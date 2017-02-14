DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ERDAL TOSUN'UN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜYE TAHLİYE (1)

Hayati KILIÇ - İSTANBUL

Maslak'ta ünlü tiyatrocu Erdal Tosun'un aracına çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sürücü Nihat Şaki'nin yaklaşık 2.5 aydır tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliyesine karar verildi.

Mahkemeye gönderilen bilirkişi raporunda Şaki'nin tam kusurlu olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Olayla ilgili arşiv görüntüler

14.02.2017 - 15.20 Haber Kodu : 170214143

==========================

2- PROF. KABOĞLU, ÖĞRENCİLER VE AKADEMİSYENLER TARAFINDAN UĞURLANDI

* Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu,

"Sorumluysak biz hesap vermeye hazırız. Şu andan itibaren veremeyeceğimiz hesap yoktur. İşte hodri meydan"

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden ihraç edilen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, kampüs girişinde açıklama yaptıktan sonra öğrencileri ve meslektaşları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, son Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversiteden ihraç edildi. Kaboğlu bugün Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'ne gelerek odasından özel eşyalarını aldı. Yaklaşık 1,5 saat üniversite binasında kalan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu öğrencileri ve meslektaşlarıyla vedalaştıktan sonra kampüs girişinde açıklama yaptı. Açıklama sırasında Kaboğlu'nu öğrencileri yalnız bırakmadı.

"Bugün burada bu şekilde bir görüntüyü hiçbirimiz vermek istemezdi. Ama bu görüntünün nedeni biz değiliz" diyen Kaboğlu, "Türkiye 15 Temmuz gecesi bir darbe girişimi yaşadı. 15 Temmuz gecesi çok şükür darbe bastırıldı. Fakat 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin nedeni üniversiteler, bilim, bilim ve araştırma özgürlüğü, anayasa da değildir. Ama tam tersine belki de hukuk ve liyakat ilkelerine uyulmamış olmasıdır" diye konuştu.

Kaboğlu , "Olağanüstü Hal'in konusu, nedeni, amacı ile hiçbir ilgisi olmayan uygulamalara gidildi. Ve bu da OHAL Kanun Hükmünde Kararname adı verilen işlemlerle yapılmak istendi. Burada Anayasa'nın 120. maddesi çerçevesinde ilan edilen Olağanüstü Hal ve 121. maddesinden hareketle kullanılan bir Kanun Hükmünde Kararname söz konusu. Fakat bunların herhangi bir biçimde 15 Temmuz gecesiyle ilgili olmadığı ilerleyen haftalarda ve aylarda ortaya çıktı" fadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİMİZE SAYDAM OLMALARINI ÖĞRETTİK"

686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile uygulanan ihraçların hukuk dışı olduğunu söyleyen Kaboğlu, "Ben ve meslektaşlarım bilim yapıyoruz. Bilim; barış ve özgürlük ortamında yapılır. Barış ve özgürlük için yapılır. Bugüne kadar bunu yaptık. Bütün yazılarımız, konuşmalarımız tıpkı burada olduğu gibi saydamdır, açıktır. Derslerimizde hep bilimi yaptık. Öğrencilerimize eleştirel düşünceyi ve saydam olmalarını öğrettik. Olaylara çok yönlü bakmaları gerektiğini öğrettik. Ama gelin görün ki 7 Şubat akşamı yayınlanan KHK, bizim öğrettiğimiz bütün bilgileri sıfırlayan sonuca sahip" dedi.

"ALNIMIZ AÇIKTIR"

Kaboğlu son olarak, "Sorumluysak biz hesap vermeye hazırız. Şu andan itibaren veremeyeceğimiz hesap yoktur. İşte hodri meydan. Hukuk önünde, mahkemeler önünde, ulusal ve uluslararası alanda açığız; alnımız açıktır. Biz hukuku, insan haklarını, bilimi, barışı ve eleştirel düşünceyi savunmaktan başka bir şey yapmadık" ifadesini kullandık.

İbrahim Kaboğlu açıklamasının ardından öğrenci ve meslektaşlarının alkışları eşliğinde bir taksiye binerek üniversiteden ayrıldı.

POLİSTEN SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Kaboğlu'nun vedası ve açıklaması sırasında polis üniversite girişi ile çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Üniversitenin dört bir yanına çevik kuvvet ve sivil polislerin yerleştirildiği görüldü.

ÖZEL GÜVENLİK KAMERA İLE KAYDETTİ

Bu arada açıklama öncesi ve sonrasında kameralara ilginç de bir görüntü yansıdı. Üniversitede görev yapan 2 özel güvenlik görevlisinin grubun toplanması, basın açıklaması yapılması ve kalabalığın dağılımı sırasında kameralarla kesintisiz kayıt yapması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Kampüs önünde toplananlar

-Alınan geniş güvenlik önlemi

-Atılan sloganlar

-Kaboğlu'nun konuşması

-Kaboğlu'nun alkışlar eşliğinde taksiye binip kampüsten ayrılması

-Kamera kaydı yapan 2 özel güvenlik görevlisi

-Kalabalığın dağılması

-Genel ve detaylar

14.02.2017 - 14.20 Haber Kodu : 170214114_

============================

(ÖZEL)

3- METRO İNŞAATINDA KAZA: 1 İŞÇİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ -İSTANBUL-

Kadıköy'de yapımı devam eden Dudullu-Bostancı Metro inşaatının Ayşekadın metro istasyonunda kazı çalışmaları sırasında iş makinesi bir işçiye çarptı. Kazada işçi hayatını kaybetti.

Olay saat 10.30 sıralarında Şemsettin Günaltay caddesi üzerinde bulunan Dudullu-Bostancı metro inşaatının Ayşekadın metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metro inşaatının iç tünel kısmında kazı çalışması esnasında bir iş makinası, İbrahim Güngör isimli işçiye çarptı. Kaza sonrası çalışanlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tünele gelerek yaptıkları incelemede işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tünelin girişini güvenlik şeridi çekerek olay yeri ve savcılığı bilgi verdi. Olay yeri ve savcılığın incelemesinin ardından cenaze asansör yardımıyla tünelden çıkarıldı. Gözyaşlarına boğulan bir yakının diğer çalışan işçiler teselli etmeye çalıştı. Çalışma sırasındaki iki işçi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cenaze metro inşaatı alanında bekleyen cenaze aracına konduktan sonra Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------

-Metro inşaatından görüntü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-İşçilerden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Cenazenin asansör yardımıyla çıkarılması

-Cenaze aracına konması

-Bir yakının ağlaması

-Cenazenin metro inşaatından çıkması

-Ölen işçinin fotoğrafı

14.02.2017 - 14.30 Haber Kodu : 170214117

====================

4- MİNİBÜSTE DARP İDDİASI: MAHKEMEYE SEVKEDİLEN KADIN TUTUKLANDI

Haber: Arzu KAYA, İstanbul

Maltepe'de lise öğrencisi genç kızı, minibüste darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖZALTINA ALINDI, ADLİYEYE GETİRİLDİ

Lise öğrencisi F.D.A.Y., Pendik-Kadıköy hattındaki minibüste giderken, bir kadının başörtüsü nedeniyle kendisine hakaret ve darp ettiği iddiasıyla şikayette bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli A.A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

"KENDİMİ KORUMAK AMACIYLA SAÇINI ÇEKTİM, TÜRBANI ELİMDE KALDI"

Nöbetçi savcılıkta ifade veren kadın grafiker A.A.K.'nın suçlamaları kabul etmediği, "Depresyon tedavisi görüyorum. Önce o bana saldırdı, vurdu. Ben kendisine küfür ve hakaret etmedim. Kendimi korumak amacıyla saçını çektim ve türbanı elimde kaldı. Ve bu sırada 'Sen ölmelisin' dediğimi kabul ediyorum. Ben herkesin inancına saygılıyım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

5 AYRI SUÇTAN TUTUKLAMA İSTEMİ

Savcılık şüphelinin "Tehdit", "Hakaret", "Basit yaralama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek" suçlarından tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. A.A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



================================

5- HOŞGÖRÜLÜ, ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİNDEN UZAK SEÇİM KAMPANYASINA ORTAK İMZA

Haber-kamera:İhsan DÖRTKARDEŞ - İstanbul

Avcılar Kent Konseyi, 5 siyasi parti ilçe başkanlarını bir araya toplayarak yaklaşan referandum kampanya sürecinin sevgi ve hoşgörü içerisinde, çevre ve görüntü kirliliğine yol açmadan geçmesini içeren 'Ortak Akıl Çağrısı'na imza atmasını sağladı.

Geçen 1 Kasım'da seçim kampanyasında gereksiz afiş, pankart asılması ve yüksek sesle propaganda çalışması yapılmaması konusunda partilerin ortak imza atmasını sağlayan Avcılar Kent Konseyi Başkanı Mert Ali Ak, benzer çalışma başlattı. Ak, ilçedeki CHP, MHP, HDP, DSP ve DP ile başkanlarını Zübeyde Hanım Evlendirme Salonu'nda bir araya getirerek, 16 Nisan'da yapılacak referandum ile ilgili hazırladıkları 'Ortak Akıl Çağrısı'nı görüştü. Ak, kent konseylerinin ortak aklın esas olduğu demokratik yapılar olduğunu, referandum sürecinin ortak aklın esas alındığı, herkesin birbirine, düşüncesine saygılı ve hoşgörülü davrandığı bir süreç içerisinde geçmesini istediklerini söyledi. Kent Konseyi Başkanı Mert Ali Ak, şöyle devam etti:

"Siyasi parti ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek var olan saygı ve hoşgörü ortamını referandum sürecince de devam etmesini böylece Avcılarımız'ın tüm Türkiye'ye örnek olacak bir tutum ve davranışın öncüsü olmasına katkı sunacağız. 1 Kasım Genel seçimleri öncesinde de Avcılar'daki siyasi parti ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek saygı ve hoşgörüyü, hem de çevre ve görüntü kirliliği ile milyonlarca liranın da boşa harcanmamasını Avcılarımız da başlatmıştık ve bu çalışmamız örnek teşkil ederek Türkiye'de uygulanmıştı. Önümüzdeki referandum sürecinde de yeniden Türkiye'ye örnek olacak bu çalışmayı siyasi partilerimizin ve sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla yaparak Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmayı daha yapmış olmanın gururu ve mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız."

Kent Konseyi Başkanı Mert Ali Ak'ın ziyaret ederek davet ettiği AK Parti'den temsilcinin gelmediği bugünkü toplantı sonunda CHP, MHP, HDP, DSP ve DP ile başkanları Kent Konseyi'nin 'Ortak Akıl Çağrısı'nı imzaladı.

Görüntü Dökümü:

----------------

-Avcılar Kent Konseyi Başkanı Mert Ali Ak 'Ortak Akıl Çağrısı'nı okurken

-Toplantıya katılanlardan görüntüler



========================

6- MAHSUR KALAN KEDİYİ KURTARMAYA ÇALIŞTILAR AMA..

* Mecidiyeköy'de D-100 bağlantı yolu kenarındaki yaklaşık 5 metrelik duvardaki demirde asılı kalan kediyi kurtarmak için çevredekiler seferber oldu.

* Yanına yaklaşanlardan korkan kedi uzun süre sarkık halde kaldığı demirlerden aşağıya düştü.

* Yaşanan o anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL-

Mecidiyeköy'de D-100 bağlantı yolu kenarındaki 5 metre yüksekliğindeki duvarın demir şeridinde kalan kedi uzun süre kurtulmaya çalıştı. Buraya nasıl çıktığı bilinmeyen kedi için çevredekiler de seferber oldu. Çevredekiler kediyi kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Çünkü duvara örülmüş bariyerler nedeniyle kediye kimse ulaşamadı. Uzun süre kurtarılmayı bekleyen kedinin dayanma gücü bitti ve boşluğa düştü. Düştüğü yerde hareketsiz kalan kedinin akıbeti bilinmiyor. Yaşanan o anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



Görüntü Dökümü:

---------------

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:

-Duvarda mahsur kalan kediden görüntü

-Vatandaşların kediyi kurtarmaya çalışmasından görüntü

-Kedinin bulunduğu yerden çıkmaya çalışması

-Kedinin düşmesi

-Detaylar

14.02.2017 - 14.13 Haber Kodu : 170214111