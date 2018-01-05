DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 5

(ek görüntü ve bilgiyle)

1- FATİH'TE CAN PAZARI : ANNE VE BEBEĞİ ALEVLER ARASINDAN KURTARILDI

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK/İstanbul,()

Fatih'te, Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan Suriyeli genç kadın ile biri bebek 3 çocuğunu kurtardı. Olay yerine gelen baba, sinir krizi geçirdi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Hırkai Şerif Mahallesi Melek Hoca Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın ikinci katında çıktı. Suriyeli 5 kişilik ailenin yaşadığı dairede sobadan kaynaklı yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede apartmanı sardı. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan Suriyeli kadın Nura Ömeri ile biri bebek 3 çocuğunu kurtardı. Baygın şekilde kurtarılan çocuklar ve anne, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, genç kadına suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Suriyeli kadının kundaktaki bebeği ise itfaiye ekipleri tarafından ambulansa teslim edildi. Durumu öğrenerek olay yerine gelen baba Muaz Ömeri, sinir krizleri geçirdi. Görgü tanıkları, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini ve içeride kalan çocuklarla genç kadını kurtardıklarını söyledi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü dökümü:

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- İtfaiye ekiplerinin genç kadına müdahalesi(suni teneffüs, kalp masajı yapması)

-Çevredeki kalabalık

-Yerdeki kadının görüntüsü

-İtfaiye erinin kucağında bulunan bebeğin görüntüsü

-itfaiye erinin bebeği sağlık ekiplerine teslim etmesi

- Olay yerine gelen babanın bayılması

-Babanın ambulansla hastaneye kaldırılması

-Görgü tanıklarıyla röportaj

-Çıkan apartmandan görüntü

-Genel görüntüler

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2- KILIÇDAROĞLU, BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NİN ÖNÜNDE KONUŞTU (1)

Haber-Kamera: Taner YENER - Harun UYANIK - İSTANBUL

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınması üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediyesi'ne geldi. Kılıçdaroğlu belediye binası önüde toplananlara hitap etti.

"Bu belediyeden 1 kuruş FETÖ'ye para aktarıldıysa belediye başkanını ben görevden alırım" diyen Kılıçdaroğlu, hükümeti eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, " Bizi hiç kimse susturamaz. Biz hakkı, hukuku, adaleti savunuyoruz. İhanet ettiler İstanbul'a. Hesap veriyorlar mı? Hayır. Diyorsun ben dünya lideriyim. 16/9'u yıkamıyorsun. Bu milletin parası ile hava basıyorsun millete. Bizi hakimleri ile savcıları ile korkutacaklar. Eğer bir ülkede suçluyu hakim değil de, siyasi otorite belirliyorsa, o ülkede adalet iflas etmiş demektir. Bugün geldiğimiz nokta budur. Gece yarısı hakim değiştiriyor. HSK'ya sesleniyorum. Siz hakim de değilsiniz. Siz ancak ve ancak sarayın köleleri olarak tanınırsınız. Bizim özelliğimiz hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul etmek" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, " Belediye başkanımız açığa alındı. Gündemi değiştirmek istiyorlar. Vatandaşa hizmet eden belediye başkanı niye istifa ettirilsin? Al ordunu gel televizyonlara konuşalım. Aldın görevden ne olacak yani? Beşiktaşlı vaz mı geçecek CHP'den. Yüzde 77 oy aldı zaten" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları



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(yeniden)

3- MÜNİR ÖZKUL'UN KIZI CENAZE PROGRAMINI AÇIKLADI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL

Usta oyuncu Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.

Cenaze töreniyle ilgili açıklama yapan Güner Özkul, "Pazar günü Muhsin Ertuğrul'da düzenlen bir törenle uğurlayacağız kendisini. Daha sonra naaşı Teşvikiye Camii'nden kaldırılacak. Kabristanla ilgili en kısa zamanda haberiniz olur. Son nefesini verirken sesini duydum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte oldukları için" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Özkul'un açıklaması

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4- HALİL ERGÜN: ÇOK ÖNEMLİ İZLER BIRAKTI VE BİZE VEDA ETTİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL

Sanatçı Halil Ergün, hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul'un kızı Güner Özkul'a taziye ziyaretinde bulundu. Gazetecilerin soruları üzerine Ergün, " Türkiyenin başı sağolsun. Büyük bir aktörü kaybettik. Uzun sürdü rahatsızılğı ama nurlar içinde yatsın.Sinemada, tiyatroda özellikle büyük zenginlikti onun varlığı. Çok önemli izler bıraktı ve bize veda etti" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Ergün'ün açıklaması

-Detaylar

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(ek görüntü ve bilgiyle)

5- BURAK YILMAZ'IN YAPTIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

- olay yerinden böyle ayrıldı

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL

Trabzonsporlu ünlü futbolcu Burak Yılmaz'ın Sarıyer'de ölümden döndüğü kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Burak Yılmaz kullandığı lüks otomobille 10 Aralık'ta takla atarak bir cipe çarpmıştı. Burak Yılmaz kazanın hemen ardından olay yerinden ayrılmıştı. Görüntülerde seyir halinde olan Yılmaz'ın aracının direksiyon hakimiyetini kaybettiği ardından aracın devrildiği görülüyor. Bir süre sonra lüks bir araç gelerek Yılmaz'ı alıyor. Araca Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan ile Akhisarsporlu Olcan Adın biniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı

-Kazayla ilgili çekilen görüntüler

-Aracın takla atması

-Lüks aracın gelişi

-İnan ve Adın'ın binişi

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6- 15 TEMMUZ'DA DENİZ HARP OKULU KOMUTANININ KAÇIRILMASI: 5 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

* 15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Harp Okulu Komutanı Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulmasına ilişkin 9 eski subay hakkında açılan dava karara bağlandı.

* Mahkeme, 5 eski subayın "Anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "Hürriyeti tahdit" suçundan da 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar eski Kurmay Binbaşı Cüneyt Aydoğan, eski Üsteğmen İbrahim Halil Tekatlı, eski Üsteğmen İsa Demirbilek, eski Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün, eski Kurmay Binbaşı Zafer Gümüş, eski Üsteğmen Orhan Arı ile tutuksuz sanık eski Yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran hazır bulundu. Davada mağdur-müdahil olan eski Tümamiral Mesut Özel'i ise avukatı temsil etti. Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ile Milli Savunma Bakanlığı adına da avukatları katıldı.

5 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Son savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti davayı karara bağladığını açıkladı. Mahkeme, eski Kurmay Binbaşı Cüneyt Aydoğan, eski Üsteğmen İbrahim Halil Tekatlı, eski Üsteğmen İsa Demirbilek, eski Yüzbaşı Semih Barbaros Üstün ve eski Kurmay Binbaşı Zafer Gümüş'ün işledikleri suçun sabit olduğu gerekçesiyle, "Cebir ve şiddet uygulayarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Mahkeme aynı sanıkların Eski Tümamiral Mesut Özel'in alıkonulması eylemine ilişkin ise "Nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılmalarına da hükmetti.

2 SANIĞA BERAAT

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık eski Yüzbaşı Ertürk Murat Cansaran ile tutuklu sanık eski Üsteğmen Orhan Arı'nın ise, işledikleri suçun sabit olmaması gerekçesiyle beraatlerine karar verdi. Mahkeme firari sanıklar Mustafa Köroğlu ve Uğur Yıldız'ın ise dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında sanıklar Mustafa Köroğlu, İbrahim Halil Tekatlı, İsa Demirbilek ve Semih Barbaros Üstün'ün üzerilerindeki silahlarla müşteki Mesut Özel'i cebir ve şiddet kullanarak konutundan aldıkları, rütbesini söktükleri, ellerini kelepçeledikleri ve ağzını bantlayarak Maltepe Askeri Cezaevi'ne götürdükleri belirtildi. Diğer sanıklar Zafer Gümüş, Murat Cansaran ve Orhan Arı'nın da müştekiyi zorla cezaevine kapattıkları kaydedildi. Deniz Harp Okulu Öğrenci Alay Komutanı olan sanıklar Uğur Yıldız ve Deniz Harp Okulu Akdeniz Öğrenci Tabur Komutanı olan sanık Cüneyt Aydoğan'ın ise Tümamiral Mesut Özel'in derdest edilerek 1. Ordu Komutanlığı 2. Sınıf Askeri Ceza ve Tutukevine kapatılması görevini planladıkları ve organize ettikleri anlatıldı.