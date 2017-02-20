DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- KÜÇÜKÇEKMECE'DE DOGALGAZ PATLAMASI: 1'İ AĞIR 7 YARALI (2)

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - İSTANBUL

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 3 katlı binanın girişindeki pastanede doğalgazdan kaynaklanan patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kanarya Mahallesi'nde bir binanın girişindeki pastanede saat 14.15 sıralarında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazdan kaynaklandığı belirtilen patlamada ilk belirlemelere göre biri ağır 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, hastaneye kaldırılırken patlamada binada büyük çapta hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Olay yerinden görüntü

-Yaralının götürülmesi

20.02.2017 - 14.50 Haber Kodu : 170220110_

20.02.2017 - 15.16 Haber Kodu : 170220115

===========================

2- AZİZ YILDIRIM'DAN SİLİVRİ'DE AÇIKLAMA (1)

Haber: Ümit TÜRK - Kamera: Güven USTA - İSTANBUL

FETÖ/PDY'nin "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan dava bugün Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısında bulunan duruşma salonunda başladı. Duruşma için Silivri'ye gelen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, açıklama yaptı.

Görüntü Dökümü:

---------

-Yıldırım'ın açıklamaları

20.02.2017 - 15.00 Haber Kodu : 170220112

==============================

3- BAŞSAVCILIK'TAN MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ'NDEKİ KUNDAKLAMAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı,

"Failin kimlik tespiti ile yakalanmasına yönelik başsavcılığımızca güvenlik güçlerine gerekli talimatlar verilmiş ve geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır"

Haber: Arzu KAYA, İstanbul

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

"GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'nca yapılan yazılı açıklamada, "20.02.2017 tarihinde saat 01.30 sıralarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından yanıcı madde dökülmek suretiyle çıkarılan yangın sonucunda olaya anında müdahale edilerek yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındığı ve binada maddi hasarın meydana geldiği tespit edildi" denildi.

Açıklamada, "Olay yerinden elde edilen kamera görüntülerindeki failin kimlik tespiti ile yakalanmasına yönelik başsavcılığımızca güvenlik güçlerine gerekli talimatlar verilmiş ve geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yeraldı.



==========================

4- İSTANBUL BAROSU'NDAN BAŞSAVCIVEKİLİ KAYAFOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Haber : Serpil KIRKESER / İstanbul

İstanbul Barosu, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu hakkında, "Kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

BARO YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, " Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu'nun Twitter hesabından 'Referandumda hayır diyeceklerin dikkatine: Vereceğiniz hayır oyu aynı zamanda PKK'ya destek oyudur. Haberim yoktu demeyin' şeklinde paylaşımda bulunduğu 18 Şubat 2017 tarihli gazetelerde haber yapılmıştır. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan anayasa değişikliğine ilişkin referandumda hayır oyu verecekleri PKK destekçisi olarak ilan etmek, hayır diyenleri terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, dolayısıyla Türk Ceza Kanunu anlamında terör örgütü üyesi ilan etmek, kişilerin siyasi düşüncesini değiştirmesini alenen zorlamak suçunu oluşturur" denildi.

SORUŞTURMA AÇILMASI TALEP EDİLDİ

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Hesabında bu duyuruyu yapan bir Cumhuriyet Savcı vekili olup, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle bu suç işlenmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' başlıklı 115/1. Maddesinde '(1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan men eden kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' denilmiştir. 'Ortak Hüküm' başlıklı 119/1-e maddesinde ise '(1) Eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme, konut dokunulmazlığının ihlali ile iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarının, kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır denilmektedir. Yukarıda belirtilen olay nedeni ile şüpheli hakkında gerekli soruşturma yapılarak hakkında kamu davası açılmasını arz ve talep ederiz"



==========================

5- LGBTİ ÜYESİ BULUT ÖNCÜ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Cinsel sağlık üzerine yaptığı çalışmalar ile bilinen LGBTİ üyesi Bulut Öncü, bindiği taksinin bu sabah Maltepe sahilde kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Maltepe Sahilyolu Piri Reis Caddesi'nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Cinsel sağlık üzerine yaptığı çalışmalar ile bilinen LGBTİ üyesi Bulut Öncü, bir toplantıya katılmak için bir süre önce İstanbul'a geldi.

TAKSİYLE TRENE GİDİYORDU

Burada işlerini halleden Öncü, tren ile Konya'ya gitmek üzere taksiye bindi. Yunus Emre Yavuz yönetimindeki taksi Kartal istikametine seyrederken zeminin ıslak olması nedeniyle kaydı.

TAKSİ TAKLA ATTI

Sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi trafik ışıklarına ve yön levhalarına çarparak takla attı. Kazada, taksi sürücüsü Yavuz ve Bulut Öncü yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Kartal Devlet Hastanesi'ne götürdü.

ÖNCÜ, KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan LGBTİ üyesi Bulut Öncü tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Sürücü Yunus Emre Yavuz'un ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öncü'nün arkadaşı Zübeyir Kavuk, kendisinin toplantıya katılmak için İstanbul'a geldiğini, dün akşam birlikte oturduklarını, bu sabah ise taksi ile kaza yaptığını öğrendiklerini söyledi.

CENAZE KONYA'DA DEFNEDİLECEK

Bulut Öncü'nün cenazesi Soğanlık'taki gasilhaneye götürüldü. Cenazenin Öncü'nün akınları tarafından alınarak defnedilmek üzere uçakla Konya'ya götürüleceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

--------

-Olay yeri

-Devrilen tabela

-Zarar gören ağaçlar

-Kırık araba parçaları

-Devlet Hastanesi

-Gasilhane

-Barış Öncü'nün arkadaşı ile röportaj

-Öncü'nün arkadaşları

-Gözyaşı dökülmesi

-Genel ve detay

20.02.2017 - 15.41 Haber Kodu : 170220134

===========================

- PROF.DR. KABOĞLU: BU DESTEK BİZE UMUT VERİYOR

* KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu,

"Akademisyenlerin ihracına karşı Türkiye'den ve yurtdışından çok büyük bir destek söz konusu. Bize yapılanlar büyük haksızlığa ve yargısız infaza geçen bir yaptırım. Bu destek bize umut veriyor. Türkiye'nin geleceği için moral veriyor"

Haber - Kamera: Enver ALAS , İstanbul /

İstanbul Barosu'na bağlı bir grup avukat, Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilen hukukçu akademisyenlerle bir araya geldi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Başar Yaltı'nın da aralarında olduğu avukatlar, İstanbul Barosu'nun Beyoğlu'ndaki merkezinde ihraç edilen akademisyenlerle birlikte ortak basın açıklaması yaptı.

Avukatlar adına açıklamayı okuyan Avukat Arzu Becerik, ihraç edilen hukukçu akademisyenlerin yanında olacaklarını ve her türlü hukuki desteği vereceklerini belirtti. Becerik, "Akademisyenlerin çalışmaları; yazıları, kitapları, toplumu bilgilendirme için katıldıkları toplantılar, söyledikleri ve derste öğrencilerine açıkladıklarıdır. Tüm bu emekleri ve ürünleriyle ve ülkelerine karşı sorumluluk anlayışlarıyla itibar sahibi olur ve saygı görürler. Bir gece yayınlanan KHK onları suçlu yapamaz, itibarsızlaştıramaz" dedi.

BAŞAR YALTI: İTİBARSIZLAŞAN O ÜNİVERSİTELERDİR"

Toplantıda konuşan TBB Başkan Yardımcısı Başar Yaltı, İbrahim Kaboğlu'nun Cumhuriyet devriminin Türkiye'ye sağladığı kazançların önder isimlerinden biri olduğunu belirterek, onun üniversiteden uzaklaştırılma çabasının boşuna olduğunu söyledi. Yaltı, "Üniversiteden uzaklaştırarak etkisizleştirerek onu itibarsızlaştırmak isteyenler bilsinler ki itibarsızlaşan o üniversitelerdir. Şuan da üniversiteleri itibarsızlaştıran yöneticileridir" diye konuştu.

"İBRAHİM KABOĞLU'NUN YANINDA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başar Yaltı, "Bugün Türkiye Barolar Birliği olarak İbrahim Hoca'nın yanında, onu destekleyen her türlü oluşumun içinde yer almaya devam edeceğiz. Yapılan sadece onun şahsına değil onun şahsında ilerici bütün donanımlılara karşı yürütülmekte olan engelleme savaşıdır. Amaçları o islamcı hilafeti yeni anlamıyla kurma çabasıdır. Buna izin vermemeliyiz, vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

KABOĞLU: BU DESTEK BİZE UMUT VERİYOR

Toplantıda konuşan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise ihraç edilen akademisyenlere sahip çıkılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek avukatlara ve Türkiye Barolar Birliği'ne teşekkür etti.

15 Temmuz darbe girişimiyle hiçbir ilgisi olmayan çok sayıda kişinin ihraç edilmesiyle bir tasviye sürecine girildiğini vurgulayan Kaboğlu, "Akademisyenlerin ihracına karşı Türkiye'den ve yurtdışından çok büyük bir destek söz konusu. Bize yapılanlar büyük haksızlığa ve yargısız infaza geçen bir yaptırım. Bu destek bize umut veriyor. Türkiye'nin geleceği için moral veriyor" şeklinde konuştu.

İhraç edilen hukukçu akademisyenlerden Dr. Mehmet Cemil Ozansü de mücadelelerinin devam edeceğini belirterek, "Bizlerin örgütlü tutumuyla, kendi meslek kuruluşlarımızı bir araya gelmesiyle bundan zaferle çıkacağımızı, umudumuzun yükseldiğini paylaşmaş isterim" ifadelerini kullandı.

Toplantıya Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun yanı sıra ihraç edilen hukukçu akademisyenlerden Yrd. Doç.Dr. Ceren Akçabay, Araştırma Görevlisi Barkın Asal, Dr. Mehmet Cemil Ozansü katıldı. Öte yandan toplantıya HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ile eski CHP Milletvekili Ercan Karakaş da katılarak destek verdi.



Görüntü Dökümü

--------------------

-Baro'daki toplantıya katılanlar

-Avukatlar adına yapılan açıklama

-Arzu Becerik'in açıklamayı okuması

-Başar Yaltı'nın konuşması

-İbrahim Kaboğlu'nun konuşması

-Mehmet Cemil Ozansü'nün konuşması

-Genel ve detaylar

20.02.2017 - 15.42 Haber Kodu : 170220135_

====================

TURİSTLERİ SOYAN SAHTE POLİSLER BÖYLE YAKALANDI

Haber: Ali AKSOYER / İSTANBUL()

İstanbul'da giydikleri polis yelekleri yolda çevirdikleri turistlere kendilerini polis olarak tanıtan ve uyuşturucu araması yapacaklarını söyleyerek elçabukluğuyla paralarını çalan İran uyruklu 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı. Filmleri aratmayan bir operasyonla yakalanan ve 8 olay gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

UYUŞTURUCU ARAMASI YAPACAKLARINI SÖYLEYİP ÇALMIŞLAR

Fatih ve Beyoğlu ve Sarıyer'de gerçekleşen olayların mağdurlarının Suudi Arabistan, Filipin, Bahreyn ve Mısır uyruklu kişiler olduğu tespit edildi. Şüphelilerin polis yelekleri giydikleri, yolda çevirdikleri turistlere kendilerini uyuşturucu polisi olarak tanıttıkları ortaya çıktı. Daha sonra sözde arama yapan şüphelilerin, bu sırada el çabukluğu ile kurbanlarının paralarını çaldıkları öğrenildi.

FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntüleri ve mağdur kişilerin ifadelerinden önce şüphelilerin eşkalini belirledi. Ekipler şüphelilerin kullandığı kiralık aracın plakasından kısa süre sonra suçluların kimliklerine ulaştı. Fatih bölgesinde takibe alınan otomobil, 4 gün önce polis ekipleri tarafından durduruldu. Kendilerini aracın içine kilitleyen şüpheliler, polis ekipleri tarafından filmleri aratmayan bir operasyonla gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER iRAN UYRUKLU ÇIKTI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin 2'si kadın 5 kişinin İran uyruklu oldukları tespit edildi. Şüpheliler Vali F.(46), Ali Rıza A.(36), Ali G.(26) ile Roupranı S.(45) ve Bahareh B.(30) Emniyet müdürlüğünde paralarını çaldıkları bazı mağdurlar tarafından teşhis edildi.

POLİS YELEĞİ VE KELEPÇE BULUNDU

Şüphelilerin yakalandıkları otomobilde yapılan aramada olaylar sırasında kullandıkları polis yelekleri, bir sahte polis kimliği ve bir kelepçe ele geçirildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Şüphelilerin yakalanması

-Şüphelilerin adliyeye sevki

20.02.2017 - 15.11 Haber Kodu : 170220114