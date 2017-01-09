DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- KAR KAZALARI KAMERADA

* Ataşehir Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşanan kazalar kameraya saniye saniye yansıdı.

* Kar lastiği takmayan bir sürücü virajı olamayınca önce yol kenarındaki duvara ardından da trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile çarptı.

*Aynı yerde iki kaza küçük kaza daha yaşandı.

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul )

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Uyarılara rağmen özel araçlarıyla yola çıkanlar kazalara neden oldu. Ataşehir Turgut Özal Bulvarı üzerinde yaşanan kazalar kameraya saniye saniye yansıdı. Kar lastiği takmayan bir sürücü virajı olamayınca önce yol kenarındaki duvara ardından da trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile çarptı. Maddi hasarla sonuçlanan kazanın ardından sürücüler şaşkındı. Aynı yerde iki kaza küçük kaza daha yaşandı. Duramayan araçlar öndeki duran araçlara vurarak durabildi.

DİZİ OYUNCULARI YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

Üsküdar Çengelköy sırtları da karın olumsuz etkilediği yerler arasındaydı. Rasathane yokuşunda trafik durdu. Üsküdar yönünden Beykoz Küçüksu yönüne giden araçlar kayarak ilerleyebildi. Sürücüler dikkatli olduğu çıkan herhangi bir kaza yaşanmadı. Aynı bölgede "Paramparça" dizisinin çekimler vardı. Çekim araçları güçlükle bölgeye ulaşırken oyuncular sete yürüyerek gelmek zorunda kaldı.

İŞ MAKİNELERİ YOL AÇTI

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde kar yağışı çok etkili oldu. İş makineleri sürekli kapanan yolları açtı. Tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürüldü. Vatandaşlar ve ve iş yerlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

ARABASINDA YATTI, DONMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Bu arada Cuma akşamı etkili olmaya başlayan kar yağışında araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kalan vatandaşlar bugün kendi imkanlarıyla araçlarını aldı. Bunlardan biri de Yunus Günaydın'dı. TEM otoyolu kenarına Cuma günü bırakmak zorunda kaldığı kamyonunu bugün çekici yardımıyla götürebildi. Günaydın, belediyeye haber verdiğini kimsenin kendisiyle ilgilenmediğini, bir gece kamyonunda yatmak zorunda kaldığını ve donma tehlikesi geçirdiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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- Kayan araçlar, araçların çarpışması, sürücülerle röportajlar

- Yoldan detay görüntüler

- Kar yağışından detay

- Muhabir anonsu

- Yürüyen vatandaşlardan detay

- Vatandaşlar röportaj

- Dizi setine giden araçlardan detay

- Yürüyen oyunculardan detay ve kısa röportaj

- Yol kenarındaki kamyonunu alan vatandaşla röp

- Genel ve detay görüntüler

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2- TAKSİM'DE POLİS İLE VATANDAŞLARIN KAR TOPU SAVAŞI

Haber-Kamera: Oral OKAYBEN - Zeki GÜNAL- /İSTANBUL )

Taksim'de görevli polisler ile vatandaşlar kartopu oynadı. İstiklal Caddesi girişindeki kartopu savaşı renkli görüntülere sahne oldu.

Beyaza bürünen Taksim Meydanı'ndaki güvercinlere ise Özel Harekat polisleri yem attı. Taksim'in doyumsuz manzarasında da vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.

Görüntü dökümü

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-Kartopu oynayan polis vatandaşlar

-Özel Harekat polisinin satıcıdan yem alması

-Kuşları beslemesi

-Diğer Özel harekatçının tetikte beklemesi

09.01.2017 - 15.24 Haber Kodu : 170109098

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3- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA GÖRÜŞ DÜŞTÜ, SEFERLER 18:00'E KADAR DURDU

Haber: Tolga ÖZBEK/İSTANBUL () -

ATATÜRK Havalimanı'nda görüş şartlarının düşmesi nedeniyle Türk Hava Yolları tüm iç ve dış hat seferlerini saat 18.00'e kadar durdurdu.

Sosyal medya üzerinden gelişmeleri paylayan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Atatürk Havalimanı'nda aşırı kar yağışı ve düşük görüş şartları sebebi ile 18.00 lokale kadar seferlerimizi kurallar gereği geçici olarak durdurduk" dedi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş için bekleyen uçaklar, hava durumunun daha iyi olduğu diğer havalimanlarına yönlendirildi.

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4- İSTANBUL VALİLİĞİ KARARIYLA TIR'LARIN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANDI

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Valiliği kararıyla tırl'arın trafiğe çıkmasının yasaklandığı duyurdu.

İBB AKOM'dan (Afet Koordinasyon Merkezi) yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yoğun kar yağışı şiddetini artırarak akşam geç saatlere kadar etkisini sürdürüecek. Kış lastiği kullanmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları önemle duyurulur. Valilik kararıyla tır'ların trafiğe çıkması yasaklandı" denildi.

Bu arada İstanbul'da son ölçülen kar kalınlıkları da şöyle verildi:

Çatalca-Subaşı: 130 cm,

Hadımköy, Yassıören: 120 cm,

B.Çekmece, Sultangazi:Arnavutköy 111 cm,

Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 75cm,

Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 87 cm,

Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:69 cm,

Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 77 cm,

Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 67 cm,

Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 69 cm,

Pendik, Kartal, Tuzla: 40-45 cm.



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5- İSTANBUL VALİLİĞİ: KAMU KURUMLARINDA MESAİ BİTİŞİ SAAT 15.30'A ÇEKİLDİ

İstanbul

İstanbul Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında mesai sona erme saatinin 15.30'a çekildiğini açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Devam eden ve meteorolojik değerlendirmelere göre artması beklenen kar yağışının ilimizde yol açabileceği trafik yoğunluğu ve olumsuzlukları en aza indirebilmek için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin mesai sona erme saati, bugüne mahsus olmak üzere 15.30 olarak belirlenmiştir. Kurum amirleri tarafından zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için yeterli personel ayrılacak olup, hizmet gereği görevine devam mecburiyeti bulunan kurumlarda, mesainin erkene alınıp alınmayacağı kurum amirlerinin takdirine bırakılmıştır"

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6- SARIYER'DE PAZARIN ÇATISI ÇÖKTÜ

* Sarıyer'de, yağan karın ağırlığına dayanamayan pazarın çatısı çöktü. Olayda ölen yada yaralanan olmazken park halindeki 10 minibüste maddi hasar meydana geldi.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Mustafa ÖZDABAK Özgür EREN İSTANBUL

Sarıyer, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi üzerinde pazartesi günleri kurulan organik pazarın tentesi 4 gündür yağan karın ağırlığına dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Olayın sabah olması ve pazarın kurulmamış olması olası bir faciayı önledi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken pazara park edilen 10 minibüste maddi hasar meydana geldi. Sabah olay yerine gelen Sarıyer Belediyesi'ne bağlı ekipler, pazarın ayakta kalan demirleri kesti.

"PAZAR KURULSAYDI BÜYÜK BİR FACİA OLABİLİRDİ"

Esnaf Murat Tekoğlu "Burada Sarıyer Belediyesi'nin kapalı pazarı vardı. Sabah saatlerinde yoğun kar nedeniyle çöktü.Tentenin altında 15-20 minibüs vardı. Bazı araçlarda hasar oluştu.Bugün buranın pazarı, pazar olsaydı çok büyük facia olurdu" dedi.

Mahalle sakini Berkant Demir "Sabah saat 05.00 sıralarında pazarda bir çökme oldu. Burada Pazartesi günleri Organik pazar kuruluyordu.Pazar kurulsaydı büyük bir facia olabilirdi. Allah korudu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Pazardan görüntü

-Belediye ekiplerinin pazar demirlerini kesmesi

-Vatandaşlarla röp.

-Tente üzerindeki kardan görüntü

-Genel ve detaylar



09.01.2017 - 14.23 Haber Kodu : 170109084_

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7 - SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADILAR

Haber: Hakime TORUN - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL (

İstanbul'u etkisi altına alan karla mücadele çalışmalarını sürdüren Kağıthane Belediyesi, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için de 19 mahalle ve 100 ayrı noktaya her gün yem ve mama bırakıyor.

Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi Hayvanseverler Meclisi üyeleri, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç başkanlığında Hasbahçe mesire alanında bir araya gelerek, Hasbahçe'de kurulan 10 kedi, köpek evi ve daha önceden kurulan barınaklara ilişkin açıklamalarda bulundular. Burada konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, "Sokak hayvanlarını hiçbir zaman sahipsiz bırakmıyoruz. Kar yağışı ile birlikte aç susuz kalmasınlar diye çalışmalarımız devam ediyor. İlçelerimizin canlıları 365 gün yanlarındayızö diye konuştu. Kağıthane Belediyesi Kent Konseyi Hayvanseverler Meclis üyesi Suna Şahin de belediyenin sokak hayvanları için yaptığı çalışmalara teşekkür ederek herkesin sokak hayvanları konusunda duyarlı olmasını vurguladı.

BARINAKTA ISITMALI RADYAL SİSTEM DE HAYATA GEÇİRİLDİ

Kağıthane Belediyesi Hayvanseverler Meclisi'nin girişimleri ile sokak hayvanlarının soğuktan korunmaları için Kağıthane Belediyesi hizmet binasında bulunan rehabilitasyon merkezindeki barınakların ısıtmalı radyal (kalorifer) sisteme uyarlanması projesi de hayata geçirildi.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN ÇAĞRI MERKEZİ

444 23 00 numaralı çağrı merkezi üzerinden vatandaşlardan gelen talepleri de çözüme kavuşturan Kağıthane Belediyesi ekipleri, yardıma muhtaç, yaralı veya soğuktan dolayı hastalanma riski taşıyan hayvanları da bulundukları yerden alarak rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alıyor. İki farklı ekip ilçe genelinde gün boyu çalışırken, karın birikmesiyle kapanan kedi-köpek evlerinin de önleri hayvanların daha rahat bir şekilde soğuktan korunması için temizlenerek kullanıma hazır hale getirildi.



Görüntü dökümü

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-Kağıthane belediye başkanın konuşması

-Kedi ve köpek barınaklarından genel ve detaylar

-Radyal sistem ile ısınan barınaktan genel ve detaylar

09.01.2017 - 14.23 Haber Kodu : 170109085

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8- ŞİLE'DE KAR YAĞIŞI

Nurcan KIRCALI - İSTANBUL

İstanbul Şile'de yoğun kar yağışı nedeniyle çevre köylere ulaşım güçlükle sağlanıyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle yetkililer mecbur kalınmadıkça özel araçlar ile yola çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışı görüntüsü

09.01.2017 - 14.28 Haber Kodu : 170109086_

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9- "YALI DAVASI"NDA EBRU GÜNDEŞ'İN DAVA DOSYASI AYRILDI

Haber: Arzu KAYA, İstanbul

Ebru Gündeş'in, eşi Rıza Sarraf'la birlikte yargılandığı ve 3 yıl hapsinin istendiği davada mahkeme, Sarraf'ın ifadesinin alınmadığı ve Gündeş'in adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesi amacıyla dava dosyasını ayırdı.

Beykoz Kanlıca'daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla Rıza Sarraf, eşi Ebru Gündeş Sarraf ve bu işleri yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir'in 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

SANIKLAR DURUŞMAYA KATILMADI

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 5. duruşmasına 3 tutuksuz sanık da katılmazken sanıkları avukatları temsil etti. Duruşmaya şikayetçiler CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hüseyin Sağ ve CHP İstanbul İl Sekreteri Hakkı Sağlam katıldı. Mahkeme hakimi, sanık Rıza Sarraf'ın tutuklu bulunduğu cezaevinin hala bildirilmemiş olması nedeniyle 'uluslararası istinabe' işlemine başlanamadığını belirtti.

"ADİL YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLMEMESİ AÇISINDAN..."

Duruşmada söz alan Ebru Gündeş'in avukatı Hatice Altınbilek davada gizlilik taleplerini yinelediklerini belirterek müştekilerin ihbar eden sıfatında olabileceklerini söyledi ve müşteki sıfatlarının kaldırılmasını talep etti. Sarraf'ın hala ABD'de tutuklu bulunduğunu belirten avukat Altınbilek, "Uluslararası istinabe meşakkatli bir süreçtir. Adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesi açısından savunması alınan müvekkilim hakkındaki dosyanın tefrik edilmesini istiyoruz" dedi.

MÜŞTEKİ SIFATLARI KALDIRILDI

Mahkeme hakimi, Hakkı Sağlam ve Hüseyin Sağ'ın 'müşteki' sıfatını taşıyamayacaklarını ancak ihbar eden sıfatı alabileceklerini belirtti. Sağlam ve Sağ'ın müşteki sıfatlarının kaldırılarak 'ihbar eden' olarak değiştirilmelerine karar veren mahkeme, gelecek celselerde beyanlarının alınmasına yer olmadığına karar verdi.

GÜNDEŞ'İN DAVASI AYRILDI

Sanıklar Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Özdemir'in savunmalarının alındığını, diğer sanık Rıza Sarraf'ın uzun süredir ABD'de tutuklu olduğunu belirten mahkeme Sarraf'ın savunmasının uluslararası istinabe yoluyla alınabileceğini kaydetti. Savunması alınan sanıkların adil yargılanma hakkının ihlal edileceğini ifade eden mahkeme hakimi, Gündeş ve Özdemir yönünden davanın ayrılarak yeni esasa kaydedilmesine, Sarraf yönünden davanın bu esas üzerinden devam etmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, ayrılan dosyanın uzamaması amacıyla tensip zaptıyla keşif günü verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011'de satın alarak, 4 parselini kendi, 5 parselini ise eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirdi. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı gerçekleştiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Rıza Sarraf ile eşi Ebru Gündeş'in Beykoz Kanlıca Mahallesi 23 pafta 116 ada 4-5 parselde bulunan yalılarda, yapıya geçiş için bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği anlatıldı. İddianamede, şüpheliler Rıza Sarraf, eşi Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir'in "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırılık" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.