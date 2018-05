DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1 - VAPUR SEFERLERİNE SİS ENGELİ (1)

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri iptal oldu.

Görüntü Dökümü:

------

(ARŞİV)

-Boğaz'daki sis ve iskeleler



========================

2- AKŞENER'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL

İyi Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin seçim standına saldırı gerçekleştirilen Bağcılar Meydanı'nda açıklamalarda bulundu.

Akşener, "Dün burada gerçekleşen o müessif olayı elbette kınıyorum. Tesellimiz herhangi bir can kaybının bulunmamış olması. Türkiye sadece bir seçime giriyor. Türkiye savaşa gitmiyor. Türkiye'de yaşayan insanların siyasi görüşlerinden bağımsız can güvenlikleri, mal güvenlikleri ve her şeyleri bu ülkeyi yöneten iktidarın ve devletimizin garantisi altındadır, emaneti altındadır. Buradan sayın içişleri başkanına, başbakanı geçtik, sayın cumhurbaşkanına sesleniyorum. Çünkü bu konunun muhatabı onlardır. Derhal, hukuki ve adli konuları çok sıkı takip etmelerini, benim de şahsen bu konuyu sıkıca takip edeceğimi sizler aracılığıyla iletmek isterim. Hastanede yatan 2 arkadaşımız var. 9 kişi yaralı 1'si ağır. Diğeri nispeten daha iyi, hastanede yatıyorlar. 7 arkadaşımız ayakta tedavi olarak çıktılar. Bu kabul edilebilir bir şey değildir." dedi.

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde bu tarzdaki bir saldırı kabul edilmesi mümkün olmayan bir saldırıdır. Türkiye'de hukuk olsaydı, demokrasi işliyor olsaydı, bunlar olmazdı. Dolayısıyla, hem arkadaşlarımızın durumunu görmek, hem de adli konuları takip etmek üzere buradayım. Öncelikle şunu söyleyeyim bana verilen bilgi, 8 kişinin gözaltına alındığı, 6 kişinin serbest bırakıldığı ve 2 kişinin üzerine bu meselenin yıkılmak istendiği, şeklinde. Net bir şey söyleyeyim, 2 kişinin 9 kişiyi yaralayamayacağına göre, çoğunluğu bıçak yarası olduğuna göre, yaraların çoğu özel olarak yapılmış olduğuna göre, yani bıçak saplanmış çevrilmiş. Dolayısıyla bu konunun takipçisi bizzat, şahsen olacağımı ifade etmek isterim. Elbette can kaybının olmaması tesellimizdir. Biz, yola kavga olsun diye çıkmadık, dövüş olsun diye çıkmadık. Biz Türkiye'nin gerim gerim gerindiği bu ortamdan nefes alması için çıktık, demokrasinin işlemesi için çıktık, adaletin tesis edilmesi için çıktık. Milletimizin de bizden beklediği budur. Hem partimizden, hem şahsen benden beklediği budur. Biz bu yolda ilerlerken hiçbir tehdit, hiçbir saldırı, hiçbir arızalı durum bizleri bulunduğumuz noktadan geriye götüremeyecektir. Bugüne kadar hiçbir tehdide pabuç bırakmadım, meydandadır. 24 yıllık aktif siyasetim bunun örnekleriyle doludur. herkese sağduyu ama iktidar partisine, çünkü bizim muhatabımız kendileridir, özellikle bu konuda tedbir almaya ve seçim zamanında insanların can güvenliklerini garanti altına almaya davet ediyorum. Bu konuda kendilerini uyarıyorum. İyi Partinin iyi insanları, cesur insanları, 1,5 ay bir şey kaldı, bunu büyük bir olgunlukla seçim sürecini tamamlayacaklardır. Ve Allah'ın izniyle 24 Haziran akşamı bu kabustan hep beraber uyanacağız. Buradayız, birlikteyiz ve şimdi buradan ilçe binamıza oradan da hastanede yatan arkadaşlarımızı ziyarete gideceğim. Durumları hakkında bilgi alacağım. Tekraren söylüyorum, her bir ilerlemenin takipçisi şahsen olacağımı bir kez daha tekrar etmek isterim. Bunların tekrar etmemesi için, biz bir şey yapmıyoruz ama arkadaşlarımızı sağduyuya davet ediyorum. Ama onun ötesinde, iktidar partisinin bu konuda tedbir almasını talep ediyorum.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Akşener "Sayın İnce ile elbette görüşeceğim. Sadece bugün görüşecektik fakat apar topar buraya gelmek durumunda olduğum için, bu bir mücbir sebep o nedenle kendisinden özür diledim, izin istedim. Elbette kendisiyle görüşeceğim. Randevu talep etti elbette o randevuyu vereceğiz ama akşam olan mesele sebebiyle, bu konu sebebiyle kendisinden af diledim. Herhangi bir sorun yok görüşeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Akşener, daha sonra partisinin ilçe başkanlığına geçti.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Akşener'in Bağcılar Meydana gelişi

-Akşener'in açıklamaları

07.05.2018 - 17.45 Haber Kodu : 180507164_

==========================

3- AZ DAHA PİSTTEN ÇIKACAKTI

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul

Libya'nın Afriqiyah Havayolları'na ait Tripoli"ye gidecek olan Airbus A300 tipi uçağı kargo uçağı, Atatürk Havalimanı'nın Florya-Sefaköy yönündeki pistinde manevra yaptığı sırada pistin sonundaki durma noktasına kadar geldi. Yetkililer, uçağın duramaması halinde pistten çıkabileceğini söylediler.

Edinilen bilgilere göre; saat 15.41'de Atatürk Havalimanı'nın Florya-Sefaköy yönündeki 17-35 numaralı pistinde kalkıştan vazgeçen 5A-ONS kuyruk tescilli Airbus A300 tipi Libya Afriqiyah'a ait kargo uçağı manevra sırasında pistin durma noktası olan bölümüne çıktı. Pist başında "stop way" olarak adlandırılan durma noktasında kalan uçağı kurtarmak için DHMİ ekipleri harekete geçti. Kargo uçağı push-back aracı ile çekilirken, güvenli park alanına getirildi.

SANIRIM UÇAK PİSTTEN ÇIKTI

Bu sırada Hava Trafik Kontrolörü de kalkış yapmak üzere bekleyen bir uçağın pilotu arasında geçen telsiz konuşmaları kayıtlara şu şekilde yansıdı:

"Sanırım pistten çıktı. Kalkışlar da 35 sağ bekleyen trafiklerden dolayı biraz aksamamız var. Muhtemelen 20 dakikadan fazla taksi yapacaksınız."

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-Uçaktan görüntü

-Uçağın kapısının açılma görüntüsü

-İtfaiye aracı ve uçak görüntüsü

-Uçağın altından yetkililerden görüntü

-genel ve detay görüntü

07.05.2018 - 17.33 Haber Kodu : 180507158_

==============================

4- KAĞITHANE'DE FACİANIN EŞİĞİNDE DÖNÜLDÜ; KAYAN BETON MİKSERİ EVE GİRDİ



Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL ()

KAĞITHANE'de park halindeki beton mikseri yokuş aşağıya kaydı. Mikser bir evin oturma odasının duvarına çarparak durabildi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Talatpaşa Mahallesinden bir sokakta 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 SG 2770 Pakalı beton mikserinin sürücüsü inşaata beton dökmek için sokağa girdi. Şoför aracı dik yokuşta park edip araçtan aşağıya indi. Şoförün inmesinen kısa bir süre sonra araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yokuş aşağıya kaymaya başladı. 20 metre kayan beton mikseri önce evin penceresinin demir korkuluklarını sonrada aynı evin oturma odasının duvarına çarpara durabildi. Çarpmanın etkisi ile demir korkuluklar ve evin duvarı yıkıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

O sırada evin salonunda yatan Emir Demirci hemen kendisini dışarıya attı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Mahalleli kazayı hemen polis ekiplerine bildirdi.

ŞANS ESERİ ÖLEN YADA YARALANAN OLMADI

Şans eseri o sırada sokakta kimsenin olmaması olası bir ölüm veya yaralanmaya sebebiyet vermedi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta ve beton mikserinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri şoförün ifadesi alınmak için polis merkezine götürdü.

'BİR ANDA GÜRÜLTÜ KOPTU'

Ev sahibi Emir Demirci" Burada uzanıyordum, bir anda gümbürtü koptu. Yukarıdan herhalde kamyon geldi, 'freni patladı herhalde' dedi.Birden içeriye girince ben kendimi dışarıya attım. Polis falan çağırdık, yaralanan falan yok" dedi.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Beton mikserinden genel ve yakın detaylar

-Mikserin çarptığı evden ve pencere demirlerinden görüntü

-Sokaktan detay görüntü

-Mahalle sakinlerinden detay görüntü

-Kadının ağlaması

-Evin içinde evin duvarının yıkılması

-Evin içerisinden detay görüntü

-Emir Demirci ile röportaj

07.05.2018 - 17.52 Haber Kodu : 180507166_

==================================

(ÖZEL)

5- ŞARAMPOLE UÇAN OTOMOBİL ALEV ALDI: GENÇ SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde meydana gelen kazada şarampole uçtuktan sonra yanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Kerim Övet (24), 34 TP 2529 plakalı otomobilinin kontrolünü henüz bilinmeyen nedenle kaybetti. Otomobil bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı ardından da yanmaya başladı. Sürücü Övet, çevredekiler tarafından yanan otomobilden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Kerim Övet, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alev alev yanan otomobil de, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen otomobil, daha sonra vinç yardımıyla kaldırıldı. Sürücü Kerim Övet'in tedavisi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Şarampole yuvarlanan otomobil

-Olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri

-Yanan otomobilin kaldırılması

-Otomobilin yangın tüpleriyle soğutulması

-Otomobilin şoförünün fotoğrafı



07.05.2018 - 16.55 - Haber Kodu : 180507151

====================================

6- KORGENERAL BEKİROĞLU'NUN DERDEST EDİLMESİ DAVASINDA MÜTALAA...

* 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Haber: Özden ATİK / İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Hadımköy General Kani Akman Kışlası ve cezaevinde meydana gelen olaylarda, dönemin Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun derdest edilerek cezaevine götürülmesine ilişkin 8'i tutuklu 62 sanığın yargılandığı davada savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 8 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada, Savcı Mehmet Salih Sol esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, tutuklu sanıklardan eski albay Mehmet Yorgancı ve eski yarbay Mehmet Erol, eski binbaşılar Erhan Savur, Fatih Irmak, eski yüzbaşılar Kenan Keskin, Münür Sözen ile eski üsteğmen Arif Yıldırım'a "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istendi. Savcı, aynı sanıklar hakkında ayrıca "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan da 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası istedi. Mütalaada, sanık eski astsubay Okan Şentürk'ün "Anayasayı ihlal", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan beraati istenirken, sanığın "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıklardan Eyüp Karahan ve Veysel Ertem'in "Anayasayı ihlal", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediğine dair mahkumiyetine yeterli derecede delil bulunamaması nedeniyle beraatine hükmedilmesi istendi. Mütalaada diğer sanıkların ise beraatine karar verilmesi istendi.

Savcının esas hakkındaki görüşünü açıklamasının ardından söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddetti. Sanıkların mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için duruşma ertelendi.

=============================

7- ÖZGÜR GÜNDEM DAVASI'NDA MÜTALAA: 12 SANIĞA CEZA İSTENDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can ile gazeteciler Ertuğrul Mavioğlu ve Celal Başlangıç'ın da aralarında bulunduğu davada, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 12 sanık hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 13 yıla kadar değişen hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıklar Ertuğrul Mavioğlu ve Faruk Eren katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada savcı Ercan Gümüş esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıkların PKK / KCK silahlı terör örgütü elemanlarınca gerçekleştirilen şiddet eylemlerini meşru gösterici, övücü ve destekleyici şekilde haber içerikleri ve yazılar yayımlamak suretiyle "Silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları" ileri sürüldü. Hüseyin Aykol için "Zincirleme biçimde örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl 7 aydan 13 yıla kadar ceza istendi. Sanıklar Celal Başlangıç, Öncü Akgül, Faruk Eren, Ertuğrul Mavioğlu, İhsan Çaralan, Fehim Işık, Celalettin Can, Ömer Ağın, Veysel Kemer, Dilşah Karakaya ve Yüksel Oğuz'a ise "Silahlı terör örgüt propagandası' suçlamasıyla 1,5 yıldan 7,5'er yıla kadar hapis talep edildi. Mütalaada, sanık Mehmet Şirin Taşdemir için ise cezai sorumluluğu bulunmadığından ceza verilmesine yer olmadığı belirtildi. Sanık avukatları mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

==================================

8- TBB BAŞKANI AYDIN: YAPILANDIRDIĞIMIZ KREDİLERİN YÜZDE 80'İ TAHSİL OLDU

*TBB Başkanı Hüseyin Aydın,

"Türk bankacılık sistemi bugün de yarın da yurtdışında kaynak bulmada yetkindir. Kaynak bulmaya ve kredi vermeye devam edeceğiz"

*BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben,

"Küresel belirsizliklere ve olumsuz piyasa koşullarına rağmen son bir yıllık dönemde sektör yüzde 17,8 büyüme kaydetti"

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,

Türkiye Bankalar Birliği(TBB)'nin 61'nci Genel Kurulu'nda konuşan TBB Başkanı Hüseyin Aydın ile BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. TBB Başkanı Aydın, borcunu ödemeye niyetli olanlarla kredi yapılandırması yaptıklarını belirterek, "Toplam yapılandırdığımız kredi miktarı 78 milyar TL'dir. Toplam kredilere oranı 3,8... Yapılandırdığımız kredilerin yüzde 80'i tahsil oldu" dedi. Mehmet Ali Akben ise, tüketici kredileri ve Türk lirası cinsinden ticari kredilerdeki canlanmanın büyümede büyük bir payı bulunduğunu ifade etti.

TBB'nin 61. Genel Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yanı sıra TTB Başkanı Hüseyin Aydın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ile genel kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Levent'teki Sabancı Center'da düzenlenen programda konuşan TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Türkiye'de ekonomide ve bankacılıkta alınan önlemler ve bunların sağlıklı uygulanması neticesinde etkin kamu maliyesi ve borç yönetimine kavuştuğunu söyledi.

2000'li yılların başında ekonomide ve bankacılıkta başlatılan reformların başarılı şekilde uygulanması sayesinde son on beş yılda ekonominin performansında çok hızlı bir iyileşme yaşandığını, kredilerde devletin özel sektöre dayalı bir büyümeyi ön plana koyduğunu aktaran Aydın, "Güçlü makro dengeler oldu. Vergi, iş yapma maliyetleri ucuzladı. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedeflendi. Hepsinden önemlisi siyasi istikrar ve öngörülebilirlik bizim iş yapma biçimimizi pozitif olarak devam ettirdi. Sonuçta yıllık bazda 32 çeyrek sürekli büyüdük" diye konuştu.

Büyümenin iyi bir şey olduğunu ve her şeyin ilacının da büyüme olduğunu kaydeden Aydın, bunun yatırım ve istihdam artışına sebep olduğunu ifade etti.

"KİŞİ BAŞINA GELİR ÜÇ KATINA YÜKSELDİ"

Aydın, "Kişi başına gelir üç katına yükselmiştir. Kamunun borç stokunun milli gelire oranı hızla düşmüştür. Enflasyon ve faiz oranı yüksek çift hanelerden düşük tek hanelere gerilemiştir. Sermaye girişi hızlanmıştır. Merkez Bankası rezervleri rekorlar kırmıştır. Milli paramıza duyulan güven artmıştır. Kredi hacminin milli gelire oranı üç katına çıkmıştır. Şirketlerimizin değeri yükselmiştir. Bu sayede, Türkiye ekonomisi küresel kriz dahil olmak üzere kısa sürede yaşanan çok sayıdaki dış ve iç şoklara dayanıklılık göstermiştir" dedi.

"KAYNAK BULMAYA VE KREDİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Mart 2018 verilerine göre, bankacılık sektörü mevduatının ve öz kaynaklarının tamamından fazlasını kredi olarak kullandırdığını vurgulayan Hüseyin Aydın, "Uluslararası kıyaslamaya göre ülkemiz, kredilerin bilanço içindeki payı ve kredi mevduat oranı en yüksek ülkeler arasında ilk sıralardadır. Kredilerin mevduata oranı yüzde 124'tür. Türk bankacılık sistemi bugün de yarın da yurtdışında kaynak bulmada yetkindir. Kaynak bulmaya ve kredi vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"20 MİLYON KİŞİYE KREDİ KULLANDIRMIŞIZ"

Hüseyin Aydın, bankalar olarak üretime ve istihdama yönelik kredi verdiklerinin altını çizerek, "Kurumsal olarak verdiğimiz kredilerin payı yüzde 78'dir. Yaklaşık 3 - 3,5 milyon üzerindeki firma... Bunların yaklaşık 3 milyona yakını ise KOBİ'ler. Taahhüt ettiğimiz miktar 500 milyar TL. Fiilen kullandırdığımız miktar 350 milyar TL. Yüzde 22'lik pay ise bireyselde. Bireyselde de konut, ihtiyaç, kredi kartlarını görüyoruz. Yaklaşık 20 milyon kişiye kullandırmışız" ifadelerini kullandı.

YAPILANDIRILMIŞ KREDİLER HAKKINDA

Yapılandırılmış krediler üzerine değerlendirmelerde bulunan TBB Başkanı Aydın şunları söyledi:

"Bir defa borcunu ödemeye niyetli olanlarla yapılandırma yapıyoruz. Yoksa durup durup hiçbir hikayesi olmayan, gelecek projeksiyonu bulunmayan birileriyle asla yapılandırma yapmıyoruz. Bunu yaparken mutlaka üretimi, istihdamı ve firmanın varlığının değerini dikkate alıyoruz. Firmaların bir şekilde yaşatılması gerekiyor. Diyoruz ki 'firmalar şirket sermayesini güçlendirmeye önem versinler'. Kendi mal varlıklarından ziyade şirkete yeni imkanlar koysunlar. Toplam yapılandırdığımız kredi miktarı 78 milyar TL'dir. Toplam kredilere oranı 3,8... Yapılandırdığımız kredilerin yüzde 80'i tahsil oldu. Geri kalan yüzde 20'si takibe gitse bile tahsil edilenler var. Dolayısıyla sorunlu kredi olarak yönettiğimiz bölüm ile tamamen geriye dönmeyeceğin birbirlerinden net olarak ayrıştırılması gerekiyor."

HAPİS CEZASI ALAN BAZI BANKACILAR VAR

Hüseyin Aydın, yapılandırılmış kredilerin hukuki altyapılarının mutlaka tamamlanması gerektiğini dile getirdi. Aydın, "Ek teminat alarak borcun vadesini uzatan ve belki de bu sayede borcun tamamını tahsil eden örnek olaylarda yapılandırma kararı veren bazı bankacılarımızın maalesef hapis cezası aldıkları da vakıadır. Bu arkadaşımız murakıp kökenlidir. Yapılandırma her zaman gerekli bir şeydir. Bunun hukuki alt yapısının mutlaka kurulmasını talep ediyoruz " dedi.



"MAKUL VE MEŞRU BİR KÂRI ELDE ETMELİYİZ Kİ ÖZ KAYNAKLARI BÜYÜTELİM"

Başkan Aydın, "Her 1 liralık kaynak, 8 liralık kredi demektir. Makul ve meşru bir kârı elde etmeliyiz ki öz kaynakları büyütelim. Öz kaynakları büyütüp sermayemizi bir yerde tutalım; bu bizim yapılandırma gücümüzü artırıyor. Şoklara karşı dayanıklılığımızı artırıyor. Firmalar için de önemlidir. Sıkıntıya giren firmaların büyük bir bölümü kendi öz kaynağı olmaksızın da iş yapıyor. Bankalar da öz kaynaksız iş yaparsa gideceği yer belli. Kabul edelim ki, şu anda bankacılığa sermaye yatırmış patronlar uzun bir süredir, hiç temettü almıyorlar" diye konuştu.

"BANKACILIK SEKTÖRÜ DÜŞÜK FAİZDEN YANADIR"

Konuşmasında, 'faiz', kâr ve kârlılık üzerine açıklamalarda bulunan Aydın, "Biz ticarethaneyiz. Ticarette para kazanmak gerekiyor sürdürülebilir olması için. Kazandığımızın herkes ile uyumlu olması lazım. Bankalar faizler yükseldiği zaman çok para kazanan işletmeler, şirketler değildir. Bu bir yanlış algıdır. Eğer böyle bir şey olsaydı 2001'de bütün bankalar ayakta kalırdı. Çok yüksekti, yüzde 1000'lerdeydi faizler. Bankacılık sektörü de düşük faizden yanadır. Öz kaynak büyümesini desteklediği için makul kârlılık bizim işimizi yapabilmek için gereken bir uygulamadır" şeklinde konuştu.

"BANKALAR KİMLERE KREDİ VERMELİ"

"Krediyi kimlere vermeliyiz?" diyen Aydın konuşmasına şöyle devam etti:

"Bütün sektörler iyidir. Ama krediyi verirken teknolojiyi, cari açığı kapatan, istihdamı destekleyen o alanlara daha fazla gitmemiz gerektiğinin farkındayız. Şirketlerin de kendilerini geliştirebilecekleri daha nitelikli yatırımlar."

BDDK BAŞKANI AKBEN: "SEKTÖR SON BİR YILDA YÜZDE 17,8 BÜYÜDÜ"

Genel Kurul'da konuşan BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ise Türk finans sektörü içerisinde önemli bir ağırlığa sahip olan Türk bankacılık sektörünün son 16 yıllık dönemde sadece niceliksel olarak değil, niteliksel olarak da önemli bir değişim ve dönüşüm geçirdiğini belirtti. Akben, "Sektörün 2002 yılsonunda 213 milyar TL seviyesinde bulunan aktif büyüklüğünün 2015'te ilk kez milli geliri aştı ve bu dönemde yaklaşık 16 kat artarak 2018 yılı mart ayı itibarıyla 3,4 trilyon TL'ye ulaştı. Küresel belirsizliklere ve olumsuz piyasa koşullarına rağmen son bir yıllık dönemde sektör yüzde 17,8 büyüme kaydetti" dedi.

51 BANKA VE 11 BİN 549 ŞUBE

Toplam 51 banka ile faaliyetlerine devam eden sektörün, şube sayısının 11 bin 549 ve personel sayısının ise 208 bin 210 olduğunu, bu yönüyle istihdama önemli bir katkı da sunduğunu ifade eden Akben, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kamu borçlanma gereğinin azalmasıyla birlikte menkul değerler porföyünün sektörün toplam aktifleri içindeki payı, 2002 yılsonunda yüzde 40 seviyesinde iken Mart 2018 itibarıyla yüzde 12,1 düzeyine gerilemiştir. Böylece, aracılık fonksiyonunu daha etkin olarak yerine getiren sektörün kredileri anılan dönemde 2,2 trilyon TL'ye ulaşmış ve kredilerin aktif toplamı içindeki payı yüzde 23'ten yüzde 65 seviyesine yükselmiştir. Geleneksel olarak mevduat ağırlıklı kaynak yapısına sahip olan sektörün Mart 2018 itibarıyla mevduat toplamı 1,8 trilyon TL düzeyindedir. Diğer taraftan, sektör kredi büyümesini fonlayabilmek için kaynak çeşitlendirmesine de yönelmiştir. Düşük yurt içi tasarruf eğiliminin de etkisi ile maliyet avantajı nedeniyle yurt dışı kaynaklar kullanılmış, ayrıca menkul kıymet ihraçları alternatif bir kaynak olmuştur. Sektörümüz yurt dışı piyasalardan kaynak temin etmede ve bu fonları yenilemede herhangi bir sorun yaşamamakta olup sendikasyon kredilerinde yenilenme oranı yüzde 110 seviyesindedir. Burada maliyetlerin arttığından bahsedebiliriz."

ÖZ KAYNAKLAR 376 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Akben, Mart 2018 itibarıyla 376 milyar TL'ye ulaşan ve kaliteli unsurlardan oluşan öz kaynakların, BDDK tarafından kar dağıtımı da dahil olmak üzere tedbirlerle güçlenmesinin sağlandığını ifade etti.

BDDK'nın Finansal İstikrar Komitesi üyesi diğer kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde ekonomideki ve finans sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve konjonktürün gerektirdiği politikaları süratle uygulamaya koyduğunu anlatan Akben, "Türkiye ekonomisi, 2016 yılında geçirdiği olağanüstü gelişmeler ve şoklara rağmen, aynı yılın son çeyreğinde toparlanmaya başlamış olup, teşvik ve tedbirlerin katkısıyla 2017'de yüzde 7,4 gibi oldukça yüksek bir büyüme oranına ulaşmıştır. Tüketici kredileri ve Türk lirası cinsinden ticari kredilerdeki canlanmanın söz konusu büyümede büyük bir payı bulunmaktadır. 2018'de sektörün gücü ve ivmesinin, büyüme performansını devam ettirecek düzeyde olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Hüseyin Aydın'ın konuşması

-Mehmet Ali Aydın'ın konuşması

-Genel ve detaylar

07.05.2018 - 16.55 Haber Kodu : 180507152

===================================

9- UKRAYNALI ÖĞRENCİLER PARALARI KALMAYINCA ÇAREYİ ŞARKI SÖYLEMEKTE BULDULAR

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE / İstanbul

İstanbul'dan Kiev'e gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen ve yanlarında paraları kalmayan 6-11 yaş arasındaki Ukraynalı 9 öğrenci, yolculara şarkılar söyleyerek para topladı.

Bir süre önce İstanbul'a gelen Ukraynalı öğrenci grubu, Kiev'e gitmek için Atatürk Havalimanı'na geldi. Paraları kalmayan ancak su, çay, kahve gibi içeceklerden almak isteyen öğrenciler, daha sonra Dış Hatlar Gidiş Arındırılmış Salon'da yolculardan para toplamak için şarkı söylemeye başladı. Başlarındaki kadın öğretmen de öğrencilerin bu ilginç girişimini destekledi. Yolcular şarkıları keyifle dinlerken, öğrencilerin tuttuğu şapkaya da para attılar. Topladıkları paralarla kendilerine içecekler alan öğrenciler, daha sonra şarkı söyleyerek uçağın kapısına kadar gittiler.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-9 kişilik çocuk grubundan görüntü

-Çocukların şarkı söyleme görüntüsü

-Yolculardan ve çalışanlardan görüntü

-Şapka içinde para görüntüsü

-Çocukların yürüyüş görüntüsü

-Genel ve detay görüntü

07.05.2018 - 16.30 - Haber Kodu : 180507139