DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1 - DİLEK DOĞAN DAVASINDA KURTARILAN GÖRÜNTÜLER İZLENDİ (1)

Özden ATİK - Hayati KILIÇ, İstanbul,

Sarıyer'de 18 Ekim 2015'te gerçekleştirilen terör operasyonu sırasında polisin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden "Dilek Doğan davası" nda , polis kamerasından kurtarılan yeni görüntüler izlendi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde güvenlik gerekçesiyle izleyiciye kapalı olarak görülen duruşmaya, öldürülen Dilek Doğan'ın annesi Aysel Doğan, babası Metin Doğan şikayetçi olarak katılırken; aileyi 50'nin üzerinde avukat temsil etti. Tutuksuz yargılanan polis Y.M. ise gelmedi. Duruşmayı CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da izledi.

YENİ GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Duruşmada, Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda polis kamerasının incelenmesi sonucu kurtarılan olay anına ilişkin yeni görüntülerin mahkeme salonunda izlendiği öğrenildi. Ancak bu görüntüleri izlemeye dayanamayan Aysel Doğan ve Metin Doğan, mahkeme salonundan çıktı. Doğan ailesinin avukatlarının, görüntüler üzerine beyanlarda bulunarak sanık polisin "Kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep ettiği belirtildi. Duruşmaya ara verildi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sarıyer'de bulunan ABD Başkonsolosluğu'na iki kadın tarafından saldırı yapılması üzerine şüphelilerin aranmasına başlandığı, bu nedenle Dilek Doğan'ın ailesiyle yaşadığı evde de arama yapıldığı anlatılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çesitli birimlerine mensup 13 görevli memurun biri zırhlı, dört sivil araçla adrese gittikleri, sanık polis memuru Y.M'nin aramaya katılan özel harekat grubunun amiri olduğu kaydediliyor. Dilek Doğan'ın öldürüldüğü sırada başka bir odada kayıt yapan polis kamerasından alınan seslerin dökümüne de iddianamede yer veriliyor. İddianamede, sanık polis memuru Y.M. ile şikayetçiler tarafından olayın farklı anlatıldığı, patlama anına ait bir görüntü olmadığı vurgulanıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde polis memuru olan sanık Y.M.'nin "İhmali davranışla kasten adam öldürme" suçundan 20 yıldan 26.5 yıla kadar hapis talep ediliyor. Davada, olay gününe ait kayıtların ham hallerinin silindiğinin anlaşılması üzerine tüm görüntülerin kurtarılması için polis kamerası Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmişti. Jandarma Kriminal de tüm görüntüleri kurtararak mahkemeye sunmuştu. Kurtarılan görüntüler 14 CD halinde mahkemeye yollanmıştı.

dosyaya giren yeni görüntüler

2- HDP'Lİ KADINLARDAN BAKIRKÖY CEZAEVİ ÖNÜNDE "DÜNYA KADINLAR GÜNÜ" KUTLAMASI

*HDP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan,

"Milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız, il ve ilçe eş başkanlarımız, yöneticilerimiz cezaevlerinde tutsaklar. Ancak inanıyoruz ki onların içeride vermiş oldukları mücadele, bizlerin dışarıda vermiş oldukları mücadeleyle mutlaka bütünleşecek ve birleşecektir"

Haber-Kamera: Enver Alas / İstanbul,

HDP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu'nun da aralarında olduğu bir grup HDP'li kadın, tutuklu milletvekilleri ve belediye başkanlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptıkları basın açıklamasıyla kutladı.

Cezaevi önünde saat 13.00 sıralarında bir araya gelen yaklaşık 50 kadın, "Siyasi kadın tutsaklar irademizdir. Derhal serbest bırakılsın" yazılı pankart açtı. Burada bir konuşma yapan Pervin Buldan, cezaevlerinde seçilmiş binlerce kadın tutuklu arkadaşları olduklarını söyledi. Buldan, "Milletvekillerimiz, belediye eş başkanlarımız, il ve ilçe eş başkanlarımız, yöneticilerimiz cezaevlerinde tutsaklar. Ancak inanıyoruz ki onların içeride vermiş oldukları mücadele, bizlerin dışarıda vermiş oldukları mücadeleyle mutlaka bütünleşecek ve birleşecektir" diye konuştu.

"HAKSIZ TUTUKLAMALARA BİR AN ÖNCE SON VERİLSİN"

Tutuklamaların hukuki olmadığını siyasi olduğunu vurgulayan Pervin Buldan, "Siyasi iradenin kararlarıyla arkadaşlarımız cezaevlerindedir. Kadınları tutsak ederek onların mücadelelelerini asla engelleyemezsiniz. Kadınlar her yerde ve her ortamda, yaşamın her alanında kendi özgürlüğü ve eşitliği için mücadele vermeye devam edecektir. Siyasi iradeye çağrı yapıyoruz; bu haksız tutuklamalara bir an önce son verilmesini ifade ediyoruz. Bakırköy Cezaevi önünden cezaevlerindeki tüm kadın yoldaşlarımızA sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz" dedi.

"İÇERİDEKİ KADINLARIMIZIN 8 MART KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ"

Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ise tutuklu arkadaşlarının hukuksuzca özgürlüklerinden mahrum edildiklerini belirtti. Kerestecioğlu, "Kadınlar nerede olursa olsun, bizler özgürlüğümüz için mücadele etmeye devam edeceğiz. İçeride ya da dışarıda farketmez. İçerideki kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Hepsine buradan sevgilerimizi yolluyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından grup adına ortak basın açıklaması yapıldı. Açıklamayla, HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ başta olmak üzere milletvekilleri bütün tutuklu partili kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Basın açıklaması zılgıtlar eşliğinde sona erdi.

-Cezaevi önünde buluşan HDP'liler

-Açılan pankart

-Filiz Kerestecioğlu'nun açıklaması

-Pervin Buldan'ın konuşması

-Basın açıklaması

3- BORSA İSTANBUL'DA GONG KADINLAR İÇİN ÇALDI

Haber: İstanbul

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi, BMKüresel İlkeler Sözleşmesi, Borsa Yatırım Fonlarındaki Kadınlar Platformu, Dünya Borsalar Federasyonu ve Sürdürülebilir Borsalar Girişimi işbirliği ile Borsa İstanbul'da gong töreni gerçekleştirildi.

Törene Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik hayatta güçlenmesini desteklemek için yaptığımız bu çağrının, tüm dünyada yankı bulmasını umut ediyorum" dedi. Kadınların aynı zamanda demokrasinin, özgürlüğün de teminatı olduklarını 15 Temmuz'da tüm dünyaya gösterdiğini kaydeden Kaya, "Ben bu 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tüm şehit ve gazi kadınlarımıza ithaf etmek istiyorum. Dünya durdukça kadın şehitlerimizi asla unutmayacağız. Onların aziz hatıralarını her yerde yaşatacağız. Emanetlerine de sahip çıkacağız. Onlar 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün gerçek kahramanlarıdır." ifadelerini kullandı.

Gong çalma töreninde 15 Temmuz Gazisi Jale Usta ile Suriye'deki hava saldırılarında yaralanan İman Ali de yer aldı.

-Törenden görüntüler

-Kaya'nın konuşması

4- KABATAŞ'A YAPILACAK 'MARTI PROJESİ' İSTANBUL TRAFİĞİNİN MERKEZİ OLACAK

Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, ()

Günde 1 milyon yolcu kapasiteli olacak martı şeklindeki "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi'nin 2018 yılı sonunda tamamlanacağını belirten İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş, "Tarihi eserler ve çevreye zarar vermemek için her türlü detay düşünüldü. Bir tarafı yaparken bir tarafı yıkacak değiliz" dedi. Topbaş, projenin bir ayağını oluşturan Kabataş'tan Üsküdar'a deniz altından uzanan yaya yolu tünelinin fikir babasının da Başbakan Binali Yıldırım olduğunu söyledi.

TRAFİK YER ALTINA ALINACAK

İBB Başkanı Kadir Topbaş, 'martı' şeklinin olması nedeniyle kamuoyunda 'Martı Projesi' olarak bilinen ve inşaatı devam eden "Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi'ne yönelik açıklamalarda bulundu. Saraçhane Belediye Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kadir Topbaş, Transfer Merkezi'nin Fındıklı Molla Çelebi Camii'nin kuzey tarafından başlayıp, Kabataş Bezm-i Alem Valide Sultan Camii'ne bitişik Kabataş Balıkçı Barınağı'nı da içerisine alacak şekilde yapıldığını söyledi. 60 bin metrekarelik yeni bir meydanın ortaya çıkacağı projeyle birlikte, Dolmabahçe - Fındıklı arasındaki araç trafiği yer altına alınacak.

GÜNDE 850 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Deniz ulaşımı, raylı sistemler, karayolu ulaşımı ile Üsküdar-Kabataş Boğaz Yaya Geçiş Tüneli'nin birleşeceği transfer merkezinden ilk etapta günde 850 bin, daha sonra 1 milyon yolcu yararlanacak. Topbaş, Kabataş - Bağcılar Tramvay Hattı'nı kullanan yolcuların yapılacak merdiven ve asansörlerle Mecidiyeköy- Mahmutbey metrosu, Kabataş - Taksim Füniküler Hattı ve belediye otobüslerine yer altından ulaşım sağlayabileceğini aktardı.

YAYA TÜNELİNİN FİKİR BABASI BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM

Marmaray çalışmaları sırasında Kabataş'tan Üsküdar'a deniz altından bir yaya yolu yapılmasına yönelik fikir veren kişinin Başbakan Binali Yıldırım olduğunu söyleyen Topbaş, "Yaya Geçiş Tüneli Projesi'nin fikir babası Başbakan Binali Yıldırım'dır, fikir ondan çıktıö dedi. 2 kilometre uzunluğundaki tünelin içinde bisikletler, yayalar için elektrikli araçlar ve yürüme bantları yer alacak.

YAYA TÜNELİNDEN GEÇİŞ PARALI MI OLACAK

İBB Başkanı Topbaş, yaya tünelinin kullanım bedeli olarak ücret ödenip ödenmeyeceği konusunda, "Buraya metro ile gelen para ödemiş insan var, tekrar para öder mi, geçişler nasıl olmalı konusunda değerlendirme yapacağızö yorumda bulunarak ücret konusunda kesin bir yanıt vermedi.

DENİZ TRAFİĞİ YÜZDE 80 ARTACAK

İskelelerin yeniden düzenlenerek kapasitelerinin artırılacağını ifade eden Topbaş, yapılacak 4 adet yeni iskeleyle birlikte, iskelenin kapasitesinin yüzde 80 oranında artacağını söyledi. Topbaş, "İskeleler, günlük ortalama 30 bin yolcu kapasitesi ile hizmet verecekö diye konuştu.

800 KİŞİLİK ZEMİNALTI OTOPARK YAPILACAK

500 milyon TL'ye mal olacak proje kapsamında bölgeye 800 araç kapasiteli zeminaltı otopark da yapılacak. Topbaş, otoparkla birlikte Dolmabahçe Sarayı önünde park eden araçlar ile turistleri getiren otobüslerin de yer altında alınacağını söyledi.

"PROJENİN DURDURULDUĞU İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

Topbaş, 'Tarihi yapıların zarar gördüğü ve çalışmaların Kurul tarafından durdurulduğu' iddialarına yönelik bir soru üzerine, "Projenin durdurulduğu haberleri doğru değildir. Çalışmaya başlamadan ilgili kurumlardan görüşler alındı. Tarihi eserler ve çevreye zarar vermemek için her türlü detay düşünüldü. Bir tarafı yaparken bir tarafı yıkacak değiliz. Bir taraftan tarihe saygı duyarken diğer taraftan buna mecburuz. Kaos artık bitecekö dedi.

Bu arada gazetecilere İBB'den verilen bilgilendirme notunda da "Koruma Kurulu, 'tarihi yapılar hasar görüyor' şeklindeki iddialara istinaden inceleme yapılmasını istemiştir. Vakıflar il müdürlüğü yerinde tespit yaparak, Kurula 'zarar olmadığına dair' rapor sunmuştur. Kurul 'gerekli tedbirler alınarak iş devam edebilir' hükmünde bulundu. Projenin 2008 yılı itibariyle Kurul onayı varö ifadelerine yer verildi.

"KABATAŞ'TAKİ SETİ GEÇMEYECEK, MÜTEVAZI BİR YAPI OLACAK"

Martı Projesi'nin yüksekliği ve siluete yönelik eleştiriler üzerine Topbaş, "50 metre yüksekliğinde olacağı söylendi ancak bu doğru değil. Kabataş'taki seti geçmeyen gayet mütevazı yükseklikte ama buluşma noktası olacak muhteşem bir meydan ortaya çıkacakö dedi

KİLYOS SAHİLİNİ TEMİZLEMEK İÇİN YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ

Kadir Topbaş, Kilyos sahilindeki deniz kirliliği üzerine de konuştu. Hafriyat kamyonları ile ilgili düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Topbaş, "Kilyos'ta büyük bölümü denizden gelen, çevreye saygısı olmayanların getirip boca ettiği bir durum var. Bize maliyeti çok yüksek. '3 kuruş kar edeceğim' diye buraya çöp döken insan bu kentlinin cebinden bedel ödetiyor. İBB ekipleri 2-3 günden beri çok yoğun bir şekilde Kilyos sahilinde çalışıyoruz" dedi.

VATAN CADDESİ'NDEKİ ARSA ALIMI İDDİALARI

Vatan Caddesindeki bir arsanın İBB tarafından alınmasına yönelik iddialarının sorulması üzerine Topbaş, şöyle konuştu:

"Üzüldüğümü belirtmek isterim. İstanbulluların bana olan bir güveni var, bu sebepten 3 dönemdir başkanlık yapıyorum. Meyveli ağaç taşlanır. Bütün prosedürlere uygun bir şekilde, İstanbulluların menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarak değerlendirmeler yapıldı. Birileri faklı değerlendirmeler yapıyor. Yargı süreçleri başlatıldı. İstanbulluların şahsıma bir güven duygusu var, bu güveni kimseye istismar ettirmem. Bu kentin aleyhine hiçbir kararı belediyemiz kabul etmez, onaylamaz. Bu arsanın imar izni var. Ama meydan kalsın, boş kalsın hatta daha da genişletelim. Halkın kullanacağı bir hale getirilsin. Oraya rahatsız edecek bir şey yapmak istemeyiz"

KADINLAR GÜNÜ İÇİN GÜL DAĞITTI

Basın toplantısının ardından İBB Başkanı Kadir Topbaş 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle salonda bulunan kadınlara gül dağıttı.



Topbaş'ın konuşması

Topbaş'ın maket yanında konuşması

Topbaş'ın kadınlara gül dağıtması

Maketten görüntüler

Kabataş Transfer Merkezi'nin animasyonu

5- KONUT SEKTÖRÜNÜN YENİ FİNANSMANI "GAYRİMENKUL SERTİFİKASI" TANITILDI

* TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan,

"Bu sertifika farklı gelir gruplarını aynı projeye yatırım yapabilir noktaya getiriyor. Bana göre bizim sektörümüz açısından önemli olan konuların başında bu geliyor"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) öncülüğünde gerçekleştirilen "Gayrimenkul Sertifikası" tanıtım toplantısı yapıldı. Gayrimenkul sektöründe yeni bir finansal yatırımı aracı olacak sertifika ile gayrimenkul alacak birikimi olmayan küçük yatırımcı da, gayrimenkul projelerinden pay satın alarak projelere topraktan ortak olabilecek. İlk Gayrimenkul Sertifikası İstanbul Başakşehir'de bu yılın Şubat ayında inşaatına başlanan Park Mavera 3 projesi ile halka sunulacak. Çırağan Sarayı'nda düzenlenen tanıtım toplantısına Sertifikanın tanıtım toplantısına TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Dr. Vahdettin Ertaş, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan ve Vakıf Yatırım Genel Müdürü Kemal Şahin katıldı.

"FARKLI GELİR GRUPLARINI AYNI PROJEYE YATIRIM YAPABİLİR NOKTAYA GETİRİYOR"

Toplantıda açıklamalarda bulunan TOKİ Başkanı Turan, "Piyasalarımız için yeni bir finansal yatırım aracı olan Gayrimenkul Sertifikası'nın yerli ve yabancı yatırımcıların yanı sıra küçük birikimlerle yatırım yapmak isteyen veya konut edinmek isteyen vatandaşlarımızı da cesaretlendireceği kanaatindeyiz. Bu sertifika farklı gelir gruplarını aynı projeye yatırım yapabilir noktaya getiriyor. Bana göre bizim sektörümüz açısından önemli olan konuların başında bu geliyor" dedi.

"HEM BİZ HEM DE İŞTİRAK ŞİRKETLERİMİZ TARAFINDAN KULLANILACAK BİR METOTTUR"

Turan, "Biz bu konuya canı gönülden inanıyoruz. Biz iki boyutlu bir kuruluşuz, bizim ana işimiz sosyal konut üretmek yani konut sahibi olamayan, zorlanan vatandaşlarımıza konut yapmak. Bizim asli görevimiz bu. Ama bunu yaparken finansman modelini de kendimiz geliştiriyoruz. Bu finansman modelinin bir tanesi hasılat paylaşması metodu, şimdi inşallah Gayrimenkul Sertifikası ihracı yolu da hem biz hem de iştirak şirketlerimiz tarafından kullanılacak bir metottur" diye konuştu.

YABANCI YATIRIMCILAR DA ALABİLECEK

Açıklamaların ardından toplantının soru cevap bölümüne geçildi. SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, bu bölümde bir gazetecinin "Tapulara bir şerh işlemi uygulanacak mı? Yabancıları da satış olacak mı? Üst sınır var mı?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:

"Yabancıların pay alabilmesine de imkan sağlayacak şekilde düzenlendi. Her hangi bir üst sınır yok. Projenin tamamını bir yatırımcı alabileceği gibi çok sayıda yatırımcı da alabilir. Tapuya şerh koyma konusunda ise, projede örneğin herhangi bir bloktan 17 numaralı daireyi almak istiyorsanız ve hak sahibi, sertifika sahibi elinde yeterince sertifikası varsa ve mutlaka o daireyi almak istiyorsa ihraçcıya sertifikalarını teslim etmek suretiyle tapuya şerh koydurabilecek. 'Sertifikamı aldım daireye talibim ama vatandaşımız sertifikayı alır ileride borsada fiyat yükselirse satarım' veya 'biraz daha sertifika alırım, büyük metrekareli bir daire alırım' şeklinde bir düşüncesi varsa burada tapuya bir şerh söz konusu değil. Ne zaman bu kararı verirse o zaman şerh işlemi gerçekleşecektir"

"BU PROJEYE ORTAKLIKTIR"

Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, bir gazetecinin pay fiyatlarını sorması üzerine şu açıklamalarda bulundu:

"Bir pay şu anda 42.5 liraya satılacak. Toplam proje 126 bin 400 metrekare ticari üniteler dahil. Burada konutların bir kısmı halka arz edilecek. Konutlardaki ticarileri çıkarırsak satılık alan metrekaremiz 117 bin 612 metrekare. Bununda ilk etapta 33 bin 703 metrekarelik kısmı yani yüzde 28.6'sı, 218 dairesi. Toplam projede 723 daire vardı yani yüzde 28.6'sı, 42.5 lira pay bedeli olmak üzere halka arz edilecek. Bu bugün duyurulan bir konu. Daha öncesinden sık sık basında da yer alan metrekare daire alınacak şekildeki bir şeyin bugün olmadığını her halde anlamış oluyoruz. Buradaki sertifikanın amacı gayrimenkul projesine ortaklık. Her hangi bir daireye adresli değildir bu paylar. Bu projeye ortaklıktır. Bu proje bittikten sonra burada bir değer artışı olacaksa, bu değer artışına paralel pay nispetinde ortak olmasını temin etmektir. Bu arada bitmesine gerek yok, arada alıp ver satılabilen, ikinci elde de borsada işlem gören bir üründür"

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen Gayrimenkul Sertifikası ile vatandaşlar bir daireye değil, yeni gayrimenkul projesi Park Mavera 3'e yatırım ortağı olabilecek. Buna göre, inşaat projesi herkesin ortak olabileceği paylara bölünecek. Borsa İstanbul'da işlem görecek senetler için Vakıf Yatırım aracılığıyla herhangi bir bankadan alım yapılabilecek. Bir pay senedinin belirlenecek meblağdan satın alınabileceği sistem, inşaatın yapım süresi olan 36 ay boyunca devam edecek. Bu süreçte projeden daire satın almak isteyenler, istedikleri dairenin pay miktarı kadar senedi toplayarak dairenin tek sahibi olabilecek. Satış Vaadi Sözleşmesi ile birlikte, daire borsa işlemlerinden çıkarılacak ve dairenin tapusu hemen sahibine teslim edilecek. Gayrimenkul sahibi olmayı düşünmeyenler ise, 36 ay boyunca diledikleri zaman pay senetlerini başka yatırımcılara devredilebilecek. Proje sonunda inşa edilen gayrimenkuller açık artırmayla satılabilecek ve satış geliri pay sahiplerine payları oranında dağıtımı yapılacak.

Sermaye Piyasası Kanunu ile 2016'da yenilenen Gayrimenkul Sertifikası arzı tebliği sonrasında, ilk kez bir gayrimenkul projesinde Gayrimenkul Sertifikası sistemi uygulanıyor.



- Turan'ın açıklamaları

- Toplantıdan görüntüler

- Detaylar

