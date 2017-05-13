DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

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1- ŞEHİT ASTSUBAY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

Şırnak Bestler Dereler'de dün yaşanan çatışmada yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık'ın son yolculuğuna uğurlandı. 23 yaşında şehit olan Işık için Hadımköy Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından tören düzenlendi. Cenaze törenine Maliye Bakanı Naci Ağbal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da katıldı.

ANNE AMBULANSLA GELDİ

Cenaze töreninde şehidin babasının Cengiz Işık gözyaşlarına boğulurken, annesi Hatice Işık ambulansla camiye getirildi. Şehidin cezaevinde bulunan kardeşi Hasan Işık da özel izinle cenaze törenine katıldı. Hasan Işık camiye geldiği sırada yakınları etrafında bir süre toplandı.

EL ELE SAF TUTTULAR

Cenaze namazı öncesinde şehidin babasının ve kardeşinin safta el ele namazı beklediği görüldü. Namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu top arabasına konuldu. Bu sıra cenazeye katılanlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı ve tekbir getirdi. Şehit Işık, Hadımköy Şehitliği'ne defnedildi.

Görüntü Dökümü:

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- Camiden görüntüler

- Cenazenin görüntüsü

- Baba Işık'ın görüntüsü

- Anne Işık'ın ambulanstan indirilmesi

- Anne ve babanın görüntüsü

- Hasan Işık'ın gelmesi

- Hasan Işık'ın etrafından toplanan yakınları

- Baba ve kardeşin el ele tutuşması

- Namazdan görüntüler

- Tabutun top arabasına konması

- Slogan ve tekbirler

- Genel ve detay görüntüler

13.05.2017 - 18.03 Haber Kodu : 170513173

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2- 10. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BULUŞMASI FİNAL PROGRAMI

* Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,

" Dünyanın çok önemli değişikliklerden geçtiği bir dönemde yaşıyoruz. Önümüzdeki 10 yıllar şimdiye kadar yaşadıklarımızdan çok daha çetin yeniden oluşlara sahne olacaktır"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "10. Uluslararası Öğrenci Buluşması Final Programı"na katıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj da okundu. Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan etkinlikte Kazakistanlı öğrenciler Kazak türküleri seslendirirken, Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehteran Takımı da bir gösteri sundu.

ÖĞRENCİLERE SESLENDİ

Kurtulmuş burada bir konuşma yaparak öğrencilere seslendi. Kurtulmuş, öğrencilerin büyük sorumluluklar taşıdığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bundan sonra her biriniz önce yakın çevrenize, bütün milletinize, gittiğiniz ülkelerdeki halklarınıza, İslam ümmetine ve insanlığa karşı sorumluluk altındasınız. Dünyanın çok önemli değişikliklerden geçtiği bir dönemde yaşıyoruz. Önümüzdeki 10 yıllar şimdiye kadar yaşadıklarımızdan çok daha çetin yeniden oluşlara sahne olacaktır. Dünya büyük bir siyasi ve ekonomik yeniden oluş düzeninin içine girecektir. Tarih boyunca biriktirdiğimiz tecrübeden hareketle hep beraber, Afrika'dan Asya'ya kadar bütün ülkelerdeki halklarımızı yeniden bilinçlendirmek, güçlendirmek başta sizlerin vazifesidir. Gittiğiniz her yerde tarih boyunca yaşanan bir sürü yanlışlıkları, zulümleri ders olarak çıkaracağız ve yeni, adaletli, barış içinde bir dünyanın kurulması için bütün gücümüzle var olacağız" dedi.

"BAŞINIZ DİK OLACAK VE GÜÇLÜ OLACAKSINIZ"

Afrika'dan gelen gençlere seslenen Numan Kurtulmuş, "Bütün Afrika'yı asırlar boyunca sömüren, altınlarını, zenginliklerini, madenlerini çalıp götürerek, kendi ülkelerinin geleceği için kullanan, Gora Adası'nda 150 milyon Afrikalı genci tutsak ederek yeni dünyaya köle olarak götüren ve bütün bu hırsızlıkların üstünde bir dünya kurarak Afrika'ya hala zulmeden uluslararası emperyalist güçlere karşı var olacak, başınız dik olacak ve güçlü olacaksınız. Bilimin ışığında, dayanışma ruhu içerisinde Afrika halklarının bir araya gelmesini sağlayacak ve İslam kardeşliğini de esas alarak Afrika'nın hem Müslüman hem gayri müslüm milletlerinin uyanışına vesile olacaksınız." dedi. Konuşmasının ardından Kurtulmuş'a, Faslı ve Suriyeli öğrencilerin kendisi için hazırladığı hediyeler sunuldu.

Görüntü Dökümü:

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-Kuran-ı Kerim okunması

-Yapılan gösteriler

-Kurtulmuş'un konuşması

-Kurtulmuş'a hediye verilmesi

-Toplu fotoğraf çekimi

-Salondan detaylar

-Genel ve detaylar

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3- SOMA "301+" SERGİSİ BEŞİKTAŞ FULYA SANAT MERKEZİ'NDE

Haber-Kamera: Hakime TORUN / İSTANBUL ()

Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü Başkanı Doç. Uğur Günay Yavuz'un çektiği fotoğraflardan oluşan "301+" isimli Fotoğraf Sergisi, maden kazasının üçüncü yıldönümünde İstanbul, Beşiktaş Fulya Sanat Merkezi'nde açıldı. Serginin amacına ilişkin konuşan Uğur Günay Yavuz, "Üzülmenin dışında ne yapabilirim diye düşündüm. Elimde tırnak içinde söylüyorum. Silah diyebileceğim fotoğraf çekmek vardı. 301 canın kaybını fotoğraf ile anlatabilirim diye düşündüm" dedi.

Yavuz, yıldönümü olan Soma maden kazasına ilişkin, "Bu bir kaza, kader değil. Engellemek mümkün. Sayı önemli değil bir can kaybı dahi yaşanmasın. Dava süreci çok sarsıcı. Hakimin sanıklara 'bey' diye hitap etmesi aileleri çıldırttı. Yansız kararlar adalete yansımalı. Umarım adalet gerçekleşir. Geç olsun güç olmasın. Tekrarının olmaması için bilinç oluşmalı" diye konuştu.

"301+' fotoğraf projesinin çekimleri 301 maden işçisinin yaşamını yitirdiği kazayı anlatan sergi Türk Psikologlar Derneği ve Sosyal Haklar Derneği'nin de destekleriyle gerçekleştirildi. Temmuz ve Ağustos 2015'te Soma, İstanbul, Kırkağaç, Akhisar ve Kınık'ta bulunan şehit madenci ailelerine yapılan ziyaretlerde yapılan fotoğraf çekimlerinden oluşuyor. İki aylık çalışma sürecinde yüzün üzerinde aileye ulaşılmış, altmış aileye ev ziyaretleri yapılarak bu ziyaretler sonucunda elli ailenin fotoğraf çekimleri yapıldı. 301+, Soma dışında yaşayan insanlara bunu göstermeyi amaçlayan bir fotoğraf projesi. İlk olarak 13-14 Mayıs 2016'da Sosyal Haklar Derneği Soma Temsilciliği'nde açılan sergi, 12-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul, Beşiktaş Fulya Sanat'ta gezilebilir.

Görüntü dökümü

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-Sergi salonundan genel ve detaylar

-Sergilenen fotoğraflar

-Uğur Günay Yavuz ile röp

-Detaylar

13.05.2017 - 17.15 Haber Kodu : 170513154

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4- METROYA ANNE ELİ DEĞERSE



Haber: İstanbul, () -

İBB Metro İstanbul, İstanbul Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı'nda Anneler Günü nedeniyle sıradışı bir organizasyona imza attı.

'Anne Eli Değerse' adlı projeyle metro istasyonundan başlayarak metrodaki sefer yapan vagonlara araçlara kadar süslemeler yapıldı. Tiyatro oyuncusu Esin Karakaya'nın oynadığı anne karakteri, sefer yapan trende ve istasyonlarda mini skeçlerle Anneler Günü sıradışı bir etkinliğe dönüştürüldü.

Vatman koltuğuna oturan tiyatro oyuncusu Esin Karakaya, çocukların da bulunduğu metro yolcularına anons yaparak uyarılarda bulundu. Metroda annelerimizden her gün duyduğumuz sözlerinin yer aldığı afişler, metroyu kullanan vatandaşlar tarafından tebessümle karşılandı. Anneler Günü için yapılan etkinliği beğenen yolcular, İBB Metro İstanbul, yetkililerine teşekkür etti. Yolcular cep telefonlarıyla metrodaki o anları hatıra olarak kaydetti.

İBB Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım Kutlu, ise cennetin annelerin ayaklarının altında olduğunu ve annelerin bir gün değil her gün başlarının tacı olduğunu belirtti. Kutlu, çekirdek aile olgusunun yerine büyük annelerinde içinde olduğu büyük ailelerin gençler için gelecek için çok değerli olduğunu söyledi. Kutlu, eski geleneklerimizde olduğu gibi büyük aile tablosunun unutulmaması gerektiğini belirtti.

Tüm annelerin anneler gününü kutlayan İBB Metro İstanbul Genel Müdürü Kasım Kutlu, 'Metroya Anne Eli Değerse' projesinde anne karakterini canlandıran ünlü tiyatrocu Esin Karakaya'ya teşekkür ederek tüm anneler adına çiçek takdiminde bulundu.

Görüntü Dökümü

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Metro istasyonundan görüntüler

Metroya gelen yolcular

Metro istasyonuna asılan afişler

Metro istasyonundaki ve vagonlardaki süslemeler

Yolculardan görüntü

Yolcular ile röp.

metronun hareket etmesi

Kasım Kutlu'nun projeye ilişkin açıklamaları

Kasım Kutlu'nun tiyatrocu Esin Karakaya'ya çiçek vermesi

Tiyatro oyuncusu Esin Karakaya'nın metro istasyonundaki yolcular ve vatman ile yaptığı skeçler

13.05.2017 - 16.47 Haber Kodu : 170513144

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5- HEM EĞİTİM VERECEKLER HEM DE TEDAVİ EDECEKLER



Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,()

Yeryüzü Doktorları Gönüllü Sağlık Ekipleri, kadın doğum ve genel cerrahi alanlarında yerel sağlık personeline pratik eğitim vermek ve tedavi imkanı bulunmayan hastaların ameliyatlarını yapmak üzere Uganda'ya gitti.

Yeryüzü Doktorları Genel Başkanı Yahyahan Güney ve aralarında 4 kadın doğum uzmanı, 1 genel cerrahi, 2 hemşire, 1 anestezist, 1 saha koordinatörü olmak üzere bir grup sağlık gönüllüsü Türk Hava Yolları'na ait uçakla Uganda'ya gitti. Yolculuk öncesi açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Genel Başkanı Yahyahan Güney bir sivil toplum kuruluşu olarak bugüne kadar Kenya'dan Filipinlere, Somali'den Nepal'e kadar 40'dan fazla ülkede sağlık yardımlarında bulunduklarını söyledi.

UGANDA'DA YILLARDAN BERİ ÇALIŞIYORUZ

Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güney, " Dünya'da eşitsizlikler ve olumsuzluklar her zaman devam ediyor. Ne yaparsak yapalım hayatın gerçeği bu. Sivil bir inisiyatifle dünyanın mağdur olduğu bölgelerine ulaşmak, oralara bir takım hizmetler götürmek bizim kendimize iş edindiğimiz bir mesele. Bütün gönüllü çalışanlarımızla ülkemizin birikimlerini, imkanlarını, sağlık çalışanlarımızın gücünü Afrika'ya taşımaya oralara destek olmaya, onları sevgiyle kardeşçe kucaklamaya çalışıyoruz. Bunun için düzenli olarak Afrika faaliyetlerine devam ediyoruz. Uganda'da yıllardan beri çalışıyoruz. O bölgede sağlık çalışmaları yapıyoruz, su kuyuları açıyoruz, bölgede gıda yardımları yapıyoruz. Oradaki sağlık kurumlarının kalitesini yükseltemeye ve hizmetlerini arttırmaya çalışıyoruz. O bölgedeki eğitim ve tıp fakültelerini destekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yeryüzü doktorlarından görüntüler

-Genel Başkan Yahyahan Güney açıklamalar

-Detay görüntüler

13.05.2017 - 17.11 Haber Kodu : 170513152

