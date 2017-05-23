DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1 - FENERBAHÇELİ FUTBOLCU OZAN TUFAN SERBEST BIRAKILDI

İhsan YALÇIN - İSTANBUL

Yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktuğu iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan serbest bırakıldı. Ozan Tufan'ın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın Maslak'taki yerleşkesinde ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

(lüks aracın jandarmaya getiriliş görüntüsüyle)

FENERBAHÇELİ FUTBOLCU OZAN TUFAN GÖZALTINDA

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktuğu belirtilen şebekeye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. 6 aylık takibin ardından 20 adrese yapılan operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.

İFADE VERİYOR

Gözaltına alınanlar arasında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan da var. Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Tufan'ın şu sıralarda ifade verdiği öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR

Soruşturması sürerken, gözaltı sayısının da artabileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan detaylar

-Jandarma araçlarının kışlaya girişi

-Genel ve detaylar

-EK GÖRÜNTÜ

-Lüks aracın jandarma komutanlığına getirilişi

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2 - ASENA ATALAY 'İLK VE SON AÇIKLAMAM' DEDİ, ADLİYE ÇIKIŞINDA KONUŞTU

* Caner Erkin ile Asena Atalay'ın 'velayet' davası...

* "İlk ve son açıklamam" diyerek adliye çıkışında konuşan Asena Atalay,

"Çocuğum yanımda olacak, iyi bir anneyim"

Haber-Kamera: Hayati KILIÇ- İstanbul )

Futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'a açtığı velayet davası gergin başladı. Duruşmanın gizli yapılmasını isteyen Erkin'in avukatları ile aleni yapılmasını isteyen Atalay'ın avukatları arasında tartışma yaşandı. Avukatların tartışmasına sinirlenen mahkeme hakimi, "Bu velayet davası 70 milyonun velayet davası gibidir" dedi. Duruşma çıkışı konuşan Atalay, "Çocuğum yanımda olacak, iyi bir anneyim" dedi.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Asena Erkin ve tarafların avukatları katıldı. Mahkeme hakimi, davacı Caner Erkin'in gizli celse ve yayın yasağı talebinin reddine karar verdi.

Duruşmada Caner Erkin dava dilekçesi okundu. Caner Erkin'in dava dilekçesinde "Davalı Asena Atalay, müşterek çocuğun okul hayatını sekteye uğratmıştır. Hamileliği döneminde zayıflama hapları kullanarak kendi sağlığını ve çocuğun sağlığını tehlikeye sokmuştur, çocuğun özel günleri dahil yanında bulunmamaktadır, okuluyla ilgilenmemektedir, direk dansı yaparak bu görüntüleri sosyal medyada yayınlamıştır, müşterek çocuğu para aracı olarak görmüştür, kötü alışkanlıklara sahip olduğundan, anneliği tartışıldığından çocuğun velayetinin babaya verilmesini istiyorum" dediği belirtildi.



NAFAKA VE ÇOCUĞUN MASRAFLARINI KARŞILAMIYOR

Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç tarafların boşandıklarını, bu davanın müvekkilini yıpratmak için açılmış bir dava olduğunu söyledi. Mahkeme hakimi Asena Atalay cevap dilekçesini okuyarak, "Boşandıktan sonra davacı çocuğu görmeye dahi gelmemekte, masraflarını dahi karşılamamaktadır. Anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Aylık 10 bin lira yoksulluk nafakası ile çocuğun tüm masraflarının davacı tarafından karşılanmasına karar verilmiştir. Davacı yoksulluk nafakasını ödemediği gibi, çocuğun bakım, eğitim ve diğer masraflarını da karşılamamaktadır. Çocuğun masrafları ile ilgili İstanbul 35. İcra Müdürlüğü'nde icra takibi başlatılmış, İstanbul 3. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Bu durumda müvekkilim çocuğun giderlerini babadan tahsil edememektedir. Davacı ayrıca sosyal medyada müvekkilimi küçük düşürmüştür. Davacı bu olaylar nedeniyle yeni evlendiği Şükran Ovalı isimli şahısla tanıştığı gün, çocuğun videosunu sosyal medyada paylaşarak Ovalı'nın çok iyi bir anne olduğu imajını yaratmaya çalışmaktadır. Bu durumdan müşterek çocuk olumsuz etkilenmiştir. Müvekkilim çocuğun babaya verilmesini kabul etmemektedir. Zira davacı başka bir kadınla yaşamaktadır" dediğini aktardı.



BOŞANDIKTAN SONRA KENDİSİNİ ÇOCUĞUNA ADADI

Annelik yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini belirten Asena Atalay'ın cevap dilekçesini özetleyen mahkeme hakimi, "Müvekkilim hamileliği süresince sağlıklı beslenmiştir. Davacının hamilelik süresince zayıflama ilaçları kullandığı iddialarını kabul etmiyoruz. Çocuğuna sevgisiyle birlikte gerekli özeni göstermiştir. Emziren bir çocuğa bakmadığı doğru değildir. Müvekkilim 22 ay boyunca çocuğunu emzirmiştir. Çocuk Aile Gelişimi ve Eğitim Vakfı'nda yönetim kurulu üyesi olup başka çocuklarla ilgilenip kendi çocuğuyla ilgilenmediğini söylemek müvekkilim için hakarettir. Çocuk anaokulu öğrencisidir. Diğer çocuklardan bulaşan hastalıklar nedeniyle çocuğunu okula birkaç gün göndermemesi normaldir. Yoksa çocuğunu okula göndermediği iddiası doğru değildir. Boşandıktan sonra çocuğuna kendisini adamış, her şeyini düşünmekte, çaba sarf etmektedir. Bu dava müvekkilimi yıpratmak için açılmıştır" denildiğini anlattı. Mahkeme hakimi, Atalay'ın dilekçesinde "Sulh olamadık. Müvekkilim hakkında sosyal medyada olumsuz hususlar yayınlanmıştır. Direk dansı fotoları Caner Erkin'le evliliği içerisinde çekilmiş fotolar olup bunun velayeti kaldıracak mahiyette değildir. Davanın reddine karar verilsin" dediğini aktardı.

AVUKATLAR TARTIŞTI

Avukatların tartışması üzerine mahkeme hakimi "Ben iki tarafında duruşmada şov yapmasına izin vermem. Bu velayet davası 70 milyonun velayet davası gibidir" dedi. Hakim davacı tarafın yayın yasağı ve gizli celse talebini reddetti. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

"İLK VE SON AÇIKLAMAM"

Duruşma çıkışında bir açıklama yapan Asena Atalay, "İçeride bir sürü gerçekten o kadar kötü olaylar, o kadar insanlar kötü şeyler yaşıyor ki, yani bunları konuşuyor olmamıza üzülüyorum gerçekten. İlk ve son açıklamam. Basın yasağının kaldırılmasını istedik. Çünkü benimle alakalı suçlamaların gerçek olmadığı ortaya çıksın istedik. Karşı tarafta 'hayır gizliden gizliden yürütelim' dedi. Ama hakim bizi haklı buldu. Her şeyi zaten siz göreceksiniz. Haklı da olacağız. Davayı da alacağız. Çocuğum yanımda olacak, iyi bir anneyim" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Asena Atalay'ın duruşma çıkışında yatığı açıklama

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3 - BAL PETEKLERİNİN ARASINDAN ÇIKAN UYUŞTURUCUYA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ...

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul

Hakkari'den İstanbul'a kargoyla gönderilen bal peteklerinin konulduğu tahta kasanın çıkan 4 kilo 740 gram uyuşturucuyla ilgili yürütülen soruşturmada şüpheli Yılmaz A. hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Yılmaz A.'nın susma hakkını kullandığı da iddianamede yer aldı. İddianame kabul edilirse şüpheli Yılmaz A. hakim karşısına çıkacak.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Başakşehir'de 29 Nisan 2017 günü bir kargo şirketinin işleme bölümünde polis araştırma yaptı. İstanbul'a gönderilmek üzere 30 kilo gram ağırlığındaki kolide uyuşturucu olabileceğinden şüphelenen polis koliye el koydu. Göndericisinin Yılmaz A., alıcısının ise F.Y. olduğu kargo polis tarafından incelendi. İnceleme sonucunda koli içerisinde bir adet tahta mavi sandık bulunduğu, sandığın içerisinde de 7 adet petek bal olduğunu gören polis, bal peteklerinde herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ancak balların içerisinde konulduğu sandığın dört tarafında bulunan tahtaların iç kısımlarına gizlenmiş vaziyette 17 adet paket halinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Kargonun Ümraniye İlçesi'nden alınacak olması nedeniyle polis teslimat yerinde tertibat aldı. 2 Mayıs

2017 tarihinde saat 14.00'da kargo şubesine gelen şüpheli Yılmaz A. Yüksekova'dan kendisinin göndermiş olduğu ve içerisinde petek halinde balların bulunduğunu söylediği kargoyu teslim almak istediğini belirtti. Bunun üzerine polis şüpheli Yılmaz A.'yı gözaltına aldı. Net ağırlığı 4 kilo 740 gram uyuşturucu maddenin 2 kilo 370 gram saf eroin içerdiği tespit edildi.

MAHKEMEDE SUSMA HAKKINI KULLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüpheli Yılmaz A. susma hakkını kullandı ve tutuklandı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede şüpheli Yılmaz A.'nın "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Yılmaz A.

önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Görüntü Dökümü:

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Ele geçirilen uyuşturuculardan ve bal kasalarının fotoğraf

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4 - YASEMİN ÖNEY CANKURTARAN: "TÜRKİYE'Yİ DEV BİR SIĞINMACI MERKEZİ HALİNE GETİRDİ"

Haber - Kamera: Enver Alas / İstanbul

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, Ak Parti iktidarlarının sığınmacılarla ilgili politikalarının Türkiye'yi dev bir sığınmacı merkezi haline getirdiğini belirterek, "Tahminlere göre Türkiye'de 4 milyonu aşan sığınmacı varken yüzde 13'ü bulan işsizlikle bu sığınmacıların Türkiye'de barınabilmesi, geçinebilmesi çok zor görünüyor" dedi.

Yasemin Öney Cankurtaran, referandum sonuçlarının ardından Sultangazi'de teşekkür ziyaretlerinde bulundu. Sultançiftliği Mahallesi Cami Durağı Meydanı'nda CHP Sultangazi İlçe teşkilatı mensuplarıyla bir araya gelen Cankurtaran, ziyaretler öncesi burada bir basın açıklaması yaptı.

Geçtiğimiz hafta Sultangazi'de Afgan ve Suriye uyruklu kişiler ile mahalleli arasında çıkan olayları hatırlatan Cankurtaran, olaylarda hayatını kaybeden Ramazan Şahin'in ailesiyle görüşerek bağsağlığı dileklerinde bulunduklarını söyledi.

Yasemin Öney Cankurtaran, Ak Parti iktidarlarının sığınmacılarla ilgili politikalarının Türkiye'yi dev bir sığınmacı merkezi haline getirdiğini belirtti. Cankurtaran, "Maalesef AK Parti'nin sığınmacılarla ilgili politikaları Avrupa Birliği üzerindeki mülteciler kozu Türkiye'yi dev bir sığınmacı merkezi haline getirdi. Tahminlere göre, Türkiye'de 4 milyonu aşan sığınmacı varken yüzde 13'ü bulan işsizlikle bu sığınmacıların Türkiye'de barınabilmesi, geçinebilmesi çok zor görünüyor" dedi.

"ACİL ÖNLEM ALINMALI"

Sığınmacılara yönelik politikaların yetersizliğinden bahseden Cankurtaran, şunları söyledi:

"Bu insanlar barınabilmek için zaten ekonomik ve sosyal sorunları oldukça fazla olan varoş mahalleleri tercih ediyorlar. Bu mahallelerde de farklı kimlikler ve sosyal yapılardaki insanlarla aralarındaki en ufak bir gerilim tırmanışa geçiyor. Maalesef geçen hafta olduğu gibi Afgan bir sığınmacı ile oranın yerli vatandaşınını arasındaki gerilim büyüyüp bir gencimizin hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Bu sorunlara yönelik kalıcı politikalar üretilmeli bu mahallelerde gerginliğin daha da artmaması için acil önlemler alınması gerekiyor."

"OHAL SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE DEMOKRASİDEN YOKSUN BİR YAPIYA ULAŞILDI"

Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran, geçen pazar günü yapılan Ak Parti'nin olağanüstü kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın OHAL ile ilgili sözlerini değerlendirdi. Cankurtaran, "Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, OHAL'i uzatacaklarını söyledi. Acaba soruyoruz, OHAL'i iktidar olduğu sürece 30 yıl boyunca kaldırmayan Mısır'daki Hüsnü Mübarek'e mi benzetmek istiyor? Hüsnü Mübarek gibi 30 yıl boyunca OHAL'i kaldırmayıp muhalefete ve muhalif gruplara yönelik baskı aracı olarak kullanmaya devam mı etmek istiyor? Görülen o ki, OHAL sürecinde Türkiye'de demokrasiden yoksun bir yapıya ulaşıldı. Gün geçtikçe demokrasinin azaldığı baskıların arttığı bir ortamda Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti, OHAL gücüyle kendi güçlerini daha perçinleyeceklerini sanırken uyguladıkları baskı ve zulüm aslında onların gidişini kolaylaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

Yasemin Öney Cankurtaran, basın açıklamasının ardından Sultangazi İlçe Başkanı Mustafa Tiryakioğlu ve partililerle birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

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-Yasemin Öney Cankurtaran'ın meydana gelişi

-Partililer tarafından karşılanması

-Cankurtaran'ın açıklamaları

-Esnaf ziyaretleri

-Genel ve detaylar

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5 - ÇAPA HASTANESİ HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ali AKSOYER / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün katıldığı mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 4 yıl içinde Hasdal'daki yeni yerine taşınacağını söyledi. Erdoğan, yeni dönemde Çapa merkezde sadece poliklinik hizmetinin verileceğini bildirdi.

Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi yerleşkesi havadan görüntülendi. hava kamerası tarafından çekilen görüntülerde yerleşke tepeden görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Çapa hasatnesinin havadan görüntüleri

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6 - BAYRAMPAŞA ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI

*Tutuklu albay Yusuf Sarı: Buradaki askerler emir komuta zinciri içinde mutlak itaat içerisinde verdiğim emirleri yerine getirmişlerdir.

Hayati KILIÇ - İstanbul

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, 1 kişinin şehit olduğu ve 16 kişinin de yaralandığı Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nü işgal girişimiyle ilgili 18'i rütbeli 58 askerin 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın altıncı duruşmasında sanıkların savunmaları ve çapraz sorguları tamamlandı.

"EMİRLERİ YERİNE GETİRMİŞLERDİR"

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, 18 tutuklu sanık katıldı. Sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu. Sanıkların yakınları duruşmaya izleyici olarak katıldı. Duruşmada müştekilerle Başbakanlık adına bir grup avukat hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan eski kurmay albay Yusuf Sari, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiyerarşisi içinde emir komuta zinciriyle görevini yaptığını belirterek "Buradaki askerler de emir komuta zinciri içinde mutlak itaat içerisinde verdiğim emirleri yerine getirmişlerdir. Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne, 14 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğü giren Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) kapsamında giderek görevimi yaptım. Bu olayı planlayanlar askeri polis ve halkla karşı karşıya getirmeye çalışmışlardır. Bu olay TSK'ya yapılan bir kumpastır. Bu olayı planlayanlar TSK içindeki entelektüel birikim ve yetişmiş insan gücünü boşaltmayı amaçlamışlardır" dedi. Yusuf Sari TSK haricinde hiçbir hiyerarşiye bağlı olmadığını belirterek, aleyhindeki iddiaları kabul etmediğini söyledi. Sanık Yusuf Sari, 15 Temmuz günü iç hizmet kanununa göre hareket ederek gereğini yaptığını ifade ederek, olay yerine tugay komutanının emriyle gittiğini kaydetti.

"HALA KENDİNİ ALBAY SANIYORSUN"

Sanık Sari'nin yüksek ses tonuyla savunmasını yapması üzerine araya giren Mahkeme Heyeti Başkanı Hulusi Pur, "Gergin olmana gerek yok, rahatla. Sen kendini hala albay sanıyorsun, eski albaysın sen ve sanıksın. Orası milletvekili kürsüsü değil, sesini duyuyoruz, ses tonunu yükseltme" diyerek uyarıda bulundu.

"HADSİZLİĞE GEREK YOK"

Savunmasının ardından çapraz sorgusu yapılan Sari'nin bazı sorulara yönelik tavrı üzerine Mahkeme Başkanı Hulisi Pur "Şu anda mahkeme huzurunda sanıksın. Ne Genelkurmay Başkanlığı'ndaki bir kürsü ne de milletvekili kürsüsüne konuşuyorsun, Hadsizliğe gerek yok." dedi. Sari, çapraz sorgusu sırasında müşteki avukatların tüm sorularına "Cevap vermiyorum" diyerek yanıtsız bıraktı.

Sanığın savunması ve çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından müştekilerin beyanları alındı. Duruşma tanıkların dinlenilmesiyle sürüyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan 273 sayfalık iddianamede, çevik kuvvet önünde şehit edilen Ümit Yolcu maktül, Birol Tarlacı adlı vatandaş mağdur, 15 kişi ise müşteki olarak yer alıyor. İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ mensuplarının stratejik öneme sahip kurum ve kuruluşları hedef aldıkları, bunlardan birinin de Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü olduğu belirtiliyor. İddianamede, 18'si tutuklu 58 asker hakkında, "Türkiye Büyük Millet Meclisini ve hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Yine tüm şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Şehit Ümit Yolcu'nun öldürülmesi ve 16 kişinin de yaralanması olaylarına ilişkin ise bazı askerler hakkında, "Kasten öldürme, yaralama ve tehdit" suçlarından da değişik oranlarda hapis cezaları isteniyor.

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7 - (köpeğin görüntüsü)PİSTTE KÖPEK VAR

Pilot "Mümkünse inelim artık yakıtımız kalmadı "



Haber - Kamera: Murat ÇAKIR-Faik KAPTAN / İSTANBUL

Atatürk Havalimanı'na iniş için kullanılan 05-23 numaralı piste giren köpek, dün 5 uçağı pas geçirtmişti. Saat 10.50 ile 11.00 arasında 05-23 pistine iniş için Florya yönünden Ataköy'e doğru alçalan bir uçağın pilotu pistte köpek görünce inmekten vazgeçerek pisti pas geçti ve arka arkaya iniş için sıra bekleyen diğer 4 uçakta pisti pas geçmek zorunda kaldı. Pistte bulunan köpek uçuşları etkilerken olay ses kayıtlarına da yansıdı. Bu arada uçak içinde bulunan bir yolcu uçakların indiği esnada pistte bulunan köpeği görüntüledi. Kayıtlarda, Hava trafik kontrolörü bir pilota, "Köpek şu an içeride pist içerisinde siz yaklaşmaya devam edin indirmeye çalışacağız" anonsunda bulundu. Pilot ise, "Mümkünse inelim artık yakıtımız kalmadı direkt diverd (başka bir meydana yönlenmek ) edeceğim aksi takdirde" dedi. Köpek için DHMİ ekipleri seferber olurken köpek bulunamadı.



Görüntü Dökümü:

-Köpeğin uçakların arasında görüntüsü

-Atatürk havalimanı uçaklar ve kule

-İniş ve kalkış yapan uçaklar

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8 - MEZARLIKTA PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ BULUNDU

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Pendik Kaynarca Mezarlığı'nda mezar kazımı sırasında patlamamış top mermisi bulundu. Polisler, top mermisini muhafaza ederek bomba imha şube müdürlüğüne götürdü.

Pendik Kaynarca Mahallesi Tandoğan Caddesi'ndeki Kaynarca Koca Mezarlığı'nda saat 15,30 sıralarında mezar kazımı sırasında top mermisi bulundu. Mezar kazan kişiler, buldukları top mermisini yüzeye çıkartarak polisi aradı. Ekipler, olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Daha sonra bomba imha ekipleri patlamamış top mermisi üzerinde inceleme yaptı. Muhafaza altına alınan top mermisi Bomba İmha Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Bulunan top mermisi

-Polisler

-Bomba imha ekipleri

-Top mermisinin götürülmesi

-Genel ve detay