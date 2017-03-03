DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- PROF. DR. ÇİĞDEM KAĞITÇIBAŞI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)

Haber-Kamera: Özgür EREN - İSTANBUL

Psikoloji alanında yaptığı çalışmalar ve kaynak eserleri ile bilinen Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kağıtçıbaşı için Levent Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze töreninden görüntüler

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2- BAKAN MÜEZZİNOĞLU: 1 MİLYON 433 BİN 290 KİŞİYE EMEKLİ PROMOSYONU ÖDEMESİ YAPILDI (1)

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,

" (EMEKLİ PROMOSYONLARI) 1 milyon 433 bin 290 kişiye emekli promosyonu ödemesi dün itibariyle yapıldı"

" Ne kadar rekabet olursa emeklimiz kazanır. Bonusları da bekliyoruz. Emeklimize buradan söyleyeceğimiz cümle asgari alacağı rakamdır. Bunun altında bir rakam değildir. Bu taban fiyat. Daha üstünü verene daha üstünün pazarlığını da yapma hakkın var"

" (BÜYÜKANNEYE MAAŞ PROJESİ) Fiilen en geç Mart ayının 15'inde başlamış olacaklar. Gelecek yıl Mart başı itibariyle bu projenin genel değerlendirmelerini yapacağız"

" 29 bin 360 annenin arasında sezeryanla doğum yapmış olanların oranı yüzde 75, normal doğum yapmış annelerin oranı yüzde 25 civarında. Biz normal doğum yapmış anneleri puanlamada biraz destek vererek yüzde 50'sine sezeryan, yüzde 50'sine normal doğum yapmış annelere verdik"

Haber-Kamera Enver ALAS / İstanbul,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 81 ilin Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ve İşkur Müdürlerinin katıldığı 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' konulu istişare toplantısında açıklamalarda bulundu.

Emekli promosyonu ödemeleriyle ilgili bilgiler veren Müezzinoğlu, dün itibariyle 1 milyon 433 bin 290 kişiye emekli promosyonu ödemesinin yapıldığını belirtti. Müezzinoğlu, "Onlara bereketli olsun. Bazen rakam çok istediğimiz gibi olmayabilir. Ama Allah bereketini içine koyduğu zaman o bereketlerin bereketi olsun diyoruz" dedi.

Emekli promosyonları ödemesinde ilk başta bankaların öne sürdüğü bir takım şartlar olduğunu ancak buna müdahale ettiklerini kaydeden Müezzinoğlu, "Emeklimize haksızlık edemeyiz. emeklimizi zora sıkıntıya sokamayız. Emeklimize birşey vereceksek adam gibi verelim, helalinden verelim ve bereketli bir şekilde harcasın dedik. Bugün için artık bütün bu sıkıntıların ortadan kaldırdık. Yalnız, 'emekli maaşımızı sizin bankanızdan çekeceğim' diye bir protokol imzalaması yeterli olacak. Böylece promosyonu Mart, Nisan ve Mayıs aylarında tamamını yani 11 buçuk milyon emeklimiz yaklaşık 4 milyar 850 milyonun üzerinde bir promosyonu alacak"diye konuştu.

"BONUS PROMOSYON HAZIRLAYANLAR VAR"

Bazı özel bankaların promosyon ödemelerinde bonus verme hazırlığı içinde olduklarını duyduğunu vurgulayan Bakan Müezzioğlu, "İnşallah bankalarımızı rekabete açtık. Ne kadar rekabet olursa emeklimiz kazanır. Bonusları da bekliyoruz. Emeklimize buradan söyleyeceğimiz cümle asgari alacağı rakamdır. Bunun altında bir rakam değildir. Bu taban fiyat. Daha üstünü verene daha üstünün pazarlığını da yapma hakkın var. 1 milyon 433 bin 290 kişiye emekli promosyonu ödemesi dün itibariyle yapıldı" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKANNE PROJESİNDE SON DURUM

Torun bakacak 'Büyükanne Projesine' de değinen Mehmet Müezzinoğlu, yapılan müracaatlarla ilgili bilgiler verdi. Projeye başvuranların arasında yapılan ilk incelemelerin ardından 29 bin 360 annenin projeye katılma hakkı kazandığını kaydeden Müezzinoğlu, bunların içinden de 6 bin 500'ünün projelendirileceğini kaydetti.

29 BİN 360 KİŞİ ARASINDAN SEÇİLECEK

İlk değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan 29 bin 360 müracatın da yeni bir incelemeden geçeceğini vurgulayan Müezzinoğlu, şunları söyledi: "Bu 29 bin 360 annenin arasında sezeryanla doğum yapmış olanların oranı yüzde 75, normal doğum yapmış annelerin oranı yüzde 25 civarında. Biz normal doğum yapmış anneleri puanlamada biraz destek vererek yüzde 50'sine sezeryan, yüzde 50'sine normal doğum yapmış annelere verdik. Bunların yüzde 82'si sendikasız yüzde 18'i sendikalı. Bunda da sendikalı işyerlerinde müracaat eden annelere de sendika puanı vererek onların da yüzde 8 olan müracaatı yüzde 18'lere taşıdık. Bu ailelerin yüzde 49'unun geliri 1 buçuk asgari ücretin altında, yüzde 2'sinin geliri 2 asgari ücretin üzerinde yüzde 49'unun geliri ise eksik gün sayılarıyla asgari ücretin de altında olan anneler. Fiilen en geç Mart ayının 15'inde başlamış olacaklar. Gelecek yıl Mart başı itibariyle bu projenin genel değerlendirmelerini yapacağız"

görüntü DÖkümü

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-Bakan Müezzinoğlu'nun görüntüsü

-Salondakiler

-Müezzinoğlu'nun konuşması

-Genel ve detaylar

03.03.2017 - 17.19 Haber Kodu : 170303207_

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3- BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

- Vücudunun birçok yerinde bıçak yarası olduğu belirlendi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Kartal'da bir GSM operatöründe bilgisayar mühendisi olarak çalışan Volkan Karadeli (36) evinde ölü bulundu. Karadeli'nin vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yarası olduğu belirtildi.

Olay Yukarı Mahalle Bayır Sokak'ta meydana geldi. Bir GSM operatöründe bilgisayar mühendisi olarak çalışan Volkan Karadeli'nin işe gelmemesi ve telefonlara cevap vermemesi üzerine iş arkadaşları oturduğu daireye geldi. Arkadaşları kapıyı kimsenin açmaması üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak daireye girdi. Polis yerdeki hareketsiz yatan ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yarası görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler savcılığa ve olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Ölüm haberini alan arkadaşları birbirlerine sarılarak gözyaşına boğuldu. 36 yaşındaki mühendisin daireye yeni taşındığı ve yalnız yaşadığı öğrenildi.

Savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntü

-Arkadaşlarının görüntüsü

-Arkadaşlarının birbirlerine sarılarak ağlaması

-Çevrdeki vatandaşlarla röp

-Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin görüntüsü

-Cenazenin binadan çıkarılması

-Fotografları

03.03.2017 - 16.02 Haber Kodu : 170303171_

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4- YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLEN LİSELİ CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

Fatih'te iki grup arasındaki silahlı kavgada, yoldan geçerken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden lise öğrencisi 16 yaşındaki Umut Kansu'yu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Cahit D. adliyeye sevk edildi. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen şüphelinin, suçu cezaevindeyken kaldırıldığı hastanede ölen arkadaşı Halil M.'ye attığı öğrenildi.

İKİ GRUP KAVGA ETMİŞ 16 YAŞINDAKİ YOLDAN GEÇEN ÇOCUK ÖLMÜŞTÜ

Fatih, İskender Paşa mahallesinde 2016 yılının haziran ayında meydana gelen olayda iki grup arasında sokak ortasında bir meydan kavgası yaşanmıştı. Silahların da konuştuğu kavga sırasında ateşlenen silahlardan birinden çıkan mermi, olayla hiçbir ilgisi olmayan 16 yaşındaki Umut Kansu'ya isabet etmişti. Çalışmak için İstanbul'a geldiği öğrenilen lise öğrencisi Umut Kansu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

DAHA ÖNCE 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞ BİRİ CEZAEVİNDE ÖLMÜŞTÜ

Polis tarafından yapılan çalışmalar sonucu kavgaya karışan Tekin C.(35), Haluk K.(52), Cesur K.(28), ve Bülent K.(39) yı gözaltına almıştı. Yapılan soruşturmada bir grubun, bölgede hırsızlık yaptıklarını iddia ettikleri başka bir gruba müdahalesi sonucu olayın büyüdüğü ve silahların kullandığı tespit edilmişti. Olayın firari şüphelilerden Halil M. ise bir süre sonra başka bir gasp suçundan yakalanmış ve cezaevine gönderilmişti. Halil M. cezaevinde rahatsızlanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

ŞÜPHELİ ÖLEN ARKADAŞINI SUÇLADI

Polis olayın firari şüphelilerinden Cahit D.'yi önceki gün gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediği, kavgaya karıştığını ancak silah kullanmadığını iddia ettiği öğrenildi. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde olayda silah kullananın cezaevindeyken hayatını kaybeden Halil M. olduğunu söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüpheli Cahit D. tutuklanarak cezaevine gönderildi



Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye sevki

03.03.2017 - 16.27 Haber Kodu : 170303185

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5- BEYAZIT MEYDANI'NDA İSRAİL PROTESTOSU

Haber: Süleyman KAYA Kamera: İbrahim AKTÜRK /İSTANBUL,()

Beyazıt Meydanı'nda toplanan Türkiye Gençlik Vakfı üyesi bir grup, İsrail'in camilerden hoparlörle ezan okunması yasağını protesto etti. 'Ezan Sesimiz, Kudüs Şerefimizdir' yazılı pankart açan grup İsrail alehine slogan attı.

Türkiye Gençlik Vakfı üyesi yaklaşık 30 kişi, İsrail'in camilerde ezanın hoparlörle okunması yasağını protesto etmek için Cuma namazı sonrası Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Grup, 'Ezan Sesimiz, Kudüs Şerefimizdir' yazılı pankart açan grup, 'Kudüs bizimdir bizim kalacak', 'Kudüs ezansız kalmayacak', 'Müslüman uyama kardeşine sahip çık', 'Siyonist İsrail', şeklinde slogan attı. Grup üyelerinden biri ezan okudu. Türk bayrakları taşıyan grup, yapılan basın açıklamasının ardından polisin geniş güvenlik önlemleri altında sessiz bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun Cuma namazı çıkışı meydanda toplanması

-Kalabalıktan detay görüntü

-Pankartlar, sloganlar

-Eylemcilerin tekbir getirmesi

-Kuran okunması

-Basın açıklaması

-Ezan okunması

-Detaylar

03.03.2017 - 16.16 Haber Kodu : 170303177_

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6- ÖĞRETMEN GRAMMEŞİN'İN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASI; SANIĞIN MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ



Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL

Kadıköy'de zihinsel engelliler öğretmenliği yapan Bahadır Grammeşin'in öldürülmesine ilişkin 5'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada esas hakkında mütalaa verildi.

Mütalaada, bir tutuklu sanık için müebbet hapis ve 20 yıldan 35 yıla, 4 tutuklu sanık için de 12 yıl 6 aydan 21 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Mütalaada 5 tutuksuz sanık hakkında da, "Yaralamaya iştirak", "Yaralamaya teşebbüs", "Tehdit" ve "Suçta kullanılan eşyaların gizlenmesi" suçundan değişen oranlarda hapis cezası istendi.

Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar Yahya Burak Ataç, Murat Topraktepe, Erkan Çınar, Cemal Diri, Mert Nikelay ile tutuksuz sanıklar Serhat Ali Güney, Hasan Özcan katıldı. Maktül Bahadır Grammeşin'in ablası Başak Grammeşin ile tarafların avukatlar da duruşmada hazır bulundu.

Duruşma savcısı Ercan Ateş, esas hakkında mütalaasını sundu. Mütalaada, maktül Bahadır Grammeşin'in arkadaşları ile eğlenceden döndüğü sırada sanıkların guruptaki kızlara laf atması nedeni ile taraflar arasında tartışma çıktığı belirtildi. Mütalaada tutuklu sanık Erkan Çınar hakkında bıçakla maktül Bahadır Grammeşin'i "Kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis, guruptaki Çağrı Konca ve Halil Bağrıyanık'ı "Öldürmeye teşebbüs" suçundan iki kez 9 yıldan 15 yıla hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Erkan Çınar için, "Tehdit" suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar ceza istendi.

Mütalaada, diğer tutuklu sanıklar Yahya Burak Ataç, Mert Topraktepe, Cemal Diri ve Mert Nikelay hakkında, "Kasten adam öldürmeye yardım", "Tehdit" ve "Kasten yaralamaya iştirak" suçlarından hapis cezaları ile cezalandırılmaları istendi.

Mütalaada tutuksuz sanıklar Hasan Özcan, Ercan Arslan, Serhat Ali Günay, Oğuzhan Çiftçi ve Soner Akça hakkında, "Yaralamaya teşebbüs", "Yaralamaya iştirak", "Tehdit", "Suçta kullanılan eşyaların gizlenmesi" suçlarından 12 yıl 6 aydan 21 yıl 6 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Savcının, "Kasten öldürme", "Öldürmeye teşebbüs", "Yaralama" ve "Tehdit" suçlarından cezalandırılmaları şeklindeki görüşüne katıldıklarını söyleyen müşteki Avukatı İbrahim Burak Eskici, sanıklar hakkında indirim maddelerinin uygulanmamasını istedi.

Sanıkların avukatları ise mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istediler.

Mahkeme, tarafların esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, hayatını kaybeden Bahadır Grammeşin'in 9 Mayıs 2015 tarihinde Kadıköy'de arkadaşları ile birlikte bir arkadaşlarının askere gitmesi nedeniyle düzenlenen eğlenceye katıldıkları anlatıldı. Grammeşin ve yanında bulunan arkadaşlarının mekandan ayrılarak evlerine gitmek üzere dağınık olarak yürüdükleri sırada tanımadıkları 2 kişinin arkadaş grubunda bulunan kadınlara sözlü tacizde bulundukları ifade edilen iddianamede, iki grup arasında tartışma çıktığı kaydedildi.

MÜEBBET VE 15'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, karşı gruptan Erkan Çınar'ın elindeki bıçağı Grammeş'in kasık bölgesine sapladığı belirtilerek, hastaneye kaldırılan Grammeş'in hayatını kaybettiği anlatıldı. Şüpheli Erkan Çınar'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, diğer şüpheliler Cemal Diri, Mert Nikelay, Murat Topraktepe ve Yahya Burak Ataç'ın "kasten öldürmeye yardım etme" ve "yaralama" suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamede, diğer sanıklar Soner Açık, Oğuzhan Çiftçi, Serhat Ali Günay, Hasan Özcan ve Ercan Arslan'ın ise "yaralama", "silahla tehdit" ve "suç delillerini yok etme" gibi değişik suçlardan cezalandırılmaları talep edildi.