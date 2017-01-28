DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(Geniş Haber )

1- MEHMET EKİNCİ TUTUKLANDI

- MEHMET EKİNCİ ADLİYEDEN ÇIKARILIRKEN DE KONUŞTU

* Ekinci'nin mahkemedeki savunmasında, "Terörden alınmak kadar ağır bir şey yok. Ben FETÖ terör örgütü üyesi değilim" dediği öğrenildi.

Haber- Kamera: Serpil KIRKESER - İstanbul

'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci tutuklandı. Yalova'da dün gözaltına alınan ve geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Mehmet Ekinci sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

3 SAAT İFADE VERDİ

Mehmet Ekinci, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne bağlanarak, "Selam Tevhid Kumpası Davası"nda yaklaşık 3 saat ifade verdi. Ekinci'nin ifadesinin ardından 2 avukatı da savunma yaptı. Savunmasının ardından Yargıtay 16. Ceza Dairesi , mevcut delil durumu, kaçma şüphesinin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalması ve hakkındaki suçların katalog suçlardan olması nedeniyle Mehmet Ekinci'nin tutuklanmasına karar verdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Mehmet Ekinci hakkındaki duruşmanın da 13 Şubat'ta yapılacağını hatırlattı.

TUTUKLANAN EKİNCİ: MEMLEKET İÇİN HAYIRLI OLSUN

Adliye çıkışında gazetecilerin "Bir şey söyleyecek misiniz?" diye sorması üzerine Ekinci , "Memleketin yangın yeri olduğu bir yerde benim tutuklanmamın bir önemi yoktur . Memleket için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Mehmet Ekinci, Silivri Cezaevi'ne götürüldü.

"TERÖRDEN ALINMAK KADAR AĞIR BİR ŞEY YOK"

Ekinci'nin mahkemedeki ifadesinde "Terörden alınmak kadar ağır bir şey yok. Ben FETÖ terör örgütü üyesi değilim. Polisler mahalleye gelerek 'Mehmet Ekinci burada mı?' diye sormuşlar. Kayınpederim de 'Buyrun burada' diyerek polisleri eve getirdi, konuştuk. Kaçma imkanım vardı. Kaçmadım. Yargıtay'da 13 Şubat'ta görülecek olan duruşmaya gidecektim. Duruşma için hazırlanıyordum" dediği öğrenildi.

YALOVA'DA DÜN YAKALANMIŞTI

Hakkında FETÖ üyeliğinden yakalama kararı bulunan Mehmet Ekinci, Yalova'da özel olarak oluşturulan polis ekibi tarafından dün yakalanmıştı. Mehmet Ekinci, Odatv ve Şike davasının görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanıydı.

Görüntü Dökümü:

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-Ekinci'nin adliyeden çıkarılması

-Ekinci'nin konuşması

-Genel ve detaylar



28.01.2017 - 15.35 Haber Kodu : 170128112

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2- 18 BARO BAŞKANINDAN " ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ" AÇIKLAMASI

"Kuvvetler ayrılığının ortadan kalkması ile 'hürriyet' ortadan kalkacaktır, 'anayasa' ortadan kalkacaktır"

"Yapılmak istenen; demokratikleşmek için anayasa değişikliği değil bir rejim değişikliğidir. Ülkeyi ve insanlarının hak ve özgürlüklerini bir kişiye teslim etme girişimidir"

"Bu bir kişi dünyanın en demokrat insanı bile olsa bu kadar yetki ve sorumsuzlukla yine bir diktatöre dönüşeceği açıktır

"Bu ne bir kişinin, ne bir partinin meselesidir. Bu ne iktidar, ne de muhalefetin yanında olmak değildir. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğinin yanında olmaktır. Meselemiz; memleket meselesidir ve bu memleket hepimizindir"

Haber: Enver ALAS - İstanbul

İstanbul, Edirne, İzmir, Kocaeli, Bursa'nın aralarında olduğu 18 ilin baro başkanları, anayasa değişikliğiyle ilgili ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, anayasa değişikliğiyle ilgili olarak "Ülkemiz anayasa değişikliği adı altında hükümdar yetkilerine sahip, ama adı Cumhurbaşkanı olan, bütün erkleri elinde bulunduran tek kişinin iktidarına sürüklenmektedir. Bu, süslenmiş anayasa paketi adı altında halkımızın oyuna sunulmaktadır" denildi.

Açıklama, "Genişletilmiş Ege ve Marmara Bölge Baro Başkanları Toplantısı"nın ardından baro başkanlarının imzasıyla yapıldı.

Açıklamada, "Ülkemiz anayasa değişikliği adı altında hükümdar yetkilerine sahip, ama adı Cumhurbaşkanı olan, bütün erkleri elinde bulunduran tek kişinin iktidarına sürüklenmektedir. Bu, süslenmiş anayasa paketi adı altında halkımızın oyuna sunulmaktadır. Barolar dahil hiçbir anayasal kurumun ve 'halkımızın görüşü' alınmaksızın yapılmak istenen anayasa değişikliği halkımızın bir talebi olarak ortaya çıkmamıştır. Anayasalar toplumsal uzlaşma ve mutabakat metinleridir. Oysa bu Anayasa değişikliği, henüz teklif aşamasında bile toplumu birleştirmek yerine ayrıştırıp bölmeye başlamıştır. Yetkisini anayasadan alan ve görevi insan haklarını savunmak olan Barolar olarak görmekteyiz ki, bu anayasa değişiklik paketi halkımızın hiçbir temel sorununa çözüm getirmediği gibi, kuvvetler birliği sistemi getirmekle parlamenter demokrasimizi ortadan kaldırmaktadır" denildi.

"MESELEMİZ MEMLEKET MESELESİDİR"

"Kuvvetler ayrılığının ortadan kalkması ile 'hürriyet' ortadan kalkacaktır, 'anayasa' ortadan kalkacaktır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakların güvence altına alınmadığı ve kuvvetler ayrılığının olmadığı bir toplumda aslında bir anayasa da yoktur. Anayasa mahkemesinin olağan üstü hal kararnamelerini denetlememe yönünde verdiği kararla, OHAL tümü ile keyfi bir KHK yönetimine dönüştürülmüş bulunmaktadır. Bu durum sürerken meşru ve demokratik bir anayasa tartışması yapılamayacağını biliyoruz. Gençlerimize 18 yaşında seçilebilme hakkı verilmek istenmesi olumludur. Ancak Anayasa mevcut haliyle 25 yaşında seçilme imkanı vermesine rağmen, Meclis'te bugün bir elin parmakları kadar bile temsil edilmedikleri ortadayken, bu düzenlemenin aslında gençleri Meclis'e taşımayacağı açıktır. Yapılmak istenen; demokratikleşmek için anayasa değişikliği değil bir rejim değişikliğidir. Ülkeyi ve insanlarının hak ve özgürlüklerini bir kişiye teslim etme girişimidir. Bu bir kişi dünyanın en demokrat insanı bile olsa bu kadar yetki ve sorumsuzlukla yine bir diktatöre dönüşeceği açıktır. Parlamenter demokratik sistemin ortadan kaldırılması girişimidir. Cumhuriyetin kurucu değerlerine saldırıdır. Kuvvetler ayrılığını yok etmektir. Sadece yürütme yetkisini değil, yasama ve yargıyı da tek elde toplamaktır. Bu Anayasa değişikliği Milli birliğimizi ortadan kaldırılarak, hem duygusal hem de fiili bölünmelere yol açacaktır. Ülkemizin eyaletlere ayrılması tehlikesi ile karşı karşıya kalınacaktır. Yurdumuzu ve milletimizi bir tek kişinin iradesine ve insafına bırakacak bu değişiklik önerisine sessiz kalmıyoruz. Bu ne bir kişinin, ne bir partinin meselesidir. Bu ne iktidar, ne de muhalefetin yanında olmak değildir. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğinin yanında olmaktır. Meselemiz; memleket meselesidir ve bu memleket hepimizindir"

İMZACI BARO BAŞKANLARI

Açıklamaya imza veren Baro Başkanları şöyle:

Aydın Barosu başkanı Gökhan Bozkurt, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, Balıkesir Barosu Başkzanı Erol Kayabay, Bilecik Barosu Başkanvekili Hasan Şahin,

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, Çanakkale Barosu Başkanı Bülent Şarlan, Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan, Edirne Barosu Başkanvekili Kaan Polat, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız, Kocaeli Barosu Başkanı Sertif Gökçe, Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, Sakarya Barosu Başkanı Zafer Kazan, Tekirdağ Barosu Başkanı Erhan Sezer, Yalova Barosu Başkanı Hakan Gergeroğlu.



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3- SİLİVRİ'DEKİ "KAÇAK TEKNESİ" YAKALANDI

* Teknede 276 kaçak ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 3 Türk yakalandı.

Haber: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL

İstanbul Valiliği, dün akşam kaçak göçmenlerle açılan teknenin yakalandığını açıkladı. Teknede 276 kaçak yakalanırken göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 3 Türk gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada," Dün saat 23.50'de Selimpaşa'da bir tekneyle göçmen kaçakçılığı yapıldığı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir. Üzerinde kaçak göçmenlerin bulunduğu tekneye Valiliğimiz Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından müdahale edilerek saat 06.00'da Büyükdere'ye intikal ettirilip gerekli yasal işlemler başlatılmıştır.

Teknede yapılan sayımda 276 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 3 Türk vatandaşı tespit edilmiştir. 3 Türk göçmen kaçakçısı ve düzensiz göçmenlerin yasal işlemlerine, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla SG Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı gemi/bot komutanlıkları ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak devam edilmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü:

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EK

-Teknenin fotoğrafı

-Kaçakların fotoğrafı

//ÖZEL///

-Kaçak göçmenlerin karakola getirilmeleri

-Epilepsi hastası çocukların kucaklanarak karakola geçirilmeleri

-Görgü tanığı bekçi ile röp.

-Teknenin çıkış yaptığı iskeleden görüntü

28.01.2017 - 04.14 Haber Kodu : 170128007

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4- ZEYTİNBURNU'NDA BATAN GEMİDEKİ SIZINTISIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA /İstanbul

Zeytinburnu açıklarında batan kuru yük gemisi "Bereket"te yaşanan sızıntı nedeniyle çalışmalar devam ediyor.

Sızıntı nedeniyle geminin çevresi yüzer bariyerlerle çevrilirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları sürüyor. Geminin ise sadece güvertesinin su üzerinde kaldığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Geminin ve çevresindeki önlemin görüntüsü

-Kıyı emniyeti teknelerinin görüntüsü

-Detaylar

28.01.2017 - 16.40 Haber Kodu : 170128130

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5- BAKAN AVCI'DAN "KREDİ NOTU" AÇIKLAMASI

* Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı:

"Ellerindeki veriler ne kadar sağlıklı, o veriler arasındaki ilişkiler ne kadar doğru kuruluyor o ayrı bir teknik tartışma konusu olabilir ama onlar da nihayet ellerine ulaşan ölçülebilir değişkenler üzerinden bazı kestirimlerde bulunuyorlar. Bize ulaşan, bizdeki veriler öyle demiyor ama onların elindeki veriler farklı olabilir"

"İnşallah turizm konusunda da, diğer alanlarda da bu tür karanlık kestirimler, kötümser tahminlerin tutmadığını; milletin ve Türkiye'nin şaşırtmaya devam edeceğini hep birlikte görürüz"



Haber- Kamera: Yaşar KAÇMAZ/ İSTANBUL ()

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, EMİTT 2017 Turizm Fuarı'nı gezdi.

TÜYAP'ta düzenlenen fuardaki stantları ziyaret eden Avcı, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu FİTCH'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine ilişkin açıklama yaptı.

Nabi Avcı, "Uluslararası kredi değerlendirme veya araştırma kuruluşları, ulaşabildikleri ölçülebilir, tartılabilir bir takım değişkenler üzerinden bazı öngörülerde, tahminlerde, kestirimlerde bulunuyorlar. Ellerindeki veriler ne kadar sağlıklı, o veriler arasındaki ilişkiler ne kadar doğru kuruluyor o ayrı bir teknik tartışma konusu olabilir. Ama onlar da nihayet ellerine ulaşan ölçülebilir değişkenler üzerinden bazı kestirimlerde bulunuyorlar. Bize ulaşan, bizdeki veriler öyle demiyor ama onların elindeki veriler farklı olabilir" dedi.

Bakan Nabi Avcı, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak "Farz edelim ki 14 Temmuz 2016 tarihinde var olan bütün değişkenleri biz bu araştırma kuruluşlarının önüne koysaydık. Yani 'Türkiye'de bir gün sonra 24 saat sonra şu kadar tugayı ele geçirmiş olan şu kadar hain böyle bir operasyon, şöyle bir darbe teşebbüsünde bulunacak; şunlar yaşanacak siz bundan sonrasına ilişkin 16 Temmuz'a ilişkin nasıl bir kestirimde bulunuyorsunuz' diye sorsaydık, çizecekleri tablo herhalde 16 Temmuz'da Türkiye'nin gerçekte yaşadıklarıyla, 16 Temmuz ve sonrasında ve bugün yaşadığımız ortamla herhalde çok alakalı olmayan çok karanlık, çok kötümser bir takım senaryolar üreteceklerdi. Ve haklı da olacaklardı. O ölçülebilir değişkenler içinde gerçekten öyle kestirimler yapılması gerekebilirdi. Ama ne oldu, hiç hesapta olmayan, en azından masanın üzerine konmayan bir değişken 'Türk milleti' devreye girdi ve onların muhtemel skalalarının çok dışında bambaşka bir Türkiye'nin kapılarını açtı. Yani onlar tahminler yaparlar ama zaman zaman böyle milletler onları şaşırtabilir. İnşallah turizm konusunda da, diğer alanlarda da bu tür karanlık kestirimler, kötümser tahminlerin tutmadığını; milletin ve Türkiye'nin şaşırtmaya devam edeceğini hep birlikte görürüz" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakanın açıklaması

-Detaylar

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6- MURAT BOZ'UN ANNESİ HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul

Ünlü şarkıcı Murat Boz'un annesi Nedret Boz, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada Nedret Boz'un dün kalp rahatsızlığı şikayetiyle geldiği belirtildi. Açıklamada, "Nedret Boz'un, muayene ve tıbbi değerlendirme sonrasında kalp rahatsızlığı nedeniyle Kroner Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine başlanmıştır. Tedavi süreci halen devam etmektedir" denildi.