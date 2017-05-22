DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- (EK BİLGİLERLE) TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA YASAKLARIN KALDIRILMASINA DAİR ORTAK BİLDİRİ İMZALANDI

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nde Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında ticari ilişkilerin önündeki engel ve kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik ortak bildiri imzalandı. Zirveye katılan Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitriy Medvedev ile Başbakan Binali Yıldırım bir araya geldi. Heyetler arası görüşmenin ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Arkady Dvırkoviç arasında imzalar atıldı.

Başbakanlık kaynakları; ortak bildirinin ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleştirilmesi ve geliştirilmesi, mevcut ticaret ve iş hacminin artırılması yönünde önemli bir adım olduğunu belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-İki başbakanın birlikte yürümesi

-Başbaşa ve heyetler arası görüşmeden detay

-İmza töreninden detay

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DÖNEM BAŞKANLIĞINI 29 HAZİRAN'DA UKRAYNA'YA DEVREDECEĞİZ

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir basın toplantısı düzenledi. Örgütün kurulduğu dönemi anlatan ve yıllar içinde çok önemli başarılar yakaladığından söz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan," Çeyrek asırlık sürenin bir uluslararası kuruluş için hatırı sayılır bir kıdem olduğu açıktır" dedi. KEİ kurulduğu zaman bazılarının örgüte ömür vermediklerini söyleyen Erdoğan, "Örgütü uluslararası hatırı sayılır bir örgüt haline gelmesi üye ülkelerin başarısıdır. KEİ bayrak yarışı usulüyle çalışıyor. Dönem başkanlıkları 6 ayda bir el değiştiriyor. 1 Ocak'tan bu yana dönem başkanlığını biz yönetiyoruz. Önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddelerinden biri olan sürdürülebilir kalkınmayı dönem başkanlığımızın ana teması haline getirdik. Dünyanın çeşitli bölgelerinden ekonomik eşitsizlikler devam ederken, sürdürülebilir kalkınmanın bir slogandan öteye geçemeyeceğini biliyoruz" ifadesini kullandı.

"HERKESİN GAYRET SARF ETMESİ GEREKİYOR"

Sınırsız üretim hırsı ve temel kar anlayışıyla gıda ürünlerinin dahil tehlikeli katkı maddelerine maruz kaldığı bir dönemde, konuya hak ettiği önemin verilmediğini belirten Erdoğan, "Milyonlarca insan sefalet içinde yaşarken, kalkınmanın sürdürülebilirliği için herkesin çok daha fazla gayret sarfetmesi gerekiyor. KEİ'nin bu konuya öncülük edebileceğine inanıyoruz. Bu amaçla dönem başkanlığımızda 3 ayrı bakanlar toplantısı planladık. Bu anlamda ekonomi bakanları toplantısını 11 Mayıs'da, tarım bakanları toplantısını 17 Mayıs'ta gerçekleştirdik. Aynı kapsamda 21 Haziran'da sağlık bakanları ülkemizde misafir edilecekler" diye konuştu.

"TÜRKİYE DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEK"

Sonuç bildirgesine üye ülkelerin mutabakatla imza atmalarından memnuniyet duyduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Haziran ayında dönem başkanlığını Ukrayna'ya temsil edeceklerini hatırlatıp, başarılar diledi.

Erdoğan açıklamasını, "Türkiye Karadeniz bölgesinin huzuru ve refahını sağlamak için bundan sonra yapılacak çalışmaları desteklemeye devam edecektir" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları

-Detaylar

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3- HASTANENİN İNŞAAT HALİNDEKİ 8 KATLI EK BİNASINDAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Sinan BİLGİLİ, İstanbul

Halkalı'daki Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti... 8 katlı inşaat halindeki ek binanın izolasyon malzemelerinde başlayan yangın yaklaşık yarım saatte tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye yangının, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımların izolasyon malzemelerini tutuşturması sonucu çıktığı değerlendiriyor. Polisin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-İtfaye merdiveninden su sıkılması

-Hastanenin bahçesinde yaşanın hareketlilik

-Genel ve detaylar

22.05.2017 - 14.40 - Haber Kodu : 170522140

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4- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) ÜNLÜ GECE KLÜBÜ REİNA'DA YIKIM



* Reina yıkımından önce ve sonra havadan böyle görüntülendi.

Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA - Ali AKSOYER / İstanbul

Yılbaşı akşamı terör örgütü DAEŞ'in terör saldırısı sonucu 39 kişinin hayatını kaybettiği eğlence merkezi Reina'nın büyük bir kısmı iş makinalarıyla yıkıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Reina'nın mevzuata aykırı kısımlarının yıkıldığını açıkladı.

ÜNLÜ GECE KULÜBÜNÜN BÜYÜK BİR KISMI YERLE BİR

Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübünün denize bakan kısımları ve locaları sabah saatlerinde iş makinalarıyla yıkıldı. Gece kulübünün çok küçük bir kısmının ayakta kaldığı görülürken yıkıntılar arasında çataldan tabağa, masadan koltuğa kadar eşyaların da yer aldığı gözlendi. Basın mensuplarının görüntü almak üzere girdiği yıkım alanına girilmemesi için güvenlik şeridi çekildi. Şirket yetkilileri yıkıma dair herhangi bir açıklama yapmadı.

İBB'DEN AÇIKLAMA: MEVZUATA AYKIRI KISIMLAR YIKILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamada mevzuata aykırı kısımların yıkıldığını ifade etti. Reina ile ilgili İBB şu açıklamayı yaptı: "Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesinde bulunan Reina isimli eğlence mekanında mevzuata aykırı kısımlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümenince yıkım kararı alınmıştır. Encümen Kararına istinaden, bugün (22.05.2017), yapının mevzuata aykırı kısımlarının yıkım işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Görüntü Dökümü:

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(HAVADAN)

-Reinanın yıkılmadan önceki hali

-Reinanın yıkılmış hali

(AKÜEL)

-Reina'nın yıkılmış hali

-Genel ve detaylar

22.05.2017 - 12.05 - Haber Kodu : 170522085

22.05.2017 - 13.07 - Haber Kodu : 170522112

22.05.2017 - 15.07 - Haber Kodu : 170522153

22.05.2017 - 15.29 - Haber Kodu : 170522155

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5- MAHKEME GERİ GÖNDERDİ, İDDİANAMENİN SAHİBİ SAVCILIK İTİRAZ ETTİ ; SON SÖZ ÜST MAHKEMENİN

* KAVURMACI'NIN DA SANIKLARI ARASINDA BULUNDUĞU "TUSKON İDDİANAMESİ" NDE MAHKEME İLE SAVCILIK ARASINA GÖRÜŞ FARKI

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu 86 sanığa yönelik iddianame İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce savcılığa iade edildi. Ancak savcılık, mahkemenin iade kararına itirazda bulundu.

FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın da sanıkları arasında bulunduğu 120 sayfalık iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce incelendi. Mahkeme 3'ü firari, 30'u tutuklu toplam 86 sanıklı iddianameyi, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle savcılığa iade etti. Ancak savcılık da mahkemenin iade kararına itirazda bulundu. Savcılık, iddianamenin delillerle yeterli şekilde irtibatlandırıldığını ve iadenin usul ve yasaya uygun olmadığını belirterek iade kararına itiraz etti. İtirazı üst mahkeme değerlendirecek.

KAVURMACI TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, firari şüpheliler Fetullah Gülen, Rıza Nur Meral ve Mustafa Muhammet Günay hakkında "Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs ve TBMM'yi ve Hükümeti yıkmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, aralarında Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de bulunduğu bazı iş adamlarının "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İşadamı Ömer Faruk Kavurmacı'nın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tahliye talebinde bulunması üzerine nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce 4 Mayıs'ta tahliyesine karar verilmişti.

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6- UÇAĞA GÜVERCİN ÇARPTI, 6 UÇAK PAS GEÇTİ

Haber: Faik KAPTAN - Murat ÇAKIR / İstanbul

Türk Hava Yolları'nın Nepal'in Katmandu Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen uçağının camına Atatürk Havalimanı inişinde güvercin çarpınca arkadan gelen 6 uçak pas geçmek zorunda kaldı.

DHMİ yetkililerinden alınan bilgiye göre THY'nin TK-727 sefer sayılı Airbus A 330 tipi uçağı saat 12.30'da Atatürk Havalimanı'na inişe geçti. İniş sırasında Kaptan Pilot, "Ön camımıza güvercin çarptı" şeklinde anons yaptı. Bunun üzerine Katmandu'dan İstanbul'a gelen THY uçağı park yerine çekilirken Devlet Hava Meydanları İşletmesi görevlileri pist üzerinde temizlik çalışması yaptı. 20 dakika süren çalışma sırasında Atatürk Havalimanı'na iniş yapması gereken 6 uçak da pas geçmek zorunda kaldı. Temizlik çalışması bittikten sonra inişlerin normale döndüğü ve THY uçağının da bakım için hangara çekildiği bildirildi.



