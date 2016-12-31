DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1- VALİ ŞAHİN: MÜDAHALE EDİLMEDİK HİÇBİR ARIZA KALMADI

* İstanbul Valisi Vasip Şahin,

" (ELEKTRİK KESİNTİSİ) Enerji nakil hatlarında yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen bir takım arızaların giderilmesi yol ve hava şartları nedeniyle uzun sürdü. Ancak şu ana kadar müdahale edilmedik hiçbir arıza kalmadı

" Şehir içinde de zaman zaman lokal arızalarımız oluyor. Onlara da ekiplerimiz hem Avrupa Yakası'nda hem de Anadolu Yakası'ndaki sorumlu şirket ekipleri anında müdahale ederek arızaların gidermeye çalışıyorlar

"Yalnız henüz sanayi bölgelerimizde tam anlamıyla elektrik iletimi tam anlamıyla yüzde 100 sağlanamadı. Onların da sağlanması noktasında çok büyük bir gayretle çalışılıyor"

"(YILBAŞI ÖNLEMLERİ) Yılbaşı nedeniyle İstanbul'da vatandaşları herhangi bir sıkıntı yaşamaması için bütün muhtemele riskler değerlendirilerek normalde rutin içerisinde 10 bin polis görev yaparken buna biz bir 15 bin polis daha takviye ederek toplam 25 bin polisle yılbaşı tedbirlerini İstanbul'da almaya gayret ettik"

Haber -Kamera: Enver ALAS / İstanbul,

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Etiler Huzurevi ziyaret ederek burada huzurevi sakinlerini yeni yılını kutladı. Ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin, İstanbul'da yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın elektrik kesintileriyle ilgili yaptığı açıklamayı da hatırlatan Şahin, "Enerji nakil hatlarında yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen bir takım arızaların giderilmesi yol ve hava şartları nedeniyle uzun sürdü. Ancak şu ana kadar müdahale edilmedik hiçbir arıza kalmadı. Şehir içinde de zaman zaman lokal arızalarımız oluyor. Onlara da ekiplerimiz hem Avrupa Yakası'nda hem de Anadolu Yakası'ndaki sorumlu şirket ekipleri anında müdahale ederek arızaların gidermeye çalışıyorlar. Yalnız henüz sanayi bölgelerimizde tam anlamıyla elektrik iletimi tam anlamıyla yüzde 100 sağlanamadı. Onların da sağlanması noktasında çok büyük bir gayretle çalışılıyor" dedi.

YILBAŞI ÖNLEMLERİ

Vasip Şahin bir soru üzerine İstanbul'da yılbaşı nedeniyle alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

Şahin, "Yılbaşı nedeniyle İstanbul'da vatandaşları herhangi bir sıkıntı yaşamaması için bütün muhtemele riskler değerlendirilerek normalde rutin içerisinde 10 bin polis görev yaparken buna biz bir 15 bin polis daha takviye ederek toplam 25 bin polisle yılbaşı tedbirlerini İstanbul'da almaya gayret ettik. Polisimiz değişik şekillerde her yerde değişik noktalarda görev yapacaklar. Yine jandarma kendi bölgesi içerisinde yaklaşık 1000 personel ile görev ifa edecek. Bunun yanında Sahil Güvenlik Komutanlığı'mızın ekipleri de kendi bölgelerinde görevlerini yapmaya devam edecek. Aynı zamanda hastanelerimizde acil servislerimiz tam kapasite ile görev yapacaklar. Yine diğer kuruluşlarımız da elektrikten tutun ulaşıma kadar belediye ekiplerimiz, kara yollarımız da dahil olmak üzere herkes kendi konusunda ve sahasında önlemlerini aldılar. İnşallah bir olumsuzluk yaşamamayı bekliyoruz" dedi.

YENİ YIL MESAJI

Basın mensuplarının sorusu üzerine yeni yıl ile ilgili mesajını da paylaşan Vasip Şahin, "Yeni yılı inşallah güzel bir şekilde karşılayalım. 2016'da yaşadığımız elim hadiseler, içimizi, yüreğimizi parçalayan, kanatan o olaylar olmasın. Bir daha ihanetlerle karşılaşmayalım. İnşallah 2017 hep huzurla, barışla, kardeşliğimizin daha da pekiştiği sağlıklı ve müreffeh bir Türkiye'de yaşadığımız bir yıl olsun. İstanbullular için, bütün vatandaşlarımız ve dünya insanlığı için Cenabı Hak'tan bunu temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Huzurevini ziyareti sırasında Vali Vasip Şahin'e Beşiktaş Kaymakamı Abdullah Kalkan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Nail Nogay, Huzurevi Müdürü Nadir Demirağ eşlik etti. Huzurevi sakinlerine birer karanfil takdim eden Şahin, yaşlılarla yakından yakında ilgilendi.

Görüntü Dökümü

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-Vali Şahin'in soruları yanıtlaması

-Huzurevi ziyareti

-Karanfil vermesi

-Genel ve detaylar

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2- TAKSİM'DE YILBAŞI ÖNLEMLERİ BAŞLADI

- Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar trafiğe kapatıldı

- Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı bariyerlerle çevrildi, Gezi Parkı da giriş çıkışlara kapatıldı.

- Taksim'e gelenler polisin üst aramasından sonra meydana alınıyor.

Haber-Kamera: Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM- Zeki GÜNAL İSTANBUL

Beyoğlu'nda yılbaşı tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesine çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı bariyerlerle çevrildi. Gezi Parkı da giriş çıkışlara kapatıldı. Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik noktaları oluşturuldu. Vatandaşlar polisin üst aramasından sonra meydana alınıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada, İl genelinde alınacak yılbaşı tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için yolların saat 16.00'dan itibaren kapatılacağı belirtilmişti.



Görüntü Dökümü:

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-Trafiğe kapanan yollar

-Yollardaki çekiciler

-Trafik polislerinin trafiği yönlendirmesi

-Kapanan yollar nedeniyle oluşan trafik

-Sürücülerin korna çalarak tepki göstermesi

-Taksim meydanından görüntü

-Polisin üst araması yapması

-Cumhuriyet Anıtı etrafına çekilen polis bariyerleri

-Gezi Parkı ve çevresine çekilen polis bariyeri

-Genel ve detaylar



31.12.2016 - 17.37 Haber Kodu : 161231114

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3- İBRAHİM KALIN "İSTANBUL'DAKİ TÜRKİSTAN TEKKELERİ" KİTABININ TANITIMINA KATILDI

* Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın,

" 17. 18. yüzyılda İstanbul'da yüzlerce tekkenin olduğu biliniyor. Bunlar bazen farklı yolların mensubu olabiliyor bazen de aynı yolun farklı şubeleri olabiliyor"

"Ancak baktığınız zaman hepsinde bir 'aklı selim', 'kalbi selim' ve 'zevki selim' eğitiminin verildiğini görüyoruz. Bu üç yaklaşımı birleştirmesi açısından tekke kültürünün bugün yeniden hatırlanması büyük önem arz ediyor"

Haber - Kamera: Enver Alas / İstanbul

Türbeler Çeşmeler Taşınır Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği (TÜRÇEK) tarafından hazırlatılarak yayımlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önsöz takdimini yaptığı 'İstanbul'daki Türkistan Tekkeleri' adlı kitabın tanıtımı İstanbul Valiliği'nde düzenlenen bir programla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, TÜRÇEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yer aldığı programa aralarında edebiyatçı yazar İskender Pala ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci'nin de bulunduğu davetliler katıldı.

İstanbul'daki 6 tekkenin anlatıldığı 'İstanbul'daki Türkistan Tekkeleri' aldı kitabın tanıtım programında konuşan İbrahim Kalın, kitapla

kıymetli bir çalışmanın ortaya konulduğunu dile getirdi. Kalın, İstanbul'daki Türk İslam tekkelerinin aynı anda hem bir mektep hem irfan ocağı hem de bir estetik merkezi olageldiğine vurgu yaptı.

TEKKELERİN ÖNEMİ

Tekkelerin geçmişte olduğu gibi bugün de eğitim ve kültür konuları açısından önemine değinen Kalın, "Zira formel manada eğitim olarak verdiğimiz okullarda, üniversitelerde sunduğumuz eğitimin dışında mutlaka belli halkaların belli merkezlerin, mahfillerin ekstra birşeyler sunması gerekir. Bizim Türk İslam düşünce ve sanat geleneğimize baktığımız zaman büyük alimler, sanatçılar, şairler edebiyatçılar sadece formel manadaki medrese eğitimiyle sınırlı kalmamışlar, çoğu zaman medrese eğitiminin dışında hariçte yapılan derslerle, halkalarla yetişmişlerdir. Bu manada tekkelerin önemli bir misyon üstlendiğini görüyoruz. İslam sanatlarının gelişmesinde tekkelerin özellikle de Anadolu sanatlarında gerek mevlevi geleneğinde gerekse bu tür tekkelerde sanatın ilmek ilmek işlendiğini görüyoruz" diye konuştu.

"TEKKE KÜLTÜRÜNÜN YENİDEN HATIRLANMASI"

Kitapta İstanbul'daki Türk İslam tekkelerinden 6'sının ele alındığına vurgu yapan Kalın, "Bu tekkelerin, Türk İslam merkezli bir misafir ağına sahip olmakla birlikte İstanbul'daki sosyal, kültürel dini hayatın bir parçası olduğunu görüyoruz. 17. 18. yüzyılda İstanbul'da yüzlerce tekkenin olduğu biliniyor. Bunlar bazen farklı yolların mensubu olabiliyor bazen de aynı yolun farklı şubeleri olabiliyor. Ancak baktığınız zaman hepsinde bir 'aklı selim', 'kalbi selim' ve 'zevki selim' eğitiminin verildiğini görüyoruz. Bu üç yaklaşımı birleştirmesi açısından tekke kültürünün bugün yeniden hatırlanması büyük önem arz ediyor. Çünkü insan aklıyla, kalbiyle ve zevki selimle yani estetik anlayışıyla eşyaya bir bütün olarak baktığı zaman varlıkla daha barışık olabiliyor" şeklinde konuştu.

"KILAVUZ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

İbrahim Kalın, Türk İslam tekkeleri ve İstanbul'daki diğer bütün irfan geleneğinin mekanlarının halen daha bir kılavuz olmaya devam ettiğini belirtti.

Kalın, "Küreselleşme çağında bu kavramların artık eskidiği, geride kaldığı günümüze hitap etmediği gibi tezleri zaman zaman duyuyoruz. Ancak bu anlık tüketim çağında anlık hazların yaşandığı bu 'post realite' çağında bile aslında bizim bu değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Çünkü bugün yaşadığımız medeniyet tecrübesi giderek daha plastik, daha yapay, daha tatminsiz hale geliyor. Bunun insani birşey olmadığı ortada. İnsanın sükun, sekinet, huzur bulacağı başka tutamaklara başka kaynaklara da ihtiyacı var. Bu anlamda ahlaki ve insanı-kamil'i hedef alan eğitim ve terbiye sürecinin bu mekanlar üzerinden yapılmış olması İstanbul'un da Anadolu coğrafyasının da bu kültürel derinliği kazanmasında çok önemli bir yer edinmiştir" diye konuştu.

KİTAP HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Programda konuşan Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili de TÜRÇEK'in çalışmaları ve kitap hakkında açıklamalarda bulundu. Bilgili, "Kitabımız kültürel alanda yaptığımız çalışmaların somutlaşmış bir halidir. Bizim sadece kültürel çalışmalarımız bu kitapla sınırlı değil. Türbeler Sözlüğü diye bir sözlük bitirdik. Onun da yayın aşamasına geldik" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Programa katılanlar

-İbrahim Kalın'ın kitabı incelemesi

-İbrahim Kalın'ın konuşması

-Ahmet Emre Bilgili'nin konuşması

-Kitabın görüntüsü

-Erdoğan'ın takdim yazısı

-Genel ve detaylar

31.12.2016 - 16.46 Haber Kodu : 161231101

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4- SALI GÜNÜ 8 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) , salı günü Anadolu yakasında 8 ilçedeki bazı mahallelerde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

AYEDAŞ, "Planlı Bakım ve İyileştirme Çalıştırmaları Kapsamı"nda elektrik kesintisi yapılacak yerleri şöyle açıkladı:

* Ataşehir: 09:00 - 17:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 33. - 35.- 27. - 31. - 38. - 17. - 15. - Mareşal Fevzi Çakmak - 9. - 4. - 6. - Yeditepe - Anadolu - Sokak/Sokakları

* Beykoz: 12:00 - 15:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bucak Merkez Mahallesi Sultan Murat - Sokak/Sokaklarına 13:00 - 16:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Çengeldere Mahallesi Külliye - Yeşilvadi- Akasya - Geyik - Cihan - Sokak/Sokaklarına 14:00 - 17:00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Fatih Mahallesi Çelenk - Meşe - Gündoğdu- Atlas - Şehzade - sokak/sokaklarına enerji verilemeyecekr.

* Çekmeköy : 11:00 - 14:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Merkez Mahallesi Yakut - Süleymaniye -Enes - Berat - Üsküdar - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

* Pendik : 09:00 - 12:00 saatleri arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Çamlık Mahallesi Leylak - Sokak/Sokaklarına 10:00 - 18:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ballıca Mahallesi Okul - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

* Şile : 09:00 - 18:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Ağva Merkez Mahallesi Plaj - Cansever - Cihannur - Deniz - Özçiçek - Yakuplu - Rıhtım - Hatıra - Korkut Bey - Gülnaz - Sağlık - Öğretmenler - Güzelyalı - Dirayet - Hasret- Kuzey - Hendek - Doktor - Beyaz Gelincik - Karaköy - Soydan - Sarraf - Park - Kara Ağaç - Ahmet Yesevi - Şile - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

* Tuzla : 09:00 - 11:00 saatleri arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Orhanlı Mahallesi Okyanus - Duru -Gurbet - İrfan - Demokrasi - Çayırlar - Gölbaşı - Fettah Başaran - Adnan Menderes - Barınak - Ayazpınar - Ünver - Seçkin - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

* Ümraniye: 10:00 - 13:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Yukarı Dudullu Mahallesi Göztepe - Feza- Alemdağ - Egemen - Katibim - Yemen - Gazali - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

* Üsküdar: 09:00 - 12:00 saatleri arasında Scada Altyapı Çalışması Nedeniyle Kısıklı Mahallesi Sarıgazi - Sokak/Sokaklarına Bulgurlu Mahallesi Toygarçeşme - Bülbül - Etiler - Tutkun - Gürpınar - Bağcılar - Hasat - Bulgurlu - Sokak/Sokaklarına 09:30 - 15:00 saatleri arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bulgurlu Mahallesi Sağlam - Kısacık - Sokak/Sokaklarına enerji verilemeyecek.

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5- ÇAMLICA TEPESİ'NDE KAR KEYFİ

Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Anadolu yakasında etkisini arttıran kar yağışı Çamlıca tepesini kısa sürede beyaza bürüdü.

Çamlıca tepesindeki vatandaşlar çocukları ile karın keyfini çıkardı. Kar topu oynayanların yanı sıra kardan adam yapan da vardı.

Çocuklar kar topu oynamayı sevdiklerini belirterek kar yağışından duydukları mutluluğu anlattı. Kimileri ise fotoğraf çektirirken kimileri de yürüyüş yapmayı tercih etti.

Görüntü Dökümü:

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-Kar yağışı

-Kartopu oynayan çocuklar

-Kardan adam yapmaları

-Fotoğraf çekenlerden görüntü

-Yürüyüş yapanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

31.12.2016 - 16.53 Haber Kodu : 161231105_