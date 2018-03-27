DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- İSTANBUL'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

* Şehit babası Sabahattin Tokur,

"Devletimiz ve vatanımız sağ olsun. En son kandil gecesi konuştum. İyi olduğunu söyledi. Devletimizin arkasındayız"

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Hatay Amanoslar'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur (25)' un Başakşehir'deki baba evine acı haber ulaştı. Şehit Uzman Çavuş'un ailesinin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin babası Sabahattin, annesi Nazmiye Tokur ve kardeşleri taziyeleri kabul etti.

"DEVLETİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Şehit babası Sabahattin Tokur, "Devletimiz ve vatanımız sağ olsun. En son kandil gecesi konuştum. İyi olduğunu söyledi. Devletimizin arkasındayız" dedi.

1,5 ÖNCE EVLENMİŞTİ

1,5 yıl önce Melike Tokur ile evlendiği öğrenilen Samet Tokur, yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Samsun Salıpazarı İlçesi Kalfalı köyünde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Şehidin baba evi

-Bayrakla donatılan ev

-Baba ile röp.

-Şehidin ve eşinin fotoğrafları

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(yeniden)

2- ZEYTİNBURNU'NDA OKULDA YANGIN

- Okula gelen velilerden bazıları fenalık geçirdi.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL

Zeytinburnu'nda bir ilkokulun bodrum katında yangın çıktı.

Yangın Zeytinburnu'nda bulunan Fatma Süslügil İlkokulunun bulunduğu binanın bodrum katında saat 15.45 sıralarında çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın nedeniyle okulda panik yaşandı. Okula çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İlkokuldaki öğrenciler tahliye edilerek hemen yan tarafta bulunan 100. Yıl Ticaret Meslek lisesine götürüldü. Okula gelen bazı veliler fenalık geçirdi. İlkokulun duman yükselen bodrumuna itfaiye müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Fenalık geçirenler

-İtfaiyenin çalışması

-Bodrumdan yükselen dumanlar

-Öğrencileri götüren veliler

-Ambulansın çıkışı

-İtfaiyenin çalışması

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3- KANAL İSTANBUL İÇİN YAPILAN ÇED BİLGİLENDİRME TOPLANTISINDA GERGİNLİK



Haber: Erhan TEKTEN-Taner YENER Kamera: İdris TİFTİKÇİ İstanbul

Kanal İstanbul'a ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, Arnavutköy'de halkı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bina girişi çevik kuvvet polisleri tarafından kapatılırken, vatandaşlar ve polis arasında tartışmalar yaşandı.

İstanbul'da 4 ilçe sınırında 37 mahallede 373 bin hanede 996 bin kişiyi ilgilendiren Kanal İstanbul'a ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, Arnavutköy'de halkı bilgilendirme toplantısı düzenledi. Arnavutköy Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya yetkililerin dışında çok sayıda vatandaş katıldı. Salonun dolmasından dolayı bir kısım vatandaş binaya alınmadı. Bunun üzerine vatandaşlar ile polis ekipleri arasında tartışmalar yaşandı.



1,5 MİLYAR METRE KÜP HAFRİYAT ÇIKARILACAK

Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) yönetmeliği gereğince Kanal İstanbul Projesi kapsamında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehir ve Arnavutköy sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan Kanal İstanbul Projesi halkı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bilgilendirmeyi Kanal İstanbul Proje Koordinatörü Bora Erdem yaptı. Erdem, projenin açıklanmasıyla birlikte farklı kurum ve kuruluşlar ve üniversiteler tarafından alternatif yolların tespit edilmesi, su kalitesiyle ilgili analiz çalışması ve finansa yönelik çalışmaların yapıldığını belirtti. Erdem, projedeki en önemli hedef olarak tehlikeli tankerlerden dolayı olası çevre felaketini önlemek olduğunu vurguladı. Erdem, proje sırasında 1,5 milyar metre küp hafriyat çıkarılacağını söyledi.



VATANDAŞLAR MAĞDURİYETLERİNİ SORDU

Açıklamanın ardından vatandaşlar arsaları ve evleri ile ilgili mağduriyet yaşayıp yaşamayacaklarını yetkililere sorular sordu. Bazı vatandaşlar projeye ilişkin memnuniyetlerini ifade ederken, bazıları da mağduriyet yaşamak istemediklerini ve endişelerini dile getirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcı Ali Rıza Tanas vatandaşların her birinin mağduriyetlerine raporda yer vereceklerini söyledi.



SALONDA TARTIŞMALAR YAŞANDI

Söz alma konusunda bazı vatandaşlar arasında tartışmalar da yaşandı. Bir vatandaş söz almak isterken, araya giren başka bir kişi ile arasında arbede yaşandı. Toplantının başında ise bir kadın toplantının yasa gereği projeden etkilenen herkese haber verilmesi gerektiğini ve bunun olmadığını belirterek tepki gösterdi. Kadın, salonda bulunanların bazıları tarafından alkışlanırken bazı vatandaşların da tepkisiyle karşılaştı. Salonun dolu olmasından dolayı aralarında muhtarların da bulunduğu çok sayıda vatandaş dışarıda kaldı. Bina girişi çevik kuvvet polisleri tarafından kapatılırken, vatandaşlar ve polis arasında tartışmalar da yaşandı. Bir TOMA'da bina girişinde hazır bekletildi. Toplantı yaklaşık 2 buçuk saat süren konuşmaların ardından sona erdi.



Görüntü Dökümü:

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-Polis ve dışarıda kalan vatandaşlar arasındaki tartışmalar

-Salondan görüntü

-Bir kadının tepkisi

-Bora Erdem'in açıklamaları

-Tanan'ın konuşması

-Yetkililer

-Projenin anlatımından detaylar

-Vatandaşların konuşmaları

-Tepkiler

-Mağduriyetlerini açıklayanlar

-Arbede

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4- MİT TIR'LARININ DURDURULMASI DAVASININ KAPALI GÖRÜLMESİNE KARAR VERİLDİ

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul

Adana ve Hatay'da 2014 yılında MİT TIR'larının durdurulmasını organize ettiği iddia edilen FETÖ'nün sivil imamları oldukları öne sürülen 11 kişi ile bir tuğgeneralin de arasında olduğu 55 sanığın yargılaması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Mahkeme heyeti, devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle duruşmaların kapalı yapılmasına karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yapılan ilk duruşmaya 15 tutuklu sanık ile 10 tutuksuz sanık katıldı. Duruşmanın başlamasıyla birlikte Cumhuriyet savcısı, devlet sırrı ve milli güvenlik gerekçesiyle duruşmaların kapalı yapılmasını talep etti. Bu talebe karşı söz alan sanık avukatları ise duruşmaların gizli yapılmasını gerektirecek bir durum olmadığını savunarak talebin reddini istedi. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin devlet sırrı kapsamında olduğunu, Yargıtay'da görülen ana dava duruşmalarının da kapalı yapılmasını dikkate alarak, kamu güvenliği nedeniyle CMK'nın 182 maddesi uyarınca duruşmaların kapalı yapılmasına ve salonun boşaltılmasına karar verdi. Kararın ardından duruşmada bulunan izleyiciler, sanık yakınları ve basın mensupları salondan çıkarıldı. Duruşmaların 5 gün sürmesi bekleniyor.

İDDİANAMEDEN...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan kendisinin hazırladığı iddianamede, 1 Tuğgeneral, 2 Albay, 2 Yarbay, 7 binbaşı, 11 yüzbaşı, 14 üsteğmen, 1 teğmen, 3 astsubay, 2 uzmançavuş, 5 öğretmen, 1 RTÜK uzman yardımcısı, 2 öğretim üyesi, 1 Sağlık Bakanlığı uzman yardımcısı, 1 Çalışma Bakanlığı uzman yardımcısı ve 1 kişi de Kalkınma Bakanlığı görevlisi ile 1 eski MİT mensubu olmak üzere toplam 55 şüpheli yer alıyor. Tüm şüpheliler hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan birer kez müebbet hapis cezası talep edilen iddianamede 43 şüpheli hakkında ise "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Yine bazı şüpheliler hakkında, "Silahlı terör örgütü üyeliği ve yöneticiliği" suçlarından 7,5 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede Bu şüphelilerden 11'nin FETÖ'nün sivil imamı oldukları belirtiliyor.

TALİMATI FETULLAH GÜLEN BİZZAT VERDİ...

İddianamede bir tanığın MİT TIR'larının durdurulması, görüntülerinin kayıt altına alınması talimatının bizzat Fetullah Gülen tarafından, örgütün Karakuvvetleri imamına verildiği ifade ediliyor.

MİT TIR'LARININ DURDURULMASINI SİVİL İMAMLAR ORGANİZE ETTİ...

İddianamede, söz konusu 11 sivil imamın MİT TIR'larının durdurulmasını organize ettiği ve 1-19 Ocak 2014 tarihleri arasında farklı bir hat kullandıkları, bu hatları sonrasında kapattıkları tespitine yer verilirken, bu isimlerin olay yeri civarında bulunduklarının tespit edildiği de iddia ediliyor.

SİVİL İMAMLAR OLAYDAN BİR GÜN SONRA ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ İLE GÖRÜŞMÜŞ...

İddianamede, TIR'ların durdurulmasını organize ettiği belirtilen ve FETÖ'nün üst düzey imamlığını yaptığı ileri sürülen Bayram Andaç'ın 20 Ocak'ta saat 11.02'de 48 saniye, saat 15.21 de ise 46 saniye ABD Büyükelçiliği ile, aynı gün içinde bir kez de ABD Başkonsolosluğu ile telefon görüşmesi yaptığı tespiti yer verildi. Andaç'ın 21 ve 24 Ocak'ta yine ABD Başkonsolosluğunu arayarak görüşmeler yaptığı HTS kayıtlarından ortaya çıktı. İddianamede öğretmen olduğu belirtilen Bayram Andaç'ın, MİT personelinin telefonlarının dinlenmesi işlemini başlatan Ankara Jandarma İstihbarat Müdürü Albay Erdal Turna'nın da imamı olduğu ileri sürülüyor. Yine sivil imamlardan Muharrem Gözüküçük'ün de 6 Mart 2014'te ABD Büyükelçiliği ile iki kez görüşme yaptığı bigisine yer veriliyor.

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