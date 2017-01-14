DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SİYASETÇİNİN AĞZINA YAKIŞMAYACAK İFADELER İLE ENGELLENMENİN GAYRETİ İÇİNDELER - 2

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Mecliste görüşülmekte olan anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi, ülkemize doping etkisi yapacaktır. Yeni Türkiye'nin inşası ve yükselişi önünde Allah'ın izniyle kimse duramayacak"

"Parlamentoda yeni anayasanın önünde durmak için elinden ne geliyorsa, bakıyorsunuz iki siyasi parti bunu konuşuyor. Onunla da kalmıyorlar edep, adap hiçbir şey bilmeden ve bir milletvekilinin, siyasetçinin ağzına yakışmayacak ifadeler ile engellenmenin gayreti içindeler"



Haber: Özgür ALTUNCU - Hakime TORUN - Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'da düzenlenen, Borsa İstanbul Kuruluş Yıl Dönümü programı ve yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

"ADETA BİR KÜRESEL VATANDAŞLIK ANLAYIŞIYLA ÜLKEMİZİ MERKEZ ALARAK BURADA TOPARLAYALIM"

2 milyon dolarlık bir yatırım getirene vatandaşlık verileceğine ilişkin Erdoğan, "2 milyon dolarlık bir yatırımla ülkemize giren veya burada 2 milyon doları getiren vatandaşlık imkanını alabilecek. Bunlar önemli adımlar. Bunun da riski var. Niçin? Buna karşı çıkanların olduğunu da sizler biliyorsunuz ama bizim derdimiz başka. Niye? İstiyoruz ki küresel bir yapıyı, şimdi buna yeni bir anlayış getiriyorum, adeta bir küresel vatandaşlık anlayışıyla ülkemizi merkez alarak burada toparlayalım. Bu adımı atmamız lazım. Bu ülke kendisine güvenen ve yatırım yapan hiç kimseyi mahcup etmemiştir, etmeyecektir" dedi. Erdoğan, "İş dünyamızın da çok daha güçlü bir şekilde sahaya inmesi gerekiyor. Döviz oyunu, bu senaryoyu iki de bir bize dayatanların başında patlatacak şekilde bozmalıyız" dedi.

"TURİZM SEKTÖRÜNDE GELİN KENDİ OPERATÖRLERİMİZİ KENDİMİZ OLUŞTURALIM"

Turizm sektörüne de seslenen Erdoğan, "Turizm sektörüne sesleniyorum; uluslararası operatörlere değil gelin kendi operatörlerimizi kendimiz oluşturalım. Gelin operatör şirketleri siz kurun. Bir yerden bir şey gelsin diye beklemeyin. Siz bunu kurun bakın onlar nasıl bu işte çalışmaya başlayacaklar. Bu süreçte finans kesimin reel sektöre daha fazla destek vermesi büyük önem taşıyor. Finans alanında yen oyuncular sahaya girmeye başladı. Uluslararası alandaki gelişmeler Türkiye'nin cazibesini arttırıyor. Gümrük Birliği Anlaşması'nın yenilenmesi ile birlikte Avrupa tarafında da hareketlenme artacaktır. Rusya ve Çin gibi dünyanın yeni ekonomik devleri ile Afrika gibi geleceğin yükselen gücü gösterilen coğrafyalar ile Orta Asya gibi kadim bağlarımızın olduğu bölgeler ile yeni ve sağlam ilişkiler kuruyoruz. Önümüzdeki hafta 4 tane Afrika ülkesine gidiyorum. Ekonomimizin tüm aktörlerine güvenim tamdır" diye konuştu.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ, ÜLKEMİZE DOPİNG ETKİSİ YAPACAKTIR"

Meclis'te görüşülmekte olan anayasa değişikliğine ilişkin Erdoğan, "Meclis'te görüşülmekte olan anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesi, ülkemize doping etkisi yapacaktır. Yeni Türkiye'nin inşası ve yükselişi önünde Allah'ın izniyle kimse duramayacak. Parlamentoda yeni anayasanın önünde durmak için elinden ne geliyorsa bakıyorsunuz iki siyasi parti bunu konuşuyor. Onunla da kalmıyorlar edep, adap hiçbir şey bilmeden ve bir milletvekilinin, siyasetçinin ağzına yakışmayacak ifadeler ile engellenmenin gayreti içindeler. Hep söylerdim. Şu içtüzüğün değişmesi lazım. Böyle bir içtüzük ile bu parlamento yürümez. Birbirini bu denli yoran siyaset anlayışı ile neticeye de varamazsınız. Bir de derisini çalışarak gelen bir yapı yok. Dünyada bunun uygulanması nasıl bilmiyorlar. Amerika'da, Rusya'da uygulama farklı olabilir. Tüm bunları gözden geçirmeden duydukları bir şeyler ile konuşmaya başlıyorlar. Siyasetçiye yakışmıyor. Dersini iyi çalışsa bu işin aslının bu olmadığını görecek" şeklinde konuştu.

TEMENNİ EDERİM Kİ BU AKŞAM, YARIN AKŞAM BİTEREK İKİNCİ TURA GEÇİLİR MİLLETE GİDECEK YOL AÇILIR

Erdoğan, "Sevgili dostlar, Dünyadaki diyelim başkanlık sistemini uygulayan ülkelerin ki bizim olmazsa olmazımızdır. Böyle bir şey var mı? Hayır. Biz daha farklı bir sistem oluşturamaz mıyız? Anayasa değişikliği yapıyorsun. Bu değişiklik ile adeta bir bal arısı oldun. Bir yerden farklı , başkasından farklı bir şey alırsın. Tarihinden, geleneklerinden gelen bir alt yapın var. Onu esas almak suretiyle de bunu kalkar adeta miks eder. Dünyaya böylece yeni bir anlayış ile çıkabiliriz. Parlamento şu anda millete götürülecek olan o metni hazırlıyor. Olay bu. Nihai kararı verecek olan yer millet. Milli irade burada çok çok önemli. Şu anda milli iradeyi dahi hazmedemeyen, ona bu işin götürülmesini hazmedemeyen bir anlayış var. Temenni ederim ki bu akşam, yarın akşam biterek ikinci tura geçilir ve ikinci turdan sonra da millete gidecek yol açılır" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan'ın konuşması

-Detaylar

14.01.2017 - 15.24 Haber Kodu : 170114102

14.01.2017 - 15.25 Haber Kodu : 170114103

14.01.2017 - 15.28 Haber Kodu : 170114104

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(AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE)

2- CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, BORSA İSTANBUL'DA TÖRENE KATILDI

- Altın ve değerli taşları saklama kapasitesi 1600 tona çıktı

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul ()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul Kuruluş Yıl Dönümü'nde Yeni Hizmet Binalarının Açılışını gerçekleştirdi. Bu binalardan biri de Kuyumcukent'teki, Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasının da yer aldığı Kuyumcukent yerleşkesiydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Borsa İstanbul'un İstinye'deki Merkez Binasındaki törende, Telekonferans yoluyla Kuyumcukent'teki merkezin açılışı gerçekleştirdi. Tarabya Köşkü'nden İstinye'deki Borsa İstanbul Binasına saat 14:15'de gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ tarafından kapıda karşılandı. Kuran-ı Kerim okunarak başlayan törende 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında Borsa İstanbul'da yaşananların anlatıldığı kısa bir film gösterildi.

SAKLAMA KAPASİTESİ 1600 TONA ÇIKTI

Açılışta bir konuşma yapan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, borsanın şirketleşerek büyüm bir finansal süpermarkete dönüştüğünü söyledi. Karadağ, "Bugün Borsa İstanbul Yerleşkemize entegre olarak inşa edilen Takas İstanbul ve Merkezi Kayıt İstanbul binalarının açılışını gerçekleştirerek, Borsa İstanbul olarak iş modelimizi tamamlamış oluyoruz" diye konuştu. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Bölümü'nün Kuyumcukent'teki yeni binasına taşındığını ve onun da açılışının aynı anda gerçekleştireceklerini söyleyen Karadağ,"100 ton olan saklama kapasitemiz 1600 tona çıkacak" dedi.

Karadağ, altın saklamasında küresel bir merkez haline dönüşmeyi hedeflediklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İslam ülkeleri arasında kurulması teklif edilen altın borsası projesinin fiziki alt yapısının da bu yeni bina ile tamamlanmış olacağını sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü:

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- Törenden detaylar

- İstanbul Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ın konuşması

- Açılışların gerçekleştirilmesi

14.01.2017 - 16.25 Haber Kodu : 170114121

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3- BAŞBAKAN YILDIRIM "2. ABDÜLHAMİD HAN'I ANMA" PROGRAMINDA KONUŞUYOR (1)



Haber: Hakime TORUN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL ()

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2. Abdülhamid Han'ı Anma" programına katıldı.

Programda Cumhurbaşkanı Danışmanı Mustafa Kamacı, mehter takımı eşliğinde marş söyledi.

Sonrasında kürsüye çıkan Başbakan Binali Yıldırım, salonda bulunanların tezahüratları üzerine, "Gençler, enerjinizi, heyecanınızı birden tüketmeyin yakında sokaklar canlanacak. Sokaklarda heyecan doruğa çıkacak. Onun için gençlerimiz, teşkilatımız ile gurur duyuyoruz. Konuşmamızı yapalım ondan sonra her türlü tezahürat serbest" dedi.

"BİZE ABDÜLHAMİD'İ DOĞRU ANLATMAMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR"

"Bize Abdülhamid'i doğru anlatmamak için her şeyi yaptılar" diyen Yıldırım, "Bize Abdülhamid'i doğru anlatmamak için her şeyi yaptılar. 'Kızıl Sultan' dediler. 'Vatanı satan' dediler. 'Pinti Hakan' dediler. Ama cennet mekan, ulu Hakan Abdülhamid, 33 yıllık saltanatı döneminde bir karış vatan toprağını bile alçaklara teslim etmeyen Ulu Hakan'dır. Abdülhamid, Osmanlı'nın en zor dönemlerinde yedi düvele karşı imparatorluğu bir tutmasını bilmiş ve emperyalistlerin heveslerini kursağında bırakmıştır. Abdülhamid'i anlamak istiyorsanız İstanbul Üniversitesi'ne, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, İzmir'deki Saat Kulesi'ne bakın. 1. Ordu Komutanlığı'na, Selimiye Kışlası'na bakın" diye konuştu.

"MARMARAY PROJESİ DE ABDÜLHAMİD'İN HAYALİDİR"

Marmaray Projesi'nin Abdülhamid'in hayali olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, "Cumhuriyet neslinin kullandığı bütün eserlerin altında o ulu Hakan Abdülhamid'in imzası var. Marmaray Projesi de Abdülhamid'in hayalidir. Abdülhamid'in hayali gerçeğe dönüştürenler de onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşlarıdır" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Başbakan'ın salona girişi

-Mehter Marşı'nın söylenmesi

-Başbakan'ın konuşması

-Detaylar



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4- ZEYTİNBURNU'NDA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul

Zeytinburnu'nda dün çöken ve 2 kişinin ölümü 17 kişinin de yaralanmasına neden olan binanın enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Zeytinburnu Rauf Denktaş Caddesi üzerinde dün çöken 7 katlı binanın enkaz kaldırma çalışmaları tüm gün devam etti Vatandaşların, sabah erken saatlerde başlayan enkaz kaldırma çalışmalarını izlediği görüldü.



Görüntü Dökümü

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-Binanın enkaz kaldırma çalışmalarından görüntüler

-Vatandaşların enkaz kaldırma çalışmalarını izlemeleri

-Enkaz kaldırma çalışmalarından genel ve datay görüntü

14.01.2017 - 16.32 Haber Kodu : 170114122_

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5- SEREN SERENGİL'İN ESKİ EŞİNİ VURAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLEDİ



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,()

Şarkıcı Seren Serengil'in eski eşi Musa Melih Aytun'u bir gece kulübünde silahla vuran kişinin kimliği belirlendi. Polis K.S. adlı saldırganı yakalamak için operasyonlara devam ediyor.

Beşiktaş, Ulus'ta dün gece meydana gelen olayda Musa Melih Aytun, silahlı bir kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırgan dışarı çağırdığı Musa Melih Aytun'u baldırından tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçmıştı.

Olaydan sonra Asayiş şube müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada saldırganın kimliği tespit edildi. Şüpheli K.S. her yerde aranmaya başlandı. Organize Şube Müdürlüğünün bir süre önce operasyon yaptığı yer altı dünyasının tanınmış ailelerinden olan şüpheli yakalandıktan sonra olayın sebebinin ortaya çıkacağı öğrenildi.

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6- PEPEE'NİN SİNEMA FİLMİ 'BİRLİK ZAMANI'NA ÇOCUKLARDAN BÜYÜK İLGİ

Haber-Kamera: Taner YENER-Enver ALAS/İSTANBUL,()

Düşyeri Stüdyoları'nın yaratıcısı olduğu çocukların sevgilisi yerli çizgi film karakteri Pepee, 'Pepee Birlik Zamanı' filmi ile beyaz perdeye taşındı. Çocukların uzun zamandır heyecanla beklediği sinema filminin galası, bugün Volkswagen Arena'da düzenlenen büyük bir etkinlik ile yapıldı.

İlk olarak 2008 yılında televizyon ekranlarında çocuklarla buluşan Pepee, şimdi de televizyondaki başarısını beyaz perde ile taçlandırıyor. Pepee, 20 Ocak'ta gösterime girecek filmi ile sinemada çocuklarla buluşmadan önce Volkswagen Arena'da düzenlediği bir etkinlikle çocuklar ve aileleriyle yaklaşık 3 bin kişi bir araya geldi.

DANS GÖSTERİLERİ ÇOCUKLARA EĞLENCELİ ANLAR YAŞATTI

Gala öncesi fuaye alanında standlarda STEM+A (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Sanat) atölyeleri ve Pepee'nin eğlenceli gösterileri ile ana sahnede Pepee ve Dans Grubu gösterileri çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Düşyeri'nin kurucusu Ayşe Şule Bilgiç eşi ünlü sanatçı Ali Tufan Kıraç ve çocukları Elif Iraz Kıraç, Çağrı Manas Kıraç ile basın mensuplarına poz verdi. Protokol konuşmalarından önce Düşyeri kurucusu Ayşe Şule Bilgiç ,sponsor olan şirket yetkilileriyle birlikte Pepee ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

TÜSİAD SPONSORLUK DESTEĞİ VERDİ

Filmin destekçilerinden TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Esin Güral, teknoloji çok hızlı geliştiğini bununla birlikte dünyanın da çok hızla değiştiğini belirterek, "Bilim ve teknolojide ileriye giden ülkeler ekonomilerini daha güçlü hale getiriyorlar. Yarın ki mesleklerin hepsi değişecek. Bugün bildiklerimizin yüzde 60'ı kalmayacak, bambaşka meslekler ortaya çıkacak. Örneği hayatımıza yeni giren robotik veri mühendisliği yep yeni mesleklerle tanışıyor olacağız. Gençlerimizi, çocuklarımızı, geleceğe çok iyi hazırlamalıyız. Bunun için de sistem becerilerini kazandırmalıyız. Yani fen temknoloji, matematik ve sanat...Bu becerilerin hepsi birbirinden ayrı dursada birbiriyle çok bağlantılı ve içiçedir. Bu etkinliğini kazanan bireylerle birlikte bilim ve teknolojide yol katedebilen ekonomiler ortaya çıkıyor. Dijital ekonomilerde icat çıkartan mucit çocuklara ihtiyaç var. Bunun için TÜSİAD olarak bütün çocuklarımızın yarınki geleceğe çok iyi hazırlanmasını arzu ediyoruz" dedi.

BİLGİÇ: "PEPEE'NİN BAŞARISI TESADÜF DEĞİLDİR"

Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç ise galayı 3 binden fazla kişinin izlediğini ifade ederek, "Çok mutluyuz. Biz Pepee filmi ile birlikte bir mesaj vermek istedik, 'birlik ve sevmek zamanıdır' dedik. 8 yıldır böyle bir çalışmayı istiyorduk ve bunun üzerine çalışıyorduk. Düşyeri teknoparklarda 6 yıldır çizgi film üzerine Ar-Ge yapan bir şirket. 8 yılda bu filmi yaptık. Pepee'nin başarısı tesadüf değildir. Bizim düşlediğimiz bir şeydi. Kurduğumuz düş, bir film kahramanı yaratmaktı. Bunu çocukların hayrına olsun istedik. Yaptığmıız işi, vicdanlı çocuklar, muhakeme yeteneği olan, soran sorgulayan çocuklar mesajaını verebileceğimiz bir kitle iletişim aracı olarak görüyoruz. Onlara dokunuyoruz. Pepee'nin arkasında bilim, teknoloji, mühendislik, sanat var. Pepee'nin sinema filmiyle Türkiye'de yerli çizgi sinema filmlerinin kaderini değiştirmek istiyoruz. Bu filmin gişesi, Türkiye'de yerli sinema filmleri de gişe yapıyormuş deyip pek çok yapımcının yerli sinema çizgi filmi yapmasını teşvik etsin istiyoruz. Başka yapımcıların da bu konuda önünü açmak istiyoruz. " diye konuştu.

FİLMİN MÜZİKLERİ KIRAÇ'TAN

Ayşe Şule Bilgiç'in eşi ve aynı zamanda filmin müziklerini yapan Kıraç ise "Çok büyük emeklerle yıllardır uğraştığımız çizgi filmimizi çocuklara bugün 'Pepee ile birlik zamanı' diyerek gösterimi yapacağız. Türkiye'mizin bir birliğe ihtiyacı var. Pepee de Türkiye'yi birleştirecektir diye düşünüyorum" dedi.

MERAKLA BEKLENEN FİLMİN KONUSU

Her yaştan büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pepee, Urfa-Göbeklitepe, Adıyaman-Nemrut ve Kapadokya'da geçen hikayesi ile izleyenlere keyifli anlar yaşatırken, filmin eğlenceli şarkısı "Birlik Zamanıönı tüm çocuklarla hep bir ağızdan seslendirdi. Pepee'nin sinema filmi Birlik Zamanı, milli değerleri ön plana çıkaran görüntüleriyle de büyük beğeni topladı. Macera, keşif, heyecan ve bitmeyen bir eğlence sunan Pepee'nin ilk sinema filmi; müzik ve şarkılarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Tamamı Kıraç tarafından hazırlanan "Birlik Zamanı"nın şarkıları, 2017 yılında büyük küçük herkesin favorisi olacağını göstermiş oldu.

Görüntü Dökümü

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-Galaya gelen çocuklar

-Filmin afişi

-Çocukların oyun standlarında eğlenmesi

-Oyun animasyonları

-Kıraç ve Ayşe Şule Bilgiç'in görüntüsü

-Çocuk halk oyunları ekibinin gösterisi

-Esin Güral 'ın Pepe ile konuşması

-Galaya katılanlar

-Ali Koç ve diğer TÜSİAD üyelerinin görüntüsü

-Hatıra resmi

-Ayşe Şule Bilgiç ile röp

-Kıraç ile röp

-Pepee Biirlik zamanı adlı filmin fragmanı

-Genel ve detaylar