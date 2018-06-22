DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

(aktüel görüntülerle geniş haber)

1- ERDOĞAN: SIKIYSA GELİN ŞEHİR MERKEZİNE

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Güneydoğuda şu anda bizim partimizin ilçe başkanlarını il başkanlarını tehdite başladılar. Telefonla tehdit ediyorlar"

"Ulan terbiyesiz sıkıysa gelin şehir merkezine"

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Harun UYANIK İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğuda şu anda bizim partimizin ilçe başkanlarını il başkanlarını tehdite başladılar. Telefonla tehdit ediyorlar. Ulan terbiyesiz sıkıysa gelin şehir merkezine" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal mitinginin ardından Maltepe'ye geçti. Merkez Cami'nde cuma namazını kılan Erdoğan, kendisini bekleyen kalabalığa konuştu.

Erdoğan konuşmasında CHP'yi eleştirerek, "Bunlarda yalan var, talan var, hakaret var, iftira var. Sizin yaptığınız ne var. Yerli ve milli otomobil diyorum. Bay Muharrem ne diyor. 'Ne işiniz var otomobille'. Bunlar 20 yıl geriden geliyor. Ben akaryakıtlı otomobilden bahsetmiyorum. Ben şu anda elektrikle çalışacak otomobilden bahsediyorum. Elektrikli aküyle çalışacak otomobilden bahsediyorum. Ama bunun dünyadan haberi yok. İşte bu gelsin devletin memuruna küfür etsin. Dinlediniz mi? Nasıl küfür ettiğini dinlediniz mi? Montaj diyor. Sevsinler senin montajını. Her şey ortada. Gerçekler ortada. Senin cibilliyetin bu. Senin genel başkanın da öyle değil mi? Akşam yalan sabah yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Pazar bunların mumunun söndüğü gün olacak" diye konuştu.

"HARÇLARI BİZ KALDIRDIK"

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: Bay Muharrem ne diyor. Üniversite ücretsiz olacak diyor. Senin dünyadan haberin yok. Üniversite ücretli mi? Üniversite zaten ücretsiz. Kaldı ki harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Harç vardı. Biz kaldırdık. Kimden miras? Onlardan miras. Ve burs olarak ne alıyorlardı. 45 liracık. Şimdi ne veriyoruz. 470 lira veriyoruz. Master öğrencilerine 940 lira veriyoruz. Peki doktoraya ne veriyoruz? Asgari ücret veriyoruz. Nerden nereye. Bunları biz veriyoruz. Ne Genel başkanın haberi var. Ne Bay Muharrem'in. Bunların derdi bu değil ki."

MERAL AKŞENER'E ELEŞTİRİ

Erdoğan, "Çıkmış adaylardan birisi. Bir bayan. Ne diyor? 'Şehir hastanesine gerek var' diyor. 'Bu kadar parayı nerden ödeyeceksin' diyor. Parayı üretemezsen ödeyemezsin ama biz ürettik. Üretiyoruz. Bak hanımefendi şunu öğren; Göreve geldik. IMF'ye bizim borcumuz 23 buçuk milyar dolardı. Bay Muharrem sen de öğren. Senin genel başkanın da öğrensin. 2013'te bunu sıfırladık mı? Sıfırladık. Merkez bankasının 27 buçuk milyar dolar döviz rezervi vardı. Şimdi 124 milyar dolar döviz rezervi var. Ey Bay Muharrem; bu paralar durup dururken kazanılmadı. Çalıştık oldu. Sen bunları yapacak kabiliyette değilsin" ifadelerini kullandı.

"MALTEPE'Yİ KİMLER YÖNETİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe Belediyesi'nde çalışan bir kişinin hapishanede olduğunu belirterek, "Ve üstelik de başkan yardımcısı. Neden biliyor musunuz? MLKP'den dolayı. Yani terör. Ya düşünün terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor. Hale bak. Benim Maltepeli kardeşlerim hala bunlara oy mu verecek? Artık gereğini pazar günü yapmanız lazım. Bak şu anda içeride. Yanılmıyorsam süre olarak 10 yıla mahkum olmuş. Hale bak. Maltepe'yi kimler yönetiyor. Biz dertliyiz kardeşlerim" dedi.

"35 TERÖRİSTİ TOPLANTI HALİNDE ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Erdoğan, "Bay Muharrem diyor ki; 'Bunlar Kandile giremez. Kandil'i vuramaz. Amerika'dan izin aldı mı? İran'dan izin aldı mı?' Bay Muharrem sen Erdoğan'ı tanımamışsın. Bak Afrin'e girdik. 4 Bin 700'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı derdest ettik. Irak'ta PKK'yı kovalıyoruz. Onlar kaçıyor. Kandil'de birinci operasyonu 20 uçakla yaptık. 10 önemli noktayı vurduk. 2. operasyon çok daha farklıydı. Bunların lider kadroları toplantı halindeyken istihbaratımız bize haber verdi. Bu haber üzerine uçaklarımız o toplantının olduğu yeri vurdu. 35 teröristi toplantı halinde etkisiz hale getirdik. Bunlar lider kadro. Biz kimseden izin almadık. Göbeğimizi kendimiz kestik. Koalisyon güçlerine diyoruz ki; 'Münbiç'ten teröristleri çıkartın. Çıkartmazsanız biz giriyoruz. Şimdi bizim zırhlı taşıyıcılarımız şu anda Münbiç'e girdi mi? Girdi. Şu andan itibaren Münbiç'e kimler gelecek. Türkiye'deki Arap kardeşlerimiz Münbiç'e yerleşmeye başlayacaklar. Bakınız. Afrin ve bunun yanında Cerablus'a 200 bin kardeşimiz geri döndü. Şimdi bu sayı artarak devam ediyor. Hepsi evlerine dönmeyi, arzu ediyor" şeklinde konuştu.

"SIKIYSA GELİN ŞEHİR MERKEZİNE"

Suruç'ta yaşanan silahlı saldırıya değinen Erdoğan, "Bu HDP varya ne yapıyor. Güneydoğu'da şu anda bizim partimizin ilçe başkanlarını il başkanlarını tehdite başladılar. Telefonla tehdit ediyorlar. Ulan terbiyesiz sıkıysa gelin şehir merkezine. Telefonla niye yapıyorsunuz bu tehditleri? Sıkıysa gel. Öyle Kandil'in tepesinde durmakla olmaz. Artık bunlar geçmişte kaldı. Suruç'ta bir adım attınız. Bu adımın bedelin çok daha ağır ödeyeceksiniz. O PKK'nın paçavrasını elinde tutan katil içerde. Ama şunu açık söyleyeyim bizim PKK'yla mücadelemiz çok daha kararlı olacak" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın konuşması

-kalabalıktan detaylar

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2- MUHARREM İNCE'NİN MALTEPE MİTİNGİ: BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Haber: İstanbul

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin Maltepe Mitingi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Cumartesi günü saat 13.00'daki miting için saat 08.00'dan itibaren miting bitimine kadar

Turgut Özal Bulvarı (Maltepe sahil yolu) (Büyükyalı köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapatılacak. Sürücülerin Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi ve D-100 karayolunu kullanmaları tavsiye edildi.



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3- TUTUKULULAR KELEPÇEYLE OY KULLANDI

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı olup Türkiye'de tutuklu bulunanlar Atatürk Havalimanı'na getirilerek kelepçeli şekilde oy kullandırıldı. Silivri Cezaevi'nden jandarmalar eşliğinde cezaevi aracı ile getirilen 31 tutuklu Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ndeki geliş katında oylarını kullandı. Oy kullanma işleminin ardından tutuklular tekrar cezaevlerine götürüldü.

Görüntü Dökümü

-Tutukluların oy kullanması

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4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI ENVER İBRAHİM İLE KILDI

Haber/Kamera: Gülseli KENARLI - İbrahim MAŞE-İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal mitinginin ardından Maltepe'ye geçti. Erdoğan burada ilk olarak Maltepe Merkez Cami'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan'a Cuma namazında, hapisteyken kraliyet affıyla serbest bırakılan Malezya'da hükümetin ortağı Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim, Milli Savunma Bakanı Nuretin Canikli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

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- Camiden görüntüler

- Erdoğan'ın çıkışı

- Detaylar

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5- ZEYBEKCİ: ELEKTRONİK TİCARET SİTELERİNDE HEDEF 100 BİN İHRACATÇIYI ÜYE YAPMAK

Haber-Kamera: Enver ALAS-İSTANBUL

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, E-İhracat seferberliğine ilişkin, "Ekonomi Bakanlığı olarak yaklaşık 2 yıl önce başlattığımız elektronik ticaret sitelerine üyeliği yüzde 100'e yakın bir destek kapsamına aldık ki Türkiye için çok büyük bir fırsattır. Hedefimiz de 10 bin ihracatcımızı elektronik ticaret sitelerine üye yapmaktı. Bunun bedellerini karşılamaktı, şu anda geldiğimiz rakam 16 bin. Hedefimiz ise 100 bin. TOBB burada bir sekreterya yapacak" dedi.

Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı'nın destekleriyle, TOBB, Alibaba.com, Halkbank ve VakıfBank, Türk KOBİ'lerinin dijital dönüşümüne katkı sağlamak, yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmak, ihracat yıldızları ortaya çıkarmak ve geleneksel ihracattan e-ihracata dönüşümü sağlamak üzere başlatılan 'E-İhracat Seferberliği'nin basın tanıtımı toplantısına katıldı. TOBB'un Şişli'deki binasında düzenlenen toplantıya Bakan Zeybekci'nin yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Halkbank Genel Müdürü Osman, VakıfBank Genel Müdürü Arslan, E-Glober A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Alibaba.com Türkiye Ülke Müdürü Cüneyt Erpolat ile diğer TOBB yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Nihat Zeybekci, elektronik ticaretin önemine değinerek, "Elektronik ticaret gibi çok büyük bir dalga geliyor. Bu dalganın ya altında kalınır ya da bu dalganın üzerine çıkarak bunun sefası sürülür, enerjisi kullanılır" diye konuştu.

Ekonomi Bakanlığı olarak 2 yıl önce başlattıkları elektronik ticaret siteleri projesini hatırlatan Zeybekci, "Elektronik ticaret sitelerine üyeliği yüzde 100'e yakın bir destek kapsamına aldık. Bu önemli bir destektir. Hedefimiz de 10 bin ihracatcımızı elektronik ticaret sitelerine üye yapmaktı. Şu anda geldiğimiz rakam 16 bin. Hedefimiz ise 100 bin. Şu an TOBB burada bir sekreterya yapacak, bu alandaki eksikliğimiz olan cesareti verecek. Dünyada bu alanda herşey değişecek. Bankacılık sistemi değişecek, ödeme yöntemleri değişecek. Lojistik anlayışı değişecek" dedi.

"TÜRKİYE'NİN 2016'DAKİ ELEKTRONİK TİCARET HACMİ YILLIK 9 MİLYAR DOLAR"

Nihat Zeybekci, E-İhracat seferberliğinde TOBB'a önemli görev düştüğünü aktararak, Türkiye genelindeki TOBB kadrolarının bu alanda çalışacağını söyledi. Zeybekci, "İhracatımızda da Türkiye'nin en yaygın şekilde teşkilatlanmış bir kuruluşu olan TOBB devreye girdi. Bürokrasi, ödeme, evrak hazırlama, Ekonomi Bakanlığı'na başvurma, alma gibi konularda diyoruz ki TOBB mensuplarının bununla ilgili başvurularının her şeyini TOBB yapacak. Tabii ki başvurularını kendileri yapacak ama diğer prosesin tamamını TOBB yapacak. Ödemede gerekli olan herşeyi TOBB baştan karşılayacak. Bunun yüzde 80'ini Ekonomi Bakanlığı olarak biz TOBB'a ödeyeceğiz. Yüzde 20'sini ise Halk Bankası ve VakıfBank büyük bir fedakarlık yapacak. Türkiye ve dünya yaklaşan bu dalgayı görmeli. 2017'de Çin'de 24 saatlik 'Bekarlar Günü' alışverişi 25 milyar dolar. Türkiye'nin 2016'daki elektronik ticaret hacmi yıllık 9 milyar dolar. 2017'de bunun yüzde 17 arttığını ve yıllık bu şekilde arttığını dikkatlerinize sunuyorum" dedi.

"ELEKTRONİK İHRACATTA HEDEF 100 BİN"

Dünyada e-ticaretin kendi içindeki büyüme hızının yüzde 22 olduğu bilgisini paylaşan Bakan Zeybekci, şunları söyledi:

"Bu artış hızıyla dünya ticaretinin yüzde 50'si elektronik ticaret olarak yapılma durumunda. Biz, elektronik ihracatta kendimize hedef olarak Türkiye'nin mikro kobileri de dahil olmak üzere 100 bin'dir (firma). Türkiye'nin bütün imkan ve kaynaklarını, dinamiklerini hayata geçirirsek 500 milyar dolarlık ihracat hedeflerimize daha kolay ulaşırız. İkincisi Türkiye'nin en kılcal damarlarına kadar zorladığımızda muhtemeldir ki Türkiye'nin global devlerini çıkarma fırsatını yakalayacağız. 2011 yılında e-ticaretin küresel perakende satışlar içerisindeki payı yüzde 3,6 iken 2016'da 8,5'a yükseldi. Şu anda bunun yüzde 10'ların üzerinde olduğunu görüyoruz. Çin'de toplam ticaretin içinde e-ticaretin payı yüzde 17 civarında. Önümüzdeki süreçte dünyada bu anlamda en hızlı büyüyen ülkelerden birisi Çin olacak."

"BİR İKİ KİŞİLİK MİKRO ÖLÇEKLİ ÜRETİCİLER BİLE İHRACATÇI HALE GELECEK"

"Önümüzdeki dönemde bir, iki kişilik mikro ölçekli üreticiler bile ihracatçı hale gelecek" diyen Nihat Zeybekci, "Dünyanın her yerinden sipariş alır hale gelecek. Dünyanın her yerinden sipariş geldiği anda orada yeni e-ihracat dış ticaret sermaye şirketleri şeklinde bir girişimimiz de olacak. TOBB, TİM ve diğer toplum kuruluşlarımızla yeni iş birliği alanlarımız oluşacak. En küçük işletmemize, bir yerde organik tarım, el sanatı, cam işleme yapan bir tek kadınımız bile olsa onun elektronik ticaretteki ortamına sipariş geldiği anda bu sistem devreye girecek. O sadece üretimini yapacak. Burada Eximbank da devreye girecek. O üreticimize derhal parası ödenecek. Ondan sonra sistem gerek ihracat işlevleri, gerek lojistiği ve gerek bankacılığı destekleyeceğiz. Bütün sistemimizi bunun üzerine kurgulayacağız. Türkiye'nin tamamını harekete geçireceğiz ama işlemler konusunda da Bakanlık olarak bürokrasi, rehberliğini yapan biz olacağız" ifadelerini kullandı.

Zeybekci, Türkiye'nin bu konuda en avantajlı ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, üretim ve tüketim pazarlarının ortasında yer aldığını anlattı. İstanbul'da 3. Havalimanı'nın etrafında dünyanın en büyük e-ticaret ve lojistik serbest bölgesinin kurulacağını aktaran Zeybekci, "Bu alanlarımız Türkiye'nin gelecekte e-ticaret, e-ihracat, e-lojistik merkezi ve bunun arkasında İstanbul'un e-finansman ve Finans Merkezi haline gelmesi için son derece önemli bir süreci başlatmış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU'DAN E-TİCARET ÇAĞRISI

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise projenin ihracata önemli bir ivme kazandıracağını söyledi. Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği destekler sayesinde Türk şirketlerinin küresel pazarlardaki rekabet gücü ve buna bağlı olarak ihracat kapasitesi önemli ölçüde artmıştır. Bakanlığımız Yeni Sanayi Devrimi ile uyumlu olarak destek havuzuna E-ticaret sitelerine toplu üyelik desteğini de eklemiştir. Bu destek kapsamında TOBB tarafından başlatılan E-ihracat Seferberliği ile oda ve borsalara üye olan ve ihracata konu olabilecek alanlarda faaliyet gösteren Türk şirketleri e-ihracat platformlarına ücretsiz üye yapılacaktır. Üyelik bedelinin ön finansmanını TOBB gerçekleştirecek, söz konusu bedelin yüzde 80'ini Ekonomi Bakanlığı, yüzde 20'sini ise VakıfBank ve Halkbank karşılayacaktır. Şirketlerin üye oldukları platformda kendilerini doğru konumlandırmalarını sağlamak için Türkiye'nin dört bir yanında kitlesel bir eğitim programı da düzenlenecektir. Ayrıca projenin etkisi de düzenli aralıklarla ölçülecektir" dedi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, "Eski satış ve pazarlama yöntemlerini kullanarak yeni ihracat hedeflerimize ulaşmamız mümkün değil. 500 milyar hedefine ulaşmak için ihracat yaptığımız pazarları ve ihraç ettiğimiz ürünleri çeşitlendirirken ihracatçı sayımızı da arttırmalıyız. Etkin kullanmamız durumunda, e-ihracat platformları bunu başarmamızı sağlayacak çok önemli araçlar. Ekonomi Bakanlığımızın destekleriyle başlattığımız bu projenin Türkiye'nin ihracat tarihinde bir kırılma noktası olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantının sonunda ise imza töreni düzenlenlenerek proje hayata geçti.

Görüntü Dökümü

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-Toplantıya katılanlar

-Nihat Zeybekci'nin konuşması

-Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması

-Genel ve detaylar

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6- TABURCU OLAN KÜÇÜK BETÜL: HIZ TRENİNE BİNMEK İSTİYORUM

Haber: Buse ÖZEL / İSTANBUL

Aylar önce sosyal medyada hastalığı gündeme gelen ve uygun donör bulunamayınca annesinden yüzde 50 uyumlu ilik nakli olan, 9 yaşındaki Betül Tongal bugün taburcu oldu. Hastaneden ayrılan küçük Betül, iyileştiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Oyun parkında hız trenine binmek istiyorum" dedi. Anne İsmihan Tongal ise "Bir çocuğun gülmesi sizi o kadar mutlu ediyor ki. 3 tüp kan damarınızda duruyor lütfen kök hücre bağışçısı olun" dedi.

DONÖR HAMİLE ÇIKINCA ANNEDEN YÜZDE 50 UYUMLU İLİK NAKLEDİLDİ

9 yaşındaki Betül Tongal'a aylar önce geniz eti ameliyatı olmak için gittiği hastanede Akut Myeloid Lösemi (AML) teşhisi koyuldu. Tongal için ünlüler de seferber olmuş ve sosyal medyada uygun ilik bulunması için kampanya başlatılmıştı. Baba Duran Tongal ise 10 Şubat'ta Beşiktaş - Karabükspor maçında pankart açtı ve kızı için kök hücre bağışçısı olunması çağrısında bulunmuştu. Tüm dünyada uygun kemik iliği aranan Betül'e donör bulunmuş ancak hamile olduğu için alınamayınca doktorlar çareyi anneden yüzde 50 uyumlu nakil yapmakta buldu.

23 MAYIS'TA NAKİL OLDU

23 Kasım'da İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezine yatırılan Betül'e 23 Mayıs tarihinde annesinden kemik iliği nakli oldu. Pediatrik Hematolog Onkolog Doç. Dr. Müge Gökçe ve Pediatrik Hematolog Onkolog Prof. Dr. Avni Atay tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası Betül sağlığına kavuştu.

"VÜCUT YÜZDE 100 UYUM GÖSTERDİ"

Bugün hastaneden taburcu olan Betül'ün sağlık durumu hakkında bilgi veren Pediatrik Hematolog Onkolog Doç. Dr. Müge Gökçe, anneden yapılan nakil sonrası son yapılan testlere göre Betül'ün, annenin iliğine yüzde yüz uyum gösterdiğini belirtti ve 6 ay yakından takip edileceğini söyledi.

"KÖK HÜCRELER KAN VERİR GİBİ DE TOPLANABİLİYOR"

Doç. Dr. Gökçe ayrıca kök hücre donörü olmaktan korkulmaması gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: "İlik nakli artık anestezi altında ameliyathanede yapılan bir işlem değil. Sanki kan trombosit verirmiş gibi aferez ünitesinde, 3 saatlik bir işlem sonrasında kandan kök hücreler toplanılarak nakil yapılabilmekte. Artık kemik iliği nakli için sadece belden toplama uygulanmıyor, damar yolunda sanki kan veriyormuş gibi kök hücre toplama yapılabiliyor."

"ÇOK MUTLUYUM, HIZ TRENİNE BİNMEK İSTİYORUM"

Taburcu olurken konuşan küçük Betül ise "Çok mutluyum, iyileşeceğim, okuluma devam edeceğim. Tekrardan tekvando kursuma gideceğim. İyileştikten sonra oyun parkına gitmek istiyorum. Hız trenine binmek istiyorum" dedi.

AHBAP GRUBU KARŞILADI

Tedavisi boyunca Betül'e ilik bulunması için destek veren, şarkıcı Haluk Levent tarafından kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Derneği yetkilileri de hastane çıkışında küçük Betül'ü karşıladı. Betül, şarkılar söyleyen ve müzikli karşılama yapan dernek yetkililerinin bu sürpriziyle neşelendi.



Görüntü Dökümü:

- Betül Tongal'ın taburcu olması

- AHBAP üyelerinin karşılaması

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