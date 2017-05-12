DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

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1- ATATÜRK'E HAKARET SORUŞTURMASI; SÜLEYMAN YEŞİLYURT TESLİM OLDU

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Süleyman Yeşilyurt, Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu. Yeşilyurt kaçmadığını belirterek, Atatürk'e de hakaret etmediğini savundu.

AVUKAT KIZIYLA ADLİYEYE GELDİ

Süleyman Yeşilyurt , avukat kızı Berrin Yeşilyurt bugün saat 14.00'de Bakırköy Adalet Sarayı'na geldi. Adliyeye girmeden önce gazetecilere açıklama yapan Yeşilyurt, "Günlerdir medyada kaçtığım yazılıyor. Pazartesi gününden bu güne 4 gündür evimde yatıyorum. Güvenlik şubeyi arıyorum 'Gelin alın diye, gelmezseniz ben gidip ifademi vereceğim' dedim. Kaçmadım. Bir meczup var 7 ay önce videosu çekilmiş. Beni gazetelerde her gün onun fotoğrafıyla yan yana koydular. Efendim o kaçıyor, ben de kaçıyorum. Benim onunla ne alakam var. Yalnız burada çifte standart var. Ben o programa konuk olarak gittim. Moderatörler yok. Hakkaniyet olması lazım. Devletim bana bir ceza verecekse birliktelik olur. Şimdi o insanlar meydanda yok" diye konuştu.

"23 kitap yazdım. Sahte tarihçi dediler. Ben tarihçi değilim, yayıncıyım. Kitap yazarıyım. Beni bekçi yaptılar, çaycı yaptılar, MİT'çi yaptılar" diyen Yeşilyurt , "Ankara'da yayınevi olan biriyim. Günlerce benim psikolojimi bozdular. 'Yalancı müptezel' dediler. Kaçtı dediler" dedi.

"KİTABIMDA YAZDIM"

Soruşturmaya konu sözleri 2001 yılında yazdığı kitabında yazdığını, hakkında dava açıldığını ve Ankara 2. Asliye Mahkemesi'nde de beraat ettiğini anlatan Yeşilyurt, "Beraat ettiğim davadan 16 yıl sonra bugün linç ediliyorum. Ben kendim geldim. Tutuklanabilirim, ben devletimin bana verdiği cezasına saygı duyarım. Kaçmam. 68 yaşındayım. Benim sabıkam yok. Hayatım boyunca hiçbir ceza almadım" diye konuştu.

KİTABIMDA ATATÜRK SENİ SEVMEK MİLLİ İBATTİR BAŞLIĞINI ATMIŞTIM

Televizyon programına çok ısrar ettikleri için katıldığını ve katılmasının da hata olduğunu belirten Yeşilyurt, "'Atatürk -İnönü Kavgası' kitabımın 200. sayfasında 'Atatürk seni sevmek milli ibadettir' başlığını atmışım 2006 yılı baskısı. Ben Afet İnan'ı eleştirdim. Niye eleştirdim. 1936 senesinde tıpkı Nazi Almanyası gibi Türkiye'de ilk defa kafatası ölçümü yapıldı. Afet İnan dahliyle bu ülkede 64 bin vatan evladının kafatası ölçüldü. Onun için rahatsız şimdi benden bu CHP'li milletvekili arkadaşlar. Karanlık mazinin bilinmesini istemiyorlar. Afet İnan'ın manevi evlat, first lady bunlar işin figürasyonu" şeklinde konuştu.

"ATATÜRK'E ASLA HAKARET ETMEM"

Yeşilyurt, "Ben, Atatürk'e asla hakaret etmem. Devletimin payesine de cezasına da gülerek giderim. Yalnız 'Kaçtı' derlerse çok üzülürüm" dedi. Açıklamasının ardından Yeşilyurt polis eşliğinde adliyeye girdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Basın Savcısı Ertuğrul Sarıyar, 9 Mayıs Salı günü Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaretö ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmeö suçlarından iki ayrı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmaların, Süleyman Yeşilyurt'un televizyonda Atatürk hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle,Hasan Akar'ın ise sosyal medyada paylaşılan bir videoda Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyda Hanım hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle başlatmıştı. Savcılık, şüpheliler Akar ve Yeşilyurt hakkında gözaltına alınma talimatı vermişti. Ancak Akar ve Yeşilyurt'a ulaşılamadı. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ertuğrul Sarıyar, Yeşilyurt ve Akar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Mahkemede talebi kabul ederek Akar ve Yeşilyurt hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Yeşilyurt'un adliyeye gelmesi

-Yeşilyurt'un konuşması

-Adliyeye girmesi

-Genel ve detaylar

12.05.2017 - 14.58 Haber Kodu : 170512149

12.05.2017 - 15.40 Haber Kodu : 170512161

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2- SAĞLIK BAKANI AKDAĞ: İSTANBUL'A MAHSUS ÖZEL DÖNEM TAYİNLERİ YAPACAĞIZ

*Sağlık Bakanı Recep Akdağ

"Bizim için vatandaşımızın hizmete kolay erişmesi esastır. Bizim için vatandaşımızın bir hastane ihtiyacı olduğunda asla boynunu bükmemesi esastır. Bu itibarla İstanbul'a sadece yatırımlarla değil yeni hızlı bir biçimde yeni sağlık personeli naklederek, tayin ederek de bunu yapacağız. İlk atamaları genellikle Batı illerimize yapmıyoruz ama İstanbul'a mahsus özel dönem tayinleri yapacağız"



" Bunun hazırlığını yapıyoruz, önümüzdeki 2 ay içinde gerçekleştireceğiz, çünkü İstanbul'da yeni hizmete sokacağımız bir çok hastanemiz var"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul

İstanbul İl Değerlendirme Toplantısına katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ açıklamalarda bulundu.

"ANADOLU YAKASI HASTANELERİMİZİN DURUMLARINI DEĞERLENDİRECEĞİZ"

İstanbul'da 4. toplantılarını yaptıklarını belirten Recep Akdağ, " Böyle 3 toplantı daha yapacağız. 7 toplantıyla İstanbul ilimizin 2017 ilk 6 ay değerlendirmesini yapmış olacağız. Daha önce de ifade ettiğim gibi Sağlık Bakanlığımızın, sağlıkta dönüşüm programıyla birlikte başlattığımız bir geleneği, bir çeşit iş takibi şu anda yaptığımız, il değerlendirme toplantılarımız. Yine dönüşüm programımızla keşfettiğimiz aslında dünyaya da bu şekilde hediye ettiğimiz Saha Koordinatörlüğü yöntemini kullanıyoruz. Alanlarında tecrübeli saha koordinatörlerimiz var. Bu arkadaşlarımız klasik anlamda hiyerarşik yöneticilik yapmıyorlar, sahayı gözleyerek hem doğrudan doğruya sahada çalışan arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize hem de Sağlık Bakanlığımıza geri bildirim yapıyorlar. Böylece işlerimizi zamanında toparlamak, düzeltilecek tarafları düzeltmek, yeni keşfedilmiş alanları zamanında bütün Türkiye'ye yaymak imkanına sahip oluyoruz. 21 saha koordinatörüyle 10 sağlık yöneticisi bugün yapacağımız toplantı için yani 31 kişi 5 iş günü çalıştılar. Bugün İstanbul'da bizim Anadolu yakası hastanelerimizin durumlarını değerlendireceğiz. Nereye geldik, bundan sonra meseleyi nasıl geliştirmeliyiz diye.." şeklinde konuştu.

"ÇOK SAYIDA DEVAM EDEN PROJEMİZ VAR"

Önümüzdeki 2 ila 3 yılın Türkiye açısından, özellikle de İstanbul açısından sağlık hizmetleri ve hastanecilik hizmetler için önemli atılımların olacağının altını çizen Bakan Akdağ, "Çok sayıda devam eden projemiz var. Bu projelerde 2020'lerden sonra bütün hastanelerimiz, kamuya ait, sağlık bakanlığına ait bütün hastanelerimizi yeniden inşa etmiş oluyoruz. Büyük bir çoğunluğu için yeni hastaneler yapıyoruz az bir kısmını da hastanelerde yaptığımız revizyonlarla yenileştirerek yolumuza devam ediyoruz. Bunun anlamı şudur, net olarak Türkiye'de ve İstanbul özelinde ve Türkiye genelinde hastalarımız 2020'li yıllarda hasta yatakları itibariyle tek yataklı banyolu, tuvaletli, refakatçilerinin rahatça hastalarıyla birlikte kalabilecekleri, içlerinde televizyonları buzdolapları kendilerine ait dolapları çalışma masaları olan mahremiyetlerine azami riayet edilen odalarına kavuşmuş olacaklar. Göreve geldiğimiz zaman Türkiye'deki kamuya ait hasta yataklarının yüzde 5-6'sında ancak böyle bir imkan vardı. Bugün yüzde 50'nin üstüne çıkmış durumdayız. İnşallah 2020'li yıllarda bunu yüzde 100'e ulaştıracağız. Bunu önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN VATANDAŞIMIZIN HİZMETE KOLAY ERİŞMESİ ESASTIR"

Bakan Akdağ konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatları başından beri bu ülkenin özellikle gelir seviyesi daha düşük olan ve orta gelir seviyesine sahip olan insanlarına sağlık açısından birinci derecede sahip çıkmaktır. Varlıklı insanlar bir şekilde kendi ihtiyaçlarını özel sektör vasıtasıyla da görebiliyorlar ama bahsettiğimiz gruplar çiftçilerimiz, küçük esnaf, öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler, bütün memurlar, çeşitli sektörde çalışan işçilerimiz, onların yakınları için yani güzel ülkemizde yaşayan insanların yüzde 90-95'i için kamudaki sağlık hizmetlerinin kuvvetlendirilmesi olmazsa olmazdır. Güçlü kamu sağlığı kuruluşları, aynı zamanda da özel sektörün vatandaşımıza daha hesaplı bir hizmet vermesini sağlayan bir unsurdur. Onun için kamuda sağlık hizmeti verilişini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bizim için vatandaşımızın hizmete kolay erişmesi esastır. Bizim için vatandaşımızın bir hastane ihtiyacı olduğunda asla boynunu bükmemesi esastır. Bu itibarla İstanbul'a sadece yatırımlarla değil yeni hızlı bir biçimde yeni sağlık personeli naklederek, tayin ederek de bunu yapacağız. İlk atamaları genellikle Batı illerimize yapmıyoruz ama İstanbul'a mahsus özel dönem tayinleri yapacağız. Bunun hazırlığını yapıyoruz, önümüzdeki 2 ay içinde gerçekleştireceğiz, çünkü İstanbul'da yeni hizmete sokacağımız bir çok hastanemiz var. Mesela bugün konuşacağımız Anadolu yakasında çok yakın zamanda Tuzla'da, Sultanbeyli'de yeni hizmete sokacağımız hastanelerimiz var, Avrupa yakasında da bu şeklide hastanelerimiz var, hızlı bir şekilde İstanbul'un kamu sağlık hizmetlerini kalkındırmaya devam edeceğiz"

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.



Görüntü Dökümü:

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-Bakanın gelişi

-Bakanın açıklamaları

-Salondakilerden detaylar

-Genel ve detaylar

12.05.2017 - 16.08 Haber Kodu : 170512171

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3- GAZETECİ OĞUZ GÜVEN'E 7 GÜN GÖZALTI SÜRESİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in ölümüne ilişkin yayınlanan haber nedeniyle gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven'in gözaltı süresi 7 güne uzatıldı.

Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin yayınlanan haber nedeniyle bu sabah gözaltına alınmıştı. Güven'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilmişti. Güven'in avukatı Turan Aydoğan, müvekkili hakkında savcıdan bilgi almaya gittiklerinde, soruşturma süresinin 7 güne çıkarıldığını öğrendiğini belirtti.

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4- TÜRK TELEKOM'U İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI

* 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye giden 5'i tutuklu 13 askerin yargılandığı davaya devam edildi.

* Tutuklu sanık astsubay Serdar Uzel'in avukatı, müvekilinin darbeci olmadığını savunarak," Müvekkilim FETÖ'cü değildir buna kanıt olarak 15 Temmuz'dan önce sosyal medya hasabından, FETÖ'den hakkında dava açılan şahısların ve Can Dündar'ın yazdığı yazılara ve paylaşımlara defalarca tepki göstermiştir" dedi.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

15 Temmuz darbe girişiminde Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye çalıştığı iddiasıyla 5'i tutuklu 13 askerin 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Albay Nurullah Zeki Atmaca, yarbaylar Birol Keskinkılıç, astsubaylar Muhammet Mustafa Çelik, Serdar Uzel ve Uzman Çavuş Murat Karataş ile tutuksuz sanıklar Cem Doygun ve Uğur Alpay katıldı.

MÜVEKİLİNİN CAN DÜNDAR'IN TWEETİNE TEPKİ GÖSTERMESİNİ DELİL OLARAK SUNDU

Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından söz olan sanık avukatları tahliye taleplerinde bulundu. Tutuklu sanıklar Serdar Uzel avukatı Fatih Uzel söz alarak, müvekkilinin hiç bir eyleme karışmadığını, Alay Komutanı Zeki Atmaca'nın verdiği emri uyguladığını belirterek, 'Biz Hz. Ömer'in adaletini beklemiyoruz. Müvekkilim 10 aydır tutukludur, sadece adalet istiyoruz" dedi. Müvekkilleri hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla dava açıldığını hatırlatan avukat Uzel, "Müvekkilim FETÖ'cü değildir. Buna kanıt olarak 15 Temmuz'dan önce sosyal medya hasabından, FETÖ'den hakkında dava açılan şahısların ve Can Dündar'ın yazdığı yazılara ve paylaşımlara defalarca tepki göstermiştir. Hatta müvekkilim sosyal medya hesaplarından sayın Cumhurbaşkanımızı destekler mahiyette paylaşımlarda da bulunmuştur. Bununla ilgili ekran çıktılarını mahkemeye sunuyorum. Tahliyelerini talep ediyorum" diye konuştu.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, Başbakanlık makamının suçtan zarar görme ihtimaline binaen davaya katılma talebini kabul etti, duruşma 22 Haziran'a erteledi.

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5- İBRAHİM ERKAL'IN AİLESİ ERZURUMLULAR DERNEĞİNDE TAZİYELERİ KABUL EDİYOR

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

İbrahim Erkal'ın ailesi ve yakınları, Maltepe'de bulunan Erzurumlular Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Genel Merkezi'nde taziyeleri kabul ediyor.

Erzurumlular Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Suha Dengizek, "Ben Erkal gibi memleket sevdalısı tanımadım. Ben Erzurumlular vakfı başkanıyım ama Erkal gibi memleket sevdalısı olamam. Rabbim ailesine ve sevenlerine yardımcısı olsun" dedi.

Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin ise "Hem iyi bir hemşeri hem iyi bir sanatçı, seveni çok olan değerli bir sanatçı mütevazi bir insandı. İnsanların ölünce kıymeti biliniyor ama hamdolsun o hayattayken de kıymeti biline sevilen, etrafa değer katan, etrafındakilerinden değer üreten biriydi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Dernekten görüntü

-Derneğe asılan İbrahim erkal fotoğrafı

-Erzurumlular derneği federasyonu Başkanı Ahmet Ağırman ile röp

-Erzurumlular Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Suha Dengizek şle röp

-Pendik Belediye Başkanı Salih Kenan Şahin ile röp

-Ağlayan görüntü

-Taziyeye gelenlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

12.05.2017 - 16.14 Haber Kodu : 170512174

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6- THY GENEL KURULUNU ERTELEDİ

Tolga ÖZBEK/ İstanbul

TÜRK Hava Yolları (THY)'nın 15 Mayıs'ta yapacağı genel kurul ertelendi. Geçen yıl mali sonuçlarının görüşülüp karara bağlanacağı genel kurulun haziran ayında yapılması planlanıyor.

THY'nin yüzde 49,12'lik devlete ait hisseler, geçtiğimiz şubat ayında kurulan Varlık Fonu'na devredilmişti. Alınan bilgiye göre, Varlık Fonu'na ait diğer şirketlerin genel kurulları da ertelendi. Normalde şirketlerin genel kurulları nisan ayı içinde gerçekleştiriliyor. Refendum nedeniyle birçok şirket genel kurulunu ertelemişti.

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7- ENGELLİ GENÇLER ASKER OLDU

Nurcan KIRCALI - İSTANBUL

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle, engelli gençler Şile Hava Uçak Savar Er Eğitim Merkez Komutanlığı'nda bir günlük temsili askerlik yaptı.

Engelli gençler için düzenlenlen yemin törenine Şile Kaymakamı Salih Yüce, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Ali Beşir , İlçe Emniyet Müdürü Adulvahit Ünal ve aileler katıldı.

Çocuklarını asker kıyafetiyle gören aileller gözyaşlarını tutamadı.

Törende konuşma yapan Hava Savunma Albay Ali Beşir, "Artık her biriniz bizim için birer mehmetçik oldunuz. Sizin komutanınız olarak sizleri ve tüm mehmetçiklerimizi gözlerinden öpüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden görüntüler

-Ailelelerden görüntü

-Beşir'in konuşması

-Detaylar

12.05.2017 - 15.49 Haber Kodu : 170512164