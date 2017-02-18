DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4



1- DENİZ BAYKAL: BU OY OLAĞANÜSTÜ ÖNEMLİ, SAKIN HA TAPUYU KAPTIRMAYIN

"Bugün Türkiye'de giderek yükselen, kabaran 'anayasaya hayır' dalgası var. Bu Türkiye'nin her yerinde var. Bunu anlamak lazım. Bu siyasi bir partinin organize ettiği, yönlendirdiği 'hayır' dalgası değildir"

"Bu halkın tepkisini, milletin tepkisini, toplumun içinden gelen, yürekten gelen, akıldan gelen bu tepkisini siyasallaştırmaya, terörize etmeye çalışıyorlar. Yok PKK'lılarmış, yok FETÖ'cülermiş, vatan hainleriymiş. Türkiye'yi bugünlere getiren o güzellikleri savunmak için herkes 'hayır' diyor" şeklinde konuştu"

"Bu oyu çok kıymetli, bu oyunuzun kıymetini bilin, bu oy olağan üstü önemli. Sakın ha tapuyu kaptırmayın. Hem gecekondunun tapusunu, hem de devletin tapusunu. İkisi de senin elinde, ikisi de senin hakkın"

"Türkiye'de şimdi, zaten bir tek adam vesayeti vardı, bu anayasal güvencelere bağlanmış bir tek adam vesayetidir. Gerçek vesayet bu anayasadadır. Vesayet lafıyla bunu izah etmek hiç bir şekilde mümkün değildir"

"Mesela birisine komplo yapmış olsa ve bu komplo zaman içinde yavaş yavaş şekillense. İşaretleri çıkmaya başladı, davalar açıldıkça açıklamalar gelecek, öyle gözüküyor. Kimin talimatıyla, kimin yönlendirmesiyle bu işler olduğu ortaya çıksa. Bir ondan mahkumiyet olsa. Onun statüsü ne olacak. Bu görevi ile ilgili bir suç değil, başka bir şey bu, adi bir suç. Ne olacak o zaman"

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

CHP Antalya Milletvekili ve CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal, partisinin Zeytinburnu'nda düzenlediği referandumla ilgili toplantıya katıldı. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'ndeki toplantıya Baykal'ın yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat da katıldı. Toplantıda konuşan Deniz Baykal, "Bugün, ülkemizin tarihi bir kırılma noktasına doğru yaklaştığı bu aşamada büyük bir milli görev duygusu içinde Zeytinburnu'ndan başlayarak bir görev yapmak üzere yola çıkıyoruz. Ülkemize hayırlı olsun, Allah mahcup etmesin, inşallah hep birlikte ülkemizin layık olduğu, hak ettiği güzel sonuçları sağlarız" dedi.

"BURADA SİYASET YAPMAK İÇİN DEĞİL BİR VATAN GÖREVİ YAPMAK İÇİN BİRARADAYIZ"

Baykal, "Bugün burada bir siyasi parti toplantısı yapmıyoruz, bir siyasi parti tartışması içinde değiliz. Elbette hepimizin siyasi kimliği vardır. Umut ediyorum bu salonda, bu muhteşem buluşmada bir arada olduğumuz değerli arkadaşlarım bizimkilerden daha farklı bir siyasi kimliği vardır. Biz burada günlük anlamda siyaset yapmak, parti tartışmak üzere buluşmadık. Burada siyaset yapmak için değil bir vatan görevi yapmak için bir aradayız. Anlayışımız burada milli bir sorumluk duygusu içinde, bir milli duyarlılık içinde, hangi siyasi anlayışa sahip olursa olsun, hangi etnik kimlikten olursa olsun, hangi inançtan, mezhepten olursa olsun Türkiye'nin bütün insanlarını daha iyi günlere taşıyacağına inandığımız bir anayasal düzeni savunmak için bir arada bulunuyoruz" diye konuştu.

"BU ANAYASA TASLAĞI TEPEDEN İNME BİR ANAYASA TASLAĞIDIR"

Deniz Baykal, "Bu ihtiyaç nereden çıktı? Niçin Türkiye birden bire bir anayasa krizi içine çekildi. Böyle bir anayasal arayışın, talebin, ihtiyacın Anadolu'da insanlarımız yaşam ortamlarında, hanelerde, okullarda, dükkanlarda, fabrikalarda , sokakta, meydan ortaya çıktığına tanık olduk mu? Böyle bir milli ihtiyaç mı var, talep mi var? Bu anayasa taslağı tepeden inme bir anayasa taslağıdır. Bu anayasa taslağı aşağıdan yukarıya, milletin ihtiyacından kaynaklanan, milletin talebinden kaynaklanan, milletin arayışından kaynaklanan bir anayasa arayışı değildir. Bunu önce çok iyi bilelim. Dayatma bir anayasadır, tepeden inme bir anayasadır, müellifi belli ortaya çıkamayan bir anayasadır. Müellifi yoktur, yazarı iftiharla 'ben yazdım' diye çıkabilecek durumda değildir. Ne hukuk, ne siyaset hiç bir bakımdan, dünyanın hiçbir ölçüsüyle hazırlayana kesinlikle şeref ve onur kazandırmayacak bir anayasa taslağıdır. 12 Eylül anayasasının bir sahibi vardı. Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı. Bir hukukçu olarak çıktı, 'bunu ben hazırladım' dedi. İyi, kötü... Bunun sahibini arıyoruz. Sahibi yok ama arkasındaki siyasi irade bellidir. Sahibinin sesidir bu anayasa. Sahibi arkasındadır" şeklinde konuştu.

"KARANLIKTA HAZIRLANMIŞ, MECLİSTEKİ MİLLETVEKİLLERİNİN DAHA OKUMADAN İMZALADIĞI, BOŞ KAĞIDA İMZA ATARAK MECLİSE SUNULMUŞ BİR ANAYASA"

Baykal, "Karanlıkta hazırlanmış, meclisteki milletvekillerinin daha okumadan imzaladığı, boş kağıda imza atarak meclise sunulmuş bir anayasa. Mecliste iktidar partisine mensup çok değerli hukukçular var, eski meclis başkanları var, Adalet Bakanlığı yapmış insanlar var. çok deneyimli, bilgili, saygı değer hukukçular var. O insanlarla konuştuğumuz zaman görüyoruz ki, onlarda bizim gibi düşünüyor. Onlarda bunun doğru olmadığı inancında. Bunu bazıları da kamuoyunda ifade etti. Bu kadar net ifadeyle değil ama lisanı münasiple, lafın tamamı deliye söylenir. Uygun bir şekilde anlattı ki bu olmadı ama onlarda gittiler oy verdiler. Bu onların bir siyasi parti anlayışıdır. Ama yanlış olduğunu da lisanı münasiple, bazen açıktan özel sohbette net bir şekilde ifade ettiler. Bugün sizin önünüze gelen bu yasanın hazırlanış ve önünüze geliş macerası budur. Yani meclisteki milletvekilleri çeşitli bağımlılıklar nedeniyle, çeşitli zorunluluklar nedeniyle 'biz beraber yola çıktık, parti almış kararı' diyerek partici anlayışla, partizanca düşünceyle bir dayanışma ve sorumluluğu paylaşan anlayışı içinde bunlara oy vermiş olabilir. Ama siz milletsiniz, siz kimsenin partizan kapı kulu değilsiniz, halksınız" dedi.

Baykal, anayasa taslağının henüz anlaşılmadığını, 2019'da yürürlüğe gireceğini ancak buna rağmen her şeyin alelacele yapıldığını belirtti. Baykal, çözüm sürecinde "Akil Adamlar" grubunun oluşturulduğunu hatırlatarak, "Bu anayasa içinde akil adamlar oluştursa, onları da seferber etsene. Millet onları bir dinlese bir sorgulasa ya" dedi.

"TÜRKİYE'DE GİDEREK YÜKSELEN, KABARAN 'ANAYASAYA HAYIR' DALGASI VAR"

Deniz Baykal, "Bugün Türkiye'de giderek yükselen, kabaran 'anayasaya hayır' dalgası var. Bu Türkiye'nin her yerinde var. Bunu anlamak lazım. Bu siyasi bir partinin organize ettiği, yönlendirdiği 'hayır' dalgası değildir. Bu 'hayır'ın hiçbir sahibi yoktur, bunu yönlendiren, yöneten kimse yoktur. Bu 'hayır' milletin, halkın hayrıdır. Ve biz buna saygı anlayışı içinde, her birimizin parti kimliği olduğu halde ve parti kimliğimizde iftihar ettiğimiz halde, Türkiye'nin o parti kimliğine şiddetle muhtaç olduğunu en yakında bildiğimiz halde, bugün buraya ben Cumhuriyet Halk Partili olarak değil bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak geldim. Ve karşımdaki herkesi de siyasi kimliğini hiç düşünmeden onu benimle eşit konumda, bu ülkenin hukukuyla ilgili benim kadar söz söyleme hakkına sahip, benim gibi birere vatandaş gibi düşünüyorum" dedi.

"BU TEPKİSİNİ SİYASALLAŞTIRMAYA, TERÖRİZE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Deniz Baykal, "Toplumun her yerinde çoban ateşleri gibi kendiliğinde, talimatsız, emirsiz, yönlendirmesiz, sosyal medyada, kahvede, sokakta, hayatın içinde insanlar birdenbire 'olmaz, buna evet diyemeyiz' diye tepki koymaya başladılar. Şimdi bu tepkiyi etkisiz kılmak için buna uydurma sahipler bulmaya çalışıyorlar. Bu halkın tepkisini, milletin tepkisini, toplumun içinden gelen, yürekten gelen, akıldan gelen bu tepkisini siyasallaştırmaya, terörize etmeye çalışıyorlar. Yok PKK'lılarmış, yok FETÖ'cülermiş, vatan hainleriymiş. Türkiye'yi bugünlere getiren o güzellikleri savunmak için herkes 'hayır' diyor" şeklinde konuştu.

"TEK ADAM ANAYASASIDIR BU"

Baykal, "Biz iktidarı İstanbul'daki saraydan almışız, Ankara'daki o onurlu meclise getirmişiz. Şimdi Ankara'daki meclisten onu alacaklar, Beştepe'deki saraya götürecekler. Ana hatlarıyla getirilen anayasanın niteliği tek adam inşa etmeye yönelik olmasıdır. Bunu söyleyince rahatsız oluyor AKP'liler ama gerçek bu. Gerçek bu çünkü onu yapıyorsunuz. Size onu yaptırıyorlar. Adını bile koyamıyorsunuz. Tek adam anayasasıdır bu" dedi.

"MESELA BİRİSİNE KOMPLO YAPMIŞ OLSA"

Deniz Baykal, anayasa taslağının geçmiş suçları kapsamadığına dikkat çekerek, "Başbakanlığı döneminde işlediği suçlarla ilgili olarak bir iddia ortaya atıldığı zaman, bugün atıldığı zaman, 'bir dakika adam cumhurbaşkanı' denecek. Cumhurbaşkanıysa cumhurbaşkanı, bu ayrı bir olay. Yok artık o cumhurbaşkanı. Bir insanın geldiği makama göre dokunulmazlığının değişmesi, böyle bir şey olabilir mi? Özel suç olsa mesela. Mesela birisine komplo yapmış olsa ve bu komplo zaman içinde yavaş yavaş şekillense. İşaretleri çıkmaya başladı, davalar açıldıkça açıklamalar gelecek, öyle gözüküyor. Kimin talimatıyla, kimin yönlendirmesiyle bu işler olduğu ortaya çıksa. Bir ondan mahkumiyet olsa. Onun statüsü ne olacak. Bu görevi ile ilgili bir suç değil, başka bir şey bu, adi bir suç. Ne olacak o zaman. O da aynı. Allah göstermesin seçilecek olan cumhurbaşkanı çekse birisini vursa ne olacak? Mecliste daha önce böyle bir iki olay oldu. Anında suç üstü uygulaması yapıldı. Meydan da gitse vursa ne olacak? 'Bir dakika ne yapıyorsun, burası dağ başı mı? O bir vatandaş onunda hukuk var' diyebilecek olan baba yiğit var?" dedi.

"SAKIN HA TAPUYU KAPTIRMAYIN"

Deniz Baykal, "Bu oyu çok kıymetli, bu oyunuzun kıymetini bilin, bu oy olağan üstü önemli. Sakın ha tapuyu kaptırmayın. Hem gecekondunun tapusunu, hem de devletin tapusunu. İkisi de senin elinde, ikisi de senin hakkın. Atalarından kaldı sana o. O İstiklal Savaşı dediğin neydi? İşte o tapuyu kazanma savaşıydı. O tapuyu kazanmak için o şehitleri verdik, o mücadeleyi yaptık. Anadolu'yu, o 776 bin kilometrekareyi o şekilde kurtarabildik. Şimdi ona sahip çıkın. Onu kaptırmayın ona buna. En küçük bir vekalet verirken 40 defa düşünüyorsun da 'acaba bu ince ince yazılı lafların arkasında' beni tuzağa mı düşürüyorlar diye, ona, buna soruyorsun. Kardeşim bu oyunun kıymetini bil, o bir vekalet, senin her şeyinin vekaleti. Devletin tapusu, senin tapun, senin kimliğin, bağımsızlığın, başının dik olması. Onurun, şerefin o ya, kıymetini bil onun " diye konuştu.

"ALLAH USTALIKTAN SONRASINDAN SAKINSIN TÜRKİYE'Yİ"

Baykal, "1946'dan 2003'e kadar 57 yıllık sürede Türkiye'nin gelmiş geçmiş hükümetlerinin, içinde savaş, isyanlar, darbeler dahil ortalama kalkınma hızı yıllık 5.1. Şimdi bu son 14 yılı ortalama kalkınma hızı yüzde 4.6. 5.1 cumhuriyetin yani çok partili dönemin, 14 yıl bu dönemin. 'Şartlar böyle oldu' falan, mesele yok bunu da bir şikayet konusu diye söylemiyorum. Ama bilelim ne olduğunu. Olay 4.6'dır. Bunun içinde her şey dahildir, o havalimanlı, köprüler, tüneller her şey dahildir. Sonuç 4.6. Bu 4.6'ya daha bir ince bakacak olursak, şunu görürüz; bu dönemin içinde iki dönem var, Sayın Erdoğan'ın 2003-2014 dönem, 11 yıllık iktidar dönemi ondan sonra da 3 yıllık öbür dönem. O da cumhurbaşkanlığı dönemi. Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'nin büyümesi, başbakanlığı dönemindeki büyümesinin yarısı kadar altında, 3.1. O 4.6, 5 küsürlük oran ilk dönem, sonra da 3.1'lik ikinci dönem. Bu güçlü Türkiye'ye uygulama bu. Nasıl gidiyoruz kardeşim. Sen cumhurbaşkanı oldun, bütün bağlardan kurtuldun, Türkiye tökezlemeye başladı. Gidişat geriye düşmeye başladı. Senin o şikayet ettiğin dönemler var ya, Ahmet Necdet Sezer'de vardı, Abdullah Gül'de vardı falan. Nne oldu? Geçineceksin kardeşim, siyaset bu. 'Kimse olmayacak, ne söylersem o olacak', onunla bir yere gitmen mümkün değil. Bu açıkça gözüküyor. İlk 5 yıl çıraklı diyordu, ikinci 5 yıl kalfalık, üçüncü 5 yılda ustalık... Allah ustalıktan sonrasından sakınsın Türkiye'yi. Güçlü Türkiye bu. Güçlü Türkiye'nin anayasayla ne alakası var. Sen anayasayı anlat bana. İnanalım sen söylüyorsun diye" dedi.

"SEVSİNLER BU VESAYET DİYENİ"

Deniz Baykal, "İstikrar dediği meclis zırt pırt seçim yapamasın, siyasi iradesini 5 yıl içinde değiştirmeye teşebbüs edemesin. Değişiverirse benim dengelerim allak bullak olur. O nedenle meclisi sustur. Meclisi sustururken, milleti susturuyor aslında. İstikrar bu. Bürokrasinin vesayeti. Sevsinler bu vesayet diyeni. Türkiye'de senin dışında vesayet koyacak kim kaldı ya. Türkiye'de şimdi, zaten bir tek adam vesayeti vardı, bu anayasal güvencelere bağlanmış bir tek adam vesayetidir. Gerçek vesayet bu anayasadadır. Vesayet lafıyla bunu izah etmek hiç bir şekilde mümkün değildir" şeklinde konuştu.

"BAŞBAKAN VE HÜKÜMETİ KURTARACAĞIZ"

Baykal, "Hayır çıktığı zaman, cumhurbaşkanı değişmeyecek, başbakan değişmeyecek, hükümet değişmeyecek. Hatta tam tersine, başbakan ve hükümeti kurtaracağız. Başbakan da, Bakanlar Kurulu da kurtulacak" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Baykal'ın açıklamaları

- Salondan görüntüler

- Detaylar

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2- ESKİ HAKİM VE SAVCILARIN GÖZALTINA ALINMASI CEP TELEFONU KAMERASINDA



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya'yı gözaltına alması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şüphelilerin, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmesi de cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Gözaltına alınanların polis araçlarına bindirilmesi

-Hakim ve Savcıların sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Genel ve detaylar

18.02.2017 - 18.01 Haber Kodu : 170218172_

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3- THY UÇAĞI TUVALETTEKİ BOMBA NOTU YÜZÜNDEN BOŞALTILDI

Haber-Kamera: Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,()

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Toronto seferini yapacak olan uçağının tuvaletine bırakılan ve üstünde İngilizce olarak " Toronto sana bomba ile geliyorum" yazan bir kağıt bulunması üzerine yolcular boşaltılıp güvenlik araması başlatıldı.

THY'nin TK-17 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağı 292 yolcusunu aldıktan sonra kapıyı kapattı. Bu sırada tuvaletleri kontrol eden kabin memuru bir tuvaletin içinde İngilizce olarak yazılmış ve altında bir gülücük işaret olan " Toronto sana bomba ile geliyorumö yazılı kağıdı buldu.

Bunun üzerine kabin memur derhal pilotun yanına giderek kağıdı gösterdi. Uçağın kaptan pilotu durumu uçuş kulesi aracılığı ile polise iletti. Derhal uçakta bulunan 292 yolcu indirilerek dış hatlardaki 503 ve 504 nolu salonlara götürüldü. Uçak ise arama yapılması için açığa çekildi.

Atatürk Havalimanı emniyet yetkilileri 503 ve 504 nolu salonlardaki yolcuların el bagajı ve üst aramaların yapmaya başladı. Bu arada açığa çekilen uçaktaki bagajların da aşağıya indirilip aranmasının yapılacağı bildirildi. THY yetkilileri tüm güvenlik araması bittikten sonra yolcuların başka bir uçakla Toronto'ya gidecekleri bildirdi.



Görüntü Dökümü:

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-Yolcuları Toronto'ya uçurmak için hazırlanan THY uçağı

-Uçaktan indirilen yolcuların güvenli bir alanda tutulması

-Yolcuların aranması ve polisten görüntü

18.02.2017 - 18.02 Haber Kodu : 170218173

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4- TEKSTİL DEPOSUNDAKİ SOYGUN KAMERADA

* 2 buçuk dakikada 25 bin liralık tişört çaldıları

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

Bahçelievler'de bir tekstil firmasının deposuna giren soyguncular 2 buçuk dakikada 25 bin liralık tişört çaldı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Soygun bu sabah 05.20 sıralarında Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir giyim firmasının deposuna gelen kar maskeli 3 kişi önce kepenkleri kontrol etti. Ardından kepenkleri esneterek açan hırsızlar kısa sürede içeri girdi. Üst üste yığılı tişörtlere yönelen hırsızlardan 2'si kumaşları dışarı çıkarırken biri de araca koydu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızlar 2 buçuk dakikada 25 bin liralık tişört çalarak kayıplara karıştı. Polis güvenlik kamerasına yansıyan 3 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızların görüntüsü

-Kepenklerle uğraşması

-Kapıyı açarak içeri girmesi

-Kumaşları çalmaları

-Dışarı götürmeleri

-Detaylar

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

5- ÇAMLICA CAMİİ'NE DÜNYANIN EN BÜYÜK ALEMİ TAKILDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL()

Yapımına 41 ay önce başlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi, Çamlıca Camisi inşaatının yüzde 78'i tamamlandı. Caminin 72 metre yüksekliğindeki dev kubbesinin üzerine rekortmen bir alem takıldı. 4,5 ton ağırlığında ve 7 metre 77 santimetre boyundaki alemin dünyada bir eşinin daha olmadığı belirtildi. Çamlıca caminin bu yıl içinde açılması planlanıyor.

41 AYDIR İNŞAATI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013 tarihinde temelleri atılan ve yapımı büyük hızla devam eden Çamlıca Camisi inşaatında sona yaklaşılıyor. Yaklaşık 125 bin metrekare alanda devam eden inşaatın şu ana kadar yüzde 78'nin tamamlandığı öğrenildi. Camii inşaatında şu anda ana kubbe süslemeleri ve avlu kubbe süslemeleri yapılıyor. Kurulan iskeleler nedeniyle caminin inşaatının içi adeta bir örümcek ağını andırıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ALEMİ TAKILDI

Çamlıca camii için özel olarak yaptırılan 7 metre 77 santimetre boyundaki alem ise tamamlanarak yerine asıldı. 3 metre 12 santim genişliği ve 4,5 ton ağırlığıyla dünyanın en büyük alemi olduğu belirtilen Alem'in İstanbul'da bir firma tarafından nano teknoloji kullanılarak imal edildiği belirtildi. Paslanmaz çelikten imal edilen Alem'in geçirilen özel bir işlemin ardından rengi altın sarısına döndürüldüğü öğrenildi. 3 parçadan oluşan Alemin son parçası bugün düzenlenen bir törenle vinçle kaldırılarak 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapındaki dev kubbesinin üzerindeki yerine takıldı.

MİNARELERİNİN TOPLAM UZUNLUĞU 608 METRE

Öte yandan çamlıca camiinin 6 minaresi de tamamlandı. Külahları yerine yerleştiren minarelerin 4'ü 107.1 metre 2'si ise 90'ar metre . Çamlıca caminin minarelerinin toplam 608 metreyi geçiyor.

BİR AFET ANINDA 100 BİN KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bittiğinde 50 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camisi'nin bir başka özelliği ile de ön plana çıktığını söyleyen anlatan İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Bu projenin ayrı bir özelliği daha var. Bizim kapalı alanlarımızda ihtiyaç halinde yaklaşık 100 bin insanı sivil savunma anlamında barındırabilecek büyüklükte. Yani herhangi bir deprem ya da başka bir sıkıntılı durumda bu proje 100 bin insanı barındırabiliyor. Bu da sivil savunma anlamında ciddi bir hizmet vereceği manasına geliyorö dedi.

YÜZDE 78'İ TAMAMLANDI

Çamlıca caminin yüzde 75'lik kısmının tamamlandığını belirten Ergin Külünk "Caminin bulunduğu alanda şu anda 200, dışarıda bulunan atölyelerde ise 500 kişi caminin tamamlanması için çalışıyor. Şu anda dünyanın en büyük alemini camimizin kubbesindeki yerine takıyoruz. Planlarımızı bu yıl içinde caminin tamamlanarak açılması için hazırladık. " dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan caminin görüntüsü

18.02.2017 - 18.08 Haber Kodu : 170218174

18.02.2017 - 18.11 Haber Kodu : 170218175