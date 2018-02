DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5 

(aktüel görüntüyle)

1- MASLAK METROSUNDA YÜRÜYEN MERDİVEN BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ KURTARILDI

Haber: Zeki GÜNAL - Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL

Maslak'taki İTÜ Ayazağa metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle oluşan boşluğa 1 kişi düştü. Düşen kişi yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İTÜ Ayazağa metro istasyonundaki yürüyen merdivenlerdeki çökme sonucu 1 kişi oluşan boşluğa düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu boşluğa düşen kişi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Adının Mehmet Ali Erik olduğu belirtilen kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İBB: BİR VATANDAŞ TEHLİKELİ BÖLGEYE GİRMİŞTİR

Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yazılı açıklama yaptı

Yapılan açıklama, "Maslak Ayazağa Metro İstasyonu'nda 17.30 sıralarında bakımı yapılan yürüyen merdivenin önündeki uyarı-koruma tabelasını dikkate alamayarak bir vatandaş tehlikeli bölgeye girmiştir. Bu sırada tamiratı yapılan merdiven tambur boşalması olunca basamaklar çökmüş vatandaş altına düşmüştür. Vatandaşın hayati tehlikesi bulunmuyor" denildi.

2- BAHÇEŞEHİR'DE KAĞIT YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ; SÜRÜCÜ YARALANDI

Ersan SAN / İSTANBUL

Bahçeşehir TEM Otoyolu yan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kağıt yüklü TIR, virajı alamayarak viyadük ayaklarına çarpıp yan devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bahçeşehir TEM Otoyolu yan yolda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 19 EU 796 plakalı kağıt yüklü TIR, virajı alamayarak viyadük ayaklarına çarpıp yan yattı. Araçlarını durdurarak yardıma koşan sürücüler, sürücüyü TIR'dan çıkardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaranan sürücüyü ambulansla Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine getirilen vinçle TIR'ın kaldırılmasına çalışılıyor.

3 - ABDİ İPEKÇİ SPOR SALONU'NDA YIKIM ÇALIŞMALARI 'ALANDA İNCELEME YAPILMASI' İÇİN DURDURULDU



Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL ()

Zeytinburnu'ndaki Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımı sırasında gündeme gelen "asbest kontrolü yapılmadığı" iddiaları sonrası gelen şikayetler sonrası yıkım, 'alanda inceleme yapılması' için durduruldu.

Yıkım sırasında "asbest kontrolü yapılmadığı" iddiaları üzerine, salonun yakınında eğitim gören özel bir okul öğrencilerinin velileri, Bakırköy Adliyesi'ne gelerek savcılığa yaptıkları suç duyurusuyla Zeytinburnu Belediyesi görevlilerini şikayet etmiş, yıkımın durdurulmasını talep etmişlerdi. Veliler ayrıca aynı amaçla İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı'na (İŞGÜM) da başvurmuştu.

Edinilen bilgilere göre, şikayet üzerine harekete geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı'ndan, Zeytinburnu Kaymakamlığı'na, 'alanda inceleme yapılması' için çalışmaların durdurulmasını talep eden yazı gönderildi. Kaymakamlık yetkililerinden alınan bilgiye göre bu yazı, Zeytinburnu Belediyesi'ne ulaştı ve çalışmalar durduruldu.

4- TÜRK TELEKOM BİNASINI İŞGAL DAVASINDA MÜTALAA VERİLDİ

- 41 sanığa 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

15 Temmuz darbe girişimi esnasında 6 kişinin şehit edilmesiyle sonuçlanan Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgal girişimine ilişkin 41 sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıkların tamamı için, "Anayasayı ihlal" suçundan birer kez, "Kasten öldürme" suçundan da altışar kez olmak üzere toplam yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, tutuklu 7 sanık cezaevinden getirilerek hazır edildi. Tutuksuz 34 er de duruşmada hazır bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı da duruşmada avukatları aracılığıyla müdahil müşteki olarak yer aldı. Cumhuriyet savcısı Onur Ekinci, hazırladığı 12 sayfalık mütalaayı mahkemeye sundu.

"FİKİR VE EYLEM BİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET EDİLDİ"

Mütalaada, "Sanıkların istisnasız tümünün baştan beri fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği, bu durumun özellikle kendi aralarındaki konuşmalardan, üçüncü şahıslarla olan iletişimlerinden ve dosyadaki delillerden anlaşıldığı" belirtildi.

554'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Mütalaada sanıkların tamamı için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Mütalaada, 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin ise yine tüm sanıklar hakkında, "Bir suçu gizlemek amacıyla kasten öldürme" suçundan altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Mütalaada, tüm sanıklar için ayrıca, "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Kamu malına zarar verme", "Mala zarar verme", "Bir suçu gizlemek amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs", "Cebir ve şiddet kullanarak silahlı kamu görevlisini hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 331'er yıldan 554'er yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Duruşma, sanık ve sanık avukatlarının mütalaaya karşı beyanda bulunması için Nisan'a ertelendi.

======================================

5- BERKİN ELVAN DAVASINDA SANIKLA AYNI GRUPTA ÇALIŞAN POLİSLER DE TANIK OLARAK DİNLENDİ...(2)

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi. Davanın öğleden sonraki oturumunda, olaylar sırasında sanık polis F.D. ile aynı grupta çalışan 9 çevik kuvvet polisi tanık olarak dinlendi. Polislerden bazısı sanık F.D.'nin görevini hatırlayamazken; bazısı da görüntülerdeki şahısla benzetemediğini söyledi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tanık polisler şu an görevli oldukları farklı şehirlerden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak katıldılar.

BAZILARI HATIRLAMADI, BAZILARI DA BENZETEMEDİ

Diyarbakır'da görev yapan tanık polis M.Ç. "O gün araç koruma olarak görev yapıyordum. Sanıkla 2,5 seneye yakın çalıştık. Grubun gazcı personeli sabit değildi. Günün önemine göre değiştirilebilirdi. Berkin'in vurulduğu yer tam olarak neresi olduğunu bilmiyorum. Grup olarak o bölgeye inmedik. Personel zaten grup olarak sokulmaz" dedi. Görüntülerin izletilmesi üzerine M.Ç. kolu sargılı kişinin F.D'ye benzediğini söyledi. Tanık polis Ş.E. ise gazcı personelin sürekli değiştiğini ve olay günü Okmeydanı'nda bir köprünün üzerinde görevli olduklarını hatırladığını belirtti. Görüntüler izlettirilen tanık Ş.E. çoğu görüntüdeki polisleri sanığa benzetemediğini ve grup amiri başta olmak üzere diğer polisleri de tanıyamadığını söyledi. Tanık E.K. ise görüntüler üzerine sorulan sorulara karşı, "Kolu sargılı olan kişiyi tanımıyorum" dedi. Hakimin, "Sanık F.D olabilir mi?" diye sorunca da "Çıkartamadım" diye cevap verdi. Tanık S.M. de sanığın gazcı olarak çalışıp çalışmadığını hatırlamadığını, görüntülerdeki kolu sargılı kişiyi de tanıyamadığını söyledi.

Bitlis'ten duruşmaya katılan tanık polis E.A. da sanığın gazcı olarak görevli olup olmadığını hatırlamadığını, Okmeydanı'nda hangi bölgede çalıştıklarını da hatırlamadığını ifade etti. Görüntülerdeki kişilerden benzetebildiği olup olmadığı sorulması üzerine "Benzetemedim" dedi. Erzincan'dan SEGBİS ile duruşmaya katılan tanık polis M.E. ise sanık polis F.D'nin grubun gazcısı olarak görevli olduğunu söyledi. Görüntülerdeki polisin sanık olup olmadığı sorusuna ise "Bilemiyorum" şeklinde cevap verdi.

Erzurum'dan katılan tanık polis Y.T. grubun kalkancısı olduğunu, ancak grubun gazcısını hatırlayamadığını ileri sürdü. Sanık F.D.'nin görüntüleri sorulması üzerine tanıyamadığını söyledi. Elvan ailesinin avukatı Can Atalay'ın, görüntülerdeki kolu sargılı yelekli kişiyi sorması üzerine tanık Y.T., görüntülerdeki polisin yeleğinde ZET'çi yani gazcı yeleği olduğunu belirtti.

Gümüşhane'den duruşmaya katılan polis C.Ç., sanık polis F.D.'nin grubun gazcısı olarak görev yaptığını, görüntüdeki şahsı ise sanığa benzetemediğini söyledi. Nazilli'den katılan E.P. da sanığın olaylar sırasında gaz fişeği kullanmakla görevli olduğunu söyledi.

"TANIK İFADELERİ SEGBİS İLE SAĞLIKLI ALINAMADI"

Tanık ifadelerinin ardından Elvan ailesinin avukatı Can Atalay, görüntülerin Jandarma Kriminal'e gönderilmesini talep etti. Avukat Atalay, SEGBİS yoluyla tanık ifadelerinin sağlıklı alınamadığını, bunun adli yargılanma hakkının ihlali olduğunu belirtti. Avukat Çiğdem Akbulut da sanığın tutuklanmasını talep etti. Sami Elvan ise "Evimde huzur yok, aile yapım değişti. Sanık gelsin burada konuşsun. Ben para tekliflerini kabul etmedim, ondan dolayı çocuğum terörist oldu. O katil buraya gelip 'ben yapmadım' diyecek. Ne hikmetse o katil buraya gelip hesap veremiyor" dedi. Duruşma karar için ara verildi.

6- BERKİN ELVAN DAVASI 10 MAYIS'A ERTELENDİ...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin dava, 10 Mayıs'a ertelendi.

Mahkeme heyeti ara kararında, tanık polislerin dinlenmesi için talimat yazılmasına karar verdi. Jandarma Kriminal Bürosu'na rapor aldırılması için yazılan müzekkerenin beklenmesine ve sanığın tutuklanması yönündeki talep için daha önceden karar verildiği için yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmeden heyet, duruşmayı 10 Mayıs'a bıraktı.

7- 34. AYDIN DOĞAN ULUSLARARASI KARİKATÜR YARIŞMASI SERGİSİ GALERİ IŞIK'TA AÇILDI



Haber: Taner YENER - Kamera: İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL )

AYDIN Doğan Vakfı'nca bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan ve sergilemeye değer görülen karikatürlerin yer aldığı sergi, Galeri Işık'ta açıldı.

Dünyanın dört bir yanından karikatürleri ve karikatüristleri uluslararası bir platformda buluşturan 34. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler sanatseverler ile buluşuyor.

Fevziye Mektepleri Vakfı (FMV) Galeri Işık Teşvikiye'deki serginin açılışına Aydın Doğan Vakfı (ADV) Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, FMV Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Burak, FMV CEO'su Koray Tulgar, FMV Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Sezerman, FMV Kurumsal İletişim ve Kültür Sanat Yöneticisi Berna Barlas, yarışmanın jüri üyelerinden Tan Oral, Piyale Madra ve Ercan Akyol'un da aralarında bulunduğu davetliler ve sanatseverler katıldı. Sergide, yarışmanın bu yılki birincisi Ross Thomson (İngiltere), ikincisi Shahram Rezaei (İran), üçüncüsü Raimundo Rucke Santos Souza (Brezilya) ve 'Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar' kategorisinde verilen Özel Ödül'ün sahibi Fethi Gürcan Mermertaş'ın (Türkiye) eserlerinin yanı sıra Başarı Ödülü alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler yer alıyor.



"TÜRKİYE'NİN HER TARAFINI DOLAŞIYORUZ"

Açılışta konuşan ADV Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın bu yıl 35. yılını kutlayacaklarını ifade ederek, "Her yıl en az 15-20 tane sergi yapıyoruz. Türkiye'nin her tarafını dolaşıyoruz. Erzurum'dan İzmir'e her tarafa gidiyoruz. Galeri Işık'ta her sene düzenli olarak sergi açtığımız bir mekan. Tam şehrin ortasında olması itibarıyla çok gelen giden oluyor. Okulda var öğrencilerde geliyorlar. Onun için burası bizim sürekli kullanmaktan memnuniyet duyduğumu bir mekan" dedi.



"DÜNYA'DA NE SORUN VARSA HEPSİ BURADA YANSIYOR"

Fetvacı, "Sergimizde bu seneki yarışmaya maalesef her sene olduğu gibi dünyadaki sıkıntıları yansıtan birçok çizim var. Mültecilerle ilgili birçok çizim var. Birinci ve başarı ödülleri onun için geldi. Dünyada ne sorun varsa hepsi burada yansıyor. Biz de onu katılımcılarla paylaşıyoruz" diye konuştu.



11 MART'A KADAR GEZİLEBİLECEK

Serginin açılışında davetlilerle yakından ilgilenen Candan Fetvacı karikatürlerle ilgili katılımcılara bilgiler verdi. Sergi, 11 Mart'a kadar gezilebilecek.



MÜLTECİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKMİŞLERDİ

34. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na bu yıl 641 sanatçı 2 bin 220 karikatürle katıldı.

Yarışmada birinciliği İngiliz karikatürist Ross Thomson mülteci sorununa dikkat çeken karikatürü ile kazanmıştı. Yarışmada ikinciliği İranlı karikatürist Shahram Rezaei ve üçüncülüğü ise Brezilya'dan Raimundo Rucke Santos Souza elde etmişti. İkinci ve üçüncü eserlerde de mülteci ve göç sorunlarına dikkat çekilmişti. Seçici Kurul'un ödüle değer gördüğü Başarı Ödülü kazananları arasında ise Luc Descheemaeker (Belçika), Muhamed Djerlek (Sırbistan), Darko Drljevic (Karadağ), Ehsan Ganji (İran) (2 ödül), Vasco Gargalo (Portekiz), Alessandro Gatto (İtalya), Dokhshid Ghodratipour (İran), Krzysztof Grzondziel (Polonya), Silvano Mello (Brezilya), Raimundo Rucke Santos Souza (Brezilya), Ross Thomson (İngiltere) yer almıştı.



