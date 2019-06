DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

İSTANBUL BÜLTENİ - 4

1-SEÇİM KANUNA MUHALEFET EDEN 111 KİŞİYE İŞLEM YAPILDI

Çağatay KENARLI / İSTANBUL, () İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sabah saatlerinde bu yana seçim kanuna muhalefet eden 111 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Oy pusulasının resmini çeken 43 kişi, sandık başında tartışma çıkartan 22 kişi, beraber oy kullanmak isteyen 9 kişi, başkasının yerine oy kullanmak isteyen 3 kişi, silah bulundurmaktan 4 kişi, tehdit ve hakaretten 4 kişi, telefonla oy kabinine giren 14 kişi, oy teşhir eden 5 kişi ile uygunsuz kıyafet giyen, alkollü 7 kişinin de arasında bulunduğu toplam 111 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

2-İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Enver ALAS/İSTANBUL,()-YENİLENEN İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde sabah saatlerinde oylarını kullanan seçmenler, daha sonra tatil bölgelerine gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldiler. Özellikle öğleden sonra iç hatlar gidiş terminalinde yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

Havalimanında dün gelişte yaşanan yoğunluk bugün de özellikle iç hat gidiş terminalinde görüldü Tam kapasiteye geçtiği günden beri en yoğun günlerinden birini dün yaşayan İstanbul Havalimanı'nda bin 298 iniş ve kalkış uçak trafiği gerçekleşti. Havalimanını ayrıca 210 bin 527 yolcu kullandı. Oyunu kullanıp havalimanına gelen yolcular tatil planlarını seçime göre planladıklarını söylediler.

"SEÇİME GÖRE TATİLİ PLANLADIK"

Memleketleri Tokat'a giden Samet ve Fatma Kara çifti, İstanbul'da yaşadıklarını tatil için gittikleri Tokat'ta seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi. Yolculardan Cemile Toraman ise, "Oyumu kullandım Antalya'ya tatile gidiyorum. Tatil planımızı seçime göre planladık. Aslında daha önce gitmeyi planlıyorduk. Seçim olunca bugüne kaldı. Tatili de ertelemek zorunda kaldık" dedi.

23.06.2019 - 15.40 Haber Kodu : 190623128

3- BİNALİ YILDIRIM'DAN SANDIK MÜŞAHİT MESAJI

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, sandık müşahitlerine seslendi.

Yıldırım, mesajında "Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi lâyıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok. Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terk etmeyelim. Sizlere güvenim tam! Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.



4- KADIKÖY'DE YANGIN: ANNE BABA ÖLDÜ, ENGELLİ OĞULLARI KURTARILDI

-Yangın çıkan dairede anne ve baba hayatını kaybederken, engelli oğulları kurtarıldı.

-Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenle kurtarıldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL

Kadıköy'de 7 katlı binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dairede bulunan anne ve baba hayatını kaybederken, engelli oğulları kurtarıldı. Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalıp, cam ve balkonlara çıkanları itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı.

Bayer Caddesi, Şehir Meltem Özkılıç sokakta bulunan 7 katlı binanın 3 katından saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda bina sakinleri mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dairede mahsur kalan 42 yaşındaki engelli Bora Çehreli ekipler tarafından kurtararak ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri merdiven aracıyla ve daireye girerek yangına müdahale etti. Alevler kısa süre söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı. Üst katta mahsur Kalan bir çocuk itfaiyenin merdiven aracıyla aşağıya indirilerek kurtarıldı.

Ekipler dairede yaptığı incelemede anne Ülker Çehreli (74) ve baba Behzat Barbaros Çehreli'nin (75) cansız bedenine ulaştı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

5- KADIKÖY'DEKİ YANGINDA ÖLEN 2 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR - İstanbul - KADIKÖY'de can pazarının yaşandığı yangında engelli oğlunu dışarı çıkarttıktan sonra eşini de kurtarmak için girdiği dairede ölen Barbaros Çehreli ve eşi Ülker Çehreli'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yakınları ve komşuları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kadıköy'de 7 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dairede bulunan anne ve baba hayatını kaybederken engelli oğulları yaralı olarak kurtulmuştu. Görgü tanığı, Barbaros Çehreli'nin engelli oğlu Bora Çehreli'yi dışarı çıkarttıktan sonra eşi Ülker Çehreli'yi kurtarmak için tekrar daireye girdiği ve çıkamadığını söyledi. Savcının incelemesinin ardından cenazeler binadan çıkarılarak cenaze aracına kondu. Yakınları ve komşuları uzun süre gözyaşı dökerek tabuta dokundular. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

6- HÜLYA AVŞAR, KIZI ZEHRA ÇİLİNGİROLU İLE OYUNU KULLANDI

Özden ATİK / İSTANBUL, ()

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Sarıyer'de oyunu kullandı.

Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu ile oy kullanmak üzere Sarıyer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geldi. Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.. Hülya Avşar, okula girince bir vatandaşın kendi soyadının da Avşar olduğunu söylemesi üzerine "Bizim aşiretten misiniz, çakın" diyerek çak işareti yaptı. Bir başka vatandaş da Zehra Çilingiroğlu'na, "Zehra, mührü götürme bu sefer" deyince Hülya Avşar'ın, "Mührü götürmeyeceğiz bu sefer" demesi gülüşmelere neden oldu.

AVŞAR OY PUSULASINI ALMASI İÇİN UYARILDI

Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu, muhtarlıktan seçmen kağıtlarının gelmediğini belirterek, cep telefonunundaki belgenin fotoğraflarıyla görevlilerden sandığın bulunduğu yeri öğrendi. Hülya Avşar ve kızı daha sonra oy kullanacakları 1047 numaralı sandıkta oy kullanmak üzere okulun üçüncü katına çıktı. Hülya Avşar, burada da hem sandık görevlileri hem de vatandaşlarla şakalaştı. Hülya Avşar, kimliğini uzattıktan sonra görevlinin "46 numara" demesine de "46 bana denk geldi, anlamadım ama" demesi de gülüşmelere neden oldu. Önce Hülya Avşar oyunu kullandı. Kabine gireceği sırada kimliğini de götüren Hülya Avşar, görevliler tarafından uyarılınca da "Biz bu işi bir türlü öğrenemeyeceğiz" diyerek güldü. Hülya Avşar, daha sonra da oy pusulasını almak üzere görevliler tarafından uyarıldı.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KAŞEYİ KABİNDE UNUTTU

Annesinden sonra Zehra Çilingiroğlu da oy pusulasını almak üzere görevliler tarafından uyarıldı. Çilingiroğlu, oyunu kullandıktan sonra bu kez de kaşeyi kabinde unuttu. Görevliler, "Hülya hanım siz unutmayın kaşeyi" deyince Hülya Avşar, "Tamam illahi ki bir vukuat yapacağız zaten" dedi. Hülya Avşar, oyunu kullanıp kabinden çıkınca "Bir şey unutmadık. Zehra da zarfı eve götürmüyor" diyerek güldü. Hülya Avşar, "Sürekli bir vukuatla geliyorsunuz yani" diyen bir sandık görevlisiyle de "Size ne" diyerek şakalaştı. Hülya Avşar'ı gören vatandaşlar, birlikte fotoğraf da çektirdi.

"OLAN HER ŞEYİN GÜZEL OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Hülya Avşar, gazetecilerin seçimi nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorular üzerine, "Seneye ben adaylığımı koyacağım. Baksanıza hangisinin bu kadar seveni var. Tabii ki vatandaşlık görevimizi yapmak için geldik. Ben hep şunu söylüyorum; kimin içini, kimin dışını neyin ne olduğunu bilmek çok zor vatandaş açısından. Ama bir gerçek var ki, benim güvendiğim yukarıda Allah var ve hakkımızda her şeyi en doğrusunu verecektir. Olan her şeyin güzel olduğuna inanıyorum. Onun için de sadece 'Allahım hayırlısı olsun' deyip oyumu kullanıyorum. Açıkçası her ne olursa olsun, yine bundan sonrası bizim için gerçekten her iki taraf açısından, çok daha dikkat edilen, yapılan yanlışların düzeltilebileceği bir dönem olduğunu düşünüyorum kesinlikle. Her iki taraf için de" dedi. Avşar, kızının kullandığı araçla okuldan ayrıldı.

