DHA İSTANBUL BÜLTENİ-5

SİLİVRİ açıklarında bugün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Avcılar'da bir minare yıkıldı, bir bina kısmen zarar gördü. Deprem paniği ile oturduğu evden atlayan bir kişinin bacağı kırıldı.Depremin şiddetli hissedildiği Avcılar'da sarsıntıyı hissedenler kendilerini dışarı attı. Cadde ve sokaklar bir anda kalabalıklaştı. Herkes korku içerisinde tanıdıklarına ulaşmaya çalışırken telefon sistemi işlemez hale geldi. İlçedeki bankalar dahil birçok iş yeri kapandı.Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Hacı Ahmet tükenmez Camii'nin iki minaresinden birisinin şerefesi devrilirken şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir binada da önemli hasar meydana geldiği ifade edildi. Deprem paniği sırasında atlarken bacağından yaralanan bir kişi Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Hacı Ahmet tükenmez Camii'nin yanında yaptığı açıklamada, can veya mal kaybı olmadığını açıklarken, son sarsıntının bir kez daha 1999 Marmara Depremi'ni hatırlattığını zaman kaybedilmeden güvenli binalar yapılması gerektiğini söyledi.Deprem üzerine ilçedeki bütün okullar tatil edildi. Veliler okula akın ederek çocuklarını yanlarında götürürken, trafik önemli ölçüde aksadı.



Görüntü dökümü

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-Minaresi yıkılan cami (HAVADA)

- sokaklar çıkan vatandaşlar

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(havadan görüntüler)

4-DEPREM NEDENİYLE İSTANBULLULAR PARKLARA AKIN ETTİ

Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL - Zeki GÜNAL - Serdal ALTINTEPE /İSTANBUL,() - İSTANBUL'da meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle Sultangazi ve Esenler'deki bazı vatandaşlar parklar, bahçeler ve boş arazilere akın etti. Zeytinburnu sahilindeki kalabalık havadan da görüntülendi



Görüntü dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE PARKLAR

-Bekleyen vatandaşlar

-Röpler

-Genel ve detaylar

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5- İSTANBUL'DA DEPREMDE SURLAR ZARAR GÖRDÜ

Ali AKSOYER - İstanbul - İSTANBUL'da deprem sırasında tarihi surlarda zarar gördü. Surlardan düşen taşlar havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Tarihi surlardan görüntü

-Düşen taşlar

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6- DEPREMİN ARDINDAN İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Ersan SAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı noktalarda trafik yoğunlaştı. Okulların tatil edilip servislerin yola çıkmasının da etkisiyle D - 100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk verilerine göre saat 16.30 itibariyle yoğunluk yüzde 63'e ulaştı. TEM Otoyolu Ankara istikameti; Gaziosmanpaşa'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar trafik yoğun seyretti. D-100 Karayolu Ankara istikameti Bakırköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar, ters yönde ise 15 Temmuz Köprüsünden Avcılar'a kadar trafik oldukça yoğun seyretti.

Görüntü Dökümü:

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-Trafikten görüntüler

-Havadan trafik görüntüleri

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7- KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI... DR. KALAFAT: TEKİRDAĞ VE İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ BİR TEST OLDU

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () MARMARA denizi üzerinde Silivri açıklarında meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından Kandilli Rasathanesi açıklama yaptı.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Aslı Doğru yaptığı açıklamada depremin İstanbul ve Tekirdağ'da hissedildiğini belirterek, "'Bugün Türkiye saati ile 13:59'da Silivri'nin yaklaşık 20-25 km güneyinde Marmara Denizi içinde İstanbul'a 75 km mesafede 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem 13 km derinlikte oluşmuştur. 24 Eylül 2019'da meydana gelen depremin ardından büyüklüğü 1.5 ile 3.7 arasında değişen yaklaşık 60 adet artçı deprem kaydedilmiştir. Bugün olan depremin ardındansa şu ana kadar 15 tane artçı deprem olmuştur. Bunların en büyüğü 4.4 büyüklüğündedir. Büyüklüğü 4.7 ve 5.7 büyüklüğündeki artçılar klasik ana şok artçı ilişkisinde değillerdir. Bundan sonraki süreçte artçıların devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın valiliğin ve AFAD'ın talimatlarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

"BÜYÜK DEPREMİN ÖNCÜSÜ DİYEMEYİZ"

Aslı Doğru, "Meydana gelen depremin büyük Marmara depreminin tetikçisi olabilir mi? sorusuna ise "1999 yılında beri ardından bütün bilim insanlarının ortak bir görüşü var; Marmara Denizi'nde Kuzey Anadolu fayının enerji biriktirdiği yönünde. Dolayısıyla biz Marmara Denizi'nde büyük bir deprem bekliyoruz. Ancak şu dakika itibariyle bu depremin büyük depremin öncüsü olabilir dememiz mümkün değil. Ancak tabii ki herkes teyakkuzda olsun" şeklinde yanıt verdi.

ÖNEMLİ BİR TEST OLDU

Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat ise depremin çok önemli bir test olduğunu belirterek, "Orta büyüklükte bir depremde bu coğrafyada özellikle kıyısı olan Tekirdağ ve İstanbul için önemli bir test oldu. Bu testte ne kadar başarılı olduğumuzu sizin takdirinize sunuyoruz. Kısmen de olsa yapısal hasarlı binalar var. Bazı mühendislik yapılarında problemler var. İletişimde sıkıntılar oldu ve de trafikte sıkıntılar oldu. Dolayısıyla bu gelecek büyük deprem için de çok iyi bir test oldu." dedi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Bulut ise, "'Geçenlerde meydana gelen depremden bu yana bizim alışıla gelmiş, ana şok artçı şok ilişkisine bağlı bir düşüş yaşanmadı. Orta düzeyde devam etti depremler. Sonrasında böyle bir deprem yaşadık. 20 yıldır bu bölgede buna benzer bir aktivitesi yaşanmamıştı. Bu açıdan temkinli olmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Kandilli'den açıklama

-Genel ve detay görünütler

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8- BALAT'TA BİNANIN YIKIM SIRASINDA ÇÖKME ANI 1

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()

Fatih Balat'ta daha önce riskli olduğu gerekçesi ile boşaltılan 4 binanın bir kısmı bugün yaşanan depremin ardından hasar gördü. Hasar gören binaların tamamının yıkılması için çalışma başlatıldı. Yıkım sırasında çökme meydana geldi

Silivri'de öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Fatih Balat Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan daha önceden boşaltılmış binanın bir kısmı yıkıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından riskli olduğu gerekçesi ile 4 binanın daha önceden boşaltıldığı öğrenildi. Deprem sonrası olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri binaların öncelikle doğalgaz hatlarını kesti. Zabıta ekipleri tarafından çevresi güvenlik şeridi ile çevrilen binaların yıkılması için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Yıkım çalışmaları

-Çökme anı

-Genel ve detaylar

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9- DEPREM İNİŞ YAPACAK UÇAKLARI DA ETKİLEDİ: KULE'DEN PİLOTLARA "DEPREM OLDU, PAS GEÇİN"

Gökhan ARTAN - Robert BADENDİECK/İSTANBUL,