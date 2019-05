DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

BEŞİKTAŞ'ta bir apartmanın bodrum katında 2 köpeğiyle birlikte yaşayan 90 yaşındaki yatalak Afakan Gür'ün bulunduğu daireyi aşırı yağış nedeniyle su bastı. Eşyaları kullanılamaz hale geldiğini belirten Gür, yetkililerin yardım elini uzatmasını bekliyor.İstanbul'da öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağmur bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. O su baskınlarının yaşandığı yerlerden biri ise Beşiktaş'ta bulunan 6 katlı bir apartmanın bodrum katıydı. Dairede 2 köpeğiyle birlikte yaşayan ve kemik erimesi nedeniyle yatağa mahkum olan 90 yaşındaki Afakan Gür'e evli olan iki kızı değişimli olarak bakıyor. Yaşlı kadın sık sık su baskını olan dairede kullanılamayacak durumda olan eşyalarla birlikte yetkililerden yardım bekliyor.

EŞYALARIMIZI SU BASTIKÇA ATMAK ZORUNDA KALIYORUZ

2 kızının yardımlarıyla yaşamını sürdürdüğünü belirten Afakan Gür, "Daha öncede burayı sık sık su basıyor. Bu altıncı defadır su bastı. Eşyalarımızı su bastıkça atmak zorunda kalıyoruz. Şimdi bu ıslak çekyatta mı yatacağım. 1.5 senedir dışarı çıkmadım, rahatsızım. Önce kazan dairesine su basıyor ardından da yağmur suları bu daireye doluyor. İki kızım var biri gidiyor biri geliyor. Onlar bana bakıyor" dedi.

"YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Yetkililerden yardım beklediğini belirten Afakan Gür'ün kızı Lale Kutlu ise, " Bu evi 7 defadır su basıyor. Çaresi ne olacak bilmiyoruz ? Eşyalarımız kullanılamayacak halde. Devletten yardım bekliyoruz. Sular çekilince buralar hep çamur olacak. Annem de hasta. Bu koltuklar da yeni geldi ama şu anda kullanılamayacak durumda. Annem buradaydı ben geldim yanına, ben gidince de kız kardeşim gelecek. Annem burada tek duramaz ki nasıl duracak. Yetkililer bunun çaresine baksın. Beşiktaş gibi bir yerde böyle durum nasıl olur" dedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri ise su basan bodrum katındaki suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

(havadan görüntüyle)

- İKİTELLİ'DE FABRİKA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER- Hüseyin COŞKUN İstanbul

İkitelli'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

İkitelli Aymakoop Sanayi Sitesi'nde bulunan 5 katlı fabrikanın en üst katında yangın çıktı. Yanan fabrikaya müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. İtfaiyenin soğutma çalışması devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ANNELER GÜNÜ MESAJI

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 12 Mayıs Anneler Günü mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü, her koşulda seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyorum. Annelerimiz sabır, müsamaha ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynamaktadır. Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten annelerimiz, ülkemizde mutluluğu ve huzuru tesis etmede en büyük gücümüzdür. Bizler, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan, anneleri baş tacı kabul eden, 'ana gibi yar olmaz' diyen, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören bir kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. Bu anlayışla annelerimizin mutlu olması, yüzlerinin gülmesi, hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi için önümüzdeki süreçte de kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Baş tacımız, ilk öğretmenimiz, ilk hamimiz, sığınağımız, gücümüz olan annelerimiz, ülkemizden, milletimizden, çocuklarından hayır dualarını eksik etmesin. Ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" dedi.

İSTANBUL -YEŞİLKÖY'DE "GENÇ KARTALLAR HAFTASI"NDA NEFES KESEN ŞOVLAR

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Yılmaz BEZGİN - Cemal YURTTAŞ, İSTANBUL() MİLLİ Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen, "Genç Kartallar Haftası" etkinlikleri kapsamında "Mor Menekşe" olarak da bilinen akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk gösteri uçuşu yaptı. Renkli görüntülere sahne olan gösteriyi vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Yeşilköy'de bulunan Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu yerleşkesinde düzenlenen etkinlik, genç öğrencilerin sahne alması ile başladı. Ardından öğle saatlerinde Harbiyeliler T-41D eğitim uçakları ile gösteri uçuşu yaptı. Daha sonra Yeşilköy semalarında Mor Menekşe olarak da bilinen akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk gösteri uçuşu sergilendi. Akrobasi gösterisi vatandaşlar tarafından ilgi ile takip edildi. Bazı vatandaşlar, o anları cep telefonları kaydetti. Yaklaşık 5 dakika süren gösteri hava muhalefeti nedeniyle yarıda kesilmek zorunda kaldı. Gösterinin ardından vatandaşlar etkinlik alanında bulunan 25 savunma sanayi firmasının stantlarını gezerek, yetkililerden havacılık ve savunma sanayi hakkında bilgi aldı. HAVELSAN standında bulunan helikopter simülasyonu da yoğun ilgi gördü.

"İSTANBULLULARIN GELİP BURAYI GÖRMELERİNİ TAVSİYE EDERİM"

'ya konuşan simülasyonun sistem mühendisi Volkan Coşkun, "Jenerik helikopter modelimizi getirdik. Vatandaşlar gelerek burada ilk uçuşlarını icra ediyorlar. Aralarında helikopteri iyi uçuranlar çıkıyor ve geneli daha çok uçak pilotu olmak istediklerini söylüyorlar. Fuar yarın akşama kadar devam edecek biz de burada olacağız. Tüm İstanbulluların gelip burayı görmelerini tavsiye ederim. Gerçek uçakla simülasyonu birarada görmek farklı hissiyatlara yol açabiliyor" dedi.

"İLK DEFA BU KADAR UÇAĞI BİRARADA GÖRDÜM"

Etkinliğe katılan Sadık Denizhanı isimli vatandaş, bu tür organizasyonları kaçırmadığını belirterek, özellikle Solo Türk gösterisi için geldiğini ifade etti. 9 yaşındaki çocuğu ile gelen bir başka vatandaş Gürkan Akkaya da, "Geçen sene gelmek istemiştim. Nasip bu seneymiş. Benim oğlu Eymen roket ve uçaklara çok meraklı. Devamlı evde kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor" şeklinde konuştu. Küçük Eymen de, "Çok mutluyum, ilk defa bu kadar uçağı birarada gördüm. İlerde pilot olmak istiyorum" diye konuştu.

Genç Kartallar Haftası, Milli Savunma Üniversitesi, Hava Harp Okulu Komutanlığı ve diğer askeri eğitim kurumlarının tanıtılması, yurt içi ve dışındaki görünürlüğünün arttırılması, genç kitlenin havacılığa olan ilgi ve merakının uyandırılması, "Ordu/Millet" kavramı çerçevesinde halkın TSK'ya olan ilgi ve sevgisinin yakınlaşarak arttırılmasını sağlaması, Harbiyelilerin moral ve motivasyonlarının arttırılması, Dünya Harp Okulları ile Hava Harp Okulu Komutanlığı arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

- EMİNE ERDOĞAN ÇAMLICA CAMİİ'NDE SERGİ AÇILIŞI YAPTI

Haber-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "2019 Geleceğin Yıldızları İçin Karma Eserler Sergisi"nin açılış töreni katıldı. Büyük Çamlıca Camisi Sergi Salonu'ndaki serginin açılışında konuşan Emine Erdoğan, "Rahmetin bir sağanak gibi yağdığı bu kutlu ayın, tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Allah ibadetlerimizi kabul etsin, bizleri hayırlısıyla bayrama eriştirsin. Açılışının hemen ardından Büyük Çamlıca Camisi'nin böylesine anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yapması, son derece sevindirici" dedi.

Erdoğan, hayırseverlerin bağışladıkları eserlerden oluşan bir serginin görüleceğini belirterek, "Bildiğiniz gibi sergiden elde edilecek olan gelir, İbn Haldun Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılacak. İnanıyorum ki, buraya ekeceğimiz ilim tohumları, geceleri yolumuzu aydınlatan yıldızlar gibi medeniyet ufkumuzu da aydınlatacaktır. Emeği geçen herkese, özellikle hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sahip olduklarımızı, bilhassa böylesine nadir eserleri ilim yolunda vakfetmenin insana verdiği hazzın tarifi yapılamaz. Medeniyetimizi temsil eden eserlerin, yine medeniyet inşasında hizmete sokulması takdire şayandır" diye konuştu.

"BU YOLDA ATILACAK HER ADIM KUTSALDIR"

"Bu serginin bize işaret ettiği önemli bir husus da koleksiyonerliğin önemidir" diyen Erdoğan, "Zira koleksiyonerlik, geçmişle şimdi arasındaki devamlılığı sağlar. Buradaki eserler de aidiyet dünyamızın ne kadar geniş ve zengin olduğunu gösteriyor. Hafıza kayıplarının önlenmesi, kimlik buhranlarının aşılması, 'Biz kimiz?' sorusunun cevaplanması, biraz da bu eserler vasıtasıyla mümkündür. Toplumları meydana getiren yapı taşlarının bir arada tutulması, hatıralar ve yadigarlarla sağlanır. Bu kıymetlerin farkına varan toplumlar, kendilerini en başarılı şekilde geleceğe taşıyanlardır. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde 'İlim Çin'de de olsa arayınız. Çünkü ilim öğrenmek her Müslümana farzdır.' buyuruyor. İlim başımızın tacı, medeniyetimizin temelidir. Bu yolda atılacak her adım kutsaldır" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Emine Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Hümeyra Şahin, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Çamlıca Camisi Yaptırma Derneği Başkanı Ergin Külünk'ün katılımıyla açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Emine Erdoğan davetlilerle beraber sergiyi gezerek eserlerle ilgili bilgi aldı. Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii Kubbe Yazısını ve Osmanlı dönemine ait eseri yakından inceledi. Sergiye iş, sanat ve eğitim dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

