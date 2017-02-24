DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4



(GÖRÜNTÜYLE YENİDEN)

1- MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ'Nİ KUNDAKLAYAN KİŞİ TUTUKLANDI

* Tutuklanan Mehmet Ali Aligül,

"Abdülhamit Han'ın torunuyum ben. Kimseye pabuç bırakmam. Olmasaydı iyiydi ama ve lakin benim dedelerime laf atacak kimse bir daha böyle bir şey yapmasın"

Haber: Arzu KAYA, İstanbul

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan ve adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Mehmet Ali Aligül, "Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI...

Sabah saatlerinde emniyetten 2. kez Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Mehmet Ali Aligül hakim karşısına çıktı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı veren 8. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan Aligül, "Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" suçundan tutuklandı.

"OLMASAYDI İYİYDİ AMA..."

Adliye çıkışında cezaevine götürülürken basın mensuplarına konuşan Aligül, "Abdülhamit Han'ın torunuyum ben. Kimseye pabuç bırakmam. Olmasaydı iyiydi ama ve lakin benim dedelerime laf atacak kimse bir daha böyle bir şey yapmasın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Aligül'ün adliye önünde yürümesi

-Konuşması

-Polis aracına bindirilmesi

24.02.2017 - 15.07 Haber Kodu : 170224121_

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2- "ÖLÜM YOLUNDA" HAFRİYAT KAMYONU SÜRÜCÜSÜYLE MAHALLELİNİN KAVGASI

* Arnavutköy Milli Egemenlik Caddesi, döküm sahasına giden hafriyat kamyonunlarının en fazla kullandığı caddelerden biri. Caddede daha önce hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti.

* Caddesi kullanan çevre sakinleri hafriyat kamyonlarının saçtığı tehlike nedeniyle tepkili. Çocuklar her gün onlarca hafriyat kamyonunun geçtiği caddeden sağ salim evlerine ulaşmaya çalışıyor.

* Mahalli de bu yüzden dün caddeyi trafiğe kapattı. Mahallelinin tartıştığı hafriyat kamyonu sürücüsü, yolu kapatan kalabalığın üzerine aracını sürdü. Bunun üzerine ortalık karıştı

* Elinde sopayla kalabalığı kovalayan sürücüye mahalleyi taş atarak karşılık verdi.

* Yaşanan olaylar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

Onlarca hafriyat kamyonu, Arnavutköy İstiklal Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi'ni kullanarak İhsaniye Mahallesi'ndeki moloz ve hafriyat döküm sahasına gidiyor. Boğazköy İlköğretim Okulu'nun da bulunduğu caddede çocuklar aileleriyle birlikte okullarına sağ salim ulaşmaya çalışıyor. Bu nedenle de mahalle sakinleri neredeyse dakikada bir geçen hafriyat kamyonlarından oldukça şikayetçi.

ÜZERLERİNE KAMYONU SÜRDÜ

Dün de bir grup hafriyat kamyonlarının caddeden geçmemesi için yolu kapattı. Bunun üzerine mahalle sakinlerinin tartıştığı hafriyat kamyonu şoförü yolu kapatan mahallelinin üzerine kamyonu sürdü. Araçtan inen sürücü daha sonra da elinde sopayla kalabalığı kovaladı. Mahalleli ise sürücüye taş atarak karşılık verdi. Mahallede yaşanan olaylar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"KAMYONLARIN BU YOLDAN GEÇMESİ DE YASAK"

Olayların ardından bugün de mahallede hafriyat kamyonunlarının saçtığı tehlike görüntülendi. Okullarından çıkan öğrenci ve veliler evlerinin yolunu tutarken caddeden ise onlarca hafriyat kamyonunun geçtiği görüldü. Daha önce farklı tarihlerde hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalarda 3 kişinin öldüğünü belirten mahalle sakinleri tepkili.

Cevdet Kaya, "Kamyonların bu yoldan geçmesini kesinlikle istemiyoruz. Kamyonların güzergahı bu yol değil, yeni yapılan otoban. Burada ne set var ne bir engel var, çocuklar okula gidemiyor. Burada 3 ölümlü kaza oldu. Yetkilerden bir çözüm istiyoruz. Bu yoldan kamyonların geçmesi de yasak. Buna bir çözüm bulunsun" dedi.

Dünkü olayları da anlatan mahalle sakini, "Dün de mahallenin gençleri kamyonların bu yolu kullanmaması için şoförlere uyarıda bulunuyor. O esnada şoför kamyonu gençlerin üzerine sürüyor. Daha sonra da sopayla gençlerin üzerine yürüyor" diye konuştu.

"HAFRİYAT KAMYONLARI BURADAKİ İNSANLARIN CANINI TEHLİKEYE ATIYOR"

Bir yıldır kamyonların caddeyi kullanmaması için mücadele ettiklerini belirten Mustafa Vural ise, "Legal olmayan bir durum gerçekleşiyor. Bu duruma yetkililer çözüm bulamadığı için bu sefer mahalleli kendi çözüm bulmak için yol kapatıyor. Hafriyat kamyonları sefer başına 50-100 lira daha fazla kazanmak için buradaki insanların canını tehlikeye atıyor. Kullanmaları gereken güzergah yerine burayı kullanıyorlar" ifadesini kullandı.

"BİRİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR?"

Nurten Aslan Çakmak adlı mahalle sakini de, "Biz buradan kamyonların geçmesini istemiyoruz. Ardı ardına kamyonlar geçiyor, çocuklarımızın da hayatı tehlikeye giriyor. İlla birinin mi ölmesi gerekiyor, bu durumun çözüme kavuşması için" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Yolu kapatan grup

-Şoförün kamyonu kalabalığın üzerine sürmesi

-Şoförün elinde sopayla kalabalığı kovalaması

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Caddeden geçen kamyonlar

-Okullarına giden onlarca öğrenci

-Okuldan detay

-Sırasıyla röpler.

-Genel ve detaylar

24.02.2017 - 14.25 Haber Kodu : 170224114_

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3- BAKAN ZEYBEKCİ'DEN YABANCI YATIRIMCILARA: GELİN KONUŞALIM



Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ İSTANBUL/

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)'nin Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen 36'ncı Genel Kurul toplantısı'na katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yabancı işadamlarına yatırım çağrısında bulundu.



"TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYMA ZAMANI"

Türkiye'yi sürdürülebilir bir şekilde, ısrarla, inatla özel sektör eliyle üreterek, büyütmek gibi kesin bir planları olduğunu ifade eden Bakan Nihat Zeybekci, "Artık laf üstüne laf yetiştirme, laf koyma değil taş üstüne taş koyma zamanı" dedi.

Hükümet olarak Türkiye'yi üretime ve ihracata dayalı, özel sektör ve yabancı sermaye eliyle büyütmeye yönelik bir politikaları da olduğunu söyleyen Zeybekci, bu yönde çok önemli kararlara ve düzenlemelere imza attıklarını belirtti. Bakan Zeybekci, Türkiye'nin sürdürülebilir bir şekilde, her yıl yaklaşık yüzde 6-6.5 oranında büyümek zorunda olduğunu, işsizliğin azalması için bu büyüme performansına ihtiyaç olduğunu dile getirerek Türkiye için yabancı sermayenin bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Bu büyümeyi gerçekleştirebilmek için Türkiye'nin kendi kaynaklarının yeterli olmadığını bu yüzden de Türkiye'nin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına ihtiyacı olduğunu ifade eden Nihat Zeybekci, "Türkiye'de yatırım ortamını ve yatırım iklimini yabancı sermaye için cazip hale getirmek zorundayız, Bunu da yaptık yapıyoruz. Eksiklerimiz var bunları da biliyoruz. Ama artık çok büyük bir mesafe katettik" diye konuştu



"TÜRKİYE 15 TEMMUZ'DA STRES TESTİNDEN GEÇTİ"

15 Temmuz'da Türkiye'de bir demokrasi zaferi ve devrimi gerçekleştiğini söyleyen Bakan Zeybekci, bundan sonra Türkiye'de demokrasinin tehdit altına girdiği bir dönemin yaşanmayacağı konusunda güvence vererek "15 Temmuz'dan sonra bu ülkenin ekonomisi de bürokrasisi de devlet yapısı da dünyadaki hiçbir ülkenin tabi olmadığı bir stres testinden geçti ve bunu da başarıyla geçti. 18 Temmuz günü bu ülkede tüm bankacılık sistemi dünyadaki tüm bankacılık sistemiyle entegre bir şekilde tüm faaliyetlerini yerine getirebilir haldeydi. Tüm menkul kıymetler ve emtia piyasaları tıkır tıkır işler haldeydi" şeklinde konuştu. Yaşanan bu sürecin bedelinin de faiz ve döviz kurlarında yaşanan yükselişlerle ödendiğini ifade eden Zeybekci, Türkiye'nin 2016 yılında yaşananlara rağmen mükemmel bir performans gösterdiğini dile getirdi.

CARİ AÇIK VE BÜYÜME

Ekonomide gerçekleşen rakamlarla ilgili net sonuçlar üzerinden konuşmayı tercih ettiğini söyleyen Bakan Nihat Zeybekci, 2016 yılı cari açığı için de yaklaşık bir rakam verdi. Zeybekci, 2016 yılında, yaşanan olumsuzluklara rağmen cari açığın yüzde 4'ün altında olacağını vurguladı. 'Büyüme' tarafında, 2016 yılı'nın son çeyreği için iyi bir artı rakamın gerçekleşmesini beklediklerini belirten Zeybekci, ekonomik büyümenin 2017'de de süreceğini söyledi.

YABANCI YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Konuşmasının son bölümünde Türkiye'nin enerji, ulaştırma, sağlık gibi çeşitli sektörlerdeki potansiyeline vurgu yapan Nihat Zeybekci, yatırım çağrısında bulundu. Salonda bulunan işadamlarına yatırım konusundaki teşvikleri de hatırlatan Zeybekci, "Dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi de şu anda hayatta. Yatırım için ne düşünüyorsanız düşünün, gelin konuşalım. Şartlarını beraber belirleyelim" dedi. Bakan Zebekci, 6745 sayılı yasayla TBMM'nin, yatırımların desteklenmesi konusunda hükümeti yetkilendirdiğini ve yatırımcılar için istedikleri zaman yeni düzenlemeler yapabileceklerini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

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-Nihat Zeybekci'nin konuşması

-Toplantı salonundan görüntüler

-Genel ve detaylar



24.02.2017 - 14.40 Haber Kodu : 170224119_

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4- İŞADAMI MEHMET KAZANCI'NIN OĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

* 34 yaşında ölen Metin Kaan Kazancı'nın tabutuna Beşiktaş bayrağı örtüldü.

* Çok sayıda ünlü isim cenazeye katıldı.



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL -

İşadamı Mehmet Kazancı'nın oğlu Metin Kaan Kazancı, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin büyük enerji şirketlerinden Aksa Enerji'nin bağlı bulunduğu Kazancı Holding'in ortağı Mehmet Kazancı'nın oğlu Metin Kaan Kazancı, 7 yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. 2009 yılında İstanbul'da trafik kazası geçiren Metin Kaan Kazancı, uzun süre yoğun bakımda kaldı. Tedavisine Almanya'da devam eden 34 yaşındaki Metin Kaan Kazancı, tek akciğerle yaşamını sürdürdüğü için kazanın ardından ağır bir tedavi süreci geçirmişti.

TABUTA BEŞİKTAŞ BAYRAĞIYLA ÖRTÜLDÜ

Metin Kaan Kazancı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Baba Mehmet Kazancı cami girişinde taziyeleri kabul etti. Annesi Beşiktaş bayrağı örtülen tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeye ailenin yanı sıra, İşadamı Nihat Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, eski futbolculardan Rüştü Reçber, Mehmet Özdilek, Rıdvan Dilmen, Ali Gültekin de katıldı.

Metin Kaan Kazancı'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Baba Metin Kazancı'nın taziyeleri kabul etmesi

-Cenazenin görüntüsü

-Tabutun üzerindeki Beşiktaş bayrağı

-Anne Esin Kazancı'nın tabuta sarılarak ağlaması

-Dua etmesi

-Dede Ali Metin Kazancı'nın görüntüsü(tekerlekli sandalyede)

-Cenazeye gelenlerden görüntü

-Cenaze namazının kılınası

-Genel ve detay görüntüler

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5- GAZİOSMANPAŞA'DA PAZAR DENETİMİ



* Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, mahalle pazarında esnafı denetledi. Kurallara uymayan pazarcılara ceza kesildi.



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, zabıta ekipleriyle birlikte Yıldız Tabya Mahallesi Yaylabaşı Sokak'ta kurulan mahalle pazarında denetim yaptı. Tezgahların uygunluğunu denetleyen Usta, denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen bazı esnafa ceza yazdırdı.



TERAZİ VE ETİKET DENETİMİ

Pazarcı esnafının kullandığı terazilerin, tezgahın ön tarafında olup olmadığını ve ürünlerin etiketleri denetleyen Başkan Usta, esnafa yaptıkları uygulamaların faydalarını anlattı. Öte yandan pazarlarda iyi sebze-meyvenin tezgahın ön kısmına, kötülerinin arka tarafa konulduğunu belirten Usta, "Bu durumun önüne geçmek istiyoruz. Hem de tartıların ön tarafta olmasıyla vatandaşların aldığı ürünün eksik tartılmasının önüne geçeceğiz" dedi.



109 LİRA CEZA

Usta, denetlediği bir peynircinin fiyat etiketlerini koymaması üzerine ceza kesilmesini istedi. Esnafa zabıta ekipleri tarafından Kabahatler Kanunu'na göre 109 lira ceza kesildi.



"ZABITA DA TARTIYOR"

Vatandaşların aldıkları ürünlerin kilolarında bir hile yapılıp yapılmadığını anlaması için belediye tarafından pPazar yerlerinin bazı noktalarına terazi konuldu. Bir zabıtanın başında beklediği terazide vatandaşlar aldıkları ürünleri tartabilecek. Eğer bir hile varsa zabıta ekipleri de o esnafa ceza kesecek.



PAZARCILARA POŞET DAĞITIMI

Yapılan denetim sonrasında açıklamalarda bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Pazar yerlerini denetliyoruz. Pazar yerlerinde hijyenik olmayan ortam oluşuyor. Özellikle Pazar toplandıktan sonra çöpler oluşuyor. Her esnafın oluşan çöplerini vermiş olduğumuz çöp poşetlerine biriktirmesini istiyoruz. Akşamları gelip temizlik işçilerimiz bunları topluyor. Bunu yapmayan esnafa ceza işlem uyguluyoruz" dedi.



VATANDAŞIN GÖZÜ ÖNÜNDE TARTI

Başkan Usta yaşlı bir kadına pazar alışverişin de yardım etti. Kadının aldıklarının parasını ödeyen Usta daha sonra zabıta tarafından konulan terazide aldıklarını tartarak, hile yapılıp yapılmadığını da denetledi. Öte yandan pazarcılar da uygulamanın iyi olduğunu ve vatandaşların memnun kaldığını belirtti.



Görüntü dökümü:

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-Pazardan detaylar

-Usta'nın pazarı gezmesi

-Esnaf ile konuşması

-Uygulamalarını anlatması

-Belediye tarafından konulan teazi

-Zabıta ekipleri

-Peynirciye ceza kestirmesi

-Peynircinin konuşması

-Yaşlı kadınla alış veri yapması

-Terazi ile tartmaları

-Esnafla ropörtaj

-Genel ve detaylar



24.02.2017 - 15.06 Haber Kodu : 170224120_