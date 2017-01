DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(şüphelinin adliyeden çıkarken görüntüsü)

1- FB'NİN KUPASINI ÇALMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

* Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan Halit Şahin "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklandı.

* Halit Şahin'in ifadesinde "Trabzonspor'a yapılan haksızlıklar ve kupa konusu kamuoyunda unutulduğu için bu şekilde bir eylem yaptım. Amacım hırsızlık değildir. Zaten alma şansım da yoktu" dediği öğrenildi.

* Şahin adliyeden çıkarılırken basın mensuplarının "Bir şey diyecek misiniz?" sorusuna "Gerekli röportaj Youtube'da yüklü. Oradan bakabilirsiniz" yanıtını verdi.

Haber: Arzu KAYA Kamera: Yüksel KOÇ- İstanbul

Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan Halit Şahin "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklandı.

TUTUKLAMA İSTEMİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Şahin, nöbetçi savcılıkta ifade verdi. Şahin, ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"EYLEM YAPTIM. AMACIM HIRSIZLIK DEĞİLDİR"

Hakimlikte ifade veren Halit Şahin'in, "Benim kupayı alma gibi bir düşüncem vardı. Doğrudur. Zarar verme ve hırsızlık yapma amacıyla gitmedim. Trabzonspor'a yapılan haksızlıklar ve kupa konusu kamuoyunda unutulduğu için bu şekilde bir eylem yaptım. Amacım hırsızlık değildir. Zaten alma şansım da yoktu. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Hakimlik, ifadesinin ardından Halit Şahin "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

ADLİYE ÇIKIŞI KONUŞTU

Adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmek üzere polis ekiplerince araca götürülen Halit Şahin basın mensuplarının "Bir şey diyecek misiniz?" sorusuna "Gerekli röportaj Youtube'da yüklü. Oradan bakabilirsiniz" yanıtını verdi. Polis ekiplerinin aracına bindirilen Şahin cezaevine gönderildi. Öte yandan Şahin'in alnının ise sargılı olduğu görüldü.



2- TENTE KURBANI İŞADAMI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

* 8 aylık eşi güçlükle ayakta durdu, eşinin tabutuna son kez dokundu

* İşadamının yakını o anları anlattı,

"Arabayla gelen hocanın teklifi üzerine herkes tentenin altına girdi. 'Hemen kılarız' dedi. Namazları kıldık, aldık cenazeyi. 10 adım attık, kapıya yanaştığımızda büyük bir gürültü duyduk. Geriye baktığımızda hiçbir şey yoktu"

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul )

Ataköy'de katıldığı cenaze töreni sırasında çöken tentenin altında kalarak yaşamını yitiren 45 yaşındaki İşadamı Mustafa Ümit Şengezer son yolculuğuna uğurlandı.Şengezer için Fatih Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Yaşamını yitiren İşadamının 8 aylık hamile eşi Aslı Solak Şengezer cenazeye ambulansla getirildi. Yakınlarının desteğiyle güçlükle yürüyen Şengezer, eşinin tabutuna son kez dokundu. Ayakta durmakta zorlanan acılı eş için sandalye getirildi ama oturmakta da zorluk çekti.

İKİ HABERİ AYNI ANDA ALDI

Tente faciasının yaşandığı cenaze, Aslı Solak Şengezer'in kuzeni Yasemin Melek Aydın'ın cenazesiydi. Hamileliği nedeniyle kuzeninin vefat ettiği ona söylenmemişti. Mustafa Ümit Şengezer, eşi üzülmesin diye cenaze törenine habersiz gitmişti. Ancak yaşanan tente faciası sonrası o da yaşamını yitirdi. Aslı Solak Şengezer kuzeninin vefatı ile eşinin ölüm haberini aynı anda aldı. Bitkin ve üzgün halde yüzünü kapatarak ambulanstan indi, eşine son görevini yapıp yeniden ambulansa döndü.

ÇALIŞANLARI UĞURLADI

Mustafa Ümit Şengezer'in cenazesine ailesi, arkadaşları ve çalışanları katıldı. İşadamının hayatını kaybettiği tente faciasını yaşayanlar da cenazeydi. O anları, yaşadıklarını anlattılar. Onlardan biri de Önder Özen'di. Mustafa Ümit Şengezer'in damatları olduğunu söyleyen Özen, " Arabayla gelen hocanın teklifi üzerine herkes tentenin altına girdi. 'Hemen kılarız' dedi. Namazları kıldık, aldık cenazeyi. 10 adım attık, kapıya yanaştığımızda büyük bir gürültü duyduk. Geriye baktığımızda hiçbir şey yoktu. İnsanlar altında, hemen brandaları kesmeye çalıştık. Felaketi yaşadık"diye konuştu.

Şengezer'in cenazesi helallik alınmasının ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

3- KAN VERENE BİR GÜN İZİN VEYA MAÇ BİLETİ



Haber-Kamera: Taner YENER - Yaşar KAÇMAZ /İSTANBUL,()

KIZILAY Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Doğan Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu. Kan bağışçılarına yönelik hayatı kolaylaştıracak bir takım projeler yürütüldüğünü ifade eden Kınık, "Bu anlamda özellikle özel sektörde ya da kamuda çalışan kan bağışçılarımızın kan bağışı yaptıkları gün izinli sayılmalarıyla ilgili girişimlerimiz var. Bunları Çalışma Bakanlığımızla ve ilgili bürokratik kademelerle temas halinde görüşüyoruz" dedi.

KIŞ AYLARINDA BAĞIŞ DÜŞÜYOR,GÜNDE 10-11 BİN ÜNİTE KAN ALINIYOR

Kadıköy İskele Meydanı'nda bulunan kan bağışı noktasını ziyaret eden Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Doğan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunarak soruları yanıtladı. Kızılay'ın Türkiye genelinde kanın güvenli bir şekilde toplanmasından ve Türkiye genelindeki bütün hastanelere sevk edilmesinden sorumlu milli bir kuruluş olduğunu söyleyen Kınık, "Kan da bizim milli bir ödevimiz. Her gün biz yaklaşık 10-11 bin ünite kan bağışı alıp bunun testlerini gerçekleştirerek hastanelere ulaştırmakla sorumluyuz. Çünkü ameliyatlar ve kan ihtiyaçları tatil, bayram veya kış şartları dinlemiyor sürekli aynı ihtiyaçlar devam ediyor. Bu çerçevede bizim geleneksel yaşadığımız sorunlardan bir tanesi kış aylarında kan bağışlarının düşmesiydi. Bu senede gerçekten ülke genelinde çok ağır bir kış geçiriyoruz. Bundan dolayı kan bağışlarında ve stoklarında ciddi bir düşüş yaşandı. Bu çerçevede biz Ocak ayının başında bu anlamda kırmızı alarm oluşunca vatandaşımıza bir çağrıda bulunduk. O çağrı çerçevesinde gerçekten vatandaşlarımız olayı ciddi bir şekilde sahiplendi" şeklinde konuştu.

GÜNLÜK STOK 40 BİNE ULAŞINCA KENDİMİZİ GÜVENLİ HİSSEDİYORUZ

Kızılay'ın 4 Ocak günü tarihinin bir günde alınan en yüksek kağışını aldığını ifade eden Kınık, "13 bin ünitenin üzerinde bir kan bağışı gerçekleştirdik. Fakat o günden sonra günlük kan bağışı kabullerimizde günlük artış trendine girdi. Bizim 20 binin altındaki stoklarımız bugün 35 binlere çıktı.Her gün olması gereken stoklarımız bunlar 40 bine ulaşınca kendimizi güvende hissediyoruz. Bu çerçevede özellikle kan bağışçılarımıza yönelik hayatı kolaylaştıracak bir takım projeler de deniyoruz. Bu anlamda özellikle özel sektörde ya da kamuda çalışan kan bağışçılarımızın kan bağışı yaptıkları gün izinli sayılmalarıyla ilgili girişimlerimiz var. Bunları Çalışma Bakanlığımızla ve ilgili bürokratik kademelerle temas halinde görüşüyoruz.ö dedi.

HER ÜNİTE KAN İÇİN FİDAN DİKİYORUZ

Kan bağışçılarımızın özellikle düzenli kan bağışçılarımızın erkeklerin yılda 4 kere kadınların da yılda 3 kez kan verebilirliği olduğunu belirten Kınık, "18-65 yaş arası sağlıklı bireylerin. Bunların hayatlarına dokunan, hayatlarını kolaylaştıran bir takım güzellikler de düşünüyoruz inşallah yakında somut adımlar olarak bunlarda kamuoyuyla paylaşılacak. Ama şunu ifade etmek istiyoruz. 1 ünite verilen kan 3 parçaya bölünüyor. Eritrosit, trombosit ve plazma olarak 3 kişiye can oluyor. Bununla da yetinmiyoruz her bağışçımızın o her ünite kanı için birde fidan dikiyoruz. Bir orman oluşuyor bağışçılarımızdan bir iyilik ormanı oluşuyor. Dolayısıyla bir düzenli kan bağışçısını çok önemsiyoruz, gençlerimizi çok önemsiyoruz, kadınlarımızı ç ok önemsiyoruz. İnşallah bizlerde hayatı onlara kolaylaştırmak için düzenlemek için takipçiyiz. Yakında bunların inşallah sonuçlarını paylaşırız" diye konuştu.

EN AZ 40 BİN ÜNİTE KAN BULUNMASI GEREKİYOR

Kınık, "Türkiye'nin kan sıkıntısı çekmemesi için Kızılay'da ne kadar kan stoku olması gerektiğiö şeklindeki soruya, "En az 40 bin ünite kan Kızılay'ın 17 bölgesindeki kan depolarında bulunması gerekiyor. Çünkü Allah göstermesin ama afet ülkesiyiz. Her türlü senaryoya karşı hazır olmamız gerekiyor. Kendimizi güvende hissetmemiz için 40 bin, eşik değerimiz 20 bin yani asgari stok miktarımız bunun altına düşünce kırmızı alarm veriyoruz. Ama özellikle ameliyat günleri günlük operasyonumuz 11 bin ünite. Yani 11 bin ünite her gün toplamak ve hastanelere ulaştırmak zorundayız. Ama sürekli stoklarımız da bizim en az 40 bin ünite kanımız olması gerekiyor. "

KAN VERİLEN GÜN ÇALIŞANLAR İZİNLİ OLSUN İSTEDİK

Kınık, "Yurt dışında kan bağışçılarına yönelik promosyon çalışmalarının olup olmadığı şeklindeki soruya ise, "Dünya'da kan bağışı ve kan temini neredeyse bütün ülkelerde benzer gönüllü bir bağışçılık eylemi olarak gerçekleştiriliyor, ticari bir karşılığı olmaksızın gerçekleştiriliyor. Genellikle Kızılaylar ve Kızılhaçların yönettiği bir operasyon. Dünya'da bu kan bağışı teşvik etmek adına farklı uygulamalar yapılıyor. Doğrudan maddi bir destek olmasa bile dolaylı anlamda sosyal prestiji arttırmaya yönelik mesela maç biletlerinde, sanat etkinliklerinde, toplu taşımalarda veya bazı sosyal alanlarda öncelik verilmesi tıpkı gaziler gibi düzenli kan bağışçılarını öncelik verilmesi gibi bir takım katkılar var. Bizde Kızılay olarak böyle bir çerçeve oluşturmaya gayret ediyoruz. Bizim için önemli olan kan bağışının yapıldığı gün ki mesai günleri ve mesai saatleri ağırlıklı bizim kan bağışı aldığımız aldığımız dönem. Çalışanlara onların ayaklarına gitmeye çalışıyoruz kampanyalarla ama. Bizim gidemediğimiz çalışanların da kan noktalarımıza gelip kan bağışladıklarında onların en azından o gün için izinli sayılmalarını arzu ediyoruz. Bu çerçevede de bir düzenleme yapılacağını ümit ediyoruz" dedi.

"KAN BAĞIŞINA İZİN DÜZENLEMESİNİ GEÇSİN İSTİYORUZ"

Yapılması planlanan düzenlemenin (kan bağışçılarına izin) kamu ve özel sektörde eş güdümle yürütülmesi gerektiğini ifade eden Kınık, "Yılda 3 milyon ünite kan toplamamız gerekiyor. Bu 3 milyon ünite kanı da toplumumuzun tüm kesimlerinden 18-65 yaş arasındaki sağlıklı bireylerden almak zorundayız. Dolayısıyla öğrenciyse, çalışansa da bu kanı vermek durumunda. Onun öğrenciliğini ve çalışma hayatını da olumsuz etkilememesi gerekiyor. Yani kaçak- köçek iş yapmamış olması gerekiyor, milli bir ödev gerçekleştiriyor, vergi vermek gibi, askere gitmek gibi. Bu çerçevede desteklenmesi gerekiyor. İnşallah bu yasal düzenleme de yakında geçer" dedi.

4- İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ; 2 ARAÇ ALTINDA KALDI

Haber-Kamera: Ersan SAN İstanbul /

Büyükçekmece'de yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarının çökmesi sonucu bir dairenin balkonu zarar gördü, park halindeki 2 araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, Pınartepe Mahallesi Gürgen Sokak'ta saat 04.00 sıralarında meydana geldi. 5 katlı bir binanın yakınında bulunan 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yıkıldı. Park halindeki iki otomobil yıkılan duvarın altında kalırken araçlar kullanılamaz hale geldi. Ayrıca binanın zemin katında bulunan dairenin de balkonunda maddi zarar meydana geldi.

Olay yerine gelen Büyükçekmece Belediyesi'ne bağlı ekipler çöken duvarın etrafını bariyerle kapattı. Belediyeye ait bir iş makinası da etrafa yayılan molozu temizledi. Yetkililer, sabaha karşı yağan yağmur ile karların da erimesinin etkisiyle duvarın yıkılmasına neden olabileceği üzerinde duruyor.

5- ESENLER'DE ÇATIDAN DÜŞEN KAR BİRİKİNTİSİ KORKUTTU

* Kar kütlesinin düşme anı ve yaşanan panik güvenlik kamerasında.

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul

Esenler'de dün akşam saatlerinde 5 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi ağırlık yapınca sokak içerisine düştü. Olaydan dakikalar önce alınan önlem can kaybı ve yaralanmayı önledi.

Esenler, Turgut Reis Mahallesi'nde dün saat 21.00 sıralarında 5 katlı bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi ağırlık yapınca kiremitlerle birlikte sokağa düştü. Olaydan dakikalar önce ihbar üzerine polisin sokağı araç ve yaya trafiğine kapatması bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Bu anlar ise iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kar kütlesi kiremitlerle birlikte sokağa düşüyor. Sokak karanlığa gömülüyor. Bu anlar sokaktakiler panik içinde olay yerine koşuyor.

6- NİJERYALI SAHTE PASAPORT ŞEBEKESİNE REZİDANSTA OPERASYON: 5 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

Esenyurt'ta bir rezidansa düzenlenen operasyonda, sahte pasaport hazırladığı öne sürülen Nijerya uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir rezidansta sahte pasaport yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takiple yabancı uyruklu kişilerin sahte pasaport hazırlamak için kullandığını belirlediği Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki rezidans dairesine operasyon düzenledi. Operasyonda Nijerya uyruklu Micheal S., Akeem O.J., Carine J.,

Fidelis O.O., Oderinde A.G. yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri yaptığı aramada 34 sahte pasaport, 10 sahte pasaport yaprağı, 2 dizüstü bilgisayar, renkli yazıcı, ikamet izin kartları ile 4 bin 400 dolar, bin 350 euro ve 3 bin 310 lira ele geçirdi. Esenyurt Araştırma Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Nijerya uyruklu 5 kişi Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.



