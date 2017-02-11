DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

Geçen yıl anne olduktan sonra bunun sevincini yaşayamadan kemik iliği kanserine yakalandığı belirlenen 28 yaşındaki Belgin Yılmaz Cörüt'ün yaşama veda etmesi ailesini yıktı.Aynı zamanda Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Erdal Öztürk'ün yeğeni olan Belgin Yılmaz Cörüt, 28 Mart 2015 tarihinde İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde işyeri bulunan Abdullah Cörüt ile yaşamını birleştirdi. Çevresinde çok sevilen özel bir şirkette muhasebeci genç kadın, 6 ay önce anne oldu. Ancak anne olduğuna bile sevinemeyen Belgin Yılmaz Cörüt'ün ilik kanserine yakalandığı belirlendi. Belgin Yılmaz Cörüt'ün yaşatılması için çevresindeki herkes bir şeyler yapmaya çalışırken, aranan uygun ilik bulundu ve nakli gerçekleştirildi. İlik nakli ile birlikte Belgin Yılmaz Cörüt'ün tedavisinde önemli ilerleme kaydedildi. Tedavi giderek iyi sonuç verirken Belgin Yılmaz Cörüt'ün durumu geçen hafta ağırlaştı. Bunun üzerine genç kadın Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Hastanesi yoğun bakım servisine alındı. Tüm çabalara rağmen Cörüt kurtarılamadı.Daha önce hiçbir sağlık sorunu bulunmadığı ifade edilen Belgin Yılmaz Cörüt'ün ölümü, ailesini yıktı.

CEMAAT YOLA TAŞTI

Anne olmasından kısa süre sonra ilik kanserine yakalandığı belirlenen 6 ay sonra yaşamını yitiren Belgin Yılmaz Cörüt, için bugün Küçükçekmece'deki Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cemaat, kalabalık nedeniyle küçük olan cami avlusundan yola taştı. Genç kadının eşi Abdullah Cörüt, arkadaşları ve yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Erdal Öztürk, büyük acı içerisinde olduklarını anlatırken, kaybettikleri yeğeni Belgin Yılmaz Cörüt'teki hastalığın doğumdan hemen 3 hafta sonra ortaya çıktığını, kardeşi Özkan Yılmaz'dan yapılan ilik naklinin son derece başarılı olduğunun ifade edildiğini belirterek, şunları söyledi.

Öztürk, şunları anlattı:

"Nakilden sonraki 20 gün çok güzel geçti. Doktorların ifadesine göre yüzde 92 noktasında iyileşme söz konusu olduğuydu Belgin'in hasta olduğunu bile neredeyse unuttuk. Ama son10 günde uyuma şeklinde gelişen bir tablo, son 3 günde anormal bir hal almaya başladı. Beyinde pıhtı atması söz konusu oldu. Kullanılan ilaçlardan mı başka nedenden mi olduğunu bilemiyoruz. Süreç içerisinde gerekli epikriz, doktor notlarını inceleyeceğiz. Bizim için çok acı bir şey. Henüz bebeğini kucağına alamadan bu noktaya gelmiş olmamız hepimizin acısını 1000 kat attırdı. Hastalığın seyrinde enfeksiyon kapma riskinden dolayı ne çocuğu ne diğer insanlar yanına yaklaşmadı. Belgin çok inançlıydı bu hastalığı yeneceğini, atlatacağını inanarak söylüyordu. Bu hastalığın psikolojisine hiçbir zaman girmedi. Aksine bizlerden inançlı dirençliydi. Hala inanamıyoruz, sonucu kabullenemiyoruz. Ailesinde bu hastalığın ırsi geçmişi yok."

Cenazede büyük acı yaşayan Yakup Yılmaz 1'i erkek 4 çocuğundan en küçüğü Belgin Yılmaz'ı kaybetmenin şoku içerisinde olduklarını ifade ederken, "Allah kimseye böyle bir acı vermesin" dedi.

Belgin Yılmaz Cörüt'ün cenazesi yarın Ordu'nun Gülyalı İlçesi Kestane Köyü'nde toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Belgin Yılmaz Cörüt'ün fotoğrafları

-Erdal Öztürk yeğeni olan Belgin Yılmaz Cörüt'ün hastalığını anlatırken

-Babası konuşurken

-Yolu cenaze namazı sırasında dolduran cemaat

-İmam dua okurken

-Cenazeden görüntüler

-Cenaze ambulansa taşınırken

-Anne tabut başında ağlarken

11.02.2017 - 16.33 Haber Kodu : 170211162