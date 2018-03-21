DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

1- D-100'DE KAZA: 2 YARALI -1

Haber-Kamera: Özgür EREN-İSTANBUL

D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışı Okmeydanı istikametinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle 3 şeritten 2'si trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Kaza yapan araçlar

-Trafikten görüntü

-Detaylar

21.03.2018 - 16.30 Haber Kodu : 180321160

21.03.2018 - 16.55 Haber Kodu : 180321170

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(ek bilgilerle geniş haber)

2- KAÇARKEN PARALAR YOLA SAÇILDI

- BASIN EKSPRES YOLUNU BİRBİRİNE KATAN GASPÇILAR YAKALANDI

* Çaldıkları lüks araçla gasp yapan 3 şüpheli, polisin dur ihtarına uymadı. Polis ateş açtı, şüpheliler araçlara çarpa çarpa ilerledi.

* Basın Ekspres yolunda dehşet saçan şüpheliler 7 araca çarptı, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

* Kaçarken yan yolu ayıran duvar üstünden atlayan şüphelilerin para dolu çantası yere düştü. Paralar yola saçılırken şüphelilerden biri bir miktar parayı alarak uzaklaştı. Yoldaki 290 bin lira ise polise teslim edildi.

* Kaçan gaspçılar bir süre sonra yakalanırken yaklaşık 10 bin liranın kayıp olduğu öğrenildi.



Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL

Basın Ekspres yolunu birbirine katan 3 gaspçı yakalandı.

Küçükçekmece'de tapu müdürlüğü önünde dün akşam bir kişiyi gasp ederek 300 bin lirayı alan 3 şüpheli, çalıntı lüks araçla kaçmaya başladı. Polis, şüphelileri takibe aldı. Şüpheliler polisin 'dur' ihtarına uymadı. Basın Ekspres yolunda Ankara istikametinde kaçan şüphelilerin arkasından polis havaya ateş açtı. Kovalamacayı fark eden bazı sürücüler yolu kesmeye çalıştı. Ancak şüpheliler bu araçlara çarparak yollarına devam etti. Şüpheliler, biri TIR, 7 araca çarptı. Kovalamaca İkitelli mevkiinde son buldu. Yolu kesen sürücüler nedeniyle daha fazla ilerleyemeyen 3 şüpheli, aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya devam etti.

KAÇARKEN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDILAR

Şüpheliler aracı terk ettikten sonra kaçarken güvenlik kamerasına yansıdılar. Görüntülerde kaçarken yan yolu ayıran duvar üstünden atlayan şüpheliler, 300 bin lira dolu çantayı yere düşürüyor. Paralar yola saçılırken şüphelilerden biri bir miktar parayı alarak uzaklaşıyor. Yoldaki 290 bin lira ise bir sürücü tarafından toplanıp polise teslim edildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis yaptığı çalışma sonucu önce şüphelilerden birini daha sonra ise diğer ikisini gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçarken çantadan aldığı yaklaşık 10 bin liranın ise kayıp olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Şüphelilerin kaçısı

-Para dolu çantayı düşürmeleri

-Paranın yola saçılması

-Şüphelinin bir miktar parayı alması

-Şüphelilerin kaçışı

-Bir sürücünün parayı toplaması



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-Şüphelilerin çarptığı araçlar

-Sürücülerle röportajlar

-Yoldan detaylar

-Şüphelilerin kaçtığı otomobil (beyaz araç)

-Polislerin incelemesi

21.03.2018 - 14.47 Haber Kodu : 180321108

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- (ÖZEL)

3- İSTANBUL'DA 30 BİN TAKSİ SÜRÜCÜSÜNDEN SADECE 10 BİNİNİN BELGESİ VAR



* İstanbul Taksiciler Esnaf Odası eski Başkanı Yahya Uğur

"Tek sıkıntımız kaçak çalışan şoförlerin çok olması"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

İstanbul'da yaklaşık 30 bin taksi şoföründen yaklaşık 10 bininde "Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi" olduğu öğrenildi.

BELGE İÇİN BAZI KRİTERLER ŞART

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) 1 Ocak 2017'den itibaren İstanbul'da şoförler için Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi şartı getirdi.

Edinilen bilgiye göre, 17 bin 395 taksinin bulunduğu İstanbul'da 30 bin taksi şoföründen yaklaşık 10 bininde bu belge var.

Bu belgeyi alabilmek için taciz, gasp, terör ve uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından yargılanmamış olmak, psikoteknik belgesi, ehliyet GBT'si, tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu gerekiyor. Başvurusu uygun görülenlere "Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi" veriliyor. Ancak bu belgenin yenilenme süresi de var. Bu belge olmadan taksi kullanırken yakalanan sürücüye ve plaka sahibine ceza kesiliyor. Taksi de trafik polisi tarafından otoparka çekiliyor.

"SIKINTIMIZ KAÇAK ÇALIŞAN ŞOFÖRLERİN ÇOK OLMASI"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası eski Başkanı Yahya Uğur da "Tek sıkıntımız kaçak çalışan şoförlerin çok olması" diye konuştu.

Taksi şoförleri ise birçok şoförde söz konusu belgenin bulunduğunu belirtiyor. Belgesini gösteren bir taksi şoförü, ancak hastalık ve zorunlu hallerde araçlarını bir başka şoföre verdiklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü:

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- Taksilerin görüntüsü

- Taksiciler ile röportaj

- Uğur'un açıklamaları

- Detaylar

21.03.2018 - 15.41 Haber Kodu : 180321130

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4- BAKIRKÖY'DE NEVRUZ KUTLAMALARI YAPILDI

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN-Erhan TEKTEN-Güven USTA- İSTANBUL

Bakırköy Halk Pazarı alanında nevruz kutlamaları yapıldı. HDP'nin düzenlediği nevruz kutlamalarına, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, HDP Eş Sözcüleri Gülistan Koçyiğit, Atilla Özdoğan ve Gülçin Avşar'ın yanı sıra HDP il ve ilçe eş başkanları, sendika temsilcileri, STK üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamada konuşan HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, "Kendi iktidarını devam ettirmek isteyenler zulmü her yere yayıyorlar. Evlerimizin içine, sokaklarımıza, iş yerlerimize, tarlalarımıza o zulmü taşıyorlar. Bu zulümle abat olacaklarını sanıyorlar. Halk size 'hayır' diyecek, bunu durduracak. Nasıl 16 Nisan'da 'hayır' dediysek, şimdi de alanlarda sokaklarda meydanlarda faşizmi yıkacağız, bu gidişata dur diyeceğiz" dedi. Temelli'nin konuşmasının ardından Kürtçe ve Türkçe türkülerle alanda bulunanlar halay çekti.

Görüntü Dökümü:

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- Alandan görüntüler

- Temelli'nin konuşması

- Halay çekenlerin görüntüsü

- Detaylar



21.03.2018 - 14.23 Haber Kodu : 180321097

21.03.2018 - 16.31 Haber Kodu : 180321161

21.03.2018 - 16.32 Haber Kodu : 180321162



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5- FETÖ'NÜN DOĞAN MEDYA CENTER'I İŞGALİ DAVASINDA SON SAVUNMALAR TAMAMLANDI

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir vatandaşın şehit edilmesine ilişkin 19 sanıklı davada, sanıklar son savunmalarını yaptı. Bir önceki celsede mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu 3 eski yüzbaşı hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "Haberleşmenin engellenmesi" suçundan 7,5'er yıl kadar hapis cezası talep ederken; tutuksuz yargılanan 16 sanık hakkında ise beraat talebinde bulunmuştu.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8'inci celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Mehmet Akif Aslan ve Süleyman Ahmet Kaya getirilirken; 4 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. Doğan Holding, Başbakanlık, TBMM ve Savunma Bakanlığı'nın avukatları da müşteki sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.Duruşmada, savcının mütalaasına karşı müşteki Doğan Medya Center, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TBMM adına duruşmaya katılan avukatlar, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Daha sonra sanıklara son savunmaları soruldu. Duruşmaya katılan tutuksuz sanıklar beraatlerini talep etti.

TUTUKLU SANIKLAR DA BERAATLERİNİ TALEP ETTİ

Tutuklu sanık Mehmet Akif Aslan, FETÖ ile hiçbir iltisakı bulunmadığını söyleyerek suçlamaların mesnetsiz olduğunu ileri sürdü. Sanık Aslan, "Olay gecesi terör saldırısı denilerek görevlendirilmemiz ve görevimizin istismar edilmesi sonucunda buradayız. O günün konjonktüründe Doğan Medya Center'a terör saldırısı olması muhtemeldi. Askerin daha önce gitmemiş olması hiç gitmeyeceği anlamına gelmez. Eğer güvenlik nedeniyle gitmesi gerekirse gidilir. Bizde emir verilir ve yapılır. Verilen emir sorgulanmaz. Olay gecesi bize verilen emir terör eyleminin engellenmesi yönündeydi. Darbeden bilgimiz yoktur. Darbe kastıyla gittiğimize dair somut delil de yoktur. Eski bir Türk subayı olarak suçsuzluğumu anlatmaktan zul duyuyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.

"DARBEDEN HABERDAR DEĞİLDİM"

Sanık Süleyman Ahmet Kaya da suçlamaların tamamını reddettiğini belirterek şehit edilen Vedat Bağcerci'nin ölümüyle alakası olmadığını söyledi. Sanık Kaya, "Vedat Bağcerci'nin ölümünde beni suçlu gösterecek ne bir kamera kaydı, ne bir mermi çekirdeği veya rapor yoktur. Hakkımda delil yoktur. Aksine tüm deliller masumiyetimi göstermektedir. Hangi balistik raporla halka ve polise ateş ettiğim belirlenmiştir? Lütfen bana bir delil gösterin" dedi. Sanık Kaya, Vedat Bağcerci'nin Doğan Medya Center'da olmadığını da tanık ifadeleri ve diğer delillerle anlaşıldığını söyleyerek "Darbeden haberdar değildim ve darbe saikiyle hareket etmedim. Beraat edeceğime inanıyorum" dedi. Sanık Erdal Şeker ise hakkındaki bütün iddiaları reddettiğini belirterek beraatini talep etti. Sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından avukatlarına söz verilen duruşma devam ediyor.

BİR ÖNCEKİ CELSE SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLAMIŞTI

Davanın 28 Şubat tarihli celsesinde, Başsavcıvekili Mehmet Salih Sol, esas hakkındaki mütalaasını bildirmişti. Savcının 110 sayfalık mütalaasında, eski yüzbaşı olan tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Mehmet Akif Aslan ve Süleyman Ahmet Kaya hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti. Mütalaada, bu üç sanık hakkında "Haberleşmenin engellenmesi" suçundan 1,5 yıldan 7,5'er yıla kadar hapis de istenmişti. Mütalaada, tutuklu sanık Süleyman Ahmet Kaya hakkında ayrıca Vedat Bağcerci'nin öldürülmesi eyleminden "Kasten öldürme" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti. Diğer sanık Mehmet Akif Aslan hakkında ise "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis istenmişti. Tutuksuz yargılanan 16 sanığın beraati istenmişti.

Görüntü Dökümü:

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-İşgal girişimiyle ilgili arşiv görüntüler



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