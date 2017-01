DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- ERDOĞAN'DAN REFERANDUM KARARI SONRASI İLK AÇIKLAMA

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Şimdi milletim inşallah gerçek, nihai kararı verecek. Bu karar ile birlikte Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz ülkemiz için hayırlı olsun el ele vereceğiz. Hep birlikte Türkiye olacağız"

Haber: Gülseli KENARLI - Hakime TORUN - Kamera: Güven USTA İSTANBUL ()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, M4 Hattı Tavşantepe, Pendik, ve Yakacık metro istasyonlarının açılış törenine katıldı. TBMM'den geçen anayasa teklifine ilişkin Erdoğan, "Ne yaptınız ki diyenlere dün akşam parlamento güzel bir cevap verdi. Ama gerçek cevabı inşallah beşer planında egemenlik milletindir. Şimdi milletim inşallah gerçek, nihai kararı verecek. Bu karar ile birlikte Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır. Milletimiz ülkemiz için hayırlı olsun el ele vereceğiz. Hep birlikte Türkiye olacağız" diye konuştu.

2- ERDOĞAN'DAN "LAV"LI SALDIRILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"İstedikleri kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahı ile ateş etsinler. İstedikleri kadar Ak Parti'nin il teşkilatına lav silahı ile ateş etsinler. Bunlar ile bir yere varmak mümkün değil. Bunlar ile bir yere varmak mümkün değil"

" Bunu iyi bilsinler ki; bizler bu yola her şeyimizi koyduk"

Haber: Gülseli KENARLI - Hakime TORUN - Kamera: Güven USTA İSTANBUL ()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, M4 Hattı Tavşantepe, Pendik, ve Yakacık metro istasyonlarının açılış törenine katıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl binalarına düzenlenen lav silahlı saldırılara ilişkin konuşan Erdoğan, "Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıların aşmasının yolu işte bu manzaradır. Toplu açılış ile verdiğimiz mesajlar, birlikteliktir. Ülkemizi terör, baskı, kuşatma ile ayak oyunları, riyakârlık, algı operasyonları ile sindirmek, huzursuz etmek isteyenleri bozacak olan manzara işte budur. İstedikleri kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne lav silahı ile ateş etsinler. İstedikleri kadar Ak Parti'nin il teşkilatına lav silahı ile ateş etsinler. Bunlar ile bir yere varmak mümkün değil. Bunlar ile bir yere varmak mümkün değil. Bunu iyi bilsinler ki; bizler bu yola her şeyimizi koyduk" diye konuştu.

3- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜNDE HAREKETLİ DAKİKALAR

* İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşan kamyoneti polis ateş açarak durdurdu.

* Araç sürücüsü gözaltına alınırken kamyonetin freni boşaldığı için bariyerleri aştığı belirtildi.

* İstanbul Valiliği,

"Konunun terörle ilgili olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur"

Haber-Kamera : Çağatay KENARLI - Enver ALAS - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyerleri aşan bir kamyonet hareketli dakikalara neden oldu. Bariyerleri aşan kamyonet ateş açılarak durdurulurken sürücü gözaltına alındı.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önündeki olay saat 14.30 sıralarında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, freni boşalan bir kamyonet uygulama noktasını geçti. Polis, araca ateş açarken kamyonet bariyere çarparak durdu. Kamyonetin sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken araçta da inceleme yapıldı. Araçta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilirken olayda ölen yada yaralanan olmadı.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyonun bariyerlere kontrolsüz yaklaşması paniğe yol açmıştır. Konunun terörle ilgili olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.



4- "LAV"LI SALDIRILARA 5 GÖZALTI

* Lav silahlarının birinde terör örgütü DHKP-C'den kaydı bulunan bir kişinin parmak izine rastlandığı öğrenildi.



Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün gece tek atımlık lav silahlarıyla düzenlenen saldırılar sonrasında DHKP-C'ye yönelik 15 adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda saldırganlarla irtibatlı olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Dün gece Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ve Sütlüce'de bulunan AK Parti İl Başkanlığı binalarına tek atımlık lav roketi ile düzenlenen saldırıların ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları incelemelerde sol bir örgüte ait deliller ele geçirdi.



PARMAK ZİLİ LAV ROKETİNDEKİ İZLE EŞLEŞTİ

Olay yerlerinden toplanan deliller incelenerek saldırıda kullanılan tek atımlık lav roktetinin alınan parmak izleriyle DHKP-C'den poliste kaydı bulunan Şerif Tunç'un kaydıyla eşleştiği öğrenildi.



15 ADRESE OPERASYON, 5 GÖZALTI

Bu gelişmeler üzerine TEM ekipleri sabah saatlerinde saldırganlarla irtibatlı olduğu değerlendirilen 15 adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda DHKP-C'den kaydı bulunduğu belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.



==============================

5- ESENYURT'TA POLİSE ATEŞ AÇAN SALDIRGANIN KAÇIŞ ANINDAN YENİ GÖRÜNTÜ

Haber: Ersan SAN - İSTANBUL

Esenyurt'ta polise silahlı saldırı düzenleyen teröristin kaçış anına ilişkin yeni güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın kaçarken hemen ardından da polisin koştuğu görülüyor

6- PAZARCILAR SESLERİNİ CUMHURBAŞKANINA DUYURMAK İSTEDİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pendik'taki törene katılmak üzere saat 14.10'da Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı.

Sabah saatlerinde Çekmeköy'deki pazar yerlerinin değiştirildiği için eylem yapan bir grup seslerini Erdoğan'a duyurmak için Kısıklı'ya geldi. Grup, Erdoğan'ın çıkışı sırasında Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanın fotoğrafı olan pankartı açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu durmayarak yoluna devam ederken grup Kısıklı'dan ayrıldı

7- AYBERK ATİLLA HAYATINI KAYBETTİ

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, ()

TİYATRO, sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Atilla, 70 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada usta oyuncunun vefat ettiği duyurulurken, "Değerli sanatçılarımızdan Ayberk Atilla ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu'na başsağlığı dileriz" ifadesi kullanıldı.

Geçtiğimiz hafta mesane kanseri teşhisi koyulan Ayberk Atilla, hastanede müşahede altına alınmıştı. Atilla, yakalandığı kanserin etrafa yayılmaya hevesli bir kanser olduğunu belirtirken, kemoterapi tedavisine ise uzak olduğunu ifade etmişti.

AYBERK ATİLLA KİMDİR?

18 Eylül 1946 tarihinde İstanbul'da doğan Ayberk Atilla, sanat hayatına 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda başladı. Sırasıyla Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul gibi topluluklarda çalışan usta sanatçı, sinema ve dizi filmlerde de rol aldı. Ayberk Atilla, bir süre aranın ardından yeniden tiyatroya dönerek, BKM Oyuncuları kadrosuna katıldı. Atilla, son olarak Seksenler ve Kiralık Aşk dizilerinde oynadı.

8 -BOMBA NOTUNU YAZAN KABİN MEMURUNA HAPİS CEZASI



Haber: Tolga ÖZBEK/İSTANBUL ()

TÜRK Hava Yolları uçağına iki yıl önce bomba notu yazarak bırakan kabin memuru Emre Aslan için açılan dava sonuçlandı. Aslan'a hava aracının hareketinin engellenmesinden 5 yıl hapis cezası verildi.

Emre Aslan, görevli olduğu THY'nin TK052 sefer sayılı İstanbul Atatürk - Narita seferinin öncesinde uçağın tuvaletine 'Last flight find the bomb - Son uçuş bombayı bulun' yazılı not bırakmış, sonra da bu notu bulduğunu söyleyerek kokpitte pilotlara haber vermişti.

Bunun üzerine uçak seferden çekildi. Emniyet güçleri ve bomba imha ekipleri THY uçağında arama başlattı. Bu sırada panikleyen kabin memuru, notu uçağın tuvaletine attı. Polis kabin ekibi ve pilotların ifadesini aldı. Emre Aslan'ın şüpheli hareketleri dikkat çekti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Konu savcılığa bildirilirken Aslan, THY Kabin Hizmetleri Başkanlığı'na bomba notunu kendisinin bıraktığını itiraf eden bir mektup yazan Aslan'ın davası geçen yıl başladı. Bakırköy 40'ıncı Asliye Mahkemesi'nde hakkında açılan üç suçla ilgili olarak ailevi sıkıntılar geçirdiğini, iki defa intihara kalkıştığı, kendisine ücretsiz izin verilmediği, ve öcalmak için bomba notunu bıraktığını bildirdi.

Beşinci celsede biten mahkemede 5 yıl hapis cezası duruşmalardaki hal ve davranışları nedeniyle önce 4 yıl 2 aya indirildi.Yapılan indirimler sonucu sanığa verilen nihai ceza 2 yılın altında kaldığından ceza ertelendi.Aslan 5 yıl içinde bir suç işlemezse dava ortadan kaldırılacak