DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- ESENYURT'TA 4 KATLI BİNADA YANGIN (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL

Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın çıktı. Doğalgaz patlaması sonrası çıktığı belirtilen yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Binada mahsur kalanların olduğu belirtiliyor

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-İtfaiyenin müdahalesi

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2- DEMİRÖREN AİLESİ TAZİYELERİ KABUL EDİYOR (2)

* Egemen Bağış,

"Türk gençlerinin ondan öğreneceği çok şey var. Çalışma ruhunu, azmini ve bu ülkeye bir şeyler kazandırmak için ortaya koyduğu kararlılığın hepimize bir örnek olması gerektiğine inanıyorum"

* Nihat Özdemir,

"Gerçekten iş dünyasından bir duayenimizi, bir abimizi, her zaman pozitif davranan iyi gören abimizdi. Yeri doldurulmaz bir insandı"

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ-Can EROK / İSTANBUL ()

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören ailesi, Kanlıca'daki evlerinde taziyeleri kabul ediyor. İş ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin taziye ziyareti sürüyor. Egemen Bağış, Orhan Gencebay ve Nihat Özdemir de ziyaretçiler arasında yer aldı ve taziye mesajlarını iletti.

Eski bakanlardan Egemen Bağış, "Cumhuriyet'in yetiştirdiği en önemli iş adamlarımızdan, yatırımcılarımızdan, girişimcilerimizden birisiydi Erdoğan Bey. Benim çok yakından tanıdığım, sohbetinden çok büyük haz aldığım, danıştığım, aktif bakanlık görevindeyken çok da yardımını gördüğüm bir abimdi. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun. Son günlerine kadar azimle çalıştı. Sonradan girdiği medya sektörünün en büyüğü olma noktasında bir azim ortaya koydu. Türk gençlerinin ondan öğreneceği çok şey var. Çalışma ruhunu, azmini ve bu ülkeye bir şeyler kazandırmak için ortaya koyduğu kararlılığın hepimize bir örnek olması gerektiğine inanıyorum. Mekanı cennet olsun. Allah ailesine sabır versin" dedi.

GENCEBAY: BU DÜNYADAKİ GÖREVİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPTI

Orhan Gencebay ise "Erdoğan abimiz harika bir insandı. Çok eski bir dostluğumuz vardı. Son zamanlarda göremediğim için çok üzülüyordum. Kısmeti buymuş tabi ki. Bu dünyadaki görevini en iyi şekilde yaptı ve göçtü" ifadelerini kullandı.

NİHAT ÖZDEMİR: YERİ DOLDURULMAZ BİR İNSANDI

İş adamı Nihat Özdemir de, "Çok değerli bir abimizi kaybettik. İş dünyasının, spor dünyasının, hayır dünyasının çok önemli bir insanını kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Sayın Yıldırım Demirören, Meltem Hanım, Tayfun'a ve damatları Kıvanç Bey'e de başsağlığı diliyorum. Tüm aileye baş sağlığı diliyorum. Allah başka acı göstermesin. Mekanı cennet olsun. Gerçekten iş dünyasından bir duayenimizi, bir abimizi, her zaman pozitif davranan iyi gören abimizdi. Yeri doldurulmaz bir insandı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü :

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-Orhan Gencebay'ın açıklaması

-Egemen Bağış'ın açıklaması

-Nihat Özdemir'in açıklaması

-Taziye ziyaretine gelenlerden detaylar

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3- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ AFRİN'DEN DÖNEN ÖZEL HAREKAT POLİSLERİYLE İFTAR YAPTI

*Çalışkan:

"İstanbul'da Gezivari bir şey, hiçbir zaman olamaz"

"İstanbul'la terör kelimesinin bir arada anılmasını tamamen sıfırlayacağız"



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Afrin'den dönen Özel Harekat Şube polisleri ile iftarda biraya geldi. Atatürk Havalimanı'nda bulunan Polis Özel Harekat (PÖH) Şube Müdürlüğü'nde dün akşam düzenlenen iftar programına emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve 79 gün boyunca Afrin'de görev yapan özel harekat polisleri katıldı.



'İSTANBUL'DA GEZİVARİ BİR ŞEY, HİÇBİR ZAMAN OLAMAZ'

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, meslek hayatımda çok farklı şubelerde çalıştığını fakat hiç Özel Harekat Polisi olarak görev yapmadığını söyledi. Çalışkan, "Buradaki arkadaşlar bizi Silopi, Nusaybin, Şırnak'ta ve Afrin'de temsil etti. Sadece bizi de değil ülkeyide temsil ettiler. Hepsinde bize gurur verdiler. Şimdi hep beraber İstanbul'a hizmet ediyoruz. Bizim yaptığımız iş vatandaşlarımızın mutlu olmasına yarıyor. Her türlü güzel şey güvenliğin arkasından geliyor. 15-20 milyonluk İstanbul tüm ülkeye örnek bir şehir. İstanbul bu mesleğin lokomotifi, bizim yaptığımız projeler tüm illere yayılıyor. Bunu sizlere güvendiğim için söyleyebiliyorum. İstanbul'da gezivari bir şey, hiçbir zaman olamaz. Siz olduğunuz ve biz görevimizi tam olarak yaptığımız sürece böyle bir şey mümkün değil. Kimse buna müsaade edemez. Çünkü bu kadar güçlü bir emniyet teşkilatının karşısında hiç kimse böyle bir işe niyet dahi edemez. Adım adım santim santim iğne ile kuyu kazar gibi terörle ilgili çalışıyoruz, sıfırlayana kadar devam edeceğiz. İstanbul'la terör kelimesinin bir arada anılmasını tamamen sıfırlayacağız Allah'ın izni ile" dedi.



'DURMAK YOK YOLA DEVAM'I BİZİM TEŞKİLATIMIZ İÇİN SÖYLÜYORUM

Çalışkan, "Aranızda Afrin'e gidenler de olduğunu görüyorum. Onları yolcu ederken, ben çok kıskanç bir adam değilim ama 'Ben sizleri kıskanıyorum' dedim. Allaha çok şükür gittiler ve başarıyla tamamladılar. Kayıp vermeden, hiçbir sıkıntı yaşamadan tatlı hatıralarla geldiler. Bizleri bu sebeple onurlanıp, gururlandırdılar. 'Durmak yok yola devam'ı bizim teşkilatımız için söylüyorum. Her konuda en iyisini ve en güzelini yapmak için eğitimse eğitim, denetimse denetim, lojistikse lojistik ne gerekiyorsa herşeyi sağlayarak en iyisini burada yapacağız" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Çalışkan'ın konuşması

-İftardan görüntüler

-Özel Harekat polislerinden görüntüler

-Dua edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

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4- İMAR AFFI BAŞVURULARI BAŞLADI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İstanbul,()

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye genelinde 13 milyon yapının imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı Kayıt Belgesi'ne başvurular bugün başladı. 31 Aralık 2017'den önce yapılan binaları kapsayacak olan başvurular, 31 Ekim'e kadar yapılabilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Av. Veli Böke, İstanbul'da başvuruların 36 ayrı noktada yapılacağını belirterek "2 Milyon İstanbullunun başvuru yapmasını bekliyoruz" dedi.

Yapı Kayıt Belgesi başvuruları hakkında Çevre ve Şehircilik İstanbul İl Müdürlüğü'nde basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı yapan İl Müdürü Avukat Veli Böke başvurularda yaşanabilecek yoğunluğa karşı gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek" ilk gün olması nedeniyle müthiş bir ilgi ve yoğunluk var. İstanbullulara çok teşekkür ediyorum. İl müdürlüğü olarak gerekli tedbirleri aldık. 36 ayrı noktada imar ve barış masaları oluşturduk. Burada personellerimiz halkımızla buluşarak gerekli yardımları gerçekleştirecek" dedi.

2 MİLYON İSTANBULLU FAYDALANACAK

Yapısı ruhsatsız olanlar ve ruhsatı olup da projeye aykırı yapılarak sahip vatandaşların bu haktan faydalanabileceklerini ifade eden Böke," Kanunumuz İstanbul için iki istisna koydu. Tarihi yarımada ve sahil şeridini bu anlamda istisna olarak belirledi. İki istisnamız daha var. Yapının bulunduğu alan özel şahsa aitse bu durumda başvurulardan yararlanamıyor. Ya da hazine üzerine yapıldıysa, hazinenin bu taşınması imar planlarında sosyal donatı alanı olarak tahsis edildiyse yine bu başvuruda yararlanamıyor. Tahminlerimize göre bu imkandan 2 Milyon İstanbullu faydalanacak. Kendimizi buna göre ayarladık. Başvurularımız 31 Ekim'e kadar devam edecek" diye konuştu.

Konuyla ilgili olarak bilgi almak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gelen Mehmet Şahek, bir süredir imar affı fırsatını beklediğini belirterek şunları söyledi: "Şişli'de oturuyorum, dubleks dairem var. İkiye bölünmüş bir tapusu var. Altta oturan kişiyle tapumuzu ayıracağız. Allah razı olsun devletten ve milletten. Bölge bölge, ilçe ilçe ayırmışlar Abbasağa'ya gidip müracaatımı yapacağım. Biz bu fırsatı bekliyorduk. Kilyos'ta da bir apartmanımız var. Arsa tapusu vardı. Onun da kat mülkiyetini alacağız. Devletin bu şekilde, devlete para kazandırması, diğer taraftan ev yani... İnsanın başını sokacağı evinin olması. Ulus'ta bile popüler olan semtlerde bile dünya kadar, bu şekilde evler var. Herkes gidecek, rayiç bedel üzerinden parasını ödeyecek, ondan sonra da tapusunu alacak."



Görüntü Dökümü:

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-Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğüne gelen vatandaşlardan genel ve yakın detaylar

-Müdürlükteki çalışanların vatandaşlara bilgi vermesi

-Müdürlüğün içerinde işlem yaptırana vatandaşlardan detay görüntü

-Mehmet Şahek ile röportaj

-Çevre Şehircilik İstanbul İl Müdürü Av. Veli Bökenin konuşması

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5- CHP İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU SANDIK GÖREVLİLERİNİ ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera:İbrahim YILDIZ/İSTANBUL

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemlerinin devam ettiği Atatürk Havalimanı'ndaki sandık görevlilerini ziyaret etti.

Atatürk Havalimanı'nda Dış Hatlar Gidiş ve Geliş Katı'nda kurulan seçim sandıklarında görevlilerle sohbet eden Kaftancıoğlu, oy kullanan seçmenlere de hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Yurt içi ve yurt dışında yaşayan seçmenlerin bu seçimlerde önemli olduğunu belirten İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,' Verilecek her oy 25 Haziran sabahında aydınlık Türkiye yolunda atılacak bir adımdır. Buradan tüm vatandaşlarımıza oy kullanmaları için sandık başına gitmeleri konusunda çağrıda bulunuyorum. Vatandaşlarımız, hangi partiyi desteklerse desteklesinler oylarını kullanmalarını istiyoruz. Kullanacakları her oy CHP olarak sahip çıkılacağı, oyların sandığa girdiği gibi sandıktan çıkarak tescil edileceğinin bilgisini vermek istiyorum. Bu arada İstanbul'da seçmen kağıtlarının adreslere ulaşmadığı bilgisi geliyor. Yasada bunun seçmenlere ulaşması gerektiği halde ne yazık ki muhtarlıklarda duruyor. Seçmenlerimizi bu konuda uyararak kağıtlarını almalarını istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

-CHP'li kaftancıoğlu'ndan görüntüler

-Kaftancıoğlu'nun seçim görevlilerini ziyaret etmesi

-Açıklamaları

-Detay görüntüler

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6- AVUKATTAN "CEZAEVLERİNE GİRERKEN AVUKATLARIN MEKANİK SAATLERİ ALINMASIN" DİLEKÇESİ

Haber-Kamera: Özden ATİK / İSTANBUL

Avukat Ali Rıza Dizdar, Silivri Cezaevi'ne girerken "ses ve görüntü kaydettiği şüphesi" ile avukatların kollarından mekanik saatlerin alınması uygulamasının kaldırılması için Adalet Bakanlığı Cezaevleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere bir şikayet dilekçesi verdi. Avukat Dizdar, "Hukuk herkese eşitse ben bu eşitliğin peşindeyim. Meslektaşlarıma da sizin aracılığınızla sesleniyorum. Her şeyi Barolar Birliği'nden beklemeyin" dedi.

Avukat Ali Rıza Dizdar, avukatlar olarak Türkiye'nin çeşitli cezaevlerinde değişik uygulamalarla karşılaştıklarını, Silivri Cezaevi'nde de mekanik saatlerin kollarından çıkarıldığı gerekçesiyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Komisyonu'na bir şikayet dilekçesi sundu. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan avukat Dizdar, söz konusu uygulamanın bir yıldır Türkiye'nin bütün cezevlerinde başladığını ve avukatlara karşı çok sert uygulandığını iddia etti.

Dizdar, "Silivri'ye giderseniz Silivri bu saati alıyor kolunuzdan. Bir tek 3 numaralı Silivri kampüsü hariç. Ama kazara vali, kaymakam, savcı hakim, polis, tebligat getiren posta görevlisi, noter memuru geldiği zaman elindeki saatin yapısına hiç bakmadan içeriye alıyorlar" diyerek avukat olduğu zaman memurla karşı karşıya geldiklerini belirtti.

"UYGULAMAYA SON VERİLSİN"

"Bütün bu olumsuzlulara karşı avukatların kollarından mekanik saatlerin alınması, onların onuruna dokunduğundan bu uygulamaya son verilmesini talep ediyorum" diyen Avukat Dizdar, "Hukuk herkese eşitse ben bu eşitliğin peşindeyim. Meslektaşlarıma da sizin aracılığınızla sesleniyorum. Her şeyi Barolar Birliği'nden beklemeyin. Ya direnin, ya direnin" şeklinde konuştu. Dizdar, "Sakıncası şuymuş saatin içinde ses cihazıyla girip müvekkilden talimat alıyormuşsun yani o zaman şunu diyelim Selahattin Demirtaş da yazılı olarak avukatlarına kağıt vermesin. Ne farkı var bunun. Tamam sakıncasından dolayı engelliyorsun doğru, ama sakınca yoksa? Niye beni devlet memuruyla karşı karşıya getiriyorsun. Ben anarşist değilim, hakkımı hukukumu arıyorum" diye konuştu.

"ADALETTE EŞİTLİK İSTİYORUM"

Avukat Ali Rıza Dizdar dilekçesinde ise "Silivri'de 3 numaralı cezaevine saatimle girebilirken, 6,7,8 numaralı cezaevlerine girememekteyim. Adalette eşitlik istiyorum. Biz avukatlar karşımdaki üniversite mezunu infaz koruma memurlarıyla tartışmak istemiyorum. Bakan, müsteşar, polis, kaymakam, cezaevi görevlisi, milletvekili gibi insanlara ve cezaevine ziyarete gelen heyetlere uygulanan uygulamayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

-Dizdar'ın konuşması

-Detaylar

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