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Ali Öz ile tutuksuz yargılanan yardımcı istihbarat elemanı Erhan Tuncel'in aralarında bulunduğu 8 sanık katıldı.

"SÖYLEDİKLERİ DOĞRUYU YANSITMAMAKTADIR"

Duruşmada, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Tim Komutanı Gökhan Arslan dinlendi. Samsun'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan Arslan, cinayetten önce tasarının konuşulduğu istihbarat toplantısına katıldığını söyledi. Arslan, cinayetten sonra yapılan toplantıdan erken ayrıldığını, bu nedenle pek fazla bir şey bilmediğini öne sürdü. Bunun üzerine avukat Hakan Bakırcıoğlu, cinayetin önlenmesi için herhangi bir işlem yapıp yapmadığını sordu. Arslan, tasarı konuşulduğunu ancak kendisine bir şey söylenmediği için herhangi bir işlem yapmadığını belirtti. Avukat Bakırcıoğlu, "Unsur komutanları kendisine bilgi vermek zorunda. Toplantıda kendisi de var. Bilgi sahibi olmaması mümkün değildir ve söyledikleri doğruyu yansıtmamaktadır" diyerek daha fazla soru sormayacağını söyledi.

1 AY DİSİPLİN HAPSİ CEZASI

Gökhan Arslan'ı, Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan da uyardı. Arslan, bildiklerinin bu kadar olduğunu savundu. Başkan Ali İhsan Horasan, tanık hakkında disiplin cezası uygulanabileceğini söyleyerek taraflara görüşünü sordu. Tarafların konuya ilişkin talebi alındıktan sonra cumhuriyet savcısı da tanık hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Mahkeme heyeti, tanık Gökhan Arslan'ı, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 60. maddesiyle düzenlenen "tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme" suçundan bir ay disiplin hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Dönemin Trabzon Jandarma Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hüsamettin Polat ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Bülent Köksal da dinlendiği duruşmaya yarın devam edilecek.



