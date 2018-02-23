DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

1- PENDİK'TE KOCA DEHŞETİ: EŞİ, BALDIZI VE ÜVEY OĞLUNU SİLAHLA YARALADI(3)

Ramazan EĞRİ / İstanbul

Pendik'te, ayrı yaşadığı eşinin bulunduğu eve gelen koca silahla dehşet saçtı. Eşi, baldızı ve 15 yaşındaki üvey oğluna silahla ateş ederek yaraladığı iddia edilen koca kayıplara karıştı.

Olay saat 15.00 sıralarında, Çamçeşme Mahallesi Sulh Sokak üzerindeki 6 katlı binanın en üst katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, Çetin Yıldız, boşanma davaları süren ve ayrı yaşadıkları eşi Aysel Yıldız(39)'ın kaldığı eve geldi. Burada yaşanan tartışmanın ardından Çetin Yıldız, eşi Aysel Yıldız, baldızı Aylin Aksoy(35) ve 15 yaşındaki üvey oğlu U.A'ya silahla ateş etti. Çetin Yıldız, olayın ardından kaçarak kayıplara karışırken bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken U.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

"KAPININ ÖNÜNDE HERKESE ATEŞ AÇIYOR"

Aysel Yıldız'ın Kardeşi Yalçın Yıldırım, "Çetin Yıldız eve gelip kapıyı çalıyor. Bunlar da kapıyı açıyor. Kapının önünde herkese ateş açıyor. Kardeşlerim kafalarından yaralanıyor. Yeğenim çenesinden yaralanıyor. Kurşun çenede kalmış, şu anda onu ameliyata hazırlıyorlar. Makineye bağlı şu anda. Boşanma aşamasındalar. Evden uzaklaştırması var. Defalarca bunu belirtmemize rağmen bununla ilgili hiçbir çaba sarf edilmedi. Sadece 155'i, polisi aramakla geçiyor ömrümüz. Yeter artık bu adamı alın artık. Telefon açıyor herkesi tehdit ediyor, rahatsız ediyor. Kapılarda bekliyor, polisi aradığımızda gelene kadar kaçıyor. Bu 500 defa oldu. " iddiasında bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Yaşanan hareketlilik

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Yaralı Aysel Yıldız'ın hastanedeki görüntüsü

-U.A ile Aysel Yıldız'ın fotoğrafları

-Kardeş Yalçın Yıldırım ile röp.

Detaylar

23.02.2018 - 17.43 Haber Kodu : 180223177

23.02.2018 - 17.05 Haber Kodu : 180223163

23.02.2018 - 16.13 Haber Kodu : 180223137

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2- FATİH'TE DEHŞET: YAŞLI KADIN EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

- Kocası cuma namazından dönüşte korkunç manzara ile karşılaştı

- Yaşlı kadının kolunda bileziklerinin olmadığı belirlendi.

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL ()

Fatih'te yaşlı bir kadın evinde sırtından bıçaklanmış olarak bulundu. Kadının kolundaki bileziklerin alındığı öğrenildi. Ağır yaralı kadın kaldırıldığı hastanede öldü.

EVE DÖNDÜĞÜNDE KANLAR İÇİNDE BULDU

Ayvansaray Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2. katındaki olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Hasan Kaya (82) cuma namazını kılmak için evden çıktı. Kaya, namaz sonrası eve geldiğinde karısı Hüsniye Kaya'yı (80) evin salonunda kanlar içerisinde yerde yatar halde buldu. Koca bağırarak komşularından yardım istedi. Sesi duyan komşuları ve sokak sakinleri hemen yardıma koştu. Durumu gören komşular hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadına yaklaşık 45 dakika kalp masajı yapıp hayata döndürmeye çalıştı. Kadının hayat belirtisi vermesi üzerine ağır yaralı kadın, Fatih'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hüsniye Kaya burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti .

HIRSIZLIK İDDİASI

Sırtından bıçaklandığı tespit edilen Hüsniye Kaya'nın yüzünde de darp izlerine rastlanırken kolunda bulunan 5 bileziğin ise kayıp olduğu belirlendi. Polis kadının hırsızlık amacı ile bıçaklanmış olabileceği üzerinde duruyor. Polis ekipleri sokak içerisindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Damadı Ali Oruç, "Kolunda bilezikleri vardı. Muhtemelen onları aldılar. Fakat kaynanam yabancı kişilere kapıyı açmaz. Pencereden bakar tanıdıksa kapıyı açardı. Bu gelen kişi muhtemelen tanıdık birisiydi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Evden görüntü

-Komşulardan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Damadı ile röportaj

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Yakınlarının gözyaşları

-Kocasından detay görüntü

-Kadının ambulansa alınması

-Ambulansın gidişi

-Genel ve yakın detaylar

23.02.2018 - 16.44 Haber Kodu : 180223152

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3- (geniş haber) 1 MİLYON LİRA KEFALETLE TAHLİYE EDİLDİ

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul

Büyükçekmece'de 2 yıl önce Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç (25)'un cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Davanın tek tutuklu sanığı Orhan Ünğan, bir milyon lira kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı ile her gün karakolda imza atma şartıyla oy çokluğuyla tahliyesine karar verildi. Üye hakim, sanık Ünğan'ın tahliyesine muhalefet şerhi koydu.

DAVANIN 9. DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 9. duruşmada "Adam öldürmeye azmettirme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Orhan Ünğan ile tutuksuz sanık Yavuz Yavuztürk hazır bulundu. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık Orhan Ünğan'a söz verdi.

SANIK ÜNĞAN: TAHLİYEME KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM

Sanık Üngan da "Ben yaklaşık 30 aydır var olmayan delillere dayalı tutuklu yargılanıyorum. Varsa bir suçum davanın sonuçlandırılmasını ve mahkûmiyetime karar verilmesini istiyorum. Yoksa mağduriyetime neden olan bu tutuklamanın sonlandırılmasını ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

DAVANIN TEK TUTUKLU SANIĞI DA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, yargılamanın geldiği aşama, toplanan deliller, toplanmasına çalışılan delillerin mahiyeti, tutuklama nedenleri bulunsa da tutuklulukta geçen süreye göre tutuklamadan beklenen kaçma şüphesinin bertaraf edilmesine ilişkin amacın adli kontrol tedbiri uygulanması sureti ile giderilebileceğini belirtti.

Sanık Orhan Ünğan'ın yurtdışına çıkışının yasaklanmasına karar veren mahkeme heyeti, bir defada sanık Ünğan'ın 1 milyon TL nakdi güvence parası yatırması ve ikametine en yakın karakolda ya da jandarma karakoluna her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında imza atması şartı koyarak, tahliyesine karar verdi.

ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Üye Hakim, sanık Ünğan'ın tahliyesine muhalefet şerhi koydu. Üye hakim, dosyada bir kısım delillerin henüz toplanmamış olması, atılı suçun niteliği, öngörülen ceza miktarı, kaçma şüphesinin varlığı ile adli kontrolün yeterli olmayacağını belirterek, "Sanığın tahliyesi yönündeki çoğunluk görüşüne muhalifim" dedi.

İDDİANAME

İddianameye göre Pakistan'dan gemiye yüklenen 2 ton 100 kilogram eroin, deniz yoluyla Belçika'da bulunan depoya götürülürken 23 Haziran 2014 tarihinde Yunanistan açıklarında Yunan polisi ve ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Gemide bulunan şüpheli Orhan Ünğan'ın adamları olan Metin Sevimli ve Serhat Başkale Yunan makamlarınca tutuklandı.

YARDIM İSTEĞİNİ ZİNDASHTİ GERİ ÇEVİRDİ

Bu olaydan sonra İranlı Esfendiyar Rigi, İstanbul'a gelerek Naji Sharifi Zindasht'i ile irtibata geçti. Rigi, Pakistan'dan gemiyle gönderdikleri 2 ton 100 kilo uyuşturucunun Yunanistan'da yakalandığını, 1 tonunun hala Yunanistan'da bir depoda saklı olduğunu, bu olaydan dolayı saklanması gerektiğini söyleyerek kendisinin yasadışı yollardan İran'a gönderilmesini istedi. Zindashti, yardımcı olmayacağını söyledi. Bu olaydan 10 gün sonra Yunanistan'ın Pira şehrinde bir depoda saklanan uyuşturucu Yunanistan polislerince yakalandı. Yakalanan uyuşturucuların gerçek sahipleri olduğu iddia edilen Orhan Ünğan, Çetin Koç ve İlhan Ünğan'ın uyuşturucuları taşıyan geminin yakalanması ve daha sonra Pire şehrindeki depoda bulunan eroinin yakalanması olayının sebebi olarak Naji Sharifi Zindashti'yi sorumlu tuttu ve aralarında husumet başladı.

OLAYLA İLGİLİ KONUŞMA YAPTILAR

Dubai'de ölen Çetin Koç, Zindashti'ye tehdit maili attı. Şüpheliler Orhan Ünğan, İlhan Ünğan ve Çetin Koç, Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'a Zindashti'yi ortadan kaldırılması talimatını verdi. Ortadan kaldırma sırasında şüphelilerden Nizamettin Yeke'den yardım alacakları söylendi. Ancak şüpheliler İranlı olması nedeniyle şüpheli Ali Golzari'yi, Zindashti olduğu zannıyla takibe aldı. Bir müddet sonra Orhan Ünğan'ın Dubai'de şüpheli Ali Golzari'yle bir yemekte buluştu. Bu buluşmada Zindashti yerine Golzari'yi takip edildiği ortaya çıktı. Daha sonra şüpheli Hacı Osman Sezen'ne, müşteki Zindasht'i ile ilgili bilgiler verildi ve Zindashti takibe başladı. 21 Eylül 2014 tarihinde akşam saatlerinde Hacı Osman Sezen, Turgay Akar ve Bekir Karçiğa'nın Büyükçekmece sahilinde Yavuz Yavuztürk ile olay ile ilgili konuştu.

ZİNDASHTİ KIZI VE ŞOFÖRÜ ÖLDÜRÜLDÜ

26 Eylül günü saat 11.10'de Büyükçekmece'de ışıklarda duran Devrim Öztunç'un kullandığı ve Arzu Sharifi Zindashti'nin de içinde bulunduğu beyaz renkli cip, Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar tarafından 16 mm çapındaki 2 farklı tabancayla çapraz ateşe tutuldu. Devrim Öztunç olay yerinde, Arzu Sharifi Zindasti ise hastanede hayatını kaybetti.

"BİR TEMİZLİĞİ HALLEDEMEDİNİZ"

Olaydan sonra Hacı Osman Sezen'in çevresindekilere "Yanlış iş yaptıklarını, asıl hedefin İranlı Naji olduğunu, ancak araçta bulunan İranlı Naji'nin kızı ve sürücüsünün öldürüldüğünü…" söyledi. Şüpheli Orhan Ünğan da olayı duyduktan sonra Hacı Osman Sezen'e "Bir temizliği halledemediniz…" diye mesaj gönderdi. Olayın tetikçileri Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar da olayın ardından 22 Aralık 2014 tarihinde öldürüldü.

HAPİS İSTEMLERİ

İddianamede şüpheliler Yavuz Yavuztürk, Nizamettin Yeke, Bekir Karçiğa, Savaş Samusak, Aslan Turan, Sabri Turan, Hasret İlter Üzüm ve Ali Golzari'nin "Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna yardım etmek" suçundan 30'ar yıldan 40'ar yıla kadar ayrı ayrı hapisleri istendi. Tutuklu Orhan Ünğan ve firari sanık İlhan Ünğan'ın tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna azmettirmek suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

23.02.2018 - 16.52 Haber Kodu : 180223155

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4- FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASI ERTELENDİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul/

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün medya yapılanmasına ilişkin "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" suçlarından haklarında dava açılan 19'u tutuklu 29 sanığın yargılandığı dava, sanık savunmalarının tamamlanmaması nedeniyle 7 Mart'ta erteledi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 19 tutuklu sanık cezaevinden getirilerek hazır edilirken, aralarında Atilla Taş'ın bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar da duruşmaya katıldı. 2 gün süren duruşmalarda 9 sanığın son savunması tamamlandı. Diğer sanıkların savunmalarının tamamlanmaması üzerine mahkeme heyeti, duruşmanın 7 Mart'ta ertelenmesine karar verdi.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ SUÇLAMASI

Önceki celse esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, 13 sanık hakkında istenen "darbeye teşebbüs" suçundan beraatlerine yönelik karar verilmesi talebinde bulundu. Savcı, aralarında Atilla Taş'ın bulunduğu 24 sanığın ise "terör örgütü üyeliği" suçundan, 3 sanığın ise "örgüte yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı, firari sanıklar Bülent Ceyhan ve Said Sefa'nın dosyasının ise ayrılmasını talep etti.