DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 4

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HAKAN ATİLLA İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

İSTANBUL, ()

ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Atilla ile telefonda görüştü. Görüşmede, Erdoğan kendisine 'Hoş geldin' diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.



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2- HAKAN ATİLLA'YI KARŞILAYAN BAKAN ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Güven USTA-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()

Hakan Atilla'yı karşılayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güçlü güzel evlatlar yetiştirdiğini o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna ben bugün bir kez daha şahit oldum" dedi.

ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi. Atilla'yı ailesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı. Atilla ile bir süre görüşen Albayrak, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çok güzel bir gün. Hayırlı bir gün. Allah hayırlı mübarek eylesin. Hakan kardeşimiz sağ salim ülkemize geldi. Ailesiyle buluştu. Güzel bir tatil yapacak. Dinlenecek inşallah önümüzdeki günlerde tekrardan konuşuruz ama Hakan Atilla kardeşimizin şahsında ülkemizin ne kadar güçlü güzel evlatlar yetiştirdiğini o evlatları yetiştiren ne güzel anne babaların olduğuna ben bugün bir kez daha şahit oldum. Bu ülkenin bir bireyi olmaktan gurur duydum. Allah Hakan kardeşimizden eşi ve ailesinden razı olsun. Hepsine hayırlı mübarek olsun. Ülkemize hayırlı olsun. "

Görüntü dökümü:

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-Bakanın açıklaması

24.07.2019 -13.22 Haber Kodu : 190724095

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3- HAKAN ATİLLA'YI BERAT ALBAYRAK KARŞILADI

İstanbul

ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi. Atilla'yı ailesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı. Bakan Albayrak karşılamayla ilgili fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Albayrak, "Çok değerli arkadaşımız Hakan Atilla, ailesine ve sevdiklerine kavuştu. 2,5 yıllık haksız tutukluluğu sona erdi, adalet yerini buldu. Vakarı ve duruşu ile örnek olan milletimizin kıymetli evladı Atilla, çok özlediği ülkesine sağ salim ulaştı. Ülkemize ve ailesine hayırlı olsun" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Karşılamaya ilişkin fotoğraflar

24.07.2019 -14.02 Haber Kodu : 190724111

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4-İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE VAHŞET

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, () MECİDİYEKÖY'de gürültü yaptıkları gerekçesiyle oda arkadaşı oldukları vatandaşları bir kişiyi döverek ölümüne yol açan, kız arkadaşını da feci şekilde döven Moğolistan uyruklu 6 kişi polis tarafından yakalandı. Dövülmesinin ardından evden kovulan Bolbaatar Tserennamıd'in (44) yaralı olarak iki gün dolaştığı, sınır dışı edilmek korkusuyla doktora gitmeyince de beyin kanaması sonucu öldüğü öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

POLİS EVDE ÖLÜ OLARAK BULDU

Şişli, Mecidikeyöy mahallesinde Moğolistan uyruklu bir kişi, polise başvurarak arkadaşı olan Bolbaatar Tserennamıd'ın kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini söyledi. Polis şüphelinin son kaldığı eve gittiğinde onu yatakta ölü olarak buldu. Ölen kişinin feci şekilde darp edildiği tespit edildi.

POLİS KALDIKLARI DAİREDE KAN İZLERİ BULDU

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Bolbaatar Tserennamıd, sadece 2 gündür ölü olarak bulunduğu evde kız arkadaşı Myanganbuyar C.(43) birlikte kaldığını tespit etti. Polis daha önceden ikilinin kaldığı eve gittiğinde, dairenin her tarafında kan izleri gördü. Evin her yerinde kan izleri bulunduğu bazılarının temizlenmeye çalışıldığı görüldü.

KIZ ARKADAŞININ İFADESİ OLAYIN DETAYLARINI ORTAYA ÇIKARDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri kız arkadaş Myanganbuyar C.'ye ulaştığında işlenen cinayetin de detayları ortaya çıktı. Polis soruşturması sonucunda 17 Temmuz 2019 günü Bolbaatar Tserennamıd ile kız arkadaşının, evin farklı odalarında kalan Moğolistan uyruklu kişiler tarafından feci şekilde dövüldükleri tespit edildi. Şüphelilerin dayağın ardından iki kişiyi eşyaları ile birlikte evden attıkları belirlendi. İkilinin başka bir ev tuttukları yaralı halde iki gün dolaşan Bolbaatar Tserennamıd'in sınırdışı edilmek korkusuyla hastaneye gitmediği öğrenildi. Mağdurun İki gün sonra "kendimi iyi hissetmiyorum." diyerek yattığı yatakta beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği belirtildi.

BİRİ KADIN 6 KİŞİ YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri bunun üzerine polis olay gecesi dayak olayına karışan Uugonzolboo B(26), hamile olduğu belirtilien kız arkadaşı Mandukhan E.(28), Tesenun B.(30), Jambajamts M.(28), Baabankau A.(24), Khundermankh C.(18) gözaltına aldı.

DÖVDÜKLERİNİ İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler poliste verdikleri ifadelerinde Bolbaatar Tserennamıd ile kavga ettiklerini onu dövdüklerini itiraf ederlerken ,ancak daha sonra mağdurun evden ayrılarak gittiğini söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

24.07.2019 - 14.07 Haber Kodu : 190724114

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5-SARIYER'DE OTOBÜS ÖNCE CİPE ARDINDAN DA AĞACA ÇARPTI

Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()-SARIYER'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belediye otobüsü, ara sokaktan yola çıkan cipe çarptı. Otobüs ağaca çarparak durabilirken, kazada otobüsteki ve cipteki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yeniköy, Köybaşı Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Tarabya'dan İstinye istikametine giden Özcan Bozkurt yönetimindeki İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait belediye otobüsü seyir halindeyken bir anda yan sokaktan 34 DE 7086 plakalı cip yola çıktı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs önce cipe ardından da yol kenarındaki ağaca çarparak, durabildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada otobüsün içerisindeki Türkmenistan uyruklu Mihriban Allahverdi, cipin sürücüsü İmdat Arslani, İlker ve Rahmi Koca vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi.

"YARALIYA SÜRÜCÜYE MÜDAHALE ETTİM İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Kazanın görgü tanığı Hüseyin Akın, "Otobüs normal yolunda gidiyordu. Sağ taraftan yaşlı amcanın kullandığı cip yola çıkıyor. Otobüs duramayarak cipe çarpıyor. Ben geldim kaza yerine insanlık görevimi yaptım. Cip sürücüsünün başı kanıyordu. Buradaki eczacı arkadaş sağ olsun pansuman malzemesi verdi. Bende yaralıya tampon yaptım" dedim

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Kazaya karışan cipin çekiciyle kaldırılması

-Caddeden görüntü

-Trafik polisinden görüntü

-Kazanın görgü tanığı ile röp

-Genel ve detaylar

24.07.2019 -14.05 Haber Kodu : 190724113



