DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

İSTANBUL genelinde bir çok noktada "Kurt Kapanı 7" denetimi gerçekleştirildi.Denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı. Özel harekat polisleri de denetim noktalarında önlem aldı. Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri de denetimlere destek verdi. Denetim yapılan noktalardan birisi Beşiktaş İskelesi önüydü. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıldı. Denetimlere katılan 'İra' adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Taksim Meydanı'nda da denetimler yapıldı. Şüpheli görülen araçlar polis ekipleri tarafından tek tek durdurularak aramalar yapıldı. Narkotik köpeği "Alex" de aramalara katıldı.

4-"VALE CİNAYETİ DAVASI"NDA TAHLİYE SONRASI GERGİNLİK

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul

Kadıköy'de iki kişinin öldüğü davanın Kasım ayında görülen ilk duruşmasında tahliye olduktan sonra savcının itirazı üzerine tekrar tutuklanan tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi, bugün görülen duruşmada yeniden tahliye edildi. Olayda hayatını kaybedenlerin yakınları tahliye kararına tepki gösterdi.

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, azmettirici olduğu öne sürülen davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi ile avukatları ile katıldı. Davaya hayatını kaybedenlerin aileleri ve avukatları da katıldı. İki kişiyi öldürmekle suçlanan Mehmet Halim Toprak ise davanın firari sanığı.

Olay tarihinde Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde emniyet amiri olarak görev yapan Yasemin D., tanık olarak dinlendi. Bu olay nedeniyle 7.5 ay görevinden uzaklaştırıldığını söyleyen Yasemin D., olay tarihinde olayın meydana geldiği restoranda yanında bu davanın sanığı da olan emniyet amiri Adnan Ayhan'ın da bulunduğu masada yemek yediklerini, saat 00.00 sıralarında Adnan Ayhan'ın Gül isimli kadınla masadan kalktıktan 10-15 dakika sonra dışarıda karışıklık olduğunu söyledi.

Karışıklık sırasında dışarıdan silah sesleri de geldiğini söyleyen Yasemin D., dışarıya çıktıklarında maktüller Murat Oğuz Orhan ve Emre Ağdaş'ı yerde yatarken gördüğünü söyledi. Emre Ağdaş'ın, "Yanıyorum" diyerek diyerek üzerindeki tişörtü çıkarmaya çalıştığını belirten Yasemin D., tutuklu sanık Hakan Ekşi'yi olay yerinde görüp görmediğin hatırlamadığını söyledi. Olay yerinde kimin ne şekilde ateş ettiğini görmediğini söyleyen Yasemin D., firari sanık Mehmet Halim Toprak'ı da tanımadığını ve olay yerinde görmediğini söyledi.

Olay mahallinde keşif yapılmasını isteyen Emre Ağdaş'ın ailesinin Avukatı Cesim Parlak, Hakan Ekşi'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Tutuklu sanık Hakan Ekşi olayla ilgisi olmadığını savunarak tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, daha önce tahliye edilen sanığın, itiraz üzerine hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine kendiliğinden gelip teslim olmasını ve kaçma şüphesi bulunmamasını gerekçe göstererek tahliyesine karar verdi. Hakan Ekşi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar veren mahkeme, Ekşi'nin haftanın 3 günü karakola giderek imza vermesine hükmetti.

İKİNCİ KEZ TAHLİYE EDİLDİ

Cinayetlerin azmettiricisi olduğu öne sürülen davanın tek tutuklu sanığı Hakan Ekşi, 6 Kasım 2918 tarihinde görülen davanın ilk duruşmasında oy çokluğu ile tahliye edilmiş, savcının itirazı üzerine 12 Kasım 2018 tarihinde hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Bu karar üzerine Hakan Ekşi kendi isteği ile adliyeye gelerek teslim olmuş ve yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

AİLELER TAHLİYE KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Mağdur aileleri Hakan Ekşi'nin tahliye kararına tepki gösterdi. Aile üyelerini polis adliye önünden uzaklaştırdı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, müşteki şüpheli Adnan Ayhan ve olay sırasında yaşamını yitiren Murat Oğuz Orhan'ın da aralarında bulunduğu bir grubun E.İ. isimli kadının doğum günü için olayın gerçekleştiği restoranda bir araya geldikleri, alkol aldıkları, Adnan Ayhan'ın bir süre sonra restorandan ayrılan bir arkadaşını yolcu ettiği sırada vale ile tartışarak valeye küfür ettiği savunuldu. Tartışma sesleri üzerine maktül Murat Oğuz Orhan'ın dışarıya çıktığı belirtilen iddianamede, Murat Oğuz Orhan'ın tartışmaya dahil olarak olay yerinde bulunan bir kişiye kafa attığı, bu sırada restoran sahibi ve diğer valelerin de olaya dahil olduğu, kargaşa sırasında şüpheli Murat Keleşoğlu ve Mertcan Güven'in müşteki şüpheli Adnan Ayhan'a vurduğu, Adnan Ayhan'ın da müşteki A.G.'e kafa attığı, Adnan Ayhan'ın Murat Keleşoğlu ve Mertcan Güven'den şikayetçi olduğu belirtildi. Olay sırasında yaşamını yitiren Emre Ağdaş'ın gürültü üzerine dışarıya çıktığı, tartışmanın büyüdüğü, silah seslerinin duyulduğu, ateş edilmeden önce Hakan Ekşi'nin, "Sık ulan" dediği, 8-10 el silah sesinin duyulduğu, Hakan Ekşi ile ateş edenin sahile doğru koştukları, ateş eden şahsın Mehmet Halim Toprak olduğunun tespit edildiği, vücuduna 4 kurşun isabet eden Murat Orhan Oğuz'un olay yerinde, tarafları ayırmak için olay yerinde bulunan Emre Ağdaş'ın vücuduna 4 kurşun isabet ettiği, Ağdaş'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği anlatıldı. İddianamede her iki maktulün de hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli Mehmet Halim Toprak'ın silahından çıkan kurşunlarla öldükleri kaydedildi.

Olaydan kullanılan silahın ele geçirilemediği anlatılan iddianamede, tutuklu şüpheli Hakan Ekşi için, "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet ve "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan da 15 yıldan 20 yıla kadar, Mehmet Halim Toprak için "Kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet habis cezası istendi. Emniyet amiri Adnan Ayhan, Mertcan Güven ve Murat Keleşolu hakkında da "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



5-ÇİN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU WEİ: BU HIZLA DEVAM EDERSE 1 MİLYON SAYISINA 2-3 YIL İÇİNDE ULAŞILIR

Gökhan ARTAN-Harun UYANIK/İstanbul,()

Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısı her geçen yıl artarak devam ederken, Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, 2-3 yıl içinde Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 1 milyonu bulabileceğini söyledi. Wei, "Geçen yıl Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı 400 bin oldu. Hemen hemen yüzde 60 gibi bir artış var.Bu hızlı artış devam ederse 2-3 yıl içinde 1 milyon Çinli turist hedefine ulaşılabileceğini tahmin ediyorum.Son dönemde de Türk vatandaşları arasında Çince öğrenen sayısında da artış var" dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Çince öğreniminin yolunun açılması amacıyla Türk öğrencilere burs veriyor. 3 yılda bursu alan Türk öğrenci sayısı da 100'ü geçti. Üniversitesinde Çince'yi seçen öğrencilere verilen bursu son olarak 37 Türk öğrenci daha aldı. "Üçüncü Çin Başkonsolosu Bursu" alan öğrenciler sertifikalarını İstanbul'da bir otelde düzenlenen törenle aldı. Sertifika törenine İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei ve akademisyenler katıldı.

"TÜRK İNSANI ÇOK ZEKİ HEMEN ÇİNCE ÖĞRENEBİLİR"

Çince'nin bilinen aksine zor bir dil olmadığını, çaba sarf edilmesi halinde kolayca öğrenilebileceğini dile getiren Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "Son dönemde Çince öğrenen Türk sayısında artış var. Türkler çok zekidir. Gayret sarf edersiniz sonuç alırsınız. Bu bursu üçüncü sefer veriyoruz. Bu bursu genel olarak Çince eğitim veren Türk öğrencilerine verilen bir burstur. Amacımız tabii ki uzun zamandır Çince eğitim alan Türk öğrencilerine teşvik etmek için bu bursu veriyoruz. Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve daha fazla insan kaynaklar adına bu bu bursu veriyoruz. 20 yıl önce bu kadar fazla Türkler Çince öğrenmiyordu. İmkan ve ihtiyaç o kadar fazla yoktu. Kuşak ve Yol insiyatifi ile burada bine yakın Çinli şirket bulunuyor. Çinli yöneticiler ile iyi bir ileşitim kurabilen Türk istihdamına ihtiyaç oluyor. Onun için de Çince öğrenmek isteyen Türk sayısı da artıyor. Bizden burs alan üniversitelerin sayısı 6'dan fazla" dedi.

1 MİLYON ÇİNLİ TURİST HEDEFİ

Geçtiğimiz yıl 400 bin Çinli turistin Türkiye'ye geldiğini ve bu sayısının da yeni havayolu şirketlerinin uçuşlara başlamasıyla artacağını ifade eden Çin'in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, " Hemen hemen yüzde 60 gibi bir artış var. Türkiye'de son 2 yıldaki gibi kamu güvenlik konusunda çok istikrarlı bir şekilde olduğu zaman turistler de geliyor. Bir yıl da yüzde 60 varsa tahminimce 2-3 yıl içinde 1 milyon Çinli hedefine ulaşılabileceğini tahmin edyorum.Çin'in ortasındaki Wuhan'dan da Chines Southern de seferlere başlıyor" diye konuştu.

"ÇİN ARTIK BİZE UZAK DEĞİL"

Törende bir konuşma yapan İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ise, "Çin uzak mı bizim için artık uzak değil. İpekyolu yıllar önce iki ülkeyi birleştirmişti şimdi stratejik projelerle, Bir Kuşak, Bir Yol projesi ile iki ülkenin hedefleri, çıkarları menafaatleri, bir araya getirilip birlikte bu hedef doğrultusunda yürüme çalışmaları yapılıyor" dedi ve ekledi: Biz bu projenin Türkiye ayağı olarak, İstanbul şehri olarak her türlü iş birliğine Çin ile geliştirmeye çalışıyoruz. THY dışında Çinli iki havayolu şirketinin de doğrudan uçuşlara başlamış olmasından çok büyük mutluluk duyuyoruz. 2019'a Çinli turist sayısı olarak çok iyi başladık. İlk üç aylık veriler de bu artışın devam edeceğini gösteriyor. Dolayısıyla ulaşımdaki kolaylıklar başka ilişkilerin gelişmesine ve turizm başta olmak üzere gelişmesine yol açıyor. Çok sayıda Çinli firmanın da yatırım merkezi olarak İstanbul'u belirlemiş olmaları bu ilişkilerin pozitif bir şekilde ivme kazanmasına katkı sağlıyor. Bu ilişkiler geliştikçe bizim ihtiyacımız olan her iki dile hakim kişiler. Şu an Çince rehber sayımız son derece yetersiz. firmalarımızın çince türkçe bilen eleman ihtiyacı açık bir şekilde gözüküyor. böyle derin ve büyük bir medeniyetin ne düşündüğüün ne yaptğını bilmeden o işi yapmanın mümkün olmadığını görüyoruz"

"ÇİNCE'Yİ SEÇTİĞİMİZ İÇİN MEMNUNUZ"

"3. Çin Başkonsolosu Bursu" alan Türk öğrenciler de Çince öğrenmekten dolayı mutlu olduklarını söylediler. Burs alan öğrencilerden Beyzanur Güdürü, "Çince anlamlı bir uzun geçmişi olan bir dil. Ben bir arkadaşın vesilesiyle Çince'yi seçtim. Sıkı bir eğitim sürecinden sonra 1-2 ay içerisinde kendini ifade edebilir" dedi. Tuğba Köroğlu ise, "Çince seçmeli dersimiz. Bir arkadaşımız önermişti Çin tarihine meraklıyım. Çin'e gidip yüksek lisans yapmak istiyorum. Bu yüzden seçtim şu an konuşabiliyorum" diye konuştu. Sena Sevinç, "Dil öğrendikçe oranın kültürünü de öğreniyoruz" dedi. Hakan İmal ise şunları söyledi: "Çince serüveni benim için çok yeni.Daha birkaç ay önce başladı. Çin'in derin bir tarihi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Çin diline çok ilgiliyim. Çin'de yüksek lisans yapmayı hedefliyorum. O yüzden Çince öğrenmeye başladım"

6- ÇAMLICA CAMİİ'NDE RAMAZAN'IN İLK CUMASI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul

Resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, Büyük Çamlıca Camii'nde ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı.

Binlerce kişi yağan yağmura rağmen ramazan ayının ilk cumasında Büyük Çamlıca Camii'ne akın etti. Camiden çıkanlardan bir kişi, "Böyle bir eserin İslam alemine Türk milletine kazandırılmasından dolayı Çok mutluyuz" dedi. Bir başka kişi, "Diyecek bir şey yok, gelip de görmek lazım.İçerisi tamamen dolu" diye konuştu. Bu arada Bosna Hersek'ten Türkiye'ye gelen turistler Büyük Çamlıca Camii'ni ziyaret etti.

7-HIRKA-İ ŞERİF ZİYARETE AÇILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, ()

Hz. Muhammed'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde vatandaşların ziyaretine açıldı. Ramazan ayı boyunca ziyarete açık olacak kutsal emaneti görmek isteyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Hırka-i Şerif, ramazan ayının ilk cuma gününde Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Bahçedeki törende yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından ziyaret etmek isteyenler içeriye alındı. Kutsal emaneti görmek isteyenler cami bahçesi ve girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Hırka-i Şerif'in muhafazasını üstlenen ve Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir herkese hayırlı ramazanlar dileyerek, "Kavgasız gürültüsüz huzur dolu bir ramazan geçirmemiz dileğiyle. Hırka-i Şerif'i her yıl olduğu gibi yine ramazanın ilk cuması ziyarete açtık. Görevi 59. kuşaktır yerine getiriyoruz. Yine Salavat-ı Şerifelerle ziyarete açıldı. Peygamber efendimizin Hırka-i Şerif'i, Veysel Karani hazretlerinin takkesi, kemeri ve Peygamber efendimizin Sakalı Şerif-i ziyaretçiler görebilecek" diye konuştu. Kutsal emanetler, Ramazan ayı boyunca hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında görülebilecek. Kadir Gecesi'nde saat 02.30'a kadar ziyaret edilebilecek. Arife günü ikindi namazı sonrasında okunacak duanın ardından ziyaretler son bulacak.

