DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- ORTAKÖY'DE GECE KULÜBÜ ÖNÜNDEKİ SİLAHLI KAVGA : HANDE YENER DE GECE KULÜBÜNDEYMİŞ

Haber: Ali AKSOYER - İhsan YALÇIN - Kamera: Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul

Ortaköy'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı gece kulübü önündeki silahlı kavga sırasında ünlü şarkıcı Hande Yener'in de içeride olduğu öğrenildi.

Ortaköy'deki gece kulübünde sabah saatlerinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma gece kulübünün dışında da devam etti. Bu sırada Alkan Uçar Er belindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Kapıdaki güvenlik görevlisi O.K. de Alkan Uçar Er'e silahla karşılık verdi. Alkan Uçar Er olay yerinde yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Silahlı kavga sırasında Hande Yener'in de gece kulübende olduğu öğrenildi. Yener'in DJ'lik yapan oğlu Çağın Kulaçoğlu'nu izlemeye geldiği öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan O.K.'nin polisteki sorgusu sürüyor.

Görüntü dökümü

------------

-Kulüp önünden görüntü

-Yerdeki ceset

-Özel harekat polisleri

-Trafiğe kapalı cadde

-İki kadının ağlaması

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Yoldaki mermi kovanları

-Mermi isabet eden araçlardan görüntü

-Genel ve detaylar

28.03.2018 - 05.22 Haber Kodu : 180328014

28.03.2018 - 06.47 Haber Kodu : 180328015

=============================

2- POLİSİN DİZ KAPAĞINI KIRAN OTO HIRSIZLARINA NEFES KESEN OPERASYON

Haber-Kamera: Ali AKSOYER İstanbul

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde girdikleri 15 evden hırsızlık yapan ve 6 araç çalan 3 şüpheliden biri, yaşanan kovalama sonucu, diğer iki şüpheli ise polisin operasyonuyla saklandıkları evde yakalandı. Operasyon anı ve şüphelilerin gözaltına alınması polis kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Şubat günü Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Hırsızlar gece saatlerinde Maltepe'de girdikleri bir evden otomobil anahtarını alarak çıktı. Dışarıdaki aracı çalan şüpheliler kayıplara karıştı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede aracı aramaya başladı. Polis ekipleri aracın izine ulaşarak, takibe başladı. Takip edildiklerini fark eden hırsızlar ile polis arasında kovalamaca başladı. Bağcılar'a kadar süren kovalama sonucunda şüpheliler kaza yaparak durdu. Polis ekipleri ise araçlarını kaza yapan aracın önünde durdurdu. Polis memuru M.B. tam araçtan ineceği sırada hasarlı aracı süren şüpheli, polisi araç kapısında sıkıştırdı. Diz kapağı kırılan polis hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN NEFES KESEN OPERASYON

Olay sırasında Cenap A. yakalanırken, diğer 2 şüpheli kayıplara karıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, olay günü araçta bulunan Onur O.'nun (21) yerini tespit etti. Polis ekipleri Başakşehir'de geçtiğimiz günlerde, özel harekat polislerinin de desteğiyle belirlenen adrese operasyon düzenledi. Koçbaşıyla kapıyı kırarak içeriye giren polis Onur O.'yu ve F.T.'yi (17) gözaltına aldı. Polisin nefes kesen operasyonu da polis kameraları tarafından kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Onur O.'nun emniyette 14 adet suç kaydı olduğu, bunların 7'sinden arandığı belirlendi, evde yapılan aramada çelik yelekler, çalıntı ve sahte plakalar, kol saatleri, 4 adet tabanca ve hırsızlıkta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

-------------------

-POLİS KAMERASI

-Operasyon anı

-Kapının kırılması

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Malzemelerin ele geçirilmesi

-AKTÜEL KAMERA

-Şüphelinin çıkışı

-Ele geçirilen malzemeler

28.03.2018 - 16.08 Haber Kodu : 180328140

===========================

(polis kamerası görüntüsü)

3- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 22 GÖZALTI

*Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi ve Gün Matbaacılığa yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

*Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi TMSF'ye devredilerek kayyum atandı.

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi ve Gün Matbaacılığa yönelik düzenlediği operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

TEM ekipleri, sabah saatlerinde terör örgütü PKK'nın basın yayın faaliyetleri içinde olduğu iddia edilen matbaaya operasyon düzenledi. Matbaa sahibi, çalışan ve yöneticilerine yönelik İstanbul'da 9 ilçede ve Diyarbakır'da sabah saatlerinde eşzamanlı yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 tabanca, 2 şarjör ile çok sayıda örgütsel dergi, kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.

GAZETEYE KAYYUM ATANDI

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ise Gün Matbaacılıkta basılan Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi'ne giderek gazetenin TMSF'ye devredildiğini ve kayyum atandığını bildirdi. Polis ekipleri gazetenin imtiyaz sahibi İhsan Yaşar'ı gözaltına aldı. Polis ekipleri gazetenin Beyoğlu'da bulunan binasında arama yaptı.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Şüphelilere düzenlenen operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde özel harekat polislerinin evlere girmesi, evlerde yapılan arama ile bir silahın bulunması ve bazı kişilerin gözaltına alınması yer alıyor.



Görüntü Dökümü:

POLİS KAMERASI

-Özel harekat polisleri

-Evlere girmesi

-Aramalardan görüntü

-Silahın görüntüsü

-Gözaltına alınanların görüntüsü

-Detaylar

28.03.2018 - 15.52 Haber Kodu : 180328138

========================

4- HALKIN HUKUK BÜROSU AVUKATLARINA YÖNELİK SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

DHKP-C terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan Halkın Hukuk Bürosu üyesi 20 avukatla ilgili soruşturma tamamlandı. 3 avukata "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar hapis talep edilirken, diğer 17 avukat hakkında ise, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Halkın Hukuk Bürosu'nun,

DHKP/C'nin alt yapılanması olduğu ve örgütün "Merkezi Komite" olarak adlandırılan yurtdışındaki üst yönetiminin talimatıyla kurulduğu öne sürüldü.

ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNİN TALİMATINI CEZAEVLERİNE GÖTÜRDÜKLERİ İDDİA EDİLDİ

İddianamede, Halkın Hukuk Bürosu'nda faaliyet gösteren avukatların örgüt içinde 'Sporcular' kod ismi ile anıldığı, örgüt mensupları gözaltına alındığında veya tutuklandığında avukatlığını üstlendikleri, örgütün talimatları doğrultusunda şahıslara, gözaltında, mahkemede, cezaevinde nasıl hareket edeceklerinin talimatını verdikleri ifade edildi. Yine şüphelilerin cezaevinde tutuklu veya hükümlü örgüt üyeleri ile örgüt yöneticileri arasında aracılık işlemi yaptıkları, örgütün üst düzey yöneticilerinin bu avukatlar kanalı ile cezaevlerindeki örgütün sorumlularına örgütün talimatlarını aktardıkları, bu sorumlularında gelen talimatları cezaevlerindeki diğer örgüt üyelerine aktardıkları anlatıldı.

AVUKATLARIN KOD ADI KULLANDIKLARI İDDİA EDİLDİ

İddianamede bazı avukatların kod isim kullandığı da iddia edildi.

ÖRGÜT YÖNETİCİSİ VE ÜYELİĞİ SUÇLAMASI

Şüphelilerden 3'ü hakkında 'Silahlı terör örgütü yöneticisi olma' suçlamasıyla 15 yıldan 22,5'ar yıla, diğer 17 avukat hakkında ise 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

=======================

5- NAGEHAN ALÇI'YA HAKARET DAVASINDA PİYANİST NAZLI IŞILDAK'A 1 AY 25 GÜN HAPİS

Haber-Kamera: Özden ATİK - İSTANBUL

Beşiktaş'ta bir kafede gördüğü gazeteci Nagehan Alçı'ya, tepki gösterip yüksek sesle hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan piyanist Nazlı Işıldak, "Kişilerin huzur ve sükünunu bozma" suçundan 1 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Işıldak hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Nazlı Işıldak katıldı. Müşteki Nagehan Alçı Kütahyalı ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada söz alan sanık Nazlı Işıldak'ın avukatı Ümit Kaplan, "Müşteki topluma mal olmuş bir kişi olup daha evvel FETÖ'nün lehinde ve Ergenekon, Balyoz davalarını destekler mahiyette beyanlarda bulunmuştur. Müvekkilim de aydın bir insan olarak geçmişte bu durumda olan müştekiyi eleştiri amacıyla bu hakkını kullanmıştır. Herhangi bir hakaret kastı ile bu sözleri sarfetmemiştir. Sanık hem aydın, hem asker kızı olması sebebiyle bu durumdan incinmiştir. Haksız tahrik altında işlendiği için bu durum cezasızlık sebebidir. Müvekkilimin beraatını talep ederim" dedi.

"ŞİKAYETÇİYİZ"

Haksız tahrik iddialarını kabul etmediğini söyleyen Nagehan Alçı'nın avukatı Esennur Ezgi ise, "FETÖ ile ilgili müvekkilim hakkında söylemleri nedeniyle sanık vekili ikinci defa isnatlarda bulunmaktadır. Bu durum iftira niteliğindedir. Suç duyurusunda bulunacağım. Şikayetçiyiz. Sanık cezalandırılsın" dedi.

"ELEŞTİRİ HAKKIMI KULLANDIM"

Son sözü sorulan sanık Nazlı Işıldak, "Ben kamuoyunun sesinin vicdanını dile getirdiğimi düşünerek eleştiri hakkımı kullandım. Zira müştekinin Ergenekon ve Balyoz davaları süresince asker aileleri için söyledikleri ortadadır. Beraatime karar verilsin" dedi.

MAHKEME 1 AY 25 GÜN HAPİS CEZASI VERDİ

Mahkeme kararında, "Kişilerin huzur ve sükünunu bozma" suçunun subut bulduğunu belirterek önce sanık Nazlı Işıldak'ı 1 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

DURUŞMA SONRASINDA AÇIKLAMA YAPTI

Duruşmanın ardından Nazlı Işıldak, avukatı Ümit Kaplan ile Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği'nden üyesi bir grup ile birlikte adliye önünde basın açıklaması yaptı. Nazlı Işıldak, "En alt sınırdan bir ceza aldık. Ama bu bizim için olumsuz bir şey değil. Çünkü biliyoruz ki, yargımızın üstünde bir baskı var" dedi. Amacının Türk halkına bir ümit verebilmek olduğunu belirten Işıldak, "Çünkü biz haklıydık. FETÖ'nün yaptığı operasyonlar sırasında çok insan bu ülkede bedel ödedi. Çok acılar çekildi. Ben bir yurttaş olarak bunları ifade etmiş oldum Nagehan hanım nezdinde. Çünkü kendisi bildiğiniz gibi, gazetecilik sınırlarını çok çok aşan, ifitiraya varan, hakaretlere varan sözleriyle kamuoyunun gündemini sürekli meşgul etmişti. Ben bu tepkimi, bu davalar sırasında hayatlarını kaybeden aydınlarımıza askerlerimize çok acılar çeken ailelere ithaf etmek isiyorum. Kendilerini saygıyla anıyorum" dedi.

Avukat Ümit Kaplan da kararın hukuka uygun olmadığını düşündüklerini, müvekkilinin hakaret içeren sözler sarfetmediğini belirterek bir aydın olarak müvekkilinin eleştiri görevini yerine getirdiğini ifade etti.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Nazlı Işıldak'ın Beşiktaş, Etiler Mahallesinde bir cafede karşılaştığı müşteki Nagehan Alçı'ya yüksek sesle hakaret ettiği iddia ediliyordu. Sanık Nazlı Işıldak'ın savunmasında, televizyon programlarından tanıdığı Nagehan Alçı'yı yazmış olduğu yazılar ve televizyon programlarına istinaden Ergenekon ve Balyoz davaları süresince toplumu yanlış yönlendirdiği ve yapmış olduğu konuşmalardan dolayı birçok insanın mağdur olduğunu, 'Bank Asya'dan aldığı kredi ile oturduğu yalıda vicdanı nasıl rahat ediyor' diyerek eleştiride bulunduğunu söylediğine yer veriliyordu. Müşteki Nagehan Alçı ise daha önceki duruşmada verdiği ifadesinde, kafede karşılaştığı sanığın kendisine hakaret içeren sözler söylediğini ifade ederek "Bu durum benim çok ağrıma gittiği için şikayetçi oldum. Sanıktan davacı ve şikayetçiyim" demişti.



Görüntü Dökümü:

-Nazlı Işıldak açıklaması

-Ümit Kaplan

-Detaylar

28.03.2018 -16.06 Haber Kodu : 180328139

=================



