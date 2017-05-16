DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1 - BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI HAZİNEDAR: 19 MAYIS KUTLAMALARIMIZ İSTANBUL VALİLİĞİ TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

Gökhan DANACI - İSTANBUL

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarımız İstanbul Valiliği tarafından iptal edildi" dedi.

Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs nedeniyle 3 gün sürecek çeşitli etkinlikler yapılacağını açıklamıştı. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, bu akşam "Bağımsızlık İçin İlk Adım Yürüyüşü" ve Can Bonomo konseriyle başlayacak etkinliklerin Valilik tarafından iptal edildiğini duyurdu.

"BEŞİKTAŞLILARIN HİÇ HAKETMEDİĞİ BİR ENGELLEMEYLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Hazinedar twitter üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Çünkü Cumhuriyetin en görkemli bayramlarından biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamaya hazırlanırken Beşiktaş'ın ve Beşiktaşlıların hiç haketmediği bir engellemeyle karşı karşıya kaldık. İstanbul Valiliği, 16-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında belediyemiz tarafından Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında üçüncü kez gerçekleştirilen etkinliklerin ülkemizin bulunduğu şartlar, provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliklere katılacaklar dahil halkın huzur, güven ve esenliğinin kamu güvenlik ve düzeninin bozulmasına ve toplumda panik oluşmasına sebebiyet verebileceği gerekçeleriyle uygun görülmediğini bildirmiştir" dedi.

"Ancak İstanbul'da çeşitli kurumların düzenlediği izinli festival ve şenliklerin huzur ve esenlik içinde yapıldığını gözlemekteyiz" diyen Hazinedar, "İstanbul Büyükşenir Belediyesi'nin düzenlediği Vodafone 12. İstanbul Yarı Maratonu 30 Nisan 2017 tarihinde koşulmuştur. Etnospor Kültür Festivali 11-14 Mayıs 2017 tarihleri arasında Yenikapı Meydanı'nda Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından gerçekleştirilmiştir. III. Beşiktaş Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri, Beşiktaş ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde 15 Mayıs 2017 tarihinde Beşiktaş Demokrasi ve Özgürlük Meydanı'nda başlamıştır. Belediyemizin desteklediği etkinliğin 17 Mayıs 2017 tarihine kadar yukarıda anılan mekanda ve Ortaköy Meydanı'nda yapılmasına için verilmiştir" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ İLÇESİ İÇİN BÜYÜK BİR ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Hazinedar açıklamasına şöyle devam etti:

"Ancak söz konusu olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları etkinlikleri ve Beşiktaş olunca Valilik farklı bir tavır almıştır. Beşiktaş Belediyesi olarak şunun altını çizmeliyim ki 19 Mayıs 1919 tarihi Beşiktaş ilçesi için büyük bir önem arz etmektedir. Milli mücadelenin başlangıcı olarak kabul edilen Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun'a hareket etmek için ilk adımı attıkları nokta Beşiktaş'tır. Bundan tam 98 yıl önce 16 Mayıs'ta gerçekleşen bu tarihi olayı Beşiktaşlılar ve İstanbullular, Beşiktaş'ın yeniden doğuşu olarak görmekte ve 16-19 Mayıs tarihleri arasında yapılan bayram etkinliklerini büyük bir coşkuyla sahiplenmektedir. Bu engellemeler Beşiktaş halkının ne Cumhuriyet ne de Atatürk sevgisini azaltmayacak aksine çok daha coşkulu bir şekilde sahip çıkmasına imkan sağlayacaktır. Tüm bu açıklamalarımızın ışığında Beşiktaş Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ve Gençlik Festivali etkinliklerimizin Valilik tarafından iptal edildiğini üzüntüyle duyururum"

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2 - VALİ ŞAHİN: (BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NİN İPTAL AÇIKLAMASI) ŞU AN BENDE BİLGİ YOK

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Beşiktaş Belediyesi'nin 19 Mayıs etkinliklerinin Valilik tarafından iptal edildiğini açıklamasıyla ilgili soruya,"Şu an bende bilgi yok" yanıtını verdi.

İstanbul Valisi Şahin, katıldığı toplantı sonrası gazetecilerin sorularına cevap verdi. "19 Mayıs kutlamalarıyla ilgili Beşiktaş'ta bir etkinlik vardı iptal edildi" şeklindeki soru üzerine Şahin, "Biz bayramla ilgili il kutlama komitesinde kararlar alırız ve o kararlarımızda uygularız. Bizim kararlaştırıp da komite olarak iptal ettiğimiz bir konu yok. Ama onun dışındaki hangi konudan bahsettiğinizi bilemiyorum ancak bakarız" dedi. Gazetecilerin 'meşaleli yürüyüş' hatırlatması üzerine Şahin, "Şu an bende bilgi yok, bakarız ona" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Vali açıklama

- Detaylar

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3 - VALİ ŞAHİN "BİLGİM YOK" DEDİ, ANCAK İŞTE VALİLİĞİN İPTAL KARARLARI...

Haber: Gökhan DANACI - İSTANBUL

Beşiktaş Belediyesi 19 Mayıs etkinlerinin valilik tarafından iptal edildiğini açıklamış, İstanbul Valisi Vasip Şahin ise "Şu an bende bilgi yok" demişti.

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş Belediyesi'ne gönderilen yazılarda 16-19 Mayıs tarihlerinde yapılacak etkinliklerin "güvenlik" gerekçesiyle iptal edildiği bildiriliyor.

Valilikten gönderilen yazılarda bugün ve 19 Mayıs akşamı ve gecesi yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptal gerekçesi, "Söz konusu talepler, ülkemizin bulunduğu şartlar dikkate alındığında provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, etkinliklere katılacaklar da dahil halkın huzur, güvenlik ve esenliğinin, kamu güvenlik ve düzeninin bozulmasına ve toplumda panik oluşmasına sebebiyet verebileceği değerlendirilerek uygun görülmemiştir" şeklinde açıklanıyor.

Görüntü Dökümü:

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- Valilikten Beşiktaş Belediyesi'ne gönderilen yazılar

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4 - GAZETECİ OĞUZ GÜVEN'İN TUTUKLANMASINA İTİRAZ EDİLDİ...

Güven'in avukatları : Müvekkil Oğuz Güven, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hukuka aykırı ve gerçeklikle bağdaşmayan ve tamamen kendi hayal güçleriyle yarattıkları niyet okumaya dayalı soruşturmasında 'şüpheli' yapılmıştır.



Özden ATİK, İstanbul

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümüne ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'nin twitter hesabında yapılan paylaşım nedeniyle dün tutuklanan gazeteci Oğuz Güven'in tutuklanmasına itiraz edildi.

Üst mahkemeye gönderilmek üzere İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne Oğuz Güven'in avukatları Tora Pekin ve Abbas Yalçın tarafından sunulan dilekçede, "Müvekkil Oğuz Güven, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hukuka aykırı ve gerçeklikle bağdaşmayan ve tamamen kendi hayal güçleriyle yarattıkları niyet okumaya dayalı soruşturmasında 'şüpheli' yapılmıştır. Gazetecilik suç değildir. Haberi suçlamak gazeteciliği suçlamaktır. Gazeteciler üzerinde yargı yoluyla baskı yaratılması hukukla açıklanamayacak kadar hukuka ve demokrasiye aykırıdır. Gazeteci Oğuz Güven'in hukuku hiçe sayan gözaltı kararı ile özgürlüğünden yoksun bırakılmasının ve tutuklanmasının nedeni hukuki değil, siyasaldır" denildi.

"KARAR, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ YOK ETMENİN NİYETİDİR"

Gerekçede açıklanan "Biçti" kelimesinin ne anlama geldiği hakkında sübjektif yorum yapıldığı belirtilen dilekçede, "Asıl bu karar gazeteciler üzerinde algı yaratılarak niyetlerin okunması suretiyle caydırıcılık yaratmanın ve basın özgürlüğünü yok etmenin niyetidir" ifadesine yer verildi. İtirazlarının büyük olasılıkla reddedileceğini ve sulh ceza yargıçlarının tutuklama mahkemelerine dönüştüğü kaydedilen dilekçede, "Bütün bu olumsuzluklara karşın İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkiminin tutuklama kararına itiraz ediyoruz. Tutuklama kararı kaldırılarak gazeteci Oğuz Güven salıverilmelidir" denildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK SUÇUNDAN TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca "Terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla başlatılan soruşturmada 12 Mayıs'ta gözaltına alınan Oğuz Güven, dün tutuklanması istemiyle çıkarıldığı İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı. Mahkeme kararında, Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde, "İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper'i kamyon biçti" şeklinde tweet atıldığı, Oğuz Güven'in tweetleri kontrol etmekten yasal olarak sorumluluğu bulunduğu, "Kamyon biçti" ibaresinin, haberin sansasyonel ve vurgu yapmasından çok FETÖ hakkında iddianame hazırlayanların ileride başına ne gelecekleri şekilde toplumda algı oluşması için özellikle seçildiği öne sürülmüştü. Güven savunmasında, "Okumuş olduğunuz tweet'i ben atmadım. Bu tweet'e editörlerimden biri atmıştır. Ben internet sitesinin genel yayın yönetmeniyim. Zaten 55 saniye sonra müdahale ettim. Biz günde 200-300 tweet atıyoruz. Burada bir hata olmuş. 55 saniye sonra düzelttik. Haberimizin içinde böyle bir başlık ve deyim yoktur" demişti.

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5 - FENERBAHÇELİ FUTBOLCUNUN DOLANDIRILMASINDA ŞÜPHELİLERİN SORGUSU SÜRÜYOR.BANKA DEKONTLARINA ULAŞILDI



Ali AKSOYER / İSTANBUL

Fenerbahçe'nin futbolcusu Van der Wiel'i 4,5 milyon lira dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi olmasının ardından gözaltına alınan organizatör Ümit A. ile Sinan S.'nin polisteki işlemleri sürüyor.Polis Van der Wiel'in gönderdiği paraların banka dekontlarına ulaştı.

Bu arada poliste ifa veren iki şüphelinin dolandırıcılık iddialarını kabul etmeyerek birlikte ticaret yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. Polisin iki şüphelinin dolandırmış olabileceği başka mağdurlar olabilme ihtimaline karşılık çalışma yaptığı öğrenildi. Hollanda'lı futbolcu Van der Wiel, birlikte iş yapmak vaadiyle kandırıldığını ve 4,5 milyon dolar parasının alındığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Avukatı ve kız arkadaşı ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Van der Wiel, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde 2 saat boyunca kalarak şikayetiyle ilgili ifade vermişti. Şikayet üzerine harekete geçen polis dün akşam saatlerinde şüpheliler Ümit A. ile Sinan S.'yi gözaltına almışlardı.

İDDİALARI KABUL ETMEDİLER

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin dolandırıcılık iddialarını kabul etmedikleri öğrenildi. Birlikte iş yaptıklarını anlatan şüphelilerin, aralarında sözleşme olduğunu herhangi bir dolandırıcılık olayının meydana gelmediğini iddia ettikleri öğrenildi. Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada Van der Wiel'in gönderdiği paraların banka dekontlarına ulaştı. Tüm paranın banka aracılığı ile gönderildiği tespit edildi. Şüphelilerin başka kişileri de dolandırmış olma ihtimaline karşılık polis ekiplerinin araştırmasının sürdüğü belirtildi. Özellikle Türkiye'de futbol oynadıktan sonra ayrılan yabancı uyruklu futbolcu ve menajerleriyle irtibat kurulmaya çalışıldığı öğrenildi. Yetkililer gözaltında bulunan iki kişi için Cumhuriyet Savcılığından gelecek talimata göre hareket edeceklerini soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirttiler.

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6 - VALİ ŞAHİN AÇIKLADI, İSTANBUL'DA 324 BİN 550 EK İSTİHDAM

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul

İstanbul Valisi Vasip Şahin istihdam seferberliği kapsamında İstanbul'da ek 324 bin 550 kişiye istihdam sağlandığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine hemen harekete geçtiklerini açıklayan Şahin, "Biz 500 bin hedefi koyduk İstanbul olarak bu kampanyada. Bu hedefimizin üçte ikisini yakaladığımız gösteriyor. Bu anlamda bütün işadamlarımıza, sanayicilerimize istihdam sağlayan tüm kuruluşlara ve kişilere teşekkür ediyorum" dedi.

VALİDEN ÖZEL TEŞEKKÜR

Her hafta düzenli olarak il istihdam kampanyasını yürütecek komisyonu topladıklarını söyleyen Şahin, "Bu düzenli toplantılarda her hafta gelinen nokta ve yapılabilecek başka neler var. Onlar konuşuldu ve alınan kararlar uygulamaya sokuldu. İstanbul'da 11 bin 700 ev ve işyeri ziyareti yapıldı. Ayrıca 300 civarında STK ve meslek kuruluşlarımıza yönelik konferanslar, seminerler, bilgilendirme toplantıları, sağlanan teşvikler ve kolaylıklar anlatıldı. Bunun da biz çok büyük etkilerini İstanbul'da yaşadık. İnşallah biz bu hedefimizi yıl sonu itibariyle aşmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

TATBİKATTAN SONRA KONUŞTU

Bu arada İstanbul Valisi Vasip Şahin bu açıklamayı, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Hasdal'daki binasında gerçekleştirilen Afet tatbikatına katıldıktan sonra yaptı.

AFET HAZIRLIKLARI TATBİKAT İLE DENENDİ

Basının tatbikat başında kısa bir görüntü almasına izin verildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Kadir Topbaş, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in de katıldığı tatbikatta muhtemel bir afet ve acil durum halinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ve İl Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi ile yerel düzey hizmet kurumları ve destek il valilikleri arasındaki koordinasyon, işbirliği ve çalışma esaslarını geliştirmek, il afet ve acil durum yönetimi merkezine, afet ve acil durumlarını yönetebilme imkan ve kabiliyetinin kazandırılması ve geliştirilmesiyle İstanbul Afet Müdahale planında görevli personelinin eğitilmesiyle meydana gelebilecek sorunların en aza indirilmesi; hazırlıklı olunması ve hazırlıkları denendi.

Görüntü Dökümü:

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- Vali açıklama