DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

İSTANBUL BÜLTENİ- 4

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KKTC BAŞBAKANI TATAR'I KABUL ETTİ

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı olarak gerçekleşen kabul saat 15.45 sıralarında başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Kabulden fotoğraflar

03.06.2019 -16.32 Haber Kodu : 190603124

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2-YILDIRIM'DAN YSK KARARINA AÇIKLAMA: FEVKALADE TALİHSİZ BİR KARAR

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL()

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 'Seçimin yenilenmesine YSK karar verirken birçok sebep saydı. Hal böyleyken bir yandan sorumlu tuttuğu, suçladığı insanları yapılacak bir seçimde tekrar seçimde görev yapabilir diye karar vermesi yapılacak seçimlere şimdiden soru işareti oluşturmuştur." dedi.

Küçükçekmece'de esnaf ziyaretinde bulunan Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, YSK'nın ilçe seçim kurulu başkanları ile ilgili vermiş olduğu kararla ilgili, "Bu karar fevkalade talihsiz bir karardır. Çünkü seçimin yenilenmesine YSK karar verirken birçok sebep saydı. Bunlardan bir tanesi de bu seçimdeki yolsuzluğa, usulsüzlüğe, yanlışlara sebep olan her kimse bunların hakkında suç duyurusunda bulunulmasını karara bağladı. Hal böyleyken bir yandan sorumlu tuttuğu, suçladığı insanları yapılacak bir seçimde tekrar seçimde görev yapabilir diye karar vermesi yapılacak seçimlere şimdiden soru işareti oluşturmuştur. Partimiz bu karara itirazını yapmıştır. Ümit ederim YSK bunu aklıselim ile değerlendirir ve oy verecek milyonlarca vatandaşın kafasını karışıklığa sebep olacak bu işten vazgeçer." diye konuştu.

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-Binali Yıldırım açıklama

03.06.2019 -17.14 Haber Kodu : 190603133

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3 - İLÇE SEÇİM KURULLARINA "SEÇMEN ÜYE" İTİRAZLARI

Haber-Kamera: Özden ATİK - Onur MERİÇ / İstanbul, - YENİLENMESİNE karar verilen İstanbul Belediye Başkanlığı için yapılacak 23 Haziran seçimlerinde, herhangi bir talep, başvuru veya parti üyesi olmadıkları halde "sandık kurulu seçmen üyesi" olarak görevlendirilen kişilerden bazıları ilçe seçim kurullarına giderek itirazda bulundu.

Polis tarafından "sandık kurulu seçmen üyesi" olduklarına dair kendilerine tebligat yapılanlardan biri de Beyoğlu, Sütlüce Mahallesi'nde oturan Onur Mehmetağaoğlu. Mehmetağaoğlu, bugün Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'na giderek itirazda bulundu. Mehmetağaoğlu, "Polis tarafından dün itibariyle evime 23 Haziran seçimlerinde sandık kurulu seçmen üye olarak göreve atandığıma dair bir belge getirildi. Benim de böyle bir talebim, isteğim olmadığı için buna istinaden Yüksek Seçim Kurulu'nu aradım. Kendileri göreve katılmamam durumunda herhangi bir problem olmayacağını söylediler. Ve ayrıca kanunun 298. maddesinde böyle bir hususun olduğunu belirttiler. Fakat ben ilgili maddeye baktığımda, 'Sandık kurulu üyeleri göreve gelmez veya sandık başında oy vermeye başlamadan önce veya oy verme sırasında sandık kuruluna dahil üyelerin bir ya da birkaçı görevini yapmazsa ceza hükümleri saklı kalmak üzeredir' diye bilgi olduğu için gelerek buradan yazılı görev belgesini almadığıma dair evrak alarak imzalattım" dedi.

Görevlendirmenin nasıl yapıldığı sorusuna ise Onur Mehmetağaoğlu, "Benim herhangi bir başvurum veya talebim olmadı. Başkan hakim tarafından rastgele seçildiğini söylediler. Herhangi bir siyasi parti üyeliğim yok şu an. Herhangi bir ceza yaptırımı olmayacağı için buna gerek olmadığını söylediler ama ben 298'deki yazı için bu yazıyı almaya kendime görev addettim. Gazetelerde ve internet sayfalarında okuduğuma göre okuma yazma bilmeyen insanlara bile bu evrağın gittiği söyleniyor" diye konuştu.

"BU BELGENİN HERHANGİ BİR ZORUNLUĞU YOK"

Beyoğlu'nda oturan İrfan Aleşgür de itiraz için Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu'na geldi. Aleşgür, "Beni görevli olarak tayin etmişler. Ben de o gün görevimi yapamayacağımı, oyumu kullandıktan sonra tatile gitmem gerektiğini söyledim. Onlar da 'bu belgenin herhangi bir zorunluluğu yok, oyunuzu kullandıktan sonra gidebilirsiniz. Eğer isterseniz orada kalıp belli bir ücret karşılığında sandıkta yardımcı olabilirsiniz' dediler. Herhangi bir cezai uygulaması yokmuş. Kağıdın herhangi bir zorunluluğu yok. İtiraz edilecek bir durum yok. Çok zorunlu bir şey değil. Bu evrakla isterseniz görev yapabilirsiniz, görev yapmazsanız da bir cezası da yok. Bana verdikleri kağıtta saat 07.00'da kimliğimizle birlikte orada olmamız gerektiği yazıyor" dedi.

SEÇMEN ÜYE YAZISI

Bir çok kişiye bilgili olmadan gönderilen görevlendirme yazısında, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi nedeniyle ...nolu sandıkta sandık kurulu seçmen üye olarak atanmış bulunmaktasınız. Kayıtlı olduğunuz sandık dışında başka bir sandıkta görevlendirilmişseniz, kayıtlı olduğunuz sandıkta oy kullanamayacağınızdan seçmen bilgi kağıdı ile T.C. kimlik no.lu ve fotoğraflı kimlik kartınızı mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekliliği 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uyarınca tebliğ olunur" ifadelerine yer verildi. Öte yandan okuma-yazma bilmeyenlerden de atama yapıldığı iddiaları üzerine yetkililer, sandık kurulunda bir başkan, bir memur üye dışında 5 partinin seçmen üye listesi sunması gerekirken, eksik bildirilen üyeler yerine kanun gereği ilçe seçim kurulu başkanlarınca kurayla 'seçmen üye' belirlendiğini kaydettiler.

Görüntü Dökümü

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-Onur Mehmetağaoğlu konuşması

-İrfan Aleşgür konuşması

-Genel ve detaylar

03.06.2019 -15.55 Haber Kodu : 190603113

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4- PENDİK'TE ORMAN YANGINI

Murat KORKMAZ - İstanbul - PENDİK'teki bulunan Aydos ormanlarında yangın çıktı.

Ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine sevkedilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı öğrenilirken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

03.06.2019 -16.36 Haber Kodu : 190603125

03.06.2019 -17.06 Haber Kodu : 190603129

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5-FATİH'TE DÖVİZ BÜROSU SAHİBİNE KURŞUN YAĞMURU



- Kaçarak yakınlardaki binaya saklandı

Ersan SAN- Çağatay KENARLI,-Murat SOLAK, İSTANBUL, () FATİH Aksaray'da yapılan silahlı saldırıda döviz bürosu sahibi Bilal Ö, bacağından yaralandı. Otomobiline 25 el ateş edilen Bilal Ö., saldırıya tabancasıyla karşılık vererek yakındaki binaya sığındı. Polis kaçan saldırganı arıyor.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Bilal Ö. ile olayla birlikte paniğe kapılan çevredeki vatandaşların yakındaki binalara kaçması yer alıyor.

Olay, Turgut Özal Millet Caddesi'nde dün akşam 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, döviz bürosu sahibi Bilal Ö, lüks otomobiliyle cadde üzerinde bir dükkana geldiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırgan Bilal Ö.'nün lüks aracına elindeki tabancayla ateş etti. Silahlı saldırıda bacağından hafif bir şekilde yaralanan Bilal Ö., tabancasıyla silahlı saldırgana karşılık vererek yakındaki bir binaya kaçtı. . Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı Bilal Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fatih Olay Yeri ve İnceleme Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek yaptığı çalışmalarda araca 25 el ateş edildiğini, 6 isabet aldığını belirledi. Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Bilal Ö.'in saldırı sonrasında bir binaya kaçarak sığınması, silah seslerini duyarak başka vatandaşların binaya kaçması yer alıyor.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

-Bilal Öner'in binaya girmesi

-Binaya girenlerden görüntü

-Öner'in binanın üst katına kaçması

(Aktüel)

-Olay yerinde görüntü

-Lüks aracın görüntüsü

-Araca isabet eden mermi izleri

-Polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemeler

-Genel ve detaylar

03.06.2019 -15.29 Haber Kodu : 190603112