DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4



1- BAKAN ARSLAN 3. HAVALİMANININ EKONOMİK ANALİZ RAPORUNU AÇIKLADI (1)

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,

"Geçen yıl 23 binin üzerine çıktığı zamanlar oldu. 2017'de özellikle kış şartlarına göre belki 22 bin 500 ile devam edeceğiz ama süreç biraz daha ilerledikten sonra Mart-Nisan aylarında bu sayı artacak ve Haziran'da 30 bin çalışanın üzerine çıkacağız"

"Çıkmalıyız ki bu büyüklükteki bir havalimanını 2018'in ilk çeyreğinde birinci fazıyla insanımızın hizmetine, ülkemizin hizmetine sunmuş olabilelim"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3. Havalimanı şantiyesinde incelemeler de bulundu. Bakan Arslan incelemelerinin ardından Ekonomi ve Dış Politiks Araştırma Merkezi (EDAM)'ın hazırladığı "İstanbul yeni havalimanı ekonomik etki analizi" raporunu açıkladı.

Programa Bakan Arslan'ın yanı sıra, İGA İcra Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, İGA Havalimanı işletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, İGA Havalimanları İnşaatı CEO'su Yusuf Akçayoğlu, İGA Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Cengiz, Cemal Kalyoncu, Sezai Bacaksız, Naci Koloğlu, Celal Koloğlu, Mehmet Nazif Günal katıldı.

"HAZİRAN'DA 30 BİN ÇALIŞANIN ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ"

Bakan Arslan, "Şu an yaklaşık 22 bin 500 kişi 3 vardiya esasına göre çalışıyor. Geçen yıl 23 binin üzerine çıktığı zamanlar oldu. 2017'de özellikle kış şartlarına göre belki 22 bin 500 ile devam edeceğiz ama süreç biraz daha ilerledikten sonra Mart-Nisan aylarında bu sayı artacak ve Haziran'da 30 bin çalışanın üzerine çıkacağız. Çıkmalıyız ki bu büyüklükteki bir havalimanını 2018'in ilk çeyreğinde birinci fazıyla insanımızın hizmetine, ülkemizin hizmetine sunmuş olabilelim" dedi.

Arslan "Havacılığımız ve İstanbul Yeni Havalimanının ülkemize sağlayacağı ekonomik katkıyı, Bağımsız Uluslararası Araştırma kuruluşu olan EDAM'a yaptırdığımız ekonomik etki analiz çalışmasıyla daha somut bir hale geldi" diye konuştu,

YOLCU SAYISI 2018'İN SONUNDA 230 MİLYON

Bakan Arslan, "Özellikle uluslararası hava taşıma sektörünün son on yıllık büyüme rakamı dünya ortalamasında yüzde 5,6. Ancak, Türkiye'de aynı dönemde bu oran yüzde 14. Bu rakamlar sektörün finansal büyüklüğüne yansımış durumda. Ülkemizde 2002 yılında sektörün finansal büyüklüğü 2,2 milyar dolar mertebelerindeyken, 2015 sonu itibariyle 23,4 milyar dolar mertebesine gelmiş. Aynı durum sektördeki istihdam artışının da yaklaşık üç kata çıktığını yine sizlerle paylaşmak isterim" şeklinde konuştu.

Bakan Ahmet Arslan geçen yıl 174 milyon yolcuya hizmet edildiğini ancak 2018 yılının sonuna doğru bu rakamın 230 milyonun üzerine çıkacağını söyledi.

BİRİNCİ 2018 İLK ÇEYREĞİNDE

Arslan, "İstanbul Yeni Havalimanı, 150 havayolu şirketine 350'nin üzerinde destinasyona uçuş imkânı sağlayacak projeyi başlatmış olduk. Projenin özellikle 2018'in ilk çeyreğinde açılmasını öngördüğümüz 1. etabıyla ilgili yatırımlarımız devam ediyor. 1. etapta 2 tane pist öngörüyoruz. 1 tanesi 3 bin 750 metre, 1 tanesi 4 bin 100 metrelik. Bu büyüklükler dünyada şu an A-380 dahil en büyük gövdeli uçakların inebileceği büyüklükte pistler. Bu iki piste aynı anada uçak inebilecek. Her iki pistin yanında yine kendi boyutlarında 'emergency' pistleri de yapıyoruz. Böylece 2 ana pist, 2 de pist karakterinde emergency pistleri de yapacağız. Böylece de 4 pistte aynı anda işlem yapıyor hale geleceğiz. Devamında, 2018'de hizmete girdiğinde şu anda Atatürk Havalimanı'nın 60 milyon olan yükünü buraya aldığımızda 90 milyon yolcuya hizmet edecek birinci etap havalimanına kavuşalım. Ancak biliyoruz ki ülkemizdeki gelişmeler, coğrafyamızdaki gelişmeler ve havacılık sektöründeki büyüme kısa sürede bu havalimanının kapasitesinin artırılması ve nihai hedef olan 150 milyon yolcu/yıl kapasiteli havalimanı. Ancak 150 milyon olarak öngörmüş olmamıza rağmen 200 milyona kadar hizmet edebilecek bir havalimanından bahsediyoruz. Kademeli olarak 200 milyona doğru giderken de 3. pistin de inşaatına devam edeceğiz. Yaklaşık1-1.5 yıllık periyotta 3. pisti de biz inşallah bitirmiş olacağız" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:

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- Bakan Arslan'ın açıklamaları

- Detaylar

06.01.2017 - 14.32 Haber Kodu : 170106113

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2- AKOM'U İŞGALE GİDEN ASKERLERİN İDDİANAMESİ TAMAMLANDI (2)



Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

15 Temmuz darbe girişiminde Afet Koordinasyon Merkezi'ni (AKOM) işgal eden darbeci askerler hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, 5'i tutuklu 17 asker hakkında, "Darbeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Olayda darbeci askerlerin ateş açması sonucu 7 kişinin de yaralanması nedeniyle "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Mala zara verme", "Örgüt üyeliği", suçlarından da çeşitli oranlarda hapis cezası talep edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Kağıthane'de bulunan Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'u işgale giden darbeci askerler hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Gökhan Yolasığmaz tarafından düzenlenen iddianamede, Harp Akademileri'nde Öğretim Üyesi olan Kurmay Yarbay Mustafa Kubilay liderliğinde, 4'ü yüzbaşı olan subay öğrenci, 1 astsubay, 11 er olmak üzere 17 asker "şüpheli", aralarında darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu yaralananların da olduğu 17 kişi ise "müşteki" olarak yer aldı.

"AMAÇ AKOM'DAN MİT'E GÖRÜNTÜ AKIŞINI KESMEK"

İddianamede, şüphelilerin 15 Temmuz akşamı saat 21.00'da kışladan çıktıkları, 21.30'da geldikleri AKOM'da sabah 7.00-8.00 saatlerinde polise teslim oldukları kaydedildi. AKOM'un strarejik önemine dikkat çekilen iddianamede İstanbul'un kritik noktalarının 3 bine yakın yüksek çözünürlüklü kameralarla izlendiği belirtildi. Darbecilerin amacının da, AKOM'u ele geçirerek Milli İstihbahrat Teşkilatına anlık görüntü akışını kesmek olduğu kaydedildi.

"ASKERLERİ KALKIŞMA OLDUĞUNU FARKETMEMELERİ HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Şüpheli erlerin bomba ihbarı için AKOM'a geldiklerine ilişkin savunmalarının da değerlendirildiği iddianamede, "Bir an için itibar edilse bile bomba ihbarı için güvenlik alınmaya gelinen bir yerde binayı korumakla görevli olan güvenlik görevlilerinin silah doğrultulmak sureti ile silahlarının ve telefonlarının alınması, binada görev yapmakta olan çalışanların telefonlarının toplanması, çalışanların silah zoruyla dışarı çıkarılması, binada bulunan elktronik eşyaların fişlerinin çekilmek sureti ile devre dışı bırakılması, şüpheli subayların darbe girişimini engellemeye gelen vatandaşlarımıza hedef gözetmeksizin ateş etmelerine ve kendilerine de ateş etmeleri yönünde emir verilmesine rağmen nöbet için bırakıldıkları yerleri saatlerce terk etmemeleri, gerçek niyetin bomba ihbarı veya terör saldırısı olmadığının açıkça ortaya çıkmasına rağmen rütbeli olan şüphelilerin emirleri doğrultusunda kanunsuz davranışlarına devam etmeleri, "Askeri Kalkışma" olduğunu fark etmemelerinin, hayatın olağan akışına uygun olmadığı değerlendirilmiştir" denildi.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İddianamede, tüm şüpheliler için "Darbeye teşebbüs" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Olayda darbeci askerlerin ateş açması sonucu 7 kişinin de yaralanması nedeniyle "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kamu malına zarar verme", "Örgüt üyeliği" suçlarından da bazı şüpheliler için çeşitli oranlarda hapis cezası talep edildi.

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3- VALİLİKTEN KAR VE SOĞUK HAVA UYARISI

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL

İstanbul Valiliği, kentte beklenen kar ve soğuk havayla ilgili uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nden alınan hava tahmin raporunda; İstanbul'da 06.01.2017 Cuma günü beklenen kar yağışının akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek 07.01.2017 Cumartesi günü öğle saatlerine kadar aralıklarla yoğun kar yağışı şeklinde devam edeceği belirtilmektedir. Cumartesi günü öğleden sonra azalması beklenen kar yağışının sonraki günlerde yerini soğuk hava nedeniyle don ve buzlanmaya bırakacağı öngörülmektedir" denildi.



Kar yağışı, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşünün günlük yaşamı olumsuz yönde etkilememesi için ise şu uyarılarda bulunuldu:



* Zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçları ile yola çıkan vatandaşlarımızın mutlaka kar lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı vb. kullanmaları/bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları;

* Trafik kuralları, işaret ve işaretçilerine uymaları;

* Acil yardım, kurtarma, yol bakım ve müdahale araçlarının, görev mahalline en seri şekilde ulaşmaları için, sürücülerimizin emniyet şeritlerini kullanmamaları ve bu hususta hassasiyet göstermeleri ayrıca trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergâhları kullanmaları; arıza hallerinde sürücülerin araçlarını terk etmemeleri ve acil çağrı için 155 Polis İmdat, 156 Alo Jandarma, 159 Karayolları telefon numaralarını aramaları;

* Görevli ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve destekleyici anlayışla davranılması;

* Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü bu günlerde;

-Yaşlı, çocuk, hamile kadınlar ile kalp ve akciğer hastalığı olanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları,

-Hava şartlarına uygun giysilerin giyilmesi,

-Kapalı alanlarda mangal gibi zehirlenmeye yol açabilecek malzemelerin kullanılmaması, baca temizliğinin yapılması ve sobaların dikkatli yakılması, can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.

* Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde; İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (İstanbul AFAD) 0212 455 70 00 ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi'nin (AKOM) 0212 444 25 66 numaralı telefonlarını aramaları; kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.

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4- "SAKSI" KAVGASI KAMERADA

* Fatih'te bir esnaf, işyerinin önünde yük indirip bindirilmemesi için bina önüne ahşap saksılar koydu.

* Ancak saksıların, yük getirenler araçları engellemesi üzerine sokaktaki diğer esnaf tepki gösterdi.

* Saksılar nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

* Kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

Fatih'de bir işyeri sahibi ile aynı caddede işyeri bulunan esnaf arasında "saksı" koyma nedeniyle çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Fatih Süleymaniye'de meydana geldi.

Ali Kemal Şahinsoy, sokakta kumaş toptancılığı yapan çok sayıda esnafla, işyerinin önünde yük indirip bindirmeleri nedeniyle tartıştı.

Tartışmaya rağmen aynı sorunu yaşamaya devam eden Şahinsoy durumu belediyeye bildirdi. Fatih Belediyesi sokaktaki iş yerlerinin önüne plastik duba koyarak park yasağı getirdi. Ancak buna rağmen işyeri sahipleri plastik dubaları çiğneyerek yük indirip bindirmeye devam etti. Bunun üzerine Şahinsoy iş yerinin önüne 2 ahşap saksı koydurdu. Araçların sokakta duramaması yüzünden toplanan esnaf, Şahinsoy ile konuşmaya gitti. Ancak çıkan o konuşla önce tartışmaya sonra kavgaya dönüştü.

KAVGA KAMERADA

Güvenlik kamerasına da yansıyan kavgada çok sayıda kişinin, Şahinsoy ile çalışanı Furkan Yaldız'ın üzerine yürüdüğü görülüyor. Şahinsoy ve Yaldız kalabalık tarafından darp ediliyor. Araya girenler kavgayı ayırmaya çalışırken Şahinsoy ve Yaldız'ın işyerine girmesiyle olay sona eriyor.

Olaydan sonraŞahinsoy ve çalışanı polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayı anlatan Yaldız, 3 aydır aynı sorunu yaşadıklarını söyleyerek "Hep sözlü bir saldırı vardı en sonunda fiziksel saldırı oldu. 20-25 kişi çuvalları kapının önüne koyuyor. Ofisimizde kadınlar çalışıyor. Bunların giriş çıkışı zor oluyor. Bu yüzden belediye kırmızı dubalar yerleştirdi. Ancak bu dubalar da sökülüyor. Biz de 2 ahşap saksı yaptırdık. Ancak 'Bu saksılar kalkacak' diye uyarıda bulundular. Biz de 'kaldırmıyoruz' dedik. En son toplanıp buraya geldiler. Bir darp olayı söz konusu. Patronun gözlüğü kırıldı, gömleği yırtıldı. Saksıdaki çiçekler söküldü. Yarım saat sürdü Polise gittik. Darp raporuyla birlikte şikayetçi olduk" diye konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Yaşanan tartışma

-Kavga anı

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Olay yeri

-Binadan görüntü

-Çiçek saksıları

-Plastik dubalar

-Sokaktan görüntü

-Detaylar

06.01.2017 - 14.54 Haber Kodu : 170106116_

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5- MARTI PROJESİNİN MİMARİ HAKAN KIRAN'A, 'BETON' HEDİYESİ

Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA - İSTANBUL

İstanbul Kent Savunması, Kabataş'ta Martı biçiminde tasarlanan transfer merkezinin mimari Hakan Kıran'a yönelik eleştirileri nedeniyle haklarında tazminat davası açılan TMMOB Mimarlar Odası yöneticileri Sami Yılmaztürk ve Mücella Yapıcı'ya destek vermek için basın toplantısı düzenledi. İstanbul Kent Savunması üyeleri mimar Hakan Kıran'a 'beton' hediye etti.

PROJE BAŞLADI ANCAK PLANLARI HALEN ASKIYA ÇIKMADI

Hakan Kıran, Martı Projesine yönelik eleştirileri nedeniyle TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sami Yılmaztürk ve ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı'ya tazminat davası açmıştı. Kent ve çevre örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı basın toplantısında, İstanbul Kent Savunması adına Selen Bilgör açıklama yaptı. Açıklamada "İnşaatın başlama tarihi 10 Ağustos 2016 iken revize edilen projenin Koruma Kurulu kararı 6 Ekim 2016, ÇED gerekli değildir kararı ise 26 Ekim 2016 tarihlidir. Üstelik plan değişikliği de hala askıya çıkartılmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

"MİMAR SİNAN İLE YARIŞTIĞINI ZANNEDİYOR"

Martı Projesi ile Mimar Sinan'ın önemli eseri Molla Çelebi Camii'nin gölgeleneceğini ve Boğaz'a beton bir yapı ekleneceğini vurgulayan Bilgör, Prof. İlber Ortaylı'nın da Kıran'a yönelik eleştirilerini hatırlatarak "Kıran'ın tepeden inme 'ben yaptım oldu' projesi tarihi bölgeyi ve özellikle Sinan'ın denizden görünümü eşsiz Molla Çelebi Camii'ni gölgeleyecek, dahası Kabataş'tan görünen tarihi İstanbul manzarasını da bloke edecektir" diye konuştu.

TOPBAŞ "BİR DURAĞIN YERİNİ DAHİ VATANDAŞA SORACAĞIZ" SÖZÜNÜ UNUTTU

Projenin durdurulmasına yönelik 15 bin imza toplandığını vurgulayan Bilgör, İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın 'bir otobüs durağının yerini dahi halka soracağına' yönelik sözlerini unuttuğunu belirtti. Tarihi ve kültürünün tahrip edildiğini söyleyen Bilgör, "İstanbul'dan gayri her şeye benzetilecek olan bu kadim kentin sakinleri olarak, baskılara boyun eğmeyeceğimiz, İstanbul kentinin katillerini teşhir etmekten çekinmeyeceğiz" dedi.

"BİZ BETONA BETON DERİZ"

Mimarlar Odası yöneticileri Sami Yılmaztürk, Mücella Yapıcı'nın ve kenti savunanlarının yanında olduklarını duyuran Bilgör, "Biz betona 'Beton', bu kenti Beton kent eylemeyi düşünene de mimar değil 'Beton kafa' deriz" diye konuştu.

YAPICI: MİMARİ YAPI DA ELEŞTİRİLEBİLİR

Hakkında dava açılan Mücella Yapıcı söylediklerinin arkasında olduğunu söyleyerek "Nasıl bir filmi eleştirmek o filmi yapana hakaret demek değilse, bir mimari yapı da eleştirilebilir. Bu onun sahibine hakaret değildir. Yaptığınız iş farklı değerlere hakaret eder gibi yapılıyorsa, siz onu yapan olarak alıngan olabilirsiniz. Bu da sizin cezanızdır " dedi. Proje ile Kabataş'a ciddi bir yük ekleneceğini belirten Yapıcı, "Mesele oraya yapılan şeklin martı ya da karga olması değil, Kabataş'a getirilen ağır transfer merkezidir" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Basın toplantısından görüntü

-Selen Bilgör'ün basın açıklaması

-Mücella Yapıcı'nın konuşması

-Hediye şeklinde paketlenen beton

-İstanbul Kent Savunması üyelerinin beton hediye ile görüntüsü