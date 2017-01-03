DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- REİNA SALDIRISIYLA İLGİLİ ATATÜRK HAVALİMANI'NDA 2 GÖZALTI



Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN - İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE /İSTANBUL

Reina'ya yaptığı saldırıdan sonra kaçan terörist için sınır kapılarında alarm verilirken Atatürk Havalimanı'nda polis incelemelerini artırdı. Teröristin profiline benzeyen yolcular , Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulanıyor. Bugün de Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Metro Katı arama noktasından geçen bir kişi ve yanındaki arkadaşını polis gözaltına aldı. Alınan bilgiye göre ismi öğrenilemeyen iki kişinin Reina saldırısını gerçekleştiren teröristle ilişkili olabilecekleri şüphesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler Atatürk Havalimanı'ndan Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Metro katı arama noktası ve geçen yolcular

-Metro katında polis arama noktasında şüphelilerin tutulması

-Şüphelilerin üzerinden çıkan paranın sayılması

-Şüphelilerin gözaltına alınarak götürülmesi

-detaylar

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2- İSTANBUL'DA POLİSTEN 'ŞOK' DENETİM

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN-Cengiz ÇOBAN / İstanbul

Reina'daki terör saldırısını yapan şüphelinin bulunması için alarma geçen İstanbul polisi, çeşitli noktalarda şok denetimler yapıyor.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler saat 13.00 sıralarında Uzunçayır'daki metrobüs durağı çıkışında denetim yaptı.

Metrobüsten inenler incelenip, kimlik kontrolleri yapılırken çantalar didik didik arandı.

Görüntü Dökümü

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-Denetimler

-Polisin arama yapması

-Kimlik kontrolü

-Çantaların aranması

-Polislerden görüntü

-Nöbet tutan polis

-Genel ve detay

03.01.2017 - 14.36 Haber Kodu : 170103081

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3- REİNA'DAKİ KATLİAM: 6 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI



Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İstanbul

Reina'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Saldırıdan sonra 32 kişinin cenazesi ülkelerine gönderilmişti. Bugün de 6 kişinin cenazesi ülkelerine gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı'na götürüldü.

Filistin asıllı Suudi Arabistan vatandaşı Ahmed Abbolos'un cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'nda bekliyor. Abbolos'un da işlemlerinin tamamlandığı, cenazesinin teslim edilmek üzere ailesinin beklendiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenaze araçlarının girişi

-Cenaze araçlarının çıkışı

-Adli Tıp Kurumu

-Detaylar

03.01.2017 - 14.48 Haber Kodu : 170103091

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4- REİNA ÖNÜNE ZİYARETÇİ AKINI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Yılbaşı gecesi yaşanan terör saldırısının ardından, Reina hayatını kaybedenleri anmak için bir çok kişi ve sivil toplum örgütü buraya geldi. Ziyaretçiler karanfil bıraktı, dua etti. Mekanın çevresinde polislerin yanı sıra özel harekat polislerinin de beklediği görüldü. Bazı vatandaşlarda hayatını kaybedenler için Kuran okudu.

"KİMSENİN BUNU ENGELLEMEYE GÜCÜ YETMEYECEKTİR"

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) üyeleri olay yerine gelerek karanfil bıraktı. Ardından grup adına ÇYDD Genel Başkanı Prof Dr. Aysel Çelikel kısa bir açıklama yaparak, "Çeşitli düşüncelerin bir arada olduğu, inançların bir arada olduğu bir Türkiye'de yaşamıştık ve böyle bir Türkiye'de yaşamaya devam etmek istiyoruz. Kimsenin bunu engellemeye gücü yetmeyecektir" dedi.

"SAFLARI SIKLAŞTIRMAK ZORUNDAYIZ"

Ardından Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de olay yerine gelerek karanfil bıraktı.

Genç de kısa bir açıklama yaparak, "Bu tür acıların bir daha olmaması konusunda hep dileklerde bulunuyoruz ama bu dileklerin yeterli olmadığını da biliyoruz. Geçmişte çok güzel sözler vardı. Safları sıklaştırmak zorundayız ve safları sıklaştıracağız. Ama hangi siyasi görüş olursa olsun bu ülkede yaşamak isteyen herkes hiçbir yere gitmeden saflarını sıklaştıralım" diye konuştu.

Eski MHP milletvekili ve İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir de olay yerine gelerek karanfil bıraktı. Özdemir dua ettikten sonra ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

- Çelikeli'in açıklaması

- Genç'in çiçek bırakması

- Genç'in açıklamaları

- Hasan Özdemir'in çiçek bırakması, dua etmesi

- Polislerin görüntüsü

- Özel harekatçıların görüntüsü

- Kuran okuyan bir kişi

- Çiçek bırakanlar

- Detaylar

03.01.2017 - 15.16 Haber Kodu : 170103097

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5- 3 TGS PERSONELİNE SORUŞTURMA

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Modacı Barbaros Şansal'ın dün akşam Atatürk Havalimanı'nda saldırıya uğramasıyla ilgili olarak saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 3 Turkish Ground Services (TGS) personeli hakkında idari soruşturma başlatıldı.

TGS yetkilileri, dün KKTC'den sınır dışı edilen Barbaros Şansal'a Atatürk Havalimanı apronunda yapılan saldırı görüntülerin incelendiğini, saldırıya karıştığı tespit edilen 3 TGS personeli hakkında idari soruşturma başlatıldığını söylediler.

Edinilen bilgiye göre, saldırıda bulunan, bereli oldukları için henüz tespit edilemeyen bazı personeli belirleme çalışmaları da sürüyor.

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6- BEŞİKTAŞ'TAKİ ŞÜPHELİ MOTOSİKLET ALARMI (2)

- Motosikletin sahibi ortaya çıktı, polis yolu açtı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL

Beşiktaş'ta Şehitler Tepesi'ne yakın bir mesafeye bırakılan motosiklet polisi alarma geçirdi. Yol trafiğe kapatılırken bomba uzmanı ekipler çağrıldı. Uzman ekip beklenirken motosikletin sahibi ortaya çıktı. İş aramak için geldiği Beşiktaş'ta motosikletini yol kenarına bıraktığını söyleyen kişiyle ilgili poli araştırma yaptı. Motosiklet sahibinin doğru söylediğinin anlaşılması üzerine yol tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Motosikletin görüntüsü

-Kapatılan yol

-Polislerin önlemi

-Motosiklet sahibinin gelmesi

-Yolun açılması

03.01.2017 - 14.35 Haber Kodu : 170103080_

03.01.2017 - 15.16 Haber Kodu : 170103099_

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7- BEYOĞLU'NDAN 6 TIR DAHA HALEPLİLER İÇİN YOLA ÇIKTI

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul

Geçtiğimiz hafta 5 TIR dolusu yardım malzemesi gönderen Beyoğlu Belediyesi öncülüğünde; Türkiye Diyanet Vakfı, Beyoğlu Kaymakamlığı, Beyoğlu İlçe Müftülüğü, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Market Vakfı işbirliğiyle toplanan 6 TIR yardım malzemesi daha Kasımpaşa sahilinden Halep'e uğurlandı.

Beyoğlu'nda yaşayan Suriyeli ailelerin de katıldığı törende bir konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan yaptığı konuşmada belediye olarak Halep'e yapılan bütün yardım kampanyalarının içinde yer aldıklarını söyleyerek, " Böyle büyük bir kampanyaya müftülüğümüzle birlikte el uzattık. Bugün de 6 tane tırı nitelikli güzel malzemeyi gönderiyoruz. İnşallah hedefini bulacak. Güzel bir organizasyon oldu. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Tırların Halep'e yiyecek, giyecek, temizlik malzemesi ve battaniye götürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-TIR'ların görüntüsü

-Demircan'ın konuşması

-Vatandaşlardan detaylar

-Edilen dualar

-Tırların uğurlanması

-Demircan ve beraberindekilerin el sallaması

-Genel ve detaylar