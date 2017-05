DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(geniş haber)

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : BAKANA TALİMATI VERDİM, 'ARENA' İSİMLERİNİ STADYUMLARDAN KALDIRACAĞIZ

Haber-Kamera: Özgür ALTUNCU - Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Stadyumu'nda ÖNDER mezuniyet törenine katıldı.

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a talimat verdiğini söyleyip, statlardan Arena isminin kaldırılacağını açıkladı.

Adının doğup büyüdüğü Kasımpaşa'daki stadyuma verilmesinden duyduğu gururu anlatırken "Arena" kelimesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arena değil burası, stadyum. Biz 'Arena'lara karşıyız. Bakana da talimatı verdim. Arenalarda geçmişte neler yaptıklarını bilirsiniz değil mi, insanları parçalattırdıklarını biliyorsunuz. Bakana talimatı verdi, 'Arena' isimlerini stadyumlardan kaldıracağız. Ne demek 'Arena' ? Bizim dilimizde böyle bir şey yok." diye konuştu.

- Erdoğan'ın açıklaması

- Detaylar

2- SÖZCÜ GAZETESİ SORUŞTURMASI: GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Hayati KILIÇ - İstanbul

Sözcü Gazetesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazetenin 3 çalışanı adliyeye sevk edildi.

Sözcü Gazetesi'nin internet sitesi sorumlu müdürü Mediha Olgun , İzmir Muhabiri Gökmen Ulu ve mali işler müdürü Yonca Yücekaleli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

3- İŞÇİNİN YÜREKLERİ AĞIZA GETİREN ÇALIŞMASI...

* Ümraniye'de bir kamyona vinç ile konteyner yüklenmesi sırasında vincin ucuna asılı kalarak çalışan işçinin görüntüsü görenleri şaşkına çevirdi.

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / Cengiz ÇOBAN- İstanbul,

Görüntüler, Ümraniye Dudulu Organize Sanayi bölgesinde bir firmada kamyona konteyner yüklenmesi sırasında çekildi. Bir işçi yerden yaklaşık 10 metre yükseklikteki vincin ucuna bağlı zincirlere asılarak taşınacak konteynerin üzerine çıktı. Konteynerin dört kenarına zincirleri takan işçi, yine hiçbir tedbir almadan üstüne çıktığı konteynerin vinçle kamyona yüklenmesini bekledi.

Konteynerin kamyona yüklenmesinin ardından tekrar zincirlere asılan işçi görenleri şaşkına çevirdi. Kameralara yansıyan tehlikeli çalışma dakikalarca sürdü.

4- ROBOT HARMANDALI OYNADI; BAKAN VE SALONDAKİLER ALKIŞ YAĞMURUNA TUTTU

Haber - Kamera: Enver ALAS , İstanbul /

İstanbul Üniversitesi (İÜ)'nde düzenlenen Bilim ve Sanat Ödülleri töreninde sahneye çıkan bir robot, canlı müzik eşliğinde oynadığı 'harmandalı'yla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü dahil salondakilerden büyük alkış aldı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından düzenlenen 'Bilim ve Sanat Ödülleri' törenine katıldı. Üniversitenin Beyazıt'taki yerleşkesinde bulunan İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Bakan Özlü'nün yanı sıra Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, öğretim üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Törende konuşan Faruk Özlü, bu tür ödül törenlerini çok önemsediğini söyledi. Özlü, "Ödül almaya hak kazanan projelerin özellikle genç akademisyenlerimize ve öğrenci arkadaşlarımıza ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Bugün ödül kazananların birçok genç arkadaşımız tarafından birer rol model olarak görüleceğine inanıyorum. Genç insanların doğru kişileri örnek olması, doğru kişilere öykünmesi, hayatın her alanında önem taşıyor" diye konuştu.

"BİLİMİ VE TEKNOLOJİYİ GELİŞTİRECEK OLAN İNSANDIR"

Bilime ve teknolojiye daha fazla kaynak ayırmaları gerektiğini anlatan Özlü, "Bilim ve teknoloji geliştirmek için uygun altyapıları, laboratuvarları, test merkezlerini, teknoloji transfer ofislerini inşa ediyoruz ve devam edeceğiz. Ama en önemlisi insana yatırım yapacağız. Zira bilimi ve teknolojiyi geliştirecek olan, en nihayetinde para, binalar veya cihazlar değil, insandır" dedi.

"AMAÇ TEKNOLOJİ ÜRETMEK"

Özlü, teknoloji transfer edildikçe ikinci sınıf kalmaya, geri planda kalmaya mahkum olunduğunu anlatarak, "Bizim amacımız Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke olmasıdır. Biz teknoloji transfer eden değil, teknoloji üreten bir ülke istiyoruz. Bunun ana kaynağı üniversitelerdir." dedi.

REKTÖR MAHMUT AK'IN MUTLULUĞU

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise üniversitenin en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirtti. Ak, "Sanat, bilim ve teknolojide uluslararası alanda üniversitemize hizmet veren araştırmacıları, hocalarımızı sanatçıları kutlama günü. Bugün benim için en büyük ödül, siz değerli hocalarımızın başarılarıyla üniversitemizi dünyanın önde gelen üniversiteleriden biri yapmış olmaktır" ifadelerini kullandı.

ROBOTLU SÜRPRİZ

Konuşmaların ardından İ.Ü Devlet Konservatuvarı öğrencileri ve öğretim üyelerinden oluşan grup, mini bir konser verdi. Konserin sonunda sahnede ilginç bir sürpriz yaşandı. Fransa getirilen, yazılımı üniversitenin akademisyenlerine ait olan bir robot sahneye geldi. 'Bilim' adı verilen robot, salondakileri 'merbaba' diyerek eliyle selamladıktan sonra, canlı müzik eşliğinde 'harmandalı' oynadı. İlgiyle izlenen robot, oyunun sonunda bakan dahil salondakilerden büyük alkış aldı.

Öte yandan ödül töreninin son bölümünde ödüller sahiplerini buldu. Bilime Hizmet Ödülü'nü Prof. Dr. Hasan Yazıcı'ya, Sanat ödülleri, Prof. Suat Nazmi Özturna ile Yrd. Doç. Zehra Tarım Özbal'a, verildi. Ödülleri Bakan Özlü verdi. Ayrıca yayın, TUBİTAK, AB projesi ve patent ödülleri de sahiplerine verildi.

5- ET VE BALIK KURUMU MAĞAZALARI ÖNÜNDE UCUZ ET YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

Et ve Balık Kurumu satış mağazaları önünde kasaplara göre daha ucuza satılan etten almak isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Fatih'teki Et ve Balık Kurumu satış mağazasına gelenler kasaplara göre daha ucuza satılan kıyma ve etten almak için beklediler.

Vatandaşlar kasapta kilosu 39 liradan satılan kıymayı 29 liradan, 41 liradan satılan dana kuşbaşıyı ise 31 liradan aldı. Ancak satılan et miktarı az olunca her vatandaş 1'er kilo kıyma ve kuşbaşı alabildi. Kuzu eti ise yoktu. Bir vatandaş kuzu eti almak için geldiğini ancak satılmadığı için geri döndüğünü söyledi. Bir vatandaş ise sadece birer kilo kıyma ve kuş başı alabildiğini söyleyerek yeniden sıraya gireceğini ifade etti.

6- İŞÇİ-İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARINDA 'ARABULUCULUK' DÖNEMİ...

* Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanı Hakan Öztatar,

"İşçi kardeşlerimiz şu anda iş davalarında ancak 2 ya da 3 yıllık süreçlerde alacaklarına kavuşurken, arabuluculuk sayesinde en geç 1 ay içerisinde işçimiz alacağına kavuşma hakkını elde ediyor."

"Arabuluculuk yoluyla bugüne kadar 13 bin 500 uyuşmazlığı çözdük. Kanun tasarısının yasalaşması durumunda da yaklaşık olarak 400 bin iş dosyasının arabuluculuk süreci sonucunda çözüleceğini düşünmekteyiz"

* İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun,

"Adliyemizde bir arabuluculuk merkezi var. Bunun başında hem Adalet Bakanlığımızla hem de İstanbul Barosuyla irtibatlı bir avukat arkadaşımız bulunmakta. Yol gösterilmesi gereken hususlarda gönüllü olarak yol gösteriliyor."

"Biz 2015 yılında adliyemizdeki 200 yemekhane işçisi ile işverenleri arasındaki sorunu bu arabulucularımızın katkısıyla çözdük. İşveren ve işçilerimiz de memnun."

İhsan YALÇIN - Can EROK / İstanbul

Adalet Bakanlığı tarafından, işçi ve işveren kesimlerinin görüşleri de alınarak hazırlanan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM'ye sevk edildi. Tasarının yasalaşması ile birlikte işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurulması zorunlu hale getiriliyor. Bugün de yeni iş kanunu yasa tasarısıyla ilgili Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda 'Arabuluculuk' sempozyumu düzenlendi.

"BU BİR REFORM"

İşçi-işveren arasındaki uyuşmazlıkların arabuluculuk yöntemiyle çözümü konusunda 'ya açıklamalarda bulunan Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanı Hakan Öztatar, "İş Mahkemeleri Kanun Tasarımız işçi ve işverenlere hayırlı olsun. Çok müjdeli bir haber. Aynı zamanda bu bir reform. Çünkü işçi kardeşlerimiz şu anda iş davalarında ancak 2 ya da 3 yıllık süreçlerde alacaklarına kavuşurken, şu anda arabuluculuk sayesinde en geç 1 ay içerisinde işçimiz alacağına kavuşma hakkını elde ediyor. Bir anlamda işçisinin daha alın teri kurumadan varsa kıdem tazminatı, fazla mesaisi ve diğer alacaklarına kavuşma hakkı elde ediyor. Biz bu anlamda işçi ve işverenlerin iş barışına katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir düzenleme" dedi.

400 BİN DAVA DOSYASI ARABULULCULUKLA ÇÖZÜLEBİLİR

Öztatar, halihazırda uygulanan arabuluculuk yoluyla bugüne kadar 13 bin 500 uyuşmazlığın çözüldüğünü; tasarının yasalaşması durumunda da 400 bin dava dosyasının daha çözülmesinin beklendiğini söyledi.

BAŞVURU ÜCRETSİZ

Arabuluculuk sürecine başvurunun ücretsiz olduğunu dile getiren Hakan Öztatar, "Bugün işçi kardeşimiz parası olmadığı için avukata ulaşamıyor, gider avansını yatıramıyor, hakkını arayamıyor. İşte bu hakkını arayamayan, parası olmayan insanlarda ücretsiz şekilde gelip arabuluculuk sayesinde bu alacağına kavuşma hakkı olacak" diye konuştu.

"DAVA AÇMA HAKLARI BAKİ"

Arabuluculuğun hak arama hürriyetini engelleyen bir süreç olmadığını belirten Öztatar, "Şu anda 107 adliyemize arabuluculuk büroları kurduk. Bürolarımızın olmadığı yerlerde de Sulh Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlüklerimiz var; işçi kardeşlerimiz oraya başvuracak. En geç bir ay içerisinde arabulucu onları toplantıya çağıracak. Toplantıda anlaşırlarsa anlaşacaklar; anlaşamazlarsa dava açma hakları baki. Hemen gidip dava açacaklar. Kesinlikle arabuluculuk süreci dava açma haklarını ellerinden almamaktadır" ifadesini kullandı.

"ADLİYEMİZDEKİ YEMEKHANE İŞÇİLERİNİN SORUNUNU ÇÖZDÜK"

Arabuluculuk yolunun yargının da iş yükünü hafifleteceğini söyleyen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun ise, "Adliyemizde bir arabuluculuk merkezi var. Bunun başında hem Adalet Bakanlığımızla hem de İstanbul Barosuyla irtibatlı bir avukat arkadaşımız bulunmakta. Yol gösterilmesi gereken hususlarda gönüllü olarak yol gösteriliyor. Arabulucuğun tanıtımının yapılmasına çalışılıyor. Buraya yansıyan uyuşmazlıklar çözümleniyor. En önemlisi biz 2015 yılında adliyemizdeki 200 yemekhane işçisi ile işverenleri arasındaki sorunu bu arabulucularımızın katkısıyla çözdük. İşveren ve işçilerimiz de memnun" diye konuştu.

