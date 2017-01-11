DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

- CAMİDEKİ TENTE ÇÖKMESİNE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

* Çöken tentenin ön bölümünü tutan ağaçlar daha büyük bir faciayı önledi.

* Ölen iş adamının eşinin 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul ()

Ataköy 5.Kısım Ömer Duruk Camii'nde dün yaşanan tente çökmesi bugün bilirkişi tarafından incelendi.

İki kişiden oluşan heyet, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla incelemelerde bulundu. Çöken tentenin parçalarını ve olay yerini ayrıntılı olarak inceleyen heyet ölçümler yaptı.

AĞAÇLAR DAHA BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEDİ

Bilirkişinin ilk tespitlerinden biri musalla taşlarının hemen önünde bulunan ağaçların daha büyük bir can kaybını önlediği şeklinde oldu. Tentenin ön kısmın yerle buluşmasına ağaçlar engel oldu. Tentenin bu bölümünde yer alanlar yara almadan kurtuldu. Can kaybı ve yaralanmalar tamamen çökmenin yaşandığı orta ve arka bölümde yaşandı.

EŞYALAR DURUYOR

Bu arada dünkü olayın izleri bugün olduğu gibi duruyordu. Cenaze namazı sırasında çöken tentenin altında kalanlar can havliyle ayakkabılarını, şemsiyeleri, atkılarını olay yerinde bırakıp kaçtı. Yaralı vatandaşlara ait olduğu düşünülen eşyalar olay yerindeydi.

OTOMOBİLİ BUGÜN ALINDI, EŞİ 8 AYLIK HAMİLE

Olay sırasında yaşamını yitiren tekstilci 45 yaşındaki Mustafa Ümit Şengezer'in cami yakınına park ettiği özel aracı bugün bir çalışanı tarafından alındı. Şengezer'in eşinin 8 aylık hamile olduğu ve özel bir hastanede tedavi altında bulunduğu öğrenildi.

YARALI YAKINLARI OLAY YERİNDE

Bazı yaralıların yakınları da bugün camiye geldi. Bazıları olayın şaşkınlığı yaşarken, bazıları da ihmal ve kusurun kimden kaynaklandığının ortaya çıkması için mahkeme sonucunun beklenmesi gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- Bilirkişi heyetinin incelemesinden genel ve detay görüntüler

- Tentenin ön bölümünün tamamen çökmesini engelleyen ağaçlardan detay

- Ayakkabılardan, şemsiyelerden detay görüntüler

- Enkazdan detay görüntüler

- Yaşamını yitiren işadamının aracını almaya gelen çalışanının arkadan görüntüsü

- Vatandaşlarla röportaj

11.01.2017 - 16.05 Haber Kodu : 170111133

11.01.2017 - 17.02 Haber Kodu : 170111169

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BEYAZIT'TA TENTENİN ÇÖKME ANI KAMERADA

* Beyazıt'ta üzerine biriken karın ağırlığına dayanamayan tente çöktü.

* Tentenin çökme anı ve caddede yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Hakime TORUN / İstanbul

Fatih Beyazıt'ta üzerine kar biriken tente çatı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken esnaf ve caddede dolaşanların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 5 gün boyunca yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle de çatıların üzerinde kar birikintileri oluştu. Biriken kar kütleleri dün İstanbul'da tente çökmelerine neden oldu. Ataköy 5. Kısım Camii avlusunda yaşanan tente faciasından yaklaşık 1,5 saat sonra Kapalıçarşı'nın bitişiğindeki Beyazıt Çadırcılar Caddesi'nde de tente çatı çöktü. Karın ağırlığına dayanamayan tente çatının çökme anı da bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yerleri önünde bekleyen esnaf tenteden gelen sesle panikle kaçmaya başlıyor. Saniyeler sonra da tente üzerindeki kar kütlesi ile birlikte caddeye çöküyor.

"İŞ YERİNE KAÇTIM"

Tentenin altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen Mehmet Gençdal, "Dükkanın önünde duruyordum. Tente çatının çöktüğünü görünce yolun karşısındaki bir iş yerine kaçtım" diye konuştu. Esnaf Uğur Sevmezler ise, "Biz dükkanın içerisindeydik. Kar biriken tente çatı aniden çöktü. Allah'tan ölen ya da yaralanan olmadı. Yetkililerin mağduriyetimizi gidermesini istiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

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-Caddede yürüyenler

-Tente ve kar kütlesinin düşüşü

-Yaşanan panik

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Çöken çatı

-Caddeden detay

11.01.2017 - 16.11 Haber Kodu : 170111136_

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(DÜZELTEREK YENİDEN)

MUSTAFA BOYDAK'IN KARDEŞİ BOYDAK'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 60 İŞ ADAMI TUTUKLANDI.

* Mahkeme, oğul Boydak ve 3 işadamı için ev hapsi uygulanmasını kararlaştırdı. 46 iş adamı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber: Ümit TÜRK, İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün finansal yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında örgüte himmet topladığı ve finansman sağladığı iddia edilen 60 iş adamı tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi iş adamı Bekir Boydak da var.

Hakim, soruşturmada adı geçen bir başka Boydak, Mustafa Boydak'ın oğlu Mahmut Sami Boydak ve 3 iş adamı için de ev hapsi uygulamasını kararlaştırdı. 50 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

35 İLDE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 35 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 164 iş adamını gözaltına almıştı. 110 iş adamının yurt dışında olduğu belirlenirken, 106'sının da firari olarak arandığı belirtilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 164 iş adamı dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgulanan iş adamlarından, 110'u tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

BEKİR BOYDAK'IN DA BULUNDUĞU 60 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 60'ı tutuklandı. Aralarında Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi iş adamı Bekir Boydak ve bazı iş adamları, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan tutuklanırken diğerleri ise "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

4 İŞADAMINA EV HAPSİ

Sulh Ceza Hakimliği, Mustafa Boydak'ın oğlu Mahmut Sami Boydak ile birlikte 4 iş adamı hakkında ise, delillerin büyük çoğunluğunun toplanmış olması ve suç vasfının değişmesi ihtimalini dikkate alarak bu kişiler hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verdi. 46 iş adamı ise adli kontrol kararı şartıyla serbest bırakıldı.

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- GÜLSUYU DAVASI'NDA "ÖRGÜT LİDERLİĞİ" YLE SUÇLANAN SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Arzu KAYA, İstanbul

Maltepe Gülsuyu'nda, 2013 yılı Eylül ayında Hasan Ferit Gedik'in hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Mahkeme, iddianamede örgüt lideri olarak belirtilen Mesut Turhan'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunu göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.



YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29. celsesi görülen 'kapalı' duruşmaya 6'sı tutuklu 11 sanık ile Hasan Ferit Gedik'in annesi Nuray Meray ve dedesi Mustafa Meray ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma salonunun olduğu B blok -3. katta asansörler iptal edildi. Adliye içinde de polis ekipleri hazır olarak bekledi.

"SİLAHI KİM, HANGİ AMAÇLA KULLANDI?"

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı dosyayı incelediğini belirterek Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesi, Gökhan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili olay yerinden ele geçirilen kovanların daha önce Ayhan Koca'nın ikametine ateş edilmesi olayında kullanıldığının belirtildiğini kaydetti. Bu olaylara ilişkin suç evraklarını Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden isteyen savcı, silahların olay tarihlerinde kim tarafından, nasıl ve hangi amaçla kullanıldığı yönünden hazırlanan evrakların da emniyetten istenmesini talep etti.

"ÇETE YOK, MAHALLEDEN ARKADAŞIZ"

Taraf avukatları ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep ederken tutuklu sanıklardan Mesut Turhan, "38 aydır tutukluyum. Hasan Ferit olayında İstanbul'da değildim. Neye dayanarak ben çete lideri olarak görülüyorum? Ben ne demişim, ne söylediğimi yapmışlar? Çete yoktur, biz mahalleden arkadaşız" dedi.

"BEN NEDEN SİLAH TAŞIYORUM, KİMSE SORMUYOR"

Duruşmada söz alan tutuksuz sanıklardan Emrah Ok ise, "Ben neden silah taşıyorum kimse sormuyor. Kapımın önünde 3 kez silahlı saldırıya uğradım. Gülsuyu mahallesinde silahlı, maskeli gezen insanlar var. DHKP-C terör örgütü beni ve ailemi tehdit ediyor. Biz çete değiliz. Aynı mahallede oturuyoruz" diye konuştu. Söz alan diğer sanıklar da beraatlarını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısının talepleriyle ilgili gerekli yazıların yazılmasına, iddianamede örgüt lideri olarak belirtilen Mesut Turhan'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunu göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 1 Mart tarihine erteledi.

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- METRO İSTASYONLARINDA 'REİNA SALDIRGANI' ALARMI



Haber - Kamera: Ersan SAN - Gülseli KENARLI - Güven USTA - Mehmet İlkay ÖZER - İhsan YALÇIN - İbrahim AKTÜRK - Çağatay KENARLI / İstanbul

Yenikapı-Kirazlı metro hattında 'Reina Saldırganı' olarak aranan şüpheliyi gördüğünü iddia eden bir kişi durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri metro seferlerini geçici olarak durdurarak çıkan vatandaşları tek tek inceledi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekiplerinden edinilen bilgiye göre, Yenikapı-Kirazlı metro hattında bulunan bir kişiyi Reina'ya saldıran teröristin eşkaline benzeten vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler, metro istasyonlarında Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle yoğun güvenlik önlemi aldı. Polis, metro seferleri kısa süreli durdurarak duraklarda bulunan kişiler ve boşaltılan metrolardan inen kişileri tek tek inceledi. Polis ekipleri duraklarda bulunan güvenlik kamera görüntülerini de kontrol etti. TEM ekipleri olayla ilgili olarak kimseyi gözaltına almazken, güvenlik tedbirleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerin metro durağı ve çevresinde aldığı önlem

-Önlemlerden görüntüler



11.01.2017 - 16.23 Haber Kodu : 170111143

11.01.2017 - 16.43 Haber Kodu : 170111162

11.01.2017 - 16.45 Haber Kodu : 170111163

11.01.2017 - 17.12 Haber Kodu : 170111178

11.01.2017 - 17.15 Haber Kodu : 170111182

11.01.2017 - 17.44 Haber Kodu : 170111194

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ATATÜRK HAVALİMANI METROSUNDA 'REİNA SALDIRGANI' ALARMI



Haber - Kamera: Murat ÇAKIR - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL

Bağcılar Kirazlı Metro durağında "Reina Saldırganı" alarmı verildi. Metro seferleri durduruldu. Polis, Reina'ya saldıran teröristin eşgaline benzer bir kişinin görüldüğü yönündeki ihbar üzerine harekete geçerken Atatürk Havalimanı Metro girişinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Polis daha önce başlattığı şüpheli şahıslar üzerinde ki aramalarını da sıklaştırdı. Bazı noktalara da özel Harekat polisleri de metro girişine konuşlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Havalimanı metro girişi ve polis ekipleri

-Metroya giren polisler

-Şüpheli kişilerin aranması

-Özel harekat polislerinin metro girişine gidişi ve konuşlanması

-detaylar

11.01.2017 - 17.12 Haber Kodu : 170111177

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- "REİNA'YA SALDIRAN TERÖRİST" ALARMININ YAŞANDIĞI KİRAZLI METRO İSTASYONU AÇILDI

İstanbul

Reina'ya saldıran teröriste benzeyen bir kişinin olduğu ihbarı üzerine kapatılan Kirazlı metro istasyonu yeniden açıldı. Aramalar nedeniyle söz konusu istasyon ve metro seferleri durdurulmuştu. İhbarın yapıldığı andan itibaren bölgeye yönlendirilen ve içlerinde özel harekat timlerinin de bulunduğu polis ekiplerini sayısı da düşürüldü.

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- ENSAR VAKFI TARTIŞMASI MİKROFON KAPATTIRDI, CHP GRUBU MECLİS'İ TERK ETTİ

Haber - Kamera: Ezgi ÇAPA / İSTANBUL

Ensar Vakfı ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde çıkan tartışmada, CHP'li meclis üyesinin konuşmasına devam etmesine izin verilmeyince CHP'li üyeler Meclisi terk etti. Meclis oturumu, CHP'li üyeler olmadan devam etti.

İBB Meclisi'nin Ocak ayı oturumlarında İBB CHP'li Meclis üyesi Seyit Ali Aydoğmuş gündem dışı söz alarak, 6 Ocak 2017'de toplanan Bahçelievler Belediye Meclisinde, Safiye Sultan Kız Yurdu'nun FETÖ terör örgütünden alınarak Ensar Vakfı'na verilmesini meclise taşıdı.

ENSAR VAKFI MİKROFON KAPATTIRDI

Aydoğmuş, konuşması sırasında, Meclis birinci Başkanvekili Ahmet Selamet tarafından birkaç kez "tahrik edici ve itham edici sözler kullanmamasıö yönünde uyarıldı. Aydoğmuş'un konuşmasına Ensar Vakfı için 'sabıkalı' ifadesini kullanması ve sözlerine 'Şimdi size sabıkalarını sayacağım' diyerek devam etmesiyle, Meclise başkanlık eden Ahmet Selamet mikrofonun kapattırılması talimatını verdi. Konuşmasının tamamlanmasına izin verilmeyen Aydoğmuş, "Mikrofonun sesini kesmekle susturamazsınız, bunu mecliste yapıyorsunuzö diyerek tepki gösterdi. Mecliste çıkan tartışma sonucu Meclis birinci Başkanvekili Ahmet Selamet 10 dakika ara verdi.

MECLİS BAŞKANI ARA VERDİ, CHP'LİLER MECLİSİ TERK ETTİ

CHP'li Meclis üyeleri Selamet'in müdahalesine tepki göstererek salonu terk etti. 10 dakikalık aranın ardından meclise dönmeyen CHP Grubunu, Grup Sözcüsü Tonguç Çoban temsil etti.

"ÜSLUBUNU DÜZELTMESİ KONUSUNDA UYARDIMö

Aranın ardından kürsüden açıklama yapan Ahmet Selamet "Meclis Başkanı olarak konuşmalar sırasında diğer tarafı rahatsız edici üsluplar kullanmaması, üslubunu düzeltmesi konusunda uyardımö diyerek Aydoğmuş'un aynı üslubu sürdürmesi nedeniyle müdahale ettiğini söyledi. Konuşmaların 'toplumun ortama algısı çerçevesinde yapılması gerektiğini belirten Selamet, "Bu toplumda doğru olarak ne algılanacaksa, bu konuşmalar yapılabilir. Bu toplumda yanlış olarak ne algılanacaksa yapılamaz düşüncesindeyimö dedi.

"ENSAR VAKFI ADINA SÖYLENEN SÖZLERİ KABUL ETMİYORUZö

İBB'nin Ak Parti Grup Başkanvekili Yardımcısı Faruk Aydın ise aynı zamanda Ensar Vakfı Şube Başkanı görevini sürdürdüğünü belirterek "Ensar Vakfı kamu yararı taşıyan, milletimize hizmet eden bir vakıf. Vakıf adına söylenen sözleri asla vakıf olarak kabul etmiyoruz. Bu sözleri kendisine iade ediyorumö diye konuştu.

Tartışmanın ardından Meclis oturumu CHP grubu olmadan devam etti.

Görüntü Dökümü:

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- Meclisten görüntü

- CHP'li Meclis üyesi Aydoğmuş'un konuşması

- Meclis Başkanvekili ile yaşanan tartışma

- CHP'li üyelerin meclisi terk etmesi

- CHP Sözcüsü Çoban'ın tek başına konuşması

- Meclis Başkanvekili Selamet'in konuşması

- Ak Partili Meclis üyesi Aydın'ın konuşması

- Detaylar

11.01.2017 - 16.58 Haber Kodu : 170111165

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- PSİKOLOG BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL

Kadıköy'de ünlü klinik psikolog Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler(49), dün gece gürültü çıkardığı iddiasıyla tartıştığı Hızır E.(47) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Caferağa mahallesi Ağabey sokakta saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiya göre, 49 yaşındaki klinik psikolog Alper Engeler, alkollü bir şekilde sokağa gelerek gürültü çıkarmaya başladı. O sırada sokakta bulunan bir su dükkanında kalan işçi Hızır E. gürültüden rahatsız olup dışarı çıkarak psikologla tartışmaya başladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma bir anda küfürlü kavgaya dönüştü. Hızır E. kendsine küfür ettiği iddiasıyla, işyerinden aldığı ekmek bıçağı ile psikolog Engeler'i bıçakladı. Engeler, yere yığılırken çevredeki vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Engeler'in olay yerinde hayatını kaybettğini belirledi. Engeler'in cenazesi polisin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Ünlü psikoloğu bıçakladığı belirlenen şüpheli Hızır E. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin çalışması sonrası kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü. Şüphelinin polis merkezindeki verdiği ifadesinde küfür ettği için bıçakladığı iddiasında bulundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Hızır E. emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelinin polis merkezinden çıkışı

-Soruları cevapsız bırakması

-Öldürülen psikoloğun fotoğrafı

-Olay yerinden görüntü

-Röp.

11.01.2017 - 16.20 Haber Kodu : 170111140