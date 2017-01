DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

(ÖZEL)

1- FACİAYA RAMAK KALA

- TARABYA SAHİLİNDE ŞAŞKINA ÇEVİREN GÖRÜNTÜ

* Konteyner yüklü dev gemi, Tarabya'dan kıyıyı adeta sıyırarak geçti

* İstanbul Boğazı'ndaki korku dolu anlar sahildeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Özgür EREN -İbrahim AKTÜRK -İdris TİFTİKCİ -İSTANBUL

Tarabya sahilinde bu sabah facianın eşiğinden dönüldüğü anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Boğaz gemi seferlerine kapanmadan dakikalar önce Karadeniz'den Marmara Denizi'ne ilerleyen konteyner gemisi Tarabya sahilini adeta sıyırarak geçti. Çevredekiler o anı korku dolu bakışlarla görüntüledi. O anları kayıt eden kişi ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bir süre sonra gemi cep telefonunun kamera açısından çıkarak yoluna devam etti.

2- 3. KÖPRÜ YOLUNDA TRAFİK DURDU; ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Kuzey Çevre Otoyolu, Işıklar mevkiinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yaklaşık 2 kilometre kala trafik durdu.

Çoğunluğunu TIR ve kamyoların oluşturduğu araçlar yolda kaldı. Kar küreme aracının güçlükle ilerlediği yolda sürücüler bazılar geri döndü. Arnavutköy sapağında ise trafiğe kapandı. Kar küreme araçları sapağı açmak için çalışıyor.

3- MAHMUTBEY GİŞELERİN DÜN SAAT 23.00 SIRALARINDA ÇEKİLEN YÜKSEKTEN GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle dün akşam trafiğin felç olduğu Mahmutbey gişeler ve çevresindeki yollar yüksekten böyle görüntülendi

4- YOLDA KALAN SÜRÜCÜNÜN İMDADINA TRAKTÖR YETİŞTİ

Haber: Enver ALAS, İstanbul /

İstanbul'da dün mesai bitiminin ardından evlerine gitmek için özellikle TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nu Edirne istikametinde kullananlar, trafikte kar esareti yaşadı. Esaretin kabusa dönüştüğü gece, trafikte olanlar için bir hayli ilginç olaylara da sahne oldu. İşte bunlardan biri de Bahçeşehir'de yaşandı. Florya'dan aracıyla saat 17.00 sıralarında yola çıkan bir sürücü , 7 saat süren bir yolculuğun ardından binbir güçlükle Bahçeşehir girişine ulaştı. Ancak burada yolda kaldı. Kendi imkanlarıyla kurtulmayı denedi, başaramadı. İşte bu sıralarda imdadına yolda kalanları çekerek para kazanan bir traktör yetişti.

50 LİRAYA ANLAŞTI

Sürücü, aracını çekmesi için traktör sahibiyle 50 lira karşılığında anlaştı. Yaklaşık 1 kilometre aracı çekilen sürücü bu anları da cep telefonuyla kaydetti. Traktör sahibinin gece boyunca çok sayıda aracı çekerek hem para kazandığı hem de çok sayıda sürücüyü kar esaretinden kurtardığı öğrenildi.

5- OTOGARA VARABİLME UMUDUYLA VALİZLERİYLE KARDA YÜRÜDÜLER

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hadımköy'de 5 kişi Sakara'ya gitmek üzere Bayrampaşa'daki İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın yolunu tuttu. Otogara giden araç arayan bu kişilerin yanlarında valizleri de yer aldı. Bu kişilerden biri, "Esenlere kadar gidebilirsek ne mutlu bize" dedi. Öte yandan Beylikdüzü'nde de yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Bir motosikletin de yoğun kar yağışına aldırış etmeden yolda ilerlemesi dikkat çekti.

6- KAR ALTINDAKİ TARABYA SAHİLİNDEN KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

İdris TİFTİKCİ - İstanbul

İstanbul'da kar yağışı devam ediyor. Sarıyer Tarabya sahilinde karla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

7- ORMANDA MAHSUR KALAN DİZİ EKİBİ KURTARILDI

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul /

Belgrad Ormanı'nda çekim yapan dizi ekibinin yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı ihbarı üzerine kurtarma ekipleri harekete geçti.

"İçerde" dizisi oyuncularından Nebil Sayın, sosyal medya hesabından "80 kişi 20 araç 8 saattir Belgrad Ormanı'nda mahsuruz. Araçlar kara saplandı, yakıtımız bitiyor" yazdı. Sosyal medyadan yazılanlar ve telefon ihbarı üzerine İtfaiye, Jandarma ve AKUT'tan kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Dizinin yapım şirketi tarafından yapılan açıklama ile ekibin kurtulduğunu duyuruldu. Açıklamada, "Ağır hava muhalefeti nedeniyle ekibimizin yaşadığı ulaşım problemi Belediye, Jandarma ve Valiliğin yardımlarıyla çözüme ulaşmıştır. İlgilenen herkese teşekkür ederiz" denildi.

8- TAKSİM BEYAZA BÜRÜNDÜ

-Yoğun kar çocuklar için eğlenceye dönüştü



Haber: Mustafa ÖZDABAK Kamera: Özgür EREN - Yüksel KOÇ /İSTANBUL,()

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, çocuklar için eğlenceye dönüştü. Haftasonu olması nedeniyle, Taksim'e gelenler yoğun kar yağışı altında bol bol selfie çekti.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı çocuklar için eğlenceye dönüştü. Çocuklar karla kaplanan sokaklarda bol bol kızak kaydı. Sahil yürüyüşü yapanlar, karın keyfini çıkardı. Tarabya'da ara sokaklarda kızak kayan çocuklar; "Çok heyecanlıyız. İnşallah Pazartesi günü okullar tatil olur. Karda kaymanın sevincini yaşıyoruz. Bir senedir bu anı bekliyoruz" dedi.Taksim, yoğun kar yağışına rağmen, kalabalık günlerinden birini yaşadı. Taksim'e gelenler yoğun kar yağışı altında selfie çekti. Nostalji tramvayı fotoğraf meraklılarının ilgi odağı oldu.

9- ERDOĞAN İNGİLTERE BAŞBAKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bugün telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İngiltere Başbakanı May'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında Türk halkına taziyelerini ilettiği görüşmede Kıbrıs meselesine de değinildi. İstanbul ve İzmir'deki menfur terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını ifade eden İngiltere Başbakanı May, saldırılarda hayatlarını kaybeden kişilerin aileleri başta olmak üzere tüm Türk halkına başsağlığı dileğinde bulunarak, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May'in, Kıbrıs meselesi hakkında da görüş alış verişinde bulundukları; Cenevre'de önümüzdeki günlerde yapılacak müzakerelerin adadaki soruna adil ve kalıcı bir çözüme vesile olmasını diledikleri kaydedildi.

10- PAKİSTAN BAŞBAKANINDAN ERDOĞAN'A TAZİYE TELEFONU

Gülseli KENARLI / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'deki son terör saldırılarının Pakistanlıları da derinden üzdüğünü belirterek, saldırıda hayatlarını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa diledi. Pakistan Başbakanı Şerif, Türk halkının acılarını paylaştıklarını, Türkiye'de meydana gelen saldırıları Pakistan'a yapılmış bir saldırı gibi algıladıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Pakistan Başbakanı Şerif'e duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, Türkiye'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladığı kaydedildi.



11- CHP'DEN BEBEK'TE DENİZİN DOLDURULMASINA TEPKİ

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - İSTANBUL

CHP Beşiktaş İlçe örgütü, Aşiyan ve Bebek arasındaki sahilde devam eden deniz dolgusu projesini protesto etmek amacıyla bir basın açıklaması yaptı.CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Sebahattin Öztürk, bu proje ile deniz doldurularak 150 araçlık otopark yapılacağını, bunun da Bebek'te zaten felç olan trafiği iyicene kilitleyeceğini söyledi.

CHP Beşiktaş İle örgütü tarafından bugün Küçük Bebek sahilinde yapılan açıklamaya, partililer ve bazı semt sakinleri katıldı.

Bebek Semt Girişimi, Bebekliler Derneği, Kültür Bilinci Geliştirme Vakfı, Kuzey Ormanları Savunması, Atatürkçü Düşünce Derneği Beşiktaş Şubesi, İstanbul Yaşam Derneği, Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği tarafından desteklenen açıklamayı, CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Sebahattin Öztürk okudu.

Boğaz sahilinde Aşiyan'dan Bebek'e doğru deniz dolgu çalışması yapıldığını belirten Öztürk, yapılan be deniz dolgu çalışmasının İstanbul Boğazı'nda mümkün olmayan tahribatlar yarattığını söyledi.

Deniz dolgusu yoluyla sahilin genişletilmesinin amaçlandığını söyleyen Öztürk, "Sahili genişletip 150 araçlık otopark yapmayı düşünebiliyorlar" dedi.

'BOĞAZİÇİ'NİN EN DAR YERİ DAHA DA DARALTILARAK...'

Denizin doldurularak yapılması planlanan 150 araçlık otoparkın Bebek'te zaten felç olan trafiği iyice kilitleyeceğini söyleyen Öztürk, Bu proje ile daha çok araç, daha fazla vale terörüne zemin yaratılmaktadır. UKOME kararları gereği 1. derece acil ulaşım yolu olan Bebek Cevdet Paşa Caddesi için 'usulsüz araç parkını engelleme ve trafik yükünü azaltma' amacıyla bu proje yapılmamıştır. Karayolu, otopark ve inşaat rantlarına odaklanılmış olup, İstanbulluların acil durumlardaki can ve mal güvenlikleri düşünülmemiştir. Boğaziçi'nin en dar yeri daha da daraltılarak İstanbul Boğazı'nda gemi geçiş güvenliği riske edilmektedir. Bu çalışmaları, gerek İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerekse hukuki platformlarda takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

