DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(GENİŞ HABER)

1- BAKAN MÜEZZİNOĞLU'NDAN "BÜYÜKANNE PROJESİ" AÇIKLAMASI

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,

* (Büyükanne Projesi) Bunun için pilot uygulama çalışmalarını başlattık. Şu anda projeyi 5 bin aile üzerinden planlıyoruz. Burada 3 veya 4 farklı ilimiz de bu projenin içinde olacak"

* (Büyükannelerin alacağı ücret) Asgari ücretin net yüzde 30'u gibi düşünüyoruz"

* (İşsizlik oranları) İşsiz sayısı 2015'te 3,2 milyon iken bugün 3 milyon 700 bin rakamının söz konusu...Buraya yaklaşık 500 bin ilave işsiz katılmış oluyor"

* (Emekli promosyonlarının ödenmesi) Bizim aradığımız Mart, Nisan, Mayıs ayları içinde ödenmiş olmasıdır"

* (Sosyal medyadaki 'evet' 'hayır' tartışması) 'Evet' diyeni suçlu gören hakir gören bir anlayış ne kadar büyük yanlışsa 'hayır' deme arzusunda olan bir vatandaşımızında suçlu ve hakir görmeyi doğru bulmam. 58 milyon seçmene hepimiz saygı duymalıyız"

Haber-Kamera Enver ALAS / İstanbul,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çalışma hayatına yönelik değerlendirmelerde bulunmak üzere düzenlediği basın toplantısında ekonomi muhabirleriyle bir araya geldi. Taksim'de Pera Palas otelinde gerçekleşen kahvaltılı toplantıda konuşan Bakan Müezzinoğlu, 2016 yılının çalışma hayatı açısından olağanüstülüklerin yaşandığı bir yıl olarak geçtiğini, bunun da iş dünyasına belirli sıkıntıları yansıttığını söyledi. İşsizlik rakamlarının son 3-4 ayda yüzde 9,7'lerden başlayrak 11,8'lere ulaştığını kaydeden Müezzinoğlu, önümüzdeki bir, iki ay içerisinde 2016'dan gelen bu artışların işsizlik rakamlarına yine artış olarak yansıyacağı gibi bir beklentilerinin olduğunu ifade etti.

"2017 SONUNDA DAHA AZALMIŞ İŞSİZLİK ORANI HEDEFLİYORUZ"

Mehmet Müezzinoğlu, "Özellikle mayıs aylarından itibaren yeniden işsizlik oranlarındaki düşüşlerin, ekonomideki dinamiklerin güçlenmesi ve 2017'nin sonuna geldiğimizde 2016 sonuna göre daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir istihdam ve daha azalmış bir işsizlik oranının hedefliyoruz. O nedenle de gerek hükümet ekonomiye verdiği desteklerle gerekse bizim işsizlikle mücadelede yeni projelerimizle önümüzdeki bu zor, daralan süreci rahatlatan tedbirlerle atlatacağımız kanaatindeyim" dedi.

2016 YILI İŞ GÜCÜYLE İLGİLİ İSTATİSTİKLERİ PAYLAŞTI

Bakan Müezzinoğlu, iş gücüyle ilgili geride kalan 2016 yılıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;

"İş gücüne katılım 2015 yılında 30 milyon, 2016 yılında 31 milyon, ki bu bize şunu gösteriyor; her yıl 1 milyonluk istihdam artışı sağlamamız gerekiyor. Bunun için de istikrarlı bir ekonomik yönetim, büyüyen bir ekonomi, istihdamı artıran yatırımları başarabilmemiz gerekiyor. İstihdamda 2015'te 26 milyon 900 bin olan çalışan sayısı varken geçen yıl 27 milyon 300 bin oldu, yani yaklaşık 400 binlik bir artış var. Biz bunu asgari 900 binlere taşıyamadığımız için işsizlik oranımızdaki artışlar böyle her ay biraz artarak karşımıza geliyor. 2015'te 10,5 olan işsizlik oranı 2016'da 11,8 oldu. İşsiz sayısı 2015'te 3,2 milyon iken bugün 3 milyon 700 bin rakamının söz konusu...Buraya yaklaşık 500 bin ilave işsiz katılmış oluyor"



300 BİN KİŞİYE DESTEK VERECEĞİZ

Mehmet Müezzinoğlu, bu yılın başında istihdama destekle ilgili başlattıkları ilave ve devam eden uygulamalarıyla işbaşı eğitiminde 300 bin kişiye destek vereceklerini kaydetti. Müezzinoğlu, "300 bin kişiyi 6 ay süresince istihdam yükünü İŞKUR olarak, bakanlık

olarak biz üstleniyoruz. Bunların kalıcı istihdama dönüşmesini de işverenlerimizle paylaşarak götürüyoruz. Yine bu yıl 300 bin artı istihdama destek vereceğiz" diye konuştu.

BÜYÜK ANNE PROJESİ'NDE SONA GELİNDİ

Kadın istihdamıyla ilgili gündemlerindeki konulardan birinin 'büyükanne projesi' olduğunu belirten Bakan Müezzinoğlu, bu konuda çalışmaların son noktaya geldiğini protokolün ise önümüzdeki salı veya çarşamba günü imzalanacağını söyledi.

"5 BİN AİLE ÜZERİNDEN PLANLIYORUZ"

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Müezzinoğlu, "Burada istiyoruz ki anne yarı zamanlı çalışarak maaşı yarıya inmesin, çocuğuyla olan hukukunu da güvenli ellerde, annesi veya kayınvalidesiyle uygun zemin varsa bu uygun zeminlerde

değerlendirsin, biz de büyükanneye bir destek verelim ki kadın istihdamını teşvik eden bir proje olsun. Bunun için pilot uygulama çalışmalarını başlattık. Şu anda projeyi 5 bin aile üzerinden planlıyoruz. Burada 3 veya 4 farklı ilimiz de bu projenin içinde olacak ve 1 yıl süresince bu projenin uygulamasının değerlendirmesini yapacağız. Aylık değerlendirmelerle bu projenin ülke genelinde

kalıcı bir projeye dönüşüp dönüşmeyeceğinin kararını da 1 yıl sonra netleştirmiş olacağız. Şubat ayı sonuna kadar talepleri alacağız, olağanüstü bir aksilik olmazsa mart ayı itibarıyla büyükanne projesini başlatmış olacağız" şeklinde konuştu.

BÜYÜKANNE KRİTERLERİ

Mehmet Müezzinoğlu toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin, "Büyükanne Projesi'nde torun bakacak anneanne veya babaannelerin kriterleri neler olacak" şeklindeki sorusunu Müezzinoğlu, "Bir kere emekli veya değil farketmez; bu o hizmetin karşılığında bir destek olarak verilecek. Dolayısıyla büyük annenin ekonomik koşulları gündemimiz dışında. Ama büyükannenin aile tarafından çocuğuna bakımına arzu edip etmemesi, ikincisi ise büyükannenin çocuğa bakacak sağlık koşullarının olup olmamasıdır. Sağlıklı, bir çocuğa bakma dinamizmi varsa hekim raporu ve değerlendirmelerden sonra o desteği vereceğiz. Ayrıca hak etme taleplerinde annenin asgari ücretin iki mislinden fazla maaşının az olmasıdır. Yani 4 asgari ücret maaşı olan anneden ziyade 2 asgari ücreti geçmeyen anneleri proje bazlı değerlendireceğiz" şeklinde yanıtladı.

"BÜYÜKANNE MAAŞINI NET YÜZDE 30 GİBİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Müezzinoğlu, proje kapsamında büyük annelerin alacağı ücretle ilgili olarak ise "Asgari ücretin net yüzde 30'u gibi düşünüyoruz. Pilot uygulamada analizler ne kedar sağlıklı olursa kalıcı projeye o kadar doğru dönüşür" dedi.

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

Emekli promosyonlarının ne zaman ödeneceğine ilişkin ise Mehmet Müezzinoğlu, "Önümüzdeki hafta protokolü imzalayacağız. İmzadan sonra özel ve kamu bankaları bu anlamda müşterilerine yol haritalarını deklare edecekler. 11,5 milyon emeklinin alacağı promosyon bir planlama gerektiriyor. Yaklaşık 5,5 milyarlık promosyon ödemesi olacak. Takvimi bankalar kendi aralarında veya müşterilerine sistematiği deklare ederek belirleyecekler. Mart ayında başlayacak, en son Mayıs ayı içinde de tamamlanacak. Bizim aradığımız ise Mart, Nisan, Mayıs ayları içinde ödenmiş olmasıdır. Bunu biz protokolde istiyoruz" diye yanıtladı

SOSYAL MEDYADA REFERANDUM İÇİN BAŞLATILAN 'EVET', 'HAYIR' KAMPANYALARI

Bakan Müezzinoğlu'na anayasa referandumuyla ilgili sosyal medyada başlatılan 'evet' ve 'hayır' kampanyalarıyla ilgili düşünceleri de soruldu. Müezzinoğlu, "Kampanyanın temel ayakları son bir haftaya bakıldığında 'güçlü Türkiye için evet', 'aydınlık Türkiye için hayır' şeklinde oluşuyor. Çatıştırmadan, yıpratmadan ülke için doğru olan bu ülke insanının vicdani kanaatleri bu referandumda sandığa yansıyacak. 'Evet' diyeni suçlu gören hakir gören bir anlayış ne kadar büyük yanlışsa 'hayır' deme arzusunda olan bir vatandaşımızında suçlu ve hakir görmeyi doğru bulmam. 58 milyon seçmene hepimiz saygı duymalıyız" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Müezzinoğlu'nun gazetecilerle tokalaşması

-Basın mensupları

-Bakan Müezzinoğlu'nun açıklamaları

-Soru - cevap kısmı

-Genel ve detaylar

27.01.2017 - 15.22 Haber Kodu : 170127130

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2- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: DEAŞ EMİRİNİN DE ARASINDA BULUNDUĞU 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın İstanbul'da bulunan Tacik, Uygur, Özbek ve Kazak hücrelerinin emirini belirledi. TEM ekipleri, 2 Ocak Pazartesi günü düzenlediği operasyonla 'Tacik Azra' kod adlı DEAŞ emiri 55 yaşındaki A.K. ve yanında bulunan A.G., Z.K., A.A. ve F.R.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

SURİYE GEÇİŞLERİNİ EMİR ORGANİZE EDİYOR

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 25 gün boyunca sorgulanan şüphelilerin, DEAŞ'ın Türkiye'de bulunan elemanlarının Suriye'ye geçişlerini organize eden kişiler olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 kişi dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 'Tacik Azra' kod adlı DEAŞ emiri A.K. ve yanında bulunan A.G., Z.K., A.A. ve F.R. çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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3- MAÇKA PARKI'NIN ALTINDAN 3.KÖPRÜ ÇIKTI



Haber: Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,()

MAÇKA'da yapımına başlanan karayolu tüneli, 3. Köprü'ye (Yavuz Sultan Selim Köprüsü) ve Karadeniz'de sahilinde bulunan Kumköy koyuna kadar uzanıyor.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞLIYOR, YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NE ULAŞIYOR

Maçka Demokrasi Parkı'nın giriş kapısının karayolu tüneli inşası için çitlerle kapatılmasının ardından, projenin Beşiktaş'tan Sarıyer'e uzanan tünel projesinin ilk etabı olduğu ortaya çıktı. "Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünelleriö olarak adlandırılan proje Mayıs 2016 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li üyelerin itirazları ile oyçokluğu ile kabul edilmişti.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 2015 yılı Faaliyet Raporu sunumunda bu hattaki tünelleri sıralayarak Ayazağa-Çayırbaşı ve Sarıyer-Zekeriyaköy Tünellerini de yapmaya başlayacaklarını açıklamıştı. Etüt çalışmaları devam eden projeye göre Beşiktaş'tan Sarıyer'e kadar aralıklı olarak yerüstünden de ilerleyen tünel hattı, Maden bölgesinden yeniden yer altına girerek Zekeriyaköy'ün altından geçiyor ve 3. Köprü'yle birleşerek yer üstüne çıkıyor. Hatta Karadeniz sahilinde yer alan Kumköy koyuna da çıkış veriliyor.

PROJENİN İLK AYAĞI MAÇKA PARKI

Maçka Parkı'nın stadyuma bakan giriş kapısı çalışmaların başlaması için çitlerle kapatıldı. Projeye göre bu noktada yer altına giren yol, Bayıldım Caddesi'nin hizasınca ilerleyerek, Balmumcu'ya uzanacak. Yaklaşık 7,5 kilometre uzunluğunda olacak bu tünelden 15 Temmuz Şehitleri köprüsüne çıkış verilecek. İBB'de duyurulan ve 6 Şubat'ta askıdan inecek imar planına göre Maçka Parkı'nın içinde herhangi bir inşaat faaliyeti yürütülüp yürütülmeyeceği belirtilmiyor. Öte yandan bu tünelin, Taksim Meydanı'nda yer altındaki tünellerle birleştirilmesi öngörülüyor.

TÜNELLER ARD ARDA DİZİLECEK

Levazım'dan başlayacak bir diğer tünel ise Cendere yolu Ayazağa'dan Baltalimanı'na oradan da Çayırbaşı'na kadar uzanacak. Böylece Beşiktaş'tan Sarıyer'e zaman zaman yer üstünden olmak üzere kesintisiz ulaşım sağlanacak.

"TÜNELİN BATIŞ-ÇIKIŞ NOKTALARI ASKERİ ALANLAR VE KAMU ALANLARI"

Projeyi değerlendiren TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Yıkıcı, "Bu karayolu yatırımı olan projenin imar planları Büyükşehir Belediyesi'nde askıda ve 6 Şubat'ta askıdan inecek. Buradaki önemli nokta tünellerin batış-çıkış noktalarıdırö dedi. Bu noktalara dikkat çeken Yıkıcı, "Projenin Dolmabahçe çıkışı Maçka Parkı; Levazım çıkışı Ortaköy vadisi olarak görülmektedir. Oradan Harp Akademileri'ne çıkan bölgeye uzanıyor. Ayazağa için ise Maslak 1453 diye askeri alan üzerine çökmüş rant projesinin kıyısından Fatih Ormanı ile Maslakta yoğun olarak rastlayacağınız askeri alanların olduğu bölgenden çıkacağı görülmektedir" örneklerini verdi.

"KARAYOLU YATIRIMLARININ ULAŞIM SORUNLARINA ÇÖZÜM OLMAYACAĞI NE ZAMAN ANLAŞILACAK"

Projenin karayolu projesi olduğunun altını çizen Yıkıcı "Bu çıkış noktalarından da anlaşılacağı üzere parkalar, ormanlar, askeri alanlar kısacası kamu arazileri yine bir karayolu projesine kurban ediliyor. Ayrıca bu iktidar karayolu yatırımlarının ulaşım sorunlarına çözüm olmayacağını ne zaman anlayacak? 3. Köprü rant projesinin kullanım oranlarına bakın. Dönün İstanbul'un trafik yoğunluğunun hangi hatlarda olduğuna bakın. Çözüm olmuş mu? Bu yaklaşımlarla yapılan projelerin çözüm olmadığı açıktır" dedi.

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4- EYÜP'TE KADINLARI HEDEF SEÇEN KAPKAÇÇILAR GÜVENLİK KAMERASINDA

* TELEFONUNU ÇALAN KAPKAÇÇININ PEŞİNDEN BÖYLE KOŞTU

Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul

Eyüp'te 4 gün arayla iki kadının cep telefonunu kapkaç yaparak çaldığı belirlenen 3 kişi önce kameraya sonra polise yakalandı

İlk olay 19 Ocak Perşembe günü Eyüp Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kapkaç şüphelileri Esat Mutlu, Mehmet Kaya ve İsmet Taşkıran bir araçla evine giden Sibel G.'yi takip etmeye başladı. Bir süre sonra araçtan inen Esat Mutlu takibine yaya olarak devam etti ve Sibel G'nin elindeki cep telefonunu kapkaç yaparak çaldı. Şüpheliler olayın ardından kayıplara karıştı.

KAPKAÇÇININ PEŞİNDEN KOŞTU

İkinci olay ise 22 Ocak Pazartesi günü de Eyüp Güzeltepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Aynı kişiler evine giden Neşe T.'nin elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalıp kaçtı. Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şüpheliler aracı, Neşe T'nin yürüdüğü sokağa parkediyor. Araçtan bir şüpheli iniyor ve Neşe T'nin elindeki cep telefonunu çalıyor. Kapkaççı araca doğru koşmaya başlıyor. Kadın da şüphelinin peşinden koşuyor.

YAKALANDILAR

Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kadınların ifadesi ve kamera kayıtları doğrultusunda kapkaççıların peşine düştü. Ekipler dün önce kapkaçta kullanılan araca ardından da şüphelilere ulaştı. Şüpheliler, Eyüp Asayiş Büro Amirliği'nin yaptığı operasyonun ardından yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇ KAYITLARI OLDUKÇA KABARIK

Şüpheliler Esat Mutlu'nun 7, Mehmet Kaya'nın 10, İsmet Taşkıran'ın 5 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

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-Kapkaç anı

-Şüphelinin kaçması

-Neşe T'nin şüphelinin peşinden koşması

-Şüphelinin Sibel G'yi takip etmesi

(Aktüel Görüntü)

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-Şüphelilerin polis merkezinden çıkışı

-Genel ve detaylar

27.01.2017 - 15.04 Haber Kodu : 170127123

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5- BİR HAFTADIR TEMASLARDA BULUNAN PEN HEYETİNDEN BASIN TOPLANTISI

* Uluslararası PEN Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sönmez,

"Tutuklu bulunan 150 gazeteci ve yazar bizim için temel vurguydu. İfade özgürlüğü bizi var eden temel motifimiz. Her zaman bunu ön plana çıkarttık. Ve bunun ardından diğer konuları diğer kaygı noktalarımızı ifade ettik"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul

Uluslararası PEN delegasyonu tarafından hafta boyunca gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından bir basın toplantısı düzenlendi.

Uluslararası PEN Başkanı Jennifer Clement, Nobel Edebiyat Komitesi Üyesi Per Wästberg, PEN Eski Başkanı John Ralston Saul, Başkan Yardımcısı Eugene Schoulgin, Türk yazar Burhan Sönmez, Alman yazar Peter Schneider, yayımcılar Eva Bonnier ve Ronald Bluden ile PEN Merkezi Başkanları Iman Humaydun, William Nygaard ve Urtzi Urrutikoetxea'in da aralarında bulunduğu delegasyon haftaboyu süren ziyaretinin sonunda bir basın toplantısı düzenlendi.

CVK Park Bosphorus Hotel'de düzenlenen toplantıya Dünya yazarlar birliği Uluslararası PEN Başkanı Jennifer Clement, Uluslararası PEN Direktörü Carles Torner, Uluslararası PEN Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sönmez ve Uluslararası PEN Başkan Yardımcısı Eugene Schoulgin ziyaretlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Delegasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bazı milletvekilleri, yazarlarla, gazetecilerle, sivil toplum örgütü temsilcileriyle görüşmeler yaptı. Öte yandan delegasyon Cumhuriyet, BirGün, Agos, Evrensel ve Özgürlükçü Demokrasi gazetelerinin ofislerine de dayanışma ziyareti düzenledi.



"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BİZİ VAR EDEN TEMEL MOTİFİMİZ"

Toplantıda Uluslararası PEN Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sönmez, hükümet yetkilileriyle, saraydan yetkililerle, muhalefet partilerinin liderleriyle, yabancı elçiliklerle ve kültür camiasından insanlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Bu süreçte mağdur olan bir çok yayın kuruluşu var kuşkusuz. Zamanımız el verdikçe bunlardan 5 tanesi ile görüşüp, dayanışma duygularımızı belirttik. Tutuklu bulunan 150 gazeteci ve yazar bizim için temel vurguydu. İfade özgürlüğü bizi var eden temel motifimiz. Her zaman bunu ön plana çıkarttık. Ve bunun ardından diğer konuları diğer kaygı noktalarımızı ifade ettik" dedi.

"MUHALİF KESİMLERLE DAYANIŞMA DUYGUMUZU AÇIK BİR ŞEKİLDE İFADE ETTİK"

Sönmez, delegasyonun buraya gelmesi ile referandum sürecinin tamamen tesadüf olduğunun altını çizerek, "Biz bu programı yaklaşık 4 aydır hazırlıyorduk. Referanduma denk geldi. Referandum süreci bizim açımızdan politik değil. İfade özgürlüğü üzerinde sorunlar yaratan yeni bir süreç olduğu için ister istemez gündemimize oturdu. Eğer adil bir referandum süreci yaşanacaksa, amaç buysa o zaman ifade özgürlüğünü engelleyen, bunu baskı altına alan bütün yanlış uygulamaların derhal ortadan kaldırılması, buna son verilmesi gerektiğini özellikle vurguladık. Bütün bu mesajlarımızın her iki yere de ulaştığını düşünüyor ve umuyoruz. Birisi yetkililer, otoriteler , hem hükumet hem de sarayda olan sorumlu politikacılar mesajımızı almışlardır diye umuyorum. Bir diğeri ise bütün bu süreçte iktidarla aynı fikirde olmasalar da özgür düşüncelerini ifade etmek isteyen muhalif kesimler. Biz onlarla da dayanışma duygumuzu açık bir şekilde ifade ettik. Bir araya geldik. Her görüşmemizde bunu ortaya koyduk. Onlarda burada yalnız olmadıklarını PEN yazarlar birliğinin dünyadaki 150 şubesinden bütün yazarların ve aydınların düşünceleri, fikirleri ve katkısıyla burada bulunduğumuzu hissederek o yalnızlık duygusundan bir ölçüde olsa biraz daha uzaklaştılarsa bu bizim için büyük bir başarıdır. Bunun da bizim açımızdan başarılmış bir nokta olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:

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- Basın toplantısı

- Heyetin görüntüsü

- İngilizce konuşmalardan detaylar

- Sönmez'in açıklamaları

- Salondan detaylar

-Basın mensupları

-Genel ve detaylar

27.01.2017 - 15.07 Haber Kodu : 170127124

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6- RUSYA'DAN ÇALINAN ARACI IRAK'TAN SATIN ALMIŞLAR



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL()

Beşiktaş'ta ucuz olduğu için yurt dışından aldıkları yabancı plakalı lüks ciple eğlence mekanına gelen 3 işadamı, polisin aracın Rusya'dan çalıntı olduğunu tespit etmesi üzerine gözaltına alındı. Polisteki ifadelerinde aracın Irak'tan 52 bin dolara aldıklarını söyleyen işadamları hakkında çalıntı araç kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Yetkililer ucuz olduğu için alınan Yabancı plakalı araçların büyük bölümünün çalıntı çıktığını belirterek, bu şekilde otomobil almayı düşünen vatandaşları uyardı. Yabancı plakalı araçlar, Gürcistan, Irak gibi ülkelerden yasal yollarla alınıp Türkiye'de kullanılabiliyor. Bu tür araçların 2 yılda en az bir kez yurt dışına çıkma şartı aranıyor.

POLİSİN DİKKATİ SAYESİNDE ÇALINTI ARAÇ BULUNDU

Beşiktaş'ta uygulama yapan polis ekipleri bir eğlence mekanın önünde yaptıkları kontroller sırasında Irak plakalı lüks bir cipin içindeki 3 kişiyi kontrol etti. Yapılan kontroller sırasında aracın içindeki üç kişinin tekstil işiyle uğrayan işadamı olduğunu tespit ederek herhangi bir suç unsuru bulamadı. Ancak lüks otomobil üzerinde yapılan incelemede motor ve şasi numaralarının bazılarının silindiğini, silinmeyenlerin ise belgeleriyle eşleşmediği tespit edildi. Bu gelişme üzerine araçta bulunan Z.A., E.A., ve H.A. gözaltına alındı.

SATIN ALDIKLARI ARAÇ İÇİN GÖZALTINA ALINDILAR

Polis merkezine götürülen işadamları otomobili Irak'tan yasal belgelerle 52 bin dolara satın aldıklarını söyleyerek belgelerini gösterdiler. Ancak yapılan araştırmada lüks aracın Rusya'dan çalıntı olduğu belirlendi. Bunun üzerine işadamlarına çalıntı araç kullanmak suçundan gözaltına alındılar ve haklarında işlem yapıldı.

ÇALINTI LÜKS ARAÇ RUSYAYA GÖNDERİLECEK

Çalıntı araç Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. İnterpol aracılığı ile aracın Rusya'daki sahibi ile irtibata geçileceği ve otomobilin Rusya'ya gönderileceği öğrenildi.

YETKİLİLER YURT DIŞINDAN OTOMOBİL ALACAK VATANDAŞLARI UYARDI

Yetkililer ucuz olduğu için alınan yabancı plakalı araçlarla ilgili vatandaşları uyardı. Türkiye'deki fiyatının 10 da biri fiyatına alınabilen bu araçların bir çoğunun çalıntı çıktığını söyleyen yetkilileri, bu tür araç alacak kişilerin mutlaka bir servise götürerek motor ve şaşi numaralarını kontrol ettirmelerini istedi. Aracın çalıntı çıkması durumunda hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya kalınabileceğini anlatan yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Görüntü Dökümü:

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-Otomobilin görüntüsü

27.01.2017 - 13.56 Haber Kodu : 170127107_