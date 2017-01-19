DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- HRANT DİNK ÖLÜMÜNÜN 10. YILINDA ANILIYOR 1

Erhan TEKTEN İstanbul

Agos Gazetesi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu 10 yıl önce hayatını kaybeden Hrant Dink için anma töreni düzenleniyor. Polis, Halaskargazi Caddesi Harbiye Müzesi önünden Osmanbey yönünü trafiğe kapattı. Mecidiyeköy yönü de aynı şekilde kapatılırken anma etkinliğinin düzenleneceği alana gelenler polis tarafından aranıp gazetenin önüne yönlendiriliyor.

POLİS YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Agos gazetesi önünde yapılacak anma töreni öncesinde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Gazetenin bulunduğu cadde, Rumeli Caddesi ve Pangaltı ışıklarından itibaren demir bariyerlerle kapatıldı. Alanda bulunan yayalar da çıkarılarak polis tarafından, eğitimli köpeklerle çevrede ve dükkanlarda güvenlik araması yapıldı, TOMA'lar hazır bekletildi. Diğer taraftan polis özel harekatta alandaki güvenlik önlemlerinde görev alıyor

Görüntü Dökümü:

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-Agos Gazetesi'nin önü

-polisin güvenlik önlemleri

-Polis köpeğinin bomba araması

-Alana gelenler

-Dev Hrant Dink Afişi

-Genel ve detayla

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2- BAKAN IŞIK: TÜRKİYE ELEKTRONİK HARPTE DE BİR OYUNCU HALİNE GELDİ

* Milli Savunma Bakanı Fikri Işık,

"Artık Türkiye elektronik harpte de bir oyuncu haline geldi. Sadece gemi inşa etmiyoruz. Bu gemiyle ilgili tüm savaş, silah sistemleri ve bu silah sistemlerinin işletimini de yerli imkanlarla yapıyoruz"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile birlikte ilk milli fırkateyn olan "İstanbul"un inşa başlangıç törenine katıldı.

Pendik'te bulunan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleşen törende 2007 yılında mayın patlaması sonucu terör gazisi olan er Ahmet Kayaoğlu ve 1994 yılında Bingöl'de şehit olan er Selahattin Boydaş'ın kızı Elife Boydaş da yer aldı.

Bakan Işık törende yaptığı konuşmasında, "Böylesine bir coğrafyada yer alan ülkemizin yoluna emin adımlarla devam etmesi için güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir orduya sahip olması hepimizin malumudur. Üç tarı denizlerle çevrili cennet vatanımızın güçlü bir ordusu için de yerli ve milli imkanlarla donatılmış güçlü bir donanıma sahip olması hükümet olarak en temel önceliklerimizdendir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'hudutlarının mühim ve büyük aksamlı olan deniz devletinin donanması da mühim ve büyük olmak gerektirir. O zaman Türkiye Cumhuriyeti daha müsterih ve emin olacaktır' sözleriyle bunu çok güzel bir şekilde ifade etmiştir. Bu bilinçle Sayın Cumhurbaşkanımızın çok önemsediği yerli savunma sanayi hamlesi çerçevesinde her geçen gün donanmamıza milli savaş gemilerimizi kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Çaka Bey'in açtığı yoldan ilerleyen ve bin yıllık geçmişi olan bahriyemiz gücünü nitelikli insan kaynağı ve modern, milli imkanlarla donatılmış silah sistemlerinde almaktadır" dedi.

YATIRIMIN ÖNEMİ

Bakan Fikri Işık, "Geçmişte arzu ettiğimiz gemileri, uçakları, araç gereçleri paramızla dahi almakta zorlandığımızı asla unutmadık ve unutmayacağız. Savunma sanayimizin diğer unsurları gibi gemilerimizi, denizaltılarımızı ve diğer ihtiyaçlarımızı kendi tasarımımız ve kendi üretimimiz olarak ülkemizde tedarik edebiliyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz hali hazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştiren on ülke arasında yer almaktadır. Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafya, karasularımızın ve sahillerimizin önemini daha da artırmakta olup, bölgede yaşanan sorunlar milli savunmaya gösterdiğimiz önem ve çabanın ne denli yerinde olduğunu gözler önüne sermektedir. Ülkemiz deniz menfaat ve sınırlarının korunması, tespit, teşhis ve mevkii belirlenme, sınıflandırma gibi bir çok görevin yerine getirilmesinde MİLGEM projesiyle elde ettiğimiz başarılar, geçmişte büyük ölçüde dışa bağımlı olduğumuz askeri gemi inşaat sektöründe ulaştığımız seviyeyi ve seneler içindeki ilerlememizi net bir şekilde göstermektedir" şeklinde konuştu.

BÜTÇE 12 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞACAK

Bakan Işık, "Günümüzde su üstü askeri gemi ihtiyaçlarımızın tamamını yurtiçi tersanelerimizle karşılamaktayız. Gelinen aşama itibariyle Tuzla bölgesindeki yedi özel tersaneyle ve bakanlığımıza bağlı tersanelerle yürütmekte olduğumuz askeri gemi inşaat projelerinin bütçesel büyüklüğü 5.5 milyar doları aşmış durumda. Askeri gemi inşası alanında orta ve uzun vadede gerçekleştirmeyi planladığımız fırkateyn, hücum bot, destek gemileri ve süratli bot sınıflarına yönelik projeler ile bu meblağın 12 milyar dolar seviyesine ulaşacağını öngörmekteyiz" dedi.

"ÜLKEMİZİN SAVUNMA İHTİYAÇLARINI YERLİ OLARAK KARŞILAYABİLİR DÜZEYE ULAŞACAĞINA İNANCIM TAMDIR"

Bakan Işık, "Hali hazırda çeşitli kara, hava ve su üstü gemilerinin tamamını yerli olarak üretebilen savunma sanayimizin yürütülen kararlı strateji ve politikalar sayesinde orta ve uzun vadede denizaltından uzay platformlarına kadar ülkemizin savunma ihtiyaçlarını yerli olarak karşılayabilir düzeye ulaşacağına inancım tamdır" diye konuştu.

"ARTIK TÜRKİYE ELEKTRONİK HARPTE DE BİR OYUNCU HALİNE GELDİ"

Işık, "Bugün burada ilk kaynak törenini gerçekleştireceğim MİLGEM projesinin beşinci gemisi İstanbul inşa edilmiş olan ilk 4 gemiden tecrübeler ve geri beslemeler ile teknoloji ve tehditlerdeki gelişmelere bağlı olarak harekat manevra fonksiyonlarının geliştirilebileceği, hava savunma kabiliyetinin artırılacağı ve geliştirilen milli silah sistemlerinin entegre edileceği modern fırkateynlerimizden 4 adedinin birincisidir. Söz konusu fırkateynin tasarım faaliyetlerine MİLGEM projesinin üçüncü ve dördüncü gemileri için 2014 senesinde imzalanmış olan sözleşme kapsamında başlanmış olup Savunma Sanayi Müsteşarlığı önderliğinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, üniversiteler ve yerli yüklenicilerin koordineli çalışması ve milli imkanların azami seviyede kullanılmasıyla gemilerin donatım ve inşa faaliyetlerine devam edilecektir. Artık gemi sadece gemi değil, geminin üzerindeki savaş sistemleri artık geminin maliyetinden çok daha fazla bir meblağ tutuyor. Ve bu savaş sistemlerini çok büyük oranda yerli olarak üretmenin gayreti içindeyiz. Allah'a hamdolsun çok büyük mesafeler aldık. Artık Türkiye elektronik harpte de bir oyuncu haline geldi. Sadece gemi inşa etmiyoruz. Bu gemiyle ilgili tüm savaş, silah sistemleri ve bu silah sistemlerinin işletimini de yerli imkanlarla yapıyoruz. Bu Allah'a hamdolsun Türkiye'nin geldiği yeri bulunduğu noktayı gösteriyor. Çok büyük mesafeler aldık. Ama almamız gereken çok daha mesafenin olduğunun bilincindeyiz" dedi.

"BU ÇETİN BİR MÜCADELEDİR"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bostanoğlu da törende bir konuşma yaparak, "İstanbul fırkateyni, Deniz Kuvvetlerinin kendine, devletine ve sanayisine duyduğu güvenin somutlaşmış ifadesidir. Fırkateynimiz İstanbul, biz denizcilerin, cumhuriyetin ilk yıllarında, kıt kaynaklara rağmen, şanlı Yavuz'un onarılması ve yurt dışından savaş gemisi alınması için destek sağlayan aziz milletimize olan vefa borcudur. Aslında fırkateynimiz İstanbul, asla vazgeçmediğimiz ve hiç bitmeyecek bir hayalin, hayata geçecek halidir. Çünkü biliyoruz ki, Deniz Kuvvetlerimiz, 21'nci yüzyılın güvenlik ortamına, ülkesini ve milli çıkarlarını, açık denizlerden itibaren muhafaza edebilecek bir kuvvet hedefiyle hazırlanmak durumundadır. Zira doğumunun 100'üncü yılına yaklaşırken Türkiye Cumhuriyeti, küresel ve bölgesel ölçekte, pek çok güvenlik sınavından geçmektedir. bu olgu, tarih boyunca gerçek ve mevcut olmakla birlikte, henüz başlarında bulunduğumuz 21.yüzyılda; aktörleri, yöntemleri, şiddeti ve vuku bulma sürati ile, daha çetin bir karaktere bürünmüştür. Bu sebeple biz bahriyeliler, mavi vatanın hudutlarını, her koşulda savunan yılmaz bekçiler olmanın yanı sıra, vatandaşlarının haklarını ve ülkesinin menfaatlerini, küresel ölçekte savunacak bir gücü hayal etmek, geliştirmek ve ona hayat vermekle mükellefiz. Bu çetin bir mücadeledir. Bu mücadelenin bütün bedellerini, milletçe göğüslüyoruz ve kimsenin şüphesi olmasın ki, göğüslemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İstanbul'un ilk saç kesimini Bakan Işık, Oramiral Bostanoğlu ile şehit yakını Elife Boydaş ve gazi Ahmet Kayaoğlu gerçekleştirdi. Törende katılanlara İstanbul fırkateynin maketi verildi. Ayrıca şehit kızı Boydaş ve gazi Kayaoğlu'na da birer plaket verildi.

Görüntü Dökümü:

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- Işık'ın konuşması

- Bostanoğlu'nun konuşması

- Saç kesimi

- Plaket verilmesi

19.01.2017 - 14.12 Haber Kodu : 170119103

19.01.2017 - 14.13 Haber Kodu : 170119104_

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3- HASTANENİN İHMALİ SONRASI ÖLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-

Sancaktepe'de özel bir hastanede girdiği reflü ameliyatının ardından hayatını kaybettiği belirtilen 23 yaşındaki Yasin Uslu, İstanbul'da toprağa verildi.

Pazartesi günü özel bir hastanede reflü ameliyatına giren 23 yaşındaki Yasin Uslu, dün sabah hayatını kaybetmişti. Yasin Uslu'nun ailesi hastaneyi ihmali olduğunu iddia etti. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından cenazesi alınan Yasin Uslu, bugün öğle saatlerinde Çekmeköy Çatalçeşme'deki Ubeydullah Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da katıldı. Ailenin üyeleri Yasin Uslu'nun tabutunun yanına gelerek gözyaşı döktü.

Oğlunun tabutuna sarılan acılı baba Yaşar Uslu, "Zorla öldürdüler benim yavrumu" diyerek gözyaşı döktü. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreni sırasında dua edilerek helallik alındı. Yasin Uslu'nun tabutu daha sonra omuzlarda cenaze aracına taşındı.



ANNE TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Cenaze aracı giderken anne Şehriye Uslu ise oğlunu bırakmak istemedi. Cenaze aracına konan tabuta sarılan anne Şehriye Uslu, gözyaşlarına boğuldu. Anne yakınları tarafından güçlükle teselli edildi. Yasin Uslu'nun cenazesi Çatalçeşme mezarlığında toprağa verildi.



Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden görüntü

-Baba Yaşar Uslu' nun tabuta sarılarak ağlaması

-Yakınlarının babayı sakinleştirmeye çalışması

-Yakınları ve arkadaşlarının görüntüsü

-Cenaze namazının kılınması

-Dua edilmesi

-Cenaze aracına konması

-Annenin tabuta sarılarak ağlaması

-Genel ve detay görüntüler

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4- GAZETECİ HÜSNÜ MAHALLİ'YE İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Haber: Ümit TÜRK

Gazeteci Hüsnü Mahalli hakkında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Hakkındaki soruşturma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın talimatıyla 12 Aralık 2016 tarihinde Acıbadem'deki evinden gözaltına alınan Gazeteci Hüsnü Mahalli, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık, Mahalli hakkında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından 1 yıl 4 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Mahalli'nin tutuklama gerekçesinde, 2 Aralık 2016'da bir televizyon programında yapmış olduğu konuşmalarda Cumhurbaşkanı ve Hükümet üyelerinin terör örgütlerinin arkasında olduğunu ima ettiği, Suriye'de yaşanan olaylardan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin sorumlu olduğu iddia edilmişti.

Mahalli'nin rahatsızlığı nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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(geniş haber)

5- RASİM OZAN KÜTAHYALI FATİH TERİM'E 10 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Hayati KILIÇ, İstanbul ()

Gazetici Rasim Ozan Kütahyalı, twitter hesabından yaptığı paylaşım ve açıklamalarının hakaret içerdiği gerekçesiyle Türkiye Futbol direktörü Fatih Terim'e 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kütahyalı daha öncede Fatih Terim ile Ünal Aysal arasındaki mesajlaşmaları yayınladığı gerekçesiyle 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davalı Rasim Ozan Kütahyalı mazeret bildirerek katılmadı. Kütahyalı'yı duruşmada avukatı İlteriş Emiroğlu temsil etti. Davacı Fatih Terim duruşmaya gelmezken, avukatı Rezan Epözdemir duruşmada hazır bulundu.

"MAZERETİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, "Davalı Rasim Ozan Kütahyalı 'nın mazeretini kabul etmiyoruz. Yargılama süresi uzamıştır. Mazeretinin reddini talep ediyorum. Tüm yazılı ve görsel beyanlarımızı aynen tekrar ediyorum. Müvekkilim davalının eylemleri neticesinde ağır manevi tazminata uğramıştır. Toplum nezdinde güvenilirliği ve itibarı tartışılır hale gelmiştir" dedi.

Davalı Kütahyalı'nın avukatı İlteriş Emiroğlu ise, "Davacı vekilinin aleyhimizdeki beyanlarını kabul etmiyoruz. Davanın reddini talep ediyoruz" dedi.

DAVA KARARA BAĞLANDI

Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçen duruşmada da mazeret bildirdiği gerekçesiyle mazeret talebi reddedilerek duruşma karara bağlandı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın twitter hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 5 bin lira, Beyaz TV'de yayınlanan "Derin Futbol " programındaki eylem ve ifadelerinden dolayı 5 bin lira olmak üzere toplam 10 bin lira tazminatın Fatih Terim'e ödenmesine hükmedildi. Tazminatın 30 Eylül 2013 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ödenmesi karara bağlandı. Beyaz TV'ye açılan tazminat davası ise "husumet yönünden dava şartı eksikliği" gerekçesiyle reddedildi.

Fatih Terim ile Ünal Aysal arasındaki mesajlaşmaları yayınladığı gerekçesiyle, Rasim Ozan Kütahyalı "Haberleşmenin gizliliği ihlal" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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6-ÜSKÜDAR MEYDAN PROJESİ İÇİN BAKANLIK ÇED SÜRECİNİ BAŞLATTI

Haber: Ezgi ÇAPA/iSTANBUL, ()

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından Üsküdar sahiline yapılacak dolgu alanı ve meydan düzenlemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini başlattı.

2 YIL İÇİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Üsküdar Meydanı'ndaki kaotik ortamın giderilmesi, yaya akışlarının rahatlatılması ve tarihi yapıların ortaya çıkartılmasının amaçlandığının belirtildiği projenin 2 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

SAHİL 'KAZIKLAMA SİSTEMİ' İLE DOLDURULACAK

Üsküdar Meydan ve Sahil Düzenleme Projesi geçtiğimiz ay, İBB Meclisi'nde CHP'li üyelerin itirazları ve tartışmalar eşliğinde oyçokluğu ile kabul edilmişti. Karara göre, tarihi Kuşkonmaz (Şemsi Paşa) Camisi ile Üsküdar iskelesi arasındaki alanın "kazıklama sistemi"yle doldurularak seyir teras yapılmasına karar verilmişti. Meclis kararının ardından askıya çıkan Üsküdar Sahil Düzenlemesi ve Deniz Yapılarına ilişkin hazırlanan projedeki detaylar belli oldu.

13 BİN METREKARE DOLGU ALAN YAPILACAK

Proje detaylarına göre 32 milyon 164 bin 216 TL yatırımla hayata geçirilmesi beklenen proje 3 etaptan oluşacak. Birinci etapta seyir ve balık tutma amacı ile kullanılacak bir iskele ile 2 tane seyir terası yer alacak. Kuzeyde yer alan ikinci etap ise, toplam 4 adet seyir terası ve kıyı düzenlemesinden oluşacak. Üçüncü etapta ise deniz doldurarak yaklaşık 10 bin 750 metrekare alan elde edilecek. Kazıklı sistem ile inşa edilecek alanda gezi yolları, yeşil alan ve meydanın uç kısmı yer alacak. Projenin tamamı kapsamında denize yaklaşık 13 bin metrekare dolgu alan yapılacak.