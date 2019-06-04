DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

İSTANBUL BÜLTENİ- 4

1-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİDERLERLE BAYRAMLAŞTI

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bazı ülke liderleriyle bayramlaştı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Kazakistan Eski Cumhurbaşkanı, Halklar Asamblesi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Nursultan Nazarbayev ile Ramazan Bayramı dolayısıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde Erdoğan ile liderler, karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.

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(HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)

2-İSTANBUL'DA BAYRAM TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali AKSOYER -Gamze ŞİMŞEK - İstanbul

İstanbul'da bayramın ilk günü ziyaretler ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

İstanbul'da Ramazan bayramının ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram ziyaretleri yapanlar ve gezmeye çıkanlar nedeniyle trafik felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre kentte saat 17.00 sıralarında yoğunluk yüzde 49 seviyesinde. Özellikle Avrupa'dan Asya'ya geçişte kilometrelerce yoğunluk oluştu.

Görüntü Dökümü

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-HAVADAN GÖRÜNTÜ

FSM köprüsü

///////////GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-Bostancı D100'den görüntüler

-TEM Otoyolundan görüntüler

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde oluşan trafik

-D100 Kozyatağı'nda oluşan trafik

-Okmeydanı'ndan görüntü

04.06.2019 - 17.41 Haber Kodu : 190604204

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3- KILIÇDAROĞLU: EKREM BEY'İN RAKİBİ ARTIK BİNALİ BEY DEĞİL, YÜKSEK SEÇİM KURULU

Haber-Kamera: Özden ATİK / Murat ÇİMEN / İstanbul,

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüksek Seçim Kurulu, aldığı kararla İstanbul seçimlerini haksız yere iptal ettiğini aslında itiraf ediyor. Bir itiraf kararı bu. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı bizim açımızdan bir anlam ifade etmiyor. Ekrem Bey'in rakibi de artık Binali Bey değil, Ekrem Bey'in rakibi Yüksek Seçim Kurulu" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Tuzla'da Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Hepinizin bayramını kutluyorum. Bu bayramın bütün vatandaşlarımız açısından huzur içinde geçmesi en büyük dileğim. Malum bayramlar bira raya gelme, oturma, konuşma, sohbet etme dertleşme aynı zamanda bayramları huzur içinde geçirmekte hepimizin ortak amacı. Umarım bu bayram da politik gerilimler de fazla olmaz, birlikte huzur içinde bir bayram geçirmiş oluruz" dedi.

"BOZULAN ADALET TERAZİSİNİ İSTANBULLULAR DÜZELTECEKTİR"

YSK'nın seçim kurulu kararının sorulması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüksek Seçim Kurulu, aldığı kararla İstanbul seçimlerini haksız yere iptal ettiğini aslında itiraf ediyor. Bir itiraf kararı bu. Daha önce de benzer pek çok şeyler söylendi. Ama Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı bu karar, bir önceki kararın iptal kararının doğru olmadığını bir anlamda ifade etti. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı bizim açımızdan bir anlam ifade etmiyor. Ekrem Bey'in rakibi de artık Binali Bey değil, Ekrem Bey'in rakibi Yüksek Seçim Kurulu. İstanbullular inşallah bir haksızlığı giderirler, verdikleri oylarla Yüksek Seçim Kurulu'nun artık hiçbir gerekçe üretemeyeceği bir çoğunluğa ulaşır ve dolayısıyla Ekrem Başkan yeniden, seçilen başkan yeniden ikinci kez yenilenen seçimlerde gelir ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturur. Onun bütün amacı İstanbullulara hizmet etmek. Ve yine şunu da ifade edeyim bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu, sadece CHP'nin büyükşehir belediye başkanı değil, Ekrem İmamoğlu artık bu saatten sonra 16 milyon İstanbullunun büyükşehir belediye başkanıdır ve biz umuyoruz bozulan adalet terazisini İstanbullular düzeltecektir" diye yanıt verdi.

"EĞER İSİM VARSA AÇIKLASINLAR"

Bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul'u Konstantinapol olarak görenler var'" açıklamasını sorması üzerine Kemal Kılıçdaroğlu, "Kim görüyor, sormak isterim, kim görüyor. Eğer isim varsa açıklasınlar. Birisi böyle görüyorsa açıklasınlar. Devletin en tepesindeki koltuğa oturan kişi halkı yanıltmamalı. Halkı yalan söylememeli. İstanbul 1453'ten bu yana İstanbul'dur. İstanbul için iki ismi asla unutamayız. Birisi Fatih Sultan Mehmet'tir, ikincisi işgal altındaki İstanbul'u kurtaran Gazi Mustafa Kemal'dir. Her dönemde İstanbul'un adı İstanbul'dur. Halkın kafasını karıştırmaya kimsenin hakkı ve yetkisi yoktur. Eğer birisi söylemişse onun söylediği dili kullanmışsa çıksın söylesin sen bunu niye söyledin diye. Kendisi ifade ediyor onun dışında kimsenin ifade ettiği yok" diye cevap verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Kılıçdaroğlu'nun açıklaması

-Detaylar

04.06.2019 -17.04 Haber Kodu : 190604186

04.06.2019 -17.44 Haber Kodu : 190604205

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4- KISIRKAYA PLAJININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL, () İSTANBUL'da bayramın ilk günü serinlemek isteyenler plajları tercih etti.

Kilyos, Kısırkaya plajı da sıcaktan bunalarak serinlemek isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biri oldu. Ücretsiz olması nedeniyle de ilgi gören halk plajı havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Plajın havadan görüntüsü

04.06.2019 - 16.37 Haber Kodu : 190604177

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5- MENEKŞE PLAJINDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Murat SOLAK/İSTANBUL()

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda yoğunluk oluştu. Sahile gelenler çadır kurup, denize girdi.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbullular sahillere akın etti. Küçükçekmece'de bulunan ücretsiz Menekşe plajları tercih edenler denize girerek serinlediler. Bazı vatandaşlar çadır kurup, mangal yaparken bazıları ise plajda top oynadı. Sahildekilerden bazıları ise Menekşe köprüsünden suya atladı. Plajda görevli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar belirlenen sınırların dışına çıkan vatandaşları uyardı.

Görüntü Dökümü:

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-Denize girenlerden görüntü

-Kumda güneşlenenlerden görüntü

-Kumda yatanlardan görüntü

-Mangal yapanlardan görüntü

-Röportajlar

-Suya atlama yarışması yapanlar

-Genel ve detay görüntüler

04.06.2019 - 18.03 Haber Kodu : 190604209

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6-ESENYURT'TA GERİ DÖNÜŞÜM DEPOSUNDA YANGIN

Haber- Kamera : Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, ()

Esenyurt'ta geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

Esenyurt Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm deposunda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı alanda başlayan yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler yaklaşık yarım saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangından cep telefonu görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler

04.06.2019 - 15.37 Haber Kodu : 190604162

