DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

- CAN DÜNDAR HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI...

* Halen yurtdışında bulunan gazeteci Can Dündar hakkında "Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada yakalama kararı çıkarıldı.

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Kapatılan Özgür Gündem'in 22 Haziran'da bir günlük nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptığı gerekçesiyle yargılanan gazeteci Can Dündar hakkında savunmasının alınması amacıyla yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, halen yurtdışında bulunan sanık Can Dündar katılmadı. Dündar'ı avukatı Abbas Yalçın temsil etti. Mahkeme Başkanı Fikret Demir, sanık Can Dündar için çıkartılan davetiyenin, eşi Dilek Dündar'a tebliğ edildiğini belirtti. Yurtdışına çıkış kayıtlarıyla ilgili olarak emniyete yazılan yazıya cevap geldiğini söyleyen Başkan Fikret Demir, Can Dündar'ın 7 Temmuz 2016'da Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan çıkış yaptığını ve dönmediğinin anlaşıldığını da tutanağa geçirdi. Bunun üzerine söz alan Dündar'ın avukatı Abbas Yalçın," Müvekkilimin yurtdışı adresini celse arasında bildireceğim. Bu şekilde savunmasını alabilirsiniz" dedi.

KAÇTIĞI ANLAŞILDIĞINDAN...

Mahkeme heyeti, Can Dündar hakkında İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan bir davada ve Ankara ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları'nda yürütülen soruşturma evraklarından verilmiş yakalama kararı bulunduğunu, sanığın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nden hapis cezası almasından sonra yurtdışına gitmesi ve yakın zamanda dönmeyeceğine dair basına yansıyan beyanları nedeniyle kaçtığı anlaşıldığından hakkında savunmasının alınması amacıyla yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma, ertelendi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, kapatılan Özgür Gündem'in 22 Haziran'da bir günlük nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptığı gerekçesiyle Can Dündar'ın "Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

==================

- KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI FATİH GÜRSUL TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul, "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla nöbetçi hakimliğe sevk edildi.



Haber: Ümit TÜRK İstanbul /

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Fatih Gürsul Emniyetteki işlermlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Gürsul, "Terör örgütü üyeliği" suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Gürsul, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile çalıştığı üniversitedeki öğretim üyeliği görevinden açığa alınmıştı. Gürsul'un KHK ile açığa alınmasının ardından aktif olarak CHP'ye danışmanlık yapmadığı belirtilmişti.

==================

- (ÖZEL) MAHKEME, EŞİNİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANAN KOCAYI "SEVGİLİLER GÜNÜ"NDE YARGILAYACAK

* İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi eşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Ali Rıza Özpolat'ı ilk kez dinledi ve bir sonraki duruşmayı da dünyanın sevgililer günü olarak kutladığı 14 şubat tarihine erteledi.

Hayati KILIÇ, İstanbul

Eşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Ali Rıza Özpolat ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, maktul Halime Özpolat'ın oğlu Zülküf Özpolat ile avukatı İpek Bozkurt katıldı.

TARTIŞMANIN NEDENİNİ HATIRLAMIYORUM. TÜFEK ANİDEN PATLADI

İlk kez ifade veren 59 yaşındaki işçi emeklisi Ali Rıza Özpolat suçlamaları kabul etmedi, tüfeğin çekiştirildiği sırada ateşlendiğini ileri sürdü. Özpolat ifadesinde "Olay tarihinde kendime ait av tüfeğinin temizlediğim sırada, eşimle aramızda aniden artışma çıktı. Şu anda hangi konuda tartıştığımızı hatırlamıyorum. Zaten aramızda sık sık tartışmalar olurdu. Eşim birden elimdeki tüfeğe sarılıp çekiştirmeye başladı. Bu sırada tüfek ateş aldı. Ben tüfeği doğrultup eşime ateş etmedim" dedi.

"EŞİM VE OĞLUM BANA KÖPEK GİBİ DAVRANIYORLARDI"

Sanık Avukatı Mustafa Özdemir'in "ailen sana nasıl davranıyordu" sorusu üzerine sanık Özpolat "Olay öncesinde gerek oğlum, gerekse eşim bana köpek gibi davranıyorlardı. Beni hastaneye yatırıyorlardı. İkisi de benim üzerime çöküp boğazımı sıkıyorlardı" dedi.

CEZAİ EHLİYETİ ARAŞTIRILACAK

Duruşma sonunda, sanığın tutukluluk haline karar veren mahkeme, 3 haftayı geçmemek üzere gözlem altına alınarak cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna sevk edilmesini kararlaştırarak duruşmayı 14 Şubat 2017 tarihine erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Özpolat'ın eşi maktul Halide Özpolat'ı, çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü ve silahıyla birlikte polise teslim olduğu belirtiliyor. İddianamede, şüpheli Özpolat hakkında "üst soydan birini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Görüntü Dökümü (arşiv)

-----------------------------------

kadının sağlık görüntüleri

oğlu ve kızının açıklaması

22.12.2016 - 15.57 Haber Kodu : 161222131

=====================================

- AVRASYA TÜNELİ'NDE DALGIN SÜRÜCÜLER

-Dalgın sürücüler yanlışlıkla Avrasya Tünel'i yoluna girerek Anadolu yakasına geçmek zorunda kaldı.

Haber- Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL

Bu sabah itibariyle hizmete açılan Avrasya Tüneli'nde, araç geçişleri gün boyu devam etti. Gişelerden geçerek tünele giren araçların içindeki bazı vatandaşlar, cep telefonlarıyla o anı ölümsüzleştirdi. Bazı sürücülerin cep telefonlarıyla seyir halindeyken video ve fotoğraf çekimi yaptığı görüldü. Sahil Yolu'nu kullanarak Sirkeci istikametine gitmeye çalışan bazı sürücüler ise, yanlışlıkla Avrasya Tüneli'ne yönelince zor anlar yaşadı. Kimi sürücüler, hatalarının farkına erken varıp tünel girişindeki gişelere ulaşmadan 'acil kaçış yolu'na yönelirken, kimi sürücüler gişelerden geçerek Anadolu Yakası'na geçmek zorunda kaldı. Hatalı geçişlerin artması üzerine Avrasya Tünel'i görevlileri, sürücülere yardımcı olarak bu sürücülerin araçlarıyla geri geri gitmelerini ve 'acil kaçış yolu'na ulaşmalarını sağladı. Motosikletle Avrasya Tüneli'nden geçmek isteyen iki vatandaş da görevliler tarafından geri çevrildi. Daha önce açıklandığı gibi motosiklet sürücüleri Avrasya Tüneli'nden faydalanamıyor.



Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Telefonlarıyla çelim yapan sürücü ve yolcular

-Yanlışlıkla Tünel yoluna giren sürücüler ve bu sürücülerle röportajlar

-Görevlilerin sürücülere yardımcı olmaları

-Geçiş yapan araçların görüntüsü

-Yönlendirme tabelalarından ve acil kaçış yolunun görüntüsü

-Tünele girmek isteyen Motosiklet'in görüntüsü ve sürücüyle röportaj

-Genel ve detaylar

22.12.2016 - 16.42 Haber Kodu : 161222148

===============================

- 54 ŞÜPHELİNİN MAL VARLIKLARINA EL KONULDU...

Haber: Özden ATİK / İstanbul

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan aralarında Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz ve kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, gazeteci-yazarlar Mümtazer Türköne, Bülent Keneş ve Hilmi Yavuz gibi isimlerin bulunduğu 54 şüphelinin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan 54 şüpheli hakkında 30 Kasım 2016'da el koyma kararı konulması talep edildi.

FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLADIKLARI...

Talebi değerlendiren İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği de şüphelilerin terör örgütüne finansman desteği sağladıkları, yahut terör örgütü üyesi olmalarının verdiği avantajla malvarlığı elde ettikleri, elde ettikleri malvarlığını terör örgütünün hizmetine sundukları yönünde yeterli şüphe bulunduğu, bir kısım şüphelilerin mal kaçırmaya çalıştıklarını dikkate alarak talebi kabul etti.

KANUN HAKKINDA KARARNAME UYARINCA EL KONULDU

Mahkemenin 1 Aralık'ta verdiği kararda Cevdet Türkyolu, Abdullah Aymaz, kapatılan Zaman Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile gazeteci-yazarlar Bülent Keneş, Hilmi Yavuz, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 54 şüpheliye ait taşınmaz mallara, ulaşım araçlarına, banka hesaplarına, kıymetli evraklara ve ortağı olduğu şirketlerdeki ortaklık paylarına 668 sayılı Kanun Hakkında Kararname uyarınca el koyulmasına karar verildi.

====================================

- BOĞAZDA KARAYA OTURAN GEMİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI YARINA KALDI

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA, İstanbul

Yeniköy önlerinde karaya oturan Panama bayraklı yük gemisini kurtarma çalışmaları yarın sabaha ertelendi. 189 metre boyunda 47 bin 500 groston ağırlığındaki "Star Harmony" adlı yük gemisi bu sabah kendi imkanlarıyla kurtulmayı denedi. Yaklaşık 30 dakika boyunca mücadele eden gemi başarılı olamadı. Bu sırada Boğaz çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı. Öğle saatlerinde Kıyı Emniyeti'ne ait Kurtarma 3 adlı römorkör gemiye yanaştı. Öğle saatlerinden itibaren boğaz trafiği güney-kuzey yönünden transit gemi geçişlerine tekrar açıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı "Nene Hatun" römorkörü de gemiye yakın bir noktada bekleyişini sürdürüyor. Kurtarma çalışmalarının yarın sabaha kadar ertelendiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

- Geminin kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışması

- KIyı emniyetine ait romörkörlerin gemiye yanaşması

- Geminin karaya oturduğu Yeniköy açıklarında beklemesi

- Boğazın trafiğe açılması, geçiş yapan gemilerden detay

22.12.2016 - 16.55 Haber Kodu : 161222157



==================================

- İSTİKLAL'DEKİ CANLI BOMBALI TERÖR SALDIRISI DAVASI BAŞLADI

Ümit TÜRK, İstanbul

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 19 Mart 2016'da canlı bomba Mehmet Öztürk'ün kendini patlatması sonucu 3'ü İsrail biri İran vatandaşı 4 turistin hayatını kaybettiği, 44 kişinin de yaralandığı olayda 5 tutuklu sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Erkan Çapkın, Mehmet Mustafa Çevik, İbrahim Gürler, Hüseyin Kaya hazır bulundu. Tutuklu sanık Ercan Çapkın da Kırklareli F tipi Cezaevinden sesli ve görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Patlamada ayağına isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan Hüseyin Canşen de müşteki olarak duruşmaya katıldı.

PARMAK İZİ RAPORUNU KABUL ETMEDİ

Mahkeme başkanı sanıklar hakkında düzenlenen iddianamenin özetini okuduktan sonra savunmalara geçildi. İlk olarak konuşan ve iddianamede DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen İbrahim Gürler, Gaziantep'te yakalandığı evde misafir olarak kaldığını, sanıkardan Hüseyin Kaya dışında kimseyi tanımadığını, soruşturma kapsamında bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği Atabek Köyü'ndeki bağevinde tespit edilen parmak izi raporunu ise kabul etmediğini söyledi. Canlı bomba ile yapılan telefon görüşmelerinde kullanılan ve ev aramasında ele geçirilen telefon hattının ise kendisine ait olmadığını ileri sürdü.

TELEGRAM" PROGRAMINI İLAHİ PROGRAM ZANNETMİŞ

Daha sonra söz verilen sanıklardan Erkan Çapkın ise Gaziantep'te esnaflık yaptığını DAEŞ terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını savunarak, canlı bomba ile irtibatlı olduğu ileri sürülen ve polis aramasında üzerinde yakalandığı belirtilen telefon hattının, kendisine ait olmadığını, telefonun üzerinde değil evde yakalndığını söyledi. Cezaevinde geçirdiği bir kaza sonrası sağ gözünün artık görmediğini diğer gözünün de kısmen görebildiğini anlatan Çapkın, sanıklar arasında yer alan ağabeyi Ercan Çapkın yüzünden yakalandığını ve tutuklandığını ileri sürdü. Telefonunda bulunan ve daha çok örgüt üyelerinin kendi aralarındaki haberleşmede kullandıkları belirtilen "Telegram" programını ilahi programı zannederek indirdiğini, "Darulhilafe" adlı internet sitesini ise hatalı tıklama sonucu indirdiğini belirten Çapkın, tespit edilen dini içerikli görüntü ve melodilerin ise hoşuna gittiği için indirdiğini söyledi. Canlı bomba Mehmet Öztürk'ü ise tanımadığını söyleyen Çapkın, canlı bomba Öztürk'ten telefon almadığını ve vermediğini söyledi.

MÜŞTEKİ: SAKAT KALMA RİSKİ OLDUĞU İÇİN AMELİYAT OLAMIYORUM

Patlamada ayağına isabet eden şarapnel parçasıyla yaralanan Hüseyin Canşen ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Olay tarihinde İstiklal Caddesi'ndeydim. Canlı bomba saldırısı nedeniyle yaralandım. Hastanede tedavi gördüm halen sağ bacağımda şarapnel parçası var. Sakat kalma riski olduğu için ameliyat olamıyorum" diye konuştu.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Diğer sanıklar Ercan Çapkın, Mehmet Mustafa Çevik ile Hüseyin Kaya avukatları olmadığı için savunma yapmayacaklarını söylediler. Ara kararını veren mahkeme heyeti sanıkların tahliye taleplerini reddederek duruşmayı erteledi.

6'ŞAR KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPİS CEZASI İSTEDİ

İddianamede savcılık, saldırıda kendini patlatan Mehmet Öztürk'ün ölümünden de 3 şüpheliyi sorumlu tuttu. Şüpheliler Ercan Çapkın, Erkan Çapkın ve Hüseyin Kaya'nın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 1'er kez, 5 kez de "Kasten öldürme" suçundan olmak üzere toplam 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. "44 kez kasten öldürmeye teşebbüs", "Terör örgütü yöneticiliği", "Genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "Tehlikeli madde bulundurmak" suçlarından da çeşitli oranlarda hapis cezası talep edildi. Şüpheliler Mehmet Mustafa Çevik ile İbrahim Gürel hakkında ise "Terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

19 MART 2016' DA TURİSTLERİ HEDEF ALMIŞTI

Taksim İstiklal Caddesi'nde 19 Mart 2016 tarihinde düzenlenen canlı bomba saldırısında İsrail vatandaşları Simha Simon Demri, Yonathan Suher, Avraham Godman ve İran vatandaşı Ali Rıza Khalman'ın hayatını kaybetmiş, 44 kişi ise yaralanmıştı. Yapılan incelemeler sonucu kendini patlatan canlı bombanın ise DEAŞ üyeliğinden aranan Mehmet Öztürk olduğu ortaya çıkmıştı.