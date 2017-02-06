DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- RESTORAN CİNAYETİNİN ZANLISI ZIRHLI ARAÇLA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul

Beykoz'da bir restoranda Mehmet Ali Büyüksarıalioğlu'nu öldüren Hüseyin Mert Saral, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyette sorgusu tamamlanan Hüseyin Mert Saral (24), sağlık kontrolü için öğle saatlerinde 29 Mayıs Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Saral, yoğun güvenlik önlemleri altında hastaneden çıkarılarak hastane önünde bekletilen zırhlı araca bindirildi. Saral, buradan Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi. Bu arada, Saral'ın üzerindeki çelik yelek dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Çelik yelek giydirilen Saral'ın emniyetten çıkarılmasından görüntü

-Saral'ın hastaneye girişinden detaylar

-Hastane girişindeki çelik zırhlı araçtan görüntü

-Saral'ın sağlık kontrolünün ardından çelik zırhlı araca bindirilmesi

-Aracın hastane önünden hareket etmesi

-Detaylar

06.02.2017 - 14.14 - Haber Kodu : 170206087

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2- MAHKEME "BARBAROS ŞANSAL İDDİANAMESİ" Nİ SAVCILIĞA İADE ETTİ

Ümit TÜRK İstanbul

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC)'den sınırdışı edildikten sonra gözaltına alınan ve nöbetçi hakimlikçe tutuklanan ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında, geçen Cuma günü "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla hazırlanan iddianame İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edildi.

CMK 170 KAPSAMINDA İADE EDİLDİ

Mahkeme, tutuklu şüpheli Şansal hakkında hazırlanan iddianamenin, eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle, kamu davası açma görevlerini düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanununun 170. maddesi kapsamında, iadesine karar verdi.

ŞÜPHELİ PAYLAŞIMI KENDİSİNİN YAPMADIĞINI SAVUNDU

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesinin iade gerekçesinde, şüphelinin bazı twitlerinin kendinin attığını kabul ederken bazılarını ise reddettiği hatırlatıldı.



SUÇA KONU TWEET İSTANBUL'DAN ATILDI

İade gerekçesinde, dosyaya sunulan ekran çıktılarında ikinci paylaşımın gönderim yerinin İstanbul/Türkiye olarak görüldüğü, şüphelinin ise paylaşımın yapıldığı tarihte Kıbrıs'ta olduğunun dosya kapsamından anlaşıldığı belirtilerek, "Bu halde Kıbrıs'ta bulunan bir kişinin İstanbul gönderimli bir tweet atıp atamayacağına ilişkin araştırmanın suçun sübutuna ilişkin mutlak delil niteliğinde bulunduğu" kaydedildi.

"VİDEO PAYLAŞIMI SORUŞTURMASI KARIŞIKLIĞA NEDEN OLACAĞI İÇİN..."

Mahkeme iade gerekçesinde ayrıca, yargılamanın konusunu, sevk maddelerinin değil, iddianamedeki anlatımın oluşturduğunu belirterek, şüphelinin "Türk Milletini alenen aşağılama" suçu ile ilgili yapılan soruşturmaya esas ifadelerinin de iddianamede yer aldığı, bu durumun yargılamanın konusunu belirlemede karışıklığa neden olacağı kanaatine varılarak, iddianamenin iadesine karar verildiği belirtildi.

TWEETLER DELİL GÖSTERİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Savcısı Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianamede, Şansal'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenmiş, atılan tweetler iddianame de delil olarak yer almıştı.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

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-Barbaros Şansalı'ın uçaktan indirilmesi

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3- GÜRSEL TEKİN: BU KADAR BEKLETECEĞİNİZ BİR ANAYASA PAKETİNİ NİYE BU KADAR ACELEYE GETİRDİNİZ

Haber-Kamera: Güven USTA / İstanbul

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Karaköy ve Eminönü'nde iş yerlerini ziyaret etti. Tekin burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, onların sorunları dinledi. Ziyaretlerin ardından konuşan Gürsel Tekin, "Yurttaşlarımızın çok ciddi sorunları var. Ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve yoksulluk tarif edilemeyecek boyuta gelmiş. Bütün bunları biz görüyorduk, defalarca da hükümeti uyardık. Bütün bu sorunlar varken, birikmiş bu kadar iç ve dış politika sorunları varken önümüze ucube bir anayasanın gelmesini anlamakta zorluk çektik. Doğrusu halen de izah edebilmiş değiller. Dikkat ederseniz başta Sayın Başbakan ve hükümet yetkililerinin, önümüze getirmiş oldukları parlamentoda müzakere bile edilemeyen 18 maddeyle ilgili söyleyebilecekleri bir tek kelime yok. Sadece ona buna çamur atalım. Bu ısrarla önümüze dayatmış olduğunuz 18 maddeyle ilgili söyleyebileceğiniz bir şeyiniz varsa çıkın söyleyin. Ama inanın söyleyebilecekleri hiçbir şeyleri yok. Ve o kadar acele ettiler ki parlamentoda müzakere edilmedi. Şimdi görüyoruz ki acelesi yokmuş işte halen bekliyor. Yani bu kadar bekleteceğiniz bir anayasa paketini niye bu kadar aceleye getirdiniz? Ne sorsak bir türlü cevap alamıyoruz" dedi.

"EKONOMİDEKİ DARALMA BİR PATLAMA NOKTASINA GELDİ"

Tekin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün ekonomideki daralma, sıkışıklık ve sorun bir patlama noktasına geldi. Türkiye'nin en önemli kuruluşlarının bir gece yarısı, bir pazar günü fona devredildiğini görüyoruz. Hükümete soruyoruz; bütün bu fona devredilen kurumlar Bakanlar Kurulu'nda müzakere edilerek mi oldu, yoksa birilerinin talebiyle mi oldu? Bu saate herhangi bir bakan ya da başbakanın hiçbir şey söylememesi oldukça manidar. Niye, neden, hangi gerekçelerle?"

Görüntü Dökümü:

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-Tekin'in esnaf ziyareti

-Tekin'in esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinlemesi

-Tekin ile fotoğraf çektirenler

-Tekin'in açıklaması

-Genel ve detaylar

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4- HDK REFERANDUMDA 'HAYIR' OYU KULLANACAKLARINI AÇIKLADI



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) bileşenleri ve HDP milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda anayasa değişikliği referandumuna ilişkin okunan deklarasyonda, HDK birleşenlerinin 'Hayır' oyu vereceği açıklandı.

Deklarasyon metninin okunmasına HDK'yı oluşturan grupların temsilcilerinin yanında, TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Nadir Yıldırım ile aralarında HDP İstanbul Milletvekilleri Celal Doğan, Hüda Kaya, Garo Paylan, Erdal Ataş, Filiz Kerestecioğlu'nun da bulunduğu çok sayıda milletvekili katıldı.

"BİZLER HERKES İÇİN HAYIR DİYECEĞİZ"

Deklarasyon metnini HDK Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit okurken, daha yaşanabilir ve demokratik olan bir Türkiye için biraraya geldiklerini belirtti. Toplumun demokratik, çoğulcu, eşitlikçi, laik, kadın özgürlükçü, ekolojik ve sosyal bir anayasa ihtiyacı ve talebi olduğunu söyleyen Koçyiğit, "Ama bu teklifi ilkesel ve demokratik nedenlerle kabul etmek mümkün değildir. Mesele sadece bir kişi ile de ilgili değildir. 'Bugün burada bir araya gelen bizler, on yıllardır yürüttüğümüz mücadelelerimizi yeni bir kazanıma dönüştürmek için 'hayır' diyeceğiz. Gerileteceğimiz ve durduracağımız tek adam yönetimidir. Kazanacağımız ise hepimizin geleceğidir. Bizler herkes için 'hayır' diyeceğiz. Bu çalışmada ev ev, sokak sokak, insan insan geleceğimizi hep birlikte öreceğiz" dedi.

"HAYIR DEMOKRATİK TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇAR"

Koçyiğiti referandumda 'Hayır' deme sebeplerini şöyle sıraladı:

"'Hayır iktidarlara karşı halk var demektir. Hayır emeğin hakkını kazanmaktır. Hayır kadın özgürlüğü mücadelesini büyütmektir. Hayır demokrasiyi geliştirmektir. Hayır kalıcı OHAL düzenine son demektir. Hayır eşit yurttaşlık demektir. Hayır inançlara özgürlük demektir. Hayır yaşam ve doğa alanlarının tahrip edilmesine dur demektir. Hayır ben, sen değil; biz demektir. Hayır hayattır. Bizler, herkes için hayır diyoruz. Türkiye'de demokrasiye, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne inanan tüm kesimlere çağrımız kendi gelecekleri için ülkeyi demokrasi dışı yollara sürükleyenlerden çok daha güçlüyüz. Ülkemiz için, halklarımız için, özgür, demokratik ve eşit bir yaşam için 'hayır' diyoruz. Hayır demokratik Türkiye'nin yolunu açar."

Deklarasyonun okunmasının ardından salonda bulunan davetliler önceden hazırlanmış olan üzerinde 'hayır ' yazan dövizler açtı.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detaylar

-Milletvekillerinin görüntüsü

-Deklarasyonun okunması

-Salonda bulunanların dövizleri kaldırması

-Alkışlar

-Genel ve detaylar

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5- UHİM, 2016'DA DÜNYADA YAŞANAN 'HAK İHLALLERİ RAPORU'NU AÇIKLADI

Haber-Kamera: Enver Alas / İstanbul

Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi (UHİM), 2016'da dünyada yaşanan hak ihlalleriyle ilgili hazırladığı raporunu açıkladı. Rapor, siyaset, çevre, sağlık, kültür-sanat, ekonomi, medya, toplum ve eğitim olmak üzere 8 başlık altında toplandı.

UHİM Başkanı Ayhan Küçük, Malta Köşkü'nde düzenldediği basın toplantısıyla raporla ilgili açıklamalarda bulundu. Ayhan Küçük, küresel sistemin siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik yollarla müdahalelerde bulunduğunu, taşeron terör örgütlerinin ise ABD ve Avrupa'ya vekalet ettiğini belirtti. Küçük, "IŞİD, PKK, PYD, YPG, DHKP-C gibi terör örgütleri, kendisini besleyen üst aklın tetikçiliğini yapmaktadır" dedi.

"İSLAM'IN KUTSALLARI HEDEF ALINIYOR"

İslam düşmanlığının Batı'da 2016 yılında da yükselmeye devam ettiğini vurgulayan Ayhan Küçük, İslam'ın kutsal değerlerinin hedef alınarak yıpratıldığını ifade etti. Küçük, "Uluslararası kuruluşlar, Filistin'den Arakan'a, Doğu Türkistan'dan Suriye'ye kadar dünyanın dört bir yanında devam eden ihlaller karşısında inisiyatif almamaktadırlar. 2016'da Halep'te yaşananlar karşısında Birleşmiş Milletler (BM)'in müdahalede bulunmaması yapının işlevselliğini ortaya koymuştur" diye konuştu.

MEDYA ELEŞTİRİSİ

Küresel medyanın yayın politikalarını eleştiren Ayhan Küçük, "İslam'ı hedef alan manipülasyonlar medya aracılığıyla kitleselleştirilmektedir" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK SORUNU

Ayhan Küçük, raporun sağlık başlığı altında hazırlanan kısmıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Son 40 yılda obezite hastalarının sayısı 105 milyondan 641 milyona çıktı. Obez ve aşırı kiloluların toplam yasısı 2,1 milyardır. Bu sayı açlık sorunu yaşayan insanların yasısından fazladır. BM'nin raporuna göre dünyada 29 milyon uyuşturucu bağımlısı bulunmakta ve her yıl 207 bin kişi uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Yeşilay verilerine göre 1,3 milyar kişi sigara içmekte, sigara ve tütün kullanımı nedeniyle her yıl 5 milyon kişi yaşamını yitirmektedir."

Toplantıda ayrıca raporda yer alan diğer başlıklar da sırayla anlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Basın toplantısından görüntüler

-Ayhan Küçük'ün açıklamaları

-Basın mensupları

-Genel ve detaylar