DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5



(GENİŞ HABER)

1- MALTEPE'DE HAYVAN OTLATMA KAVGASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Maltepe'de hayvan otlatma nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Ferhatpaşa Caddesi'ndeki olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arsada hayvanlarını otlatan Emrah Çetin ile bu arsayı satın almak isteyen kişi arasında tartışma çıktı. Çetin arsada hayvanları otlatmasını istemeyen kişiye tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen kişi silahını çekerek Emrah Çetin ve yanındaki kişiyi vurdu. Çetin olay yerinde hayatını kaybederken yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ölen kişinin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yeri ve savcını incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken kaçan saldırgan aranıyor.

Görüntü Dökümü:

-Cenazenin yerdeki görüntüsü

-Polis ve sağlık ekiplerinin görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin görüntüsü

-Yakınlarının görüntüsü

-Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

-Adlı tıp aracının görüntüsü

-Alınan güvenlik önlemi

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

07.03.2018 - 14.53 Haber Kodu : 180307113

07.03.2018 - 15.11 Haber Kodu : 180307122

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(ÖZEL)

2- TARİHİ CAMİ 1 HAFTADIR SU ALTINDA; BAHÇESİNİ DENİZ ANALARI BASTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL )

Eminönü'nde bulunan tarihi Ahi Çelebi Camii'nin bahçesi ve girişi 1 haftadır sular altında. Denizin hemen yanındaki caminin bahçesine giderlerden çok sayıda deniz anası da geldi.

1480 yılında yapılan ve 1 hafta önceki şiddetli yağmurda bahçesi ve girişini su basan tarihi Ahi Çelebi Camii'nin sorununa çözüm bulunamadı. Bir haftadır hiç bir yetkilinin gelmediğini söyleyen cemaat durumdan şikayetçi.

Cemaatteki bir kişi, "Namaza gideceğiz camiye giremiyoruz, ayakkabımızı çıkarsak suya girsek abdestimiz bozulacak su pis ve deniz suyu. Ne belediye, ne anıtlar kurulu ne de vakıflar hiç bir ilgilenen yok, yazık günah halimiz ortada" diye konuştular.

Bu arada denizin hemen yanındaki caminin su dolan bahçesine gider boruları aracılığıyla çok sayıda deniz anası geldi. Bir kaç güne kadar bahçeye balıkların da geldiğini belirten Celil Afgan duruma dikkat çekmek için biriken suya olta attı.

Geçtiğimiz ayın 28'inde yağan sağanak yağmurla birlikte caminin bahçesini ve girişini su basmıştı. Camiye gelenler ise sular altında kalan bahçeyi geçmek için bankların üzerinden yürümek zorunda kalmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Su basan cami

-Cami imamının çıplak ayakla sudan geçerek camiye girmesi

-Sudaki deniz anaları

-Bankların üstünden geçerek camiye gelenler

-Olaya dikkat çekmek için olta sallayan cami cemaatinden Celil Afgan

-Vatandaşlar ile röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

-28 Şubat'taki yağmurda su baskını görüntüsü

07.03.2018 - 16.21 Haber Kodu : 180307166

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(ÖZEL)

3- 3. HAVALİMANININ SON HALİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

* İstanbul'un yeni havalimanında inşaat çalışmaları, tüm hızıyla sürüyor. Yüzde 80'i tamamlanan 3. havalimanın son hali havadan görüntülendi.

* Görüntülerde yapımı tamamlanan 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki pist ve sona yaklaşan terminal binası dikkat çekiyor.

Haber-Kamera: Enver ALAS - İhsan YALÇIN, İSTANBUL,

Yapımı devam eden 3. havalimanındaki son durum havadan görüntülendi.

İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, yüzde 80'in üzerinde tamamlanan inşaatta çalışan sayısının 36 bine ulaştığını belirtti.

"YÜZDE 80'İN ÜZERİNE ÇIKMIŞ OLDUK"

'ya açıklamalarda bulunan Akçayoğlu, "Projede ocak ayı sonu itibarıyla yüzde 80'lik bir ilerleme sağlamış bulunuyoruz. Şubat ayı yeni bittiği için hesaplamalar devam ediyor ancak şu an tam bir rakam veremesek de yüzde 80'in üzerine çıkmış olduk. İlk fazın A'sında iki pist, bir terminali açacağız. Hava trafik kontrol binası, otoparkı olmak üzere diğer destek binaları da bitirmiş olacağız. Hava tarafında enerji konusunda çok daha hızlanmamız gerekiyor. Buna biraz daha ağırlık vermiş vaziyetteyiz. 1. pistin ışıklandırmasını bitirdik. Bazı sistemleri test etmek açısından çok önemliydi. Diğer pist ile taksi yolları ve apron hazır oldukça aydınlatma testlerini bitireceğiz. Pier 1 terminali de hemen hemen bitirdik. Terminalin bütün kısımlarını adım adım bitirerek, 29 Ekim'e operasyona hazır hale getirmek en büyük hedefimiz" dedi.

ÇALIŞAN SAYISI 36 BİNE ULAŞTI

Yusuf Akçayoğlu, 4 bini beyaz yaka olmak üzere çalışan sayısının 36 bine ulaştığına dikkat çekerek, " Bugüne kadar çalışan sayısında geldiğimiz en yüksek rakam bu. Alt yüklenicilerle birlikte projede hızı artırmaya çalışıyoruz. İnşallah baharla birlikte daha da hızlanacağız ve dediğimiz tarihe (29 Ekim) yetiştireceğiz" dedi.

"2. PİST MAYIS SONUNA KADAR BİTECEK"

İkinci pistin Mayıs sonuna doğru taksi yolları da dahil olmak üzere aydınlatma işlemini gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydeden Yusuf Akçayoğlu, "Uçak geçiş köprüsü 143 adet olacak. Bazı köprülere iki ila üç uçak yanaşacak. Normalde 114 uçağa aynı anda servis vereceğiz. Köprülerin temmuz ayı içerisinde tamamlanması planlandı ve tamamı testlerden geçmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"BİTEN PİSTE SEMBOLİK BİR İNİŞ OLABİLİR"

İlk uçağın ne zaman teker koyacağıyla ilgili olarak ise Akçayoğlu, şunları söyledi:

"1 No'lu pistte işaretlemesi ve ışıklandırması bitmiş olduğu için oraya sembolik bir iniş yapılabilir. Nihayetinde havalimanımız notamlanmadı, IPA'ya bildirilmiş değil, şu anda böyle birşeyin yapılması normal değil. Fakat, sembolik bir iniş için havalimanımız, pistimiz hazır. Normal planda ise flight-check'lere 29 Ekim'in üç ay öncesinde yapmış olmamız gerekiyor."

Görüntü Dökümü

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-3. havalimanı son hali (HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

-Yusuf Akçayoğlu ile röp

-Terminalin içinden görüntüler

-Terminalin içine yerleştirilen ağaçlar

-Peyzaj düzenlemeleri

-Uçakların yanaşağı körüklerin inşaatı

-Apronda çalışanlar

-Kuleden görüntüler

-Terminal içine asılan tabelalar

-Genel ve detaylar



07.03.2018 - 16.48 Haber Kodu : 180307178

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4- FATİH'TEKİ DÖVİZ BÜROSU SOYGUNCUSU KAMERADA

* Soyguncunun kaçış anı kamerada

* Yakalanarak yere yatırılan soyguncunun elleri ve ayaklarına basan vatandaşlar kaçmasına izin vermiyor

* Soyguncunun çantasında 120 adet 1 gramlık altın, 70 çeyrek altın, 20 cumhuriyet altını, 240 bin lira, 26 bin 48 dolar ile 8 bin 315 euro bulundu.

* Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ-İSTANBUL

Fatih'te müşteri kılığında girdiği döviz bürosunu soyan silahlı soyguncunun kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Koca Mustafa Paşa caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosunda meydana gelmişti. Müşteri kılığında döviz bürosuna gelen silahlı bir kişi, çalışanları etkisiz hale getirerek, yüklü miktarda parayı alarak kaçmıştı.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Soyguncunun kaçma anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde ellerinde poşet ve çantalarla döviz bürosundan çıkan soyguncu ara sokağa girerek kaçıyor. Bu sırada arkasından çıkan büro çalışanı vatandaşlara seslenerek yardım istiyor.

YAKALADILAR, POLİSİ BÖYLE BEKLEDİLER

Vatandaşlar sokak üzerinde soyguncuyu yakaladı. Yere yatırılan soyguncunun elleri ve ayaklarına basan vatandaşlar kaçmasına izin vermiyor. Onlarca kişinin arasında kalan soyguncu bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre sonra gelen çalışanlar, soyguncuya önce tepki gösteriyor sonra paraların olduğu çantayı alıyor.

TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alınan M.A.T'nin çantasında yapılan aramada 120 adet 1 gramlık altın, 70 çeyrek altın, 20 cumhuriyet altını, 240 bin lira, 26 bin 48 dolar ile 8 bin 315 euro bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-GÜVENLİK KAMERASI

-Döviz bürosundan çıkışı

-Kaçması

-POLİS KAMERASI

-Zanlının emniyetten çıkışı



GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Soyguncunun kaçması

-Çalışanların kovalaması

CEP TELEFONU

-Yerde yatan soyguncu

-Eline basan vatandaşlar

-Çantadan görüntü

-Çalışanların tepki göstermesi

-Detaylar

ARŞİV

-DÜN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-İnceleme yapması

-Detaylar

07.03.2018 - 13.15 Haber Kodu : 180307086

07.03.2018 - 16.49 Haber Kodu : 180307180

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-(Ek bilgi ve Görüntülerle)

5- TEM OTOYOLU'NDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI-1

Haber: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL

TEM otoyolu İSTOÇ mevkiinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle TEM'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkiinde seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle otoyoldaki trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada "TEM İstoç- Mahmutbey gişeler yönünde araç yangını nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapalıdır" denildi.

Yanan araç bir çekiciye yüklenerek götürüldükten sonra trafik normale döndü.



Görüntü Dökümü:

-CEP TELEFONU

-Yanan aracın görüntüsü

EK GÖRÜNTÜ

-Yanan araç

-Polis ekipleri

-Aracın çekiciye yüklenerek götürülmesi

-Kaza nedeniyle oluşan trafik



07.03.2018 - 16.19 Haber Kodu : 180307165

07.03.2018 - 16.39 Haber Kodu : 180307174

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6- AVCILAR'DA TRAFİK KAZASI: 6 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul

Avcılar D - 100 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Yenibosna - Kıraç seferini yapan midibüsteki 6 yolcu yaralandı.

Kaza, D- 100 Karayolu Avcılar Gümüşpala Mevkii saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halindeki TIR, Midibüs ve otomobil, trafiğin bir anda yavaşlamasıyla birbirine girdi. Kazaya karışan araçlardan olan Yenibosna-Kıraç seferini yapan midibüsteki 6 yolcu yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 6 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Polis ekiplerinin bir şeridi kapatarak trafiği kontrollü olarak sağlamasının ardından trafik normale döndü.

Polisin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışmaları

-Görgü tanıklarıyla röp.

07.03.2018 - 16.34 Haber Kodu : 180307173

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7- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 6 GÖZALTI

Haber: İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK-KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında örgütün kırsal yapılanmasında faaliyet gösteren şahıslar ile irtibatı bulunan ve örgü adına ilimizde faaliyet gösteren 6 şahsın yakalanmasına yönelik ilimiz Beyoğlu, Esenler, Fatih, Sultangazi ve Üsküdar ilçelerinde 07.03.2018 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital malzemeler ele geçirilmiştir"

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8- AVCILAR'DA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI

* Tekrar dolum yapılarak piyasaya sürülmeye hazır halde 500 fıçı bira ele geçirildi

Haber: Çağatay KENARLI Kamera: Ersan SAN- İSTANBUL

İstanbul'da düzenlenen operasyonda önceden kullanılan ve tekrar dolum yapılarak piyasaya sürülmeye hazır halde 500 fıçı bira ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri atıl yerlerde üretilen biraların önceden toplanan fıçılara doldurarak eğlence mekanlarına satıldığını belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri yaptığı çalışmalarla bira fıçılarının Avcılar Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bir depoda bulunduğunu tespit ederek operasyon düzenledi. Polis yaptığı baskında 2 şüpheliyi gözaltına alırken, depoda önceden kullanıldığı ve tekrar dolum yapılarak piyasaya sürülmeye hazır halde 500 fıçı bira ele geçirildi. Polis ekiplerinin depodaki çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Bira fıçıları

-Polisin incelemesi

-Detaylar



07.03.2018 - 16.07 Haber Kodu : 180307161

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