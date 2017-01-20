DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, şehit polis ve askerler için yaklaşık bin 500 kişinin dinlediği mevlit okuturdu.Avcılar Emniyet Müdürü Hakan Bolat, İlçe Müftülüğü ile işbirliği yaparak Merkez Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde bugün cuma namazından önce şehit güvenlik güçleri için mevlit okutturdu. Yaklaşık bin 500 kişinin dinlediği mevlitin yanı sıra Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu.Cami imamı Ömer Yavuz'un okuduğu Mustafa Fazıl Kartal'ın "Ağlama sen nazlı yavrum ben edeyim figanı. Vatanına milletine şehit verdim babanı" dizelerinin yer aldığı 'Şehitoğlu ve Annesi' dizeleri cemaati etkiledi. Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan ve bazı polislerin de dinlediği mevlit ardından cemaate dua ettiren İlçe Müftüsü Ömer Erdem, Türkiye'nin üzerinde oynanmak istenen oyunların bozulmasını, şehitlerin ruhunun şad olmasını Allah'tan dilerken, "Bizleri de aynı şekilde imtihanla baş başa kaldığımızda devlet, vatan, millet, Kuran, din uğruna seve seve bizlerin de fedai can eyleyerek aynı duygu ve düşüncelerle can verebilmeyi bizlere de nasip eyle Yarabbi. Hürriyetimize kast edenlere fırsat verme Yarabbi. Camide namaz kılarken yan yana, omuz omuza, diz dize durduğumuz gibi dışarıda da aynı şekilde bir ve beraber olarak birbirimizin derdiyle hemhal olarak ömrümüzü sürdürmeyi nasip eyle" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Mevlit ve kasidelerden görüntüler

-Müftünün duası

-Avcılar Kaymakamı cemaat arasında (ortada gözlüklü)

-Cemaatten görüntüler

20.01.2017 - 17.05 Haber Kodu : 170120169_

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6- ESKİ ÜNLÜ MANKENLER 'HAYATA SAHİP ÇIKMAK' İÇİN PODYUMA DÖNDÜ

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, ()

Ünlü modacı Murat Cinpir, bu yıl 4'üncü kez gerçekleşen Fashionist kapsamında "XCLSV" koleksiyonunu eski ünlü manken, oyuncu ve sunucularla tanıttı.

Beşiktaş Akaretler'deki W Hotel Super Jazz W Lounge'da gerçekleşen defilede, 25 yılı aşkın süredir moda dünyasında birbirinden özel koleksiyonlar hazırlayan Murat Cinpir, "XCLSV" koleksiyonunu tanıttı.

Defilede, Çağla Şikel, Deniz Pulaş, Janset, Sibel Tan, Ebru Güzel, Alona, Beril Önder, Begüm Özbek, Bilge Kara, Canan Mutluer, Ceylan Saner, Ebru Ürün, Fatma Yaman, Gülay Kuriş, Güner Özkul, Hülya Yiğitalp, İpek Gümüşoğlu, İpek Tenolcay, Müge Cinman, Selda Aksoy, Sema Şimşek, "Hayata Sahip Çıkmak" temasıyla yürüdü.

Birbirinden iddialı 25 parça koleksiyonunun sunulduğu defilede transparan ve dekolte kıyafetlerin ağırlıkta olduğu görüldü.

Moda şovunun ardından eğlenceli anlar yaşandı. Podyuma mankenlerle çıkan Murat Cinpir hepsine tek tek teşekkür etti.

Cinpir yaptığı açıklamada, "Defilede podyuma taşınan koleksiyon, piyasalardaki gerilemeye ve ülke şartlarındaki gerginliğe karşı ayakta durmanın ve el ele vermenin çıkar yolu olduğuna inanan bir kadronun eseri. Ticari kaygılara kapılmadan tasarıma ağırlık verilen koleksiyonu sunan ve 'Hayata Sahip Çıkmak' için yürüyen herkese teşekkür ederim" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Defileden görüntü

-Defile sonrası mankenlerin Cinpir'i alkışlaması

-Detaylar

20.01.2017 - 16.27 Haber Kodu : 170120159