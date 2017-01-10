DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

- CAMİ AVLUSUNDA TENTE ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ, 10'DAN FAZLA YARALI (3)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Erhan TEKTEN - İbrahim AKTÜRK - İSTANBUL

Ataköy 5. Kısım Camii avlusunda tente cenaze namazı kılanların üzerine çöktü. Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, olayda 1 kişinin öldüğünü belirtirken 10'un üzerinde de yaralı olduğunu söyledi.

Olay saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Camide 2 kişinin cenaze namazı kılındı. Bir cenaze camiden çıkarıldıktan sonra yakınları ayrıldı. 2'nci cenazenin çıkarıldığı sırada avludaki üzerinde kar yığınları bulunan tenteler büyük bir gürültüyle çöktü. Cenaze yakınlarının bir kısmı kaçtı. Ancak bir kısmı tentelerin altında kaldı.

SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİLER

Olay yerine çok sayıda ambulans itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çok sayıda kişi yerde yardım beklerken o anlar kamerası tarafından görüntülendi. Sağlık ekipleri yaralılara yardım ederken AFAD, itfaiye ve sivil savunma ekipleri de çöken tentenin altında yaralı aradı. Çıkarılan yaralılar ambulanslara bindirilerek hastaneye götürüldü. Çok sayıda kişinin de olayın etkisiyle sinir krizi geçirerek yakınlarını aradığı görüldü.

"İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE BU KATLİAMA İZİN VERİLDİ"

Cenazeye katılan bir kişi " Bİz cenazeye geldik. Bütün çadırların üstü en az 1 buçuk metre kardı. 2 metre bel vermiş vaziyetteydi. Cenaze namazına kadar bantla kimseyi almadılar. Biz de alınmasını beklemiyorduk. Daha sonra bile bile alındı cemaat. Bu facianın sorumlusu cami yönetimidir. Gereken yapılmalıdır. İstanbul'un göbeğinde bu katliama izin verildi. Bunların göçeceği belliydi" diye konuştu.

"ÜZERİMİZE ÇÖKECEK GİBİYDİ"

Tentenin altında kalmaktan son anda kurtulan bir kadın ise, "Geldiğimiz andan beri 'lütfen tenteler altından geçmeyin, çökebilir' deniliyordu. Kar hızlanmıştı. İlk cenaze namazı kılındıktan sonra bir anda tente çöktü. Kaos oldu. Herkes kendi arkadaşının yardımına koştu" dedi. "Karın temizlenmesi gerekirdi" diyen kadın, "Üstteki beyaz yerler eğikti. Üzerimize çökecek gibiydi" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Çöken tentenin altında başka kalan olup olmadığı araştırılırken olay yerine gelen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, açıklama yaptı. Kerimoğlu, yaptığı açıklamada, "1 kişi öldü. 10'un üzerinde de yaralı var" dedi.

Olay yerinde ekiplerin çalışması devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Yaralılar (ÖZEL)

-Kurtarma çalışmaları (ÖZEL)

-İtfaiye ve sağlık ekipleri

-Sinir krizi geçirenler

-Ambulansa bindirilenler

-Camiden görüntü

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Belediye Başkanı açıklama

-Olay yerinde inceleme

-Detaylar

10.01.2017 - 13.59 Haber Kodu : 170110108

10.01.2017 - 14.15 Haber Kodu : 170110116

10.01.2017 - 14.22 Haber Kodu : 170110118

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- CAMİ İMAMI KARABEY: ANONS YAPILDI

Haber: Süleyman KAYA Kamera: Erhan TEKTEN /İSTANBUL,()

İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, kar nedeniyle tenteleri çöken Atatöy 5'inci Kısım Camii'ne gelerek, cami imamı Adem Karabey'den bilgi aldı. Basın mensuplarının soruları üzerine Rahmi Yaran, yeni geldiğini kazayla ilgili detaylı bilgisinin olmadığını söyledi. Cami imamı Adem Karabey de tentelerin çökebiliceği konusunda uyarı anonsu yapılıp yapılmadığına yönelik bir soru üzerine, "Anons yapıldı, evet" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Rahmi Yaran'ın gelişi

-Yaran'ın Karabey'le camiye ilerlemesi

-Karabey'in soruya yanıtı

10.01.2017 - 16.24 Haber Kodu : 170110182

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- CAMİDEKİ ÇÖKMEYLE YARALANANLAR HASTANEYE GETİRİLDİ (2)

Enver ALAS - İSTANBUL

Ataköy 5. Kısım Camii'nde çöken tentenin altında kalarak yaralananlar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yaralı sayısının 10'un üzerinde olduğu öğrenildi

Görüntü Dökümü

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-Hastanesi acil girişi

-Ambulanslar

-Yaralıların ambulanstan indirilmesi

-Sedye ile yaralıların taşınması

-Genel ve detay görüntüler

10.01.2017 - 14.42 Haber Kodu : 170110127

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- FETÖ'NÜN MARMARA ÜNİVERSİTESİ YAPILANMASI İDDİANAMESİ TAMAMLANDI

Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

FETÖ'nün Marmara Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin aralarında profesörlerin de bulunduğu 15'i tutuklu 40 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, örgütün Marmara Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianame tamamlandı. Aralarında profesör ve doçentlerin de bulunduğu 15'i tutuklu 40 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, tüm şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı olan "Bylock"u kullandıkları ve Bank Asya'da hesap hareketlerinin varlığı delil olarak gösterildi. Tüm şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca, tutuksuz bulununan 25 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

BAŞSAVCILIK İDDİANAMEYİ ONAYLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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- İBB MECLİSİ'NDE " ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ" GÜNDEMİ

Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,()

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin gündeminde Anayasa değişikliği vardı. Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İBB Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, son günlerde yaşanan terör olayları ve Anayasa değişikliği ile ilgili gündem dışı söz aldı. Parlamenter demokrasinin ortadan kaldırılarak başkanlık sisteminin getirilmek istendiğini savunan Gülsever, "Başımızda bunca bela varken, bu Anayasa değişikliğinin zamanı mı Allah aşkına? Siyasi iktidar bir yandan birlik beraberlik olalım diyor bir yandan toplumu ortadan ikiye bölmesi kaçınılmaz olan bu gerilimi yaşatıyor. Biz biliyoruz ki, biraz sağduyusu olan herkes bunu son derece gereksiz ve zamansız bir iş olduğunu biliyor. Toplum yeterince bilgi sahibi olmadan, üniversiteler, hukuk fakülteleri fikirlerini söyleyemeden anayasa değişikliğini alelacele parlamentodan geçirmeye çalışıyorlarö diye konuştu. Gülsever'in ardından kürsüye çıkan Ak Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan Anayasa değişikliğine değinmediği konuşmasında, "PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, FETÖ'süyle tüm terör örgütleri aynı amaç için ülkemize, milletimize saldırmaya devam ediyor. Allah'ın yardımıyla teröristlerin, terör örgütlerinin ve arkasındaki güçlerin üstesinden geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasınö ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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- Meclisten görüntü

-CHP Başkanvekili Gülsever'in konuşması

- Ak Parti Grupbaşkanvekili Başaalan'ın konuşması

10.01.2017 - 15.41 Haber Kodu : 170110155

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- ZABITANIN UYARISINA İMAM UYMADI İDDİASI

Haber - Kamera: Enver Alas İstanbul,

Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatının çökmesin sonucu yaralanarak tedavi altına alınanların yakınları, kendilerinin de bizzat tanığı oldukları olay anını anlattı. Görgü tanıkları cenaze namazı öncesi zabıtanın tentenin altında durulmaması yönünde anons yaptığını öne sürerken, namazı kıldıran imamın ise cemaati tentenin altına davet ettiğini iddia etti.

Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatının çökmesiyle yaralanan 1'i ağır olmak üzere 15 kişi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından yaralıların ambulanslarla getirilirken yakınları da hastaneye koştu.

Olay anında cami avlusunda bulunan ve şans eseri yara almadan kurtulan yaralı yakınları cenaze namazı kılınmadan önce, zabıtanın megafonla yaptığı duyuruyla tentenin çökme ihtimali olduğu konusunda uyarı yaptığını belirtti.

ZABITADAN ÇÖKEBİLİR ANONSU

Hastaneye yaralı bir arkadaşını ziyarete gelen emekli öğretmen Selma Cephanecigil, çöken tentenin altında kalmaktan son anda kurtulduğunu belirtti. Cenaze namazı sırasında camide bulunduğunu kaydeden Cephanecigil, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Cenaze namazından önce bir zabıta bize 'çökebilir' diye uyardı. Hepimiz kenara çekildik. Öğle namazı vakti geldi, namaz kılındı. Sonra imam geldi ve cenaze namazı kılınması için herkesi tentenin altına davet etmiş. Bu bir hatadır. Cenaze namazı kılındı. Tam eşimi aramaya doğru gidiyorken tente çıtırdayarak çöktü. 5, 10 kişi altında kaldı. Çatırtı sesiyle koşarak kendimi dışarı attım ve son anda kurtuldum."

GÖZYAŞLARI İÇİNDE OLAY ANINI ANLATTI

Olayda abisinin ağır yaralandığını belirten ve ismini vermek istemeyen bir kişi de, yaşadığı korku dolu o anları gözyaşları içerisinde anlattı.

"TENTENİN ALTINA GELİN" İDDİASI

İki cenaze namazı için avluda cemaatin bulunduğunu kaydeden görgü tanığı da üzerine biriken kar nedeniyle tentenin çevresinin güvenlik şeridiyle kapatıldığını belirterek, "Zabıta megafonla anons ederek 'tentelerin altında durmayın, çökme tehlikesi var' diye uyarıyordu. Tentenin etrafı da ikaz bandıyla çevrildi. Camide öğlen namazının kılınıp cenaze namazına geçildiğinde imamlardan birisi 'tentenin altına gelin' dedi. Namaz kılınıp cenazeler alınırken olay oldu. Cenaze dağılırken yana doğru dağılanların üzerine olduğu gibi çöktü. Abim tentenin altında kaldı. Şuan da hayati tehlikesi var" şeklinde konuştu.

Öte yandan olayda yaralanan bazı kişilerin de çevredeki diğer hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Hastanenin acil servisi

-Yaralı yakınları

-Selma Cephanecigil ile röp

-Bir yaralı yakını ile röp

-Genel ve detaylar

10.01.2017 - 16.48 Haber Kodu : 170110194

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- İSTANBUL MÜFTÜSÜNDEN TENTE ÇÖKMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

* İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran,

"Tehlike daha önce görülmüş ve ilgililere bildirilmiş. İlgililer vaktinde gelmemişler"

"Cami imamımız defalarca anons yapmış, gerekli yerlerle telefon görüşmesi var. Bu alana girmeyin diye şerit çektirmiş"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL

İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, kar nedeniyle tenteleri çöken Ataköy 5'inci Kısım Camii'ne gelerek, cami imamı Adem Karabey'den bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Yaran, "Olay araştırılacak incelenecek. Şu an kimin kusurlu olduğunu arama zamanı değil" dedi.

"Kurumsal anlamda birbirimizi suçlamanın anlamı yok" diyen Yaran, "Cami görevlilerimizin daha önce yaptığı görüşmeler var. Bunlar araştırılır kimin ne kusuru varsa gerekeni yapılır" diye konuştu.

Cami imamının uyarı anonsu yaptığını kaydeden Rahmi Yaran, "Cami imamımız defalarca anons yapmış, gerekli yerlerle telefon görüşmesi var. Bu alana girmeyin diye şerit çektirmiş" şeklinde konuştu.

Yaran, "Tehlike daha önce görülmüş ve ilgililere bildirilmiş. İlgililer vaktinde gelmemişler" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Müftünün açıklaması

10.01.2017 - 17.00 Haber Kodu : 170110201

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- METROBÜS KULLANAN 4 BİN KİŞİYLE ÇORBA VE 4 BİN SALEP



(Haber-kamera:İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul

Yoğun kar yağışı nedeniyle Avcılar'da zorunlu olarak toplu taşıma araçlarını tercih etderek metrobüslere binenlere ücretsiz olarak günde 4 bin bardak çorba, 4 bin de salep ikram edildi.

Aralıksız yağan yoğun kar yağışı ve soğuktan etkilenenler için Avcılar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Üniversitesi Kampusu Metrobüs Durağı'na gelenlere aşevinde hazırlanan çorba ve salepler sabah ve akşam saatlerinde ikram etti. Karşılarında kendilerine ücretsiz sıcak salep veya çorba dağıtan görevlileri görenler teşekkür etti. Çorba ve salep dağıtımının soğuk havada bir süre daha devam ettirileceği sıcak bir mola vermelerinin sağlanmaya çalışıldığı ifade edildi.

Bu arada gündüz saatlerinde binaların çatılarından koparak yayaların can güvenliğini tehdit eden sarkıtlar için belediye tarafından özel ekip oluşturuldu. Ana caddelerdeki binalarda oluşan sarkıtlar görevliler tarafından kontrollü olarak kırılarak tehlike yaratmasının önüne geçilmeye çalışıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Çorba ve salep dağıtımından görüntüler

-Uygulama ile ilgili konuşanlar

-Buz ve sarkıtlar kırılırken

10.01.2017 - 17.02 Haber Kodu : 170110203